Апельсиновый пирог-перевертыш

Форму диаметром 20-22 см (ни в коем случае не разъемную, убежит сироп) застелить пекарской бумагой. Я-то как раз и совершила эту ошибку, за что и поплатилась. Давно не пекла тарт-татенов, забыла. И форму взяла великоватую. Нет у меня диаметром 20 см, взяла 23 и пирог получился низковат. Вообще-то, он должен быть выше.