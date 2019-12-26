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  • 26 декабря 2019, 21:42
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Закуска "Безумные хлебцы"

Рецепт: Закуска Безумные хлебцы

Друзья мои, хочу поделиться с вами рецептом оригинальной праздничной закуски из ржаных хлебцев. Затраты на продукты небольшие, да и готовится блюдо не сложно. Но результат вас обязательно порадует! Два хрустящих хлебца, между которыми безумно вкусная начинка и всё это в нежном аппетитном кляре!

Категория: Закуски Бутерброды Закрытый бутерброд

Ингредиенты для «Закуска "Безумные хлебцы"»:

Основа

Кляр

Время приготовления:

Количество порций: 12


Рецепт «Закуска "Безумные хлебцы"»:

Филе куриной грудки отварить в подсоленной воде, остудить и порезать маленькими кусочками.

Корнишоны мелко нарезать. Я взяла корнишоны маринованные деликатесные ТМ ЕКО. Они замечательно подходят для рецепта - придают особый оригинальный вкус и лёгкую кислинку.

Сыр натереть на крупной тёрке, зелёный лук порезать. Добавить корнишоны и выдавленный чеснок.

Туда же выложить куриную грудку, яйцо, слегка поперчить. Солить не советую, так как в начинке корнишоны, сыр и грудка достаточно солёные. А там, сами смотрите по своему вкусу.

Добавить к начинке 2 ч. л. сметаны, хорошо перемешать.

Хлебцы разрезать пополам. Из 12 штук должно получиться 24 части. У меня хлебцы, размером 12*6 см, поэтому получились квадратики 6*6 см.

На каждый квадратик хлебца положите начинку.

Накройте вторым квадратиком.

Должно получиться 12 "пирожных". Они уже так аппетитно смотрятся, что хочется непременно попробовать!
Пока отставьте хлебцы в сторонку, будем готовить кляр.

В глубокой чаше взбить венчиком яйца, молоко, сметану, муку, по щепотке соли и перца.

Обмакнуть хлебцы в кляр и обжарить в небольшом количестве растительного масла с обеих сторон, до золотистой корочки.

Яркая, ароматная, аппетитная и безумно вкусная закуска готова!

Можно подавать на праздничный стол! Обязательно приготовьте это блюдо - гости будут в восторге!

Вы посмотрите какая серединка - сочная, нежная, с вкраплением хрустящих корнишончиков!











С НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ! И... ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Мистерия вкуса" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска праздник гости детям бутерброд

Вкусы: сырный огуречный куриный

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Закуска Безумные хлебцы
Описание: Друзья мои, хочу поделиться с вами рецептом оригинальной праздничной закуски из ржаных хлебцев. Затраты на продукты небольшие, да и готовится блюдо не сложно. Но результат вас обязательно порадует! Два хрустящих хлебца, между которыми безумно вкусная начинка и всё это в нежном аппетитном кляре!


Комментарии и отзывы

Спасибо , забрала в КК
Огромное спасибо!
Просто и вкусно!
Спасибо большое!
сытная закуска!
Спасибо
Как называются ваши хлебцы? производитель? Хлебцы в этих готовых сандвичах хрустящие или становятся мягкими?
прям "упал-отжался" Вы внимательно почитайте, в описании рецепта написана половина ответов на ваши вопросы.
Сори, если смутила вас конкретными вопросами. Перечитала рецепт. К сожалению ржаные хлебцы, я так поняла вы на них указываете в предпологаемом ответе на мой вопрос, бывают у разных производителей разные по вкусу и по качеству. Вот это меня и интересовало. Про хруст мне тоже автор более доходчиво объяснила, что можно ожидать в бутербродах. Сори ещё раз.
Ответ для Наталия Сафроненко
ТМ Здоровый стиль. Хлебцы ржаные. Сначала хлебцы с лёгкой хрустинкой, а потом становятся мягче, когда впитывают влажность.
Спасибо, Елена, за ответ.
Леночка, оригинальная какая, сытная закуска!
Спасибо, ?рочка!
А в дорогу вообще на "ура" уйдут!
Спасибо за интересный рецепт, Елена!
С наступающими праздниками!
И в дорогу, и на завтрак, и на закуску на новогодний стол! Спасибо!
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