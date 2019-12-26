Закуска "Безумные хлебцы"

Друзья мои, хочу поделиться с вами рецептом оригинальной праздничной закуски из ржаных хлебцев. Затраты на продукты небольшие, да и готовится блюдо не сложно. Но результат вас обязательно порадует! Два хрустящих хлебца, между которыми безумно вкусная начинка и всё это в нежном аппетитном кляре!