Друзья мои, хочу поделиться с вами рецептом оригинальной праздничной закуски из ржаных хлебцев. Затраты на продукты небольшие, да и готовится блюдо не сложно. Но результат вас обязательно порадует! Два хрустящих хлебца, между которыми безумно вкусная начинка и всё это в нежном аппетитном кляре!
- 26 декабря 2019, 21:42
- 2039
Закуска "Безумные хлебцы"
Ингредиенты для «Закуска "Безумные хлебцы"»:
Основа
- Грудка куриная (филе) — 150 г
- Сыр твердый — 70 г
- Корнишоны (ТМ ЕКО "Корнишоны маринованные деликатесные") — 4 шт
- Лук зеленый (небольшой) — 1 пуч.
- Сметана (20%) — 2 ч. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Чеснок — 1 зуб.
- Хлебцы (ржаные) — 12 шт
- Масло растительное (для жарки)
- Перец черный — по вкусу
Кляр
- Молоко — 150 мл
- Сметана (20%) — 3 ст. л.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука — 8 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 12
Рецепт «Закуска "Безумные хлебцы"»:
Корнишоны мелко нарезать. Я взяла корнишоны маринованные деликатесные ТМ ЕКО. Они замечательно подходят для рецепта - придают особый оригинальный вкус и лёгкую кислинку.
Туда же выложить куриную грудку, яйцо, слегка поперчить. Солить не советую, так как в начинке корнишоны, сыр и грудка достаточно солёные. А там, сами смотрите по своему вкусу.
Хлебцы разрезать пополам. Из 12 штук должно получиться 24 части. У меня хлебцы, размером 12*6 см, поэтому получились квадратики 6*6 см.
Должно получиться 12 "пирожных". Они уже так аппетитно смотрятся, что хочется непременно попробовать!
Пока отставьте хлебцы в сторонку, будем готовить кляр.
Обмакнуть хлебцы в кляр и обжарить в небольшом количестве растительного масла с обеих сторон, до золотистой корочки.
С НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ! И... ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Комментарии и отзывы
27 декабря Инночка07 #
27 декабря elena777 # (автор рецепта)
27 декабря Демоника #
27 декабря elena777 # (автор рецепта)
27 декабря мисс #
27 декабря elena777 # (автор рецепта)
27 декабря Наталия Сафроненко #
27 декабря Демоника #
5 часов назад Наталия Сафроненко #
27 декабря elena777 # (автор рецепта)
5 часов назад Наталия Сафроненко #
27 декабря Ирушенька #
27 декабря elena777 # (автор рецепта)
26 декабря pjr77 #
Спасибо за интересный рецепт, Елена!
С наступающими праздниками!
26 декабря elena777 # (автор рецепта)
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