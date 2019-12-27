Очень простой и быстрый рецепт. Да, и ингредиентов немного. Мне кажется, что такой пирог будет очень хорош к новогоднему столу. Очень уж он новогодний! Такой липисиновый-липисино вый!
- 27 декабря 2019, 5:50
- 1350
Апельсиновый пирог-перевертыш
Ингредиенты для «Апельсиновый пирог-перевертыш»:
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Рикотта (или любой другой сливочный творожный сыр) — 300 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Масло оливковое — 80 мл
- Сахар (+ 100 г для сиропа) — 150 г
- Вода (для сиропа) — 2 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
- Ароматизатор (миндальный или ванильный)
- Соль — 1 щепот.
Рецепт «Апельсиновый пирог-перевертыш»:
В небольшой кастрюльке смешать сахар с водой и растворить. Апельсин тщательно вымыть, обсушить и нарезать тонкими кружочками. Выложить в горячий сироп и оставить до остывания. Периодически покачивать кастрюльку, чтобы верхние кружочки смачивались сиропом.
Форму диаметром 20-22 см (ни в коем случае не разъемную, убежит сироп) застелить пекарской бумагой. Я-то как раз и совершила эту ошибку, за что и поплатилась. Давно не пекла тарт-татенов, забыла. И форму взяла великоватую. Нет у меня диаметром 20 см, взяла 23 и пирог получился низковат. Вообще-то, он должен быть выше.
Выпекать при 180*С в течение 50-60 минут или до сухой лучинки (смотрите по своей духовке, у меня пекся 1 час 20 минут). Готовый пирог извлечь из духовки, сразу же очень осторожно, чтобы не обжечься горячим сиропом, перевернуть на блюдо (он легко выходит из формы)
Когда пирог остынет, присыпать его сахарной пудрой.
Приятного чаепития!
Девочки, разреза, к сожалению, нет. Сразу не сделала, потом закрутилась, а потом уже и нечего было снимать.
Комментарии и отзывы
14 часов назад nadinhike #
вчера в 22:31 ma-ma sveta #
27 декабря Ирушенька #
позавчера Нина-супербабушка # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
27 декабря акчуч #
позавчера Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 декабря 7Катюша77 #
27 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 декабря Kuss #
27 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 декабря Okoolina #
https://www.povarenok.ru/recipes/show/161766/
27 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
Очень жаль, что поисковик на нашем сайте - лентяй первостатейный. На мой запрос ничего выдано не было. Немного другое название и поисковик уже не в состоянии найти. Я сама удалить рецепт не могу, нет такой функции. Попросите модераторов, они это сделают с большим удовольствием. А я добавлю фото к вашему рецепту. Лично я такими вопросами, как повтор рецепта, который я уже разместила ранее, не заморачиваюсь, зная, как трудно это дело отследить.
27 декабря Okoolina #
27 декабря Edem-ka #
27 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 декабря мисс #
27 декабря мисс #
27 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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