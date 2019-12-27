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  • 27 декабря 2019, 5:50
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Апельсиновый пирог-перевертыш

Рецепт: Апельсиновый пирог-перевертыш

Очень простой и быстрый рецепт. Да, и ингредиентов немного. Мне кажется, что такой пирог будет очень хорош к новогоднему столу. Очень уж он новогодний! Такой липисиновый-липисино вый!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Апельсиновый пирог-перевертыш»:


Рецепт «Апельсиновый пирог-перевертыш»:

Подготовить продукты.

В небольшой кастрюльке смешать сахар с водой и растворить. Апельсин тщательно вымыть, обсушить и нарезать тонкими кружочками. Выложить в горячий сироп и оставить до остывания. Периодически покачивать кастрюльку, чтобы верхние кружочки смачивались сиропом.

Взбить яйца с сахаром и солью.

Добавить масло,

Рикотту и ароматизатор. Тщательно перемешать.

В два приема просеять муку и перемешать ложкой. Тесто должно получиться, как густая сметана.

Форму диаметром 20-22 см (ни в коем случае не разъемную, убежит сироп) застелить пекарской бумагой. Я-то как раз и совершила эту ошибку, за что и поплатилась. Давно не пекла тарт-татенов, забыла. И форму взяла великоватую. Нет у меня диаметром 20 см, взяла 23 и пирог получился низковат. Вообще-то, он должен быть выше.

На дно плотно выложить кружочки апельсина, вылить сироп.

Затем осторожно выложить тесто и аккуратно разровнять.

Выпекать при 180*С в течение 50-60 минут или до сухой лучинки (смотрите по своей духовке, у меня пекся 1 час 20 минут). Готовый пирог извлечь из духовки, сразу же очень осторожно, чтобы не обжечься горячим сиропом, перевернуть на блюдо (он легко выходит из формы)

Аккуратно удалить бумагу.


Когда пирог остынет, присыпать его сахарной пудрой.




Приятного чаепития!

Девочки, разреза, к сожалению, нет. Сразу не сделала, потом закрутилась, а потом уже и нечего было снимать.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка

Вкусы: сладкий апельсиновый

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Апельсиновый пирог-перевертыш
Описание: Очень простой и быстрый рецепт. Да, и ингредиентов немного. Мне кажется, что такой пирог будет очень хорош к новогоднему столу. Очень уж он новогодний! Такой липисиновый-липисино вый!


Комментарии и отзывы

Вот уж точно, ЛИПИСИНОВЫЙ, ЛИПИСИНОВЫЙ. Что там яблочный тарт-татен? Не, Ваш пирог, как перевертыш в новом чтении. С апельсинами не готовила, было дело с грушами, с киви. Интересно, обязательно испеку, каникулы длинные. Вам С НАСТУПВЮЩИМ НГ
Отличный, симпатичный пирог! Браво, Ниночка!
Ниночка, просто восхитительный, красивый, ароматный пирог! Жаль,что нет фотографии в разрезе. Интересно, какова структура пирога...
Спасибо, ?рочка! Структура пирога немного плотновата получилась, но пирог все равно не залежался.
Спасибо огромное, Ниночка, за разъяснение!
Ниночка, какое великолепие! ты права, прям такой новогодний липисиновый!!!! Ох как же соблазняет! Придется тайком от мужа один апельсин притырить, который куплен на праздник!
Спасибо, Оля. Рада что тебе понравилось! А я еще фруктов не покупала. 30-го пойду.
Прекрасный, ароматный пирожок!
Спасибо, Наташа. Жаль, оказался повтор. А я ведь делала запрос.
А я такой пирог сделала раньше немного!
https://www.povarenok.ru/recipes/show/161766/
С наступающим вас! Добра и счастья!
Очень жаль, что поисковик на нашем сайте - лентяй первостатейный. На мой запрос ничего выдано не было. Немного другое название и поисковик уже не в состоянии найти. Я сама удалить рецепт не могу, нет такой функции. Попросите модераторов, они это сделают с большим удовольствием. А я добавлю фото к вашему рецепту. Лично я такими вопросами, как повтор рецепта, который я уже разместила ранее, не заморачиваюсь, зная, как трудно это дело отследить.
Да я не против, просто сказала, что загрузила этот рецепт в тест-драйв кухонного комбайна. Пусть будет.
Душевный пирог! Очень аппетитный! Даже аромат прочувствовала! Забрала!
Спасибо большое, Оленька!
Ответ для мисс
Ответ для мисс
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