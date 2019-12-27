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  • 27 декабря 2019, 15:55
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Салат "Ламара"

Рецепт: Салат Ламара

Рецепт позаимствован в небольшом кафе грузинской кухни. Поскольку грузинское женское имя Ламара переводится как "морская", салат состоит из отварных кальмаров, крабового мяса и ананаса. Очень приятный салат! Замечательное сочетание вкусов; салат легкий, свежий, отлично сочетается с игристым и белым сухим вином. Попробуйте!

Категория: Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Салаты из морепродуктов

Ингредиенты для «Салат "Ламара"»:

Время приготовления:

Количество порций: 8


Рецепт «Салат "Ламара"»:

Очищенные от шкурки кальмары по одному бросаем в кипящую подсоленную воду и варим 45 секунд. После охлаждения нарезаем тонкими кольцами

На кальмары выкладываем отцеженные от сока кубики консервированного ананаса

Сверху выкладываем крабовые палочки, нарезанные тонкими кружочками

Сыр натираем на крупной терке

Для заправки смешиваем сметану, майонез, горчицу, лимонный сок, кашицу чеснока. Добавляем по щепотке соли и перца, присыпаем сушеным орегано. Заправляем салат. Пробуем на соль. Каждую порцию выкладываем на лист салата, присыпаем тертым сыром и украшаем любимой зеленью.
Добрых вам праздников!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На обед : На закуску На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: салат закуска праздник гости

Вкусы: соленый свежий сладкий рыбный

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Салат Ламара
Описание: Рецепт позаимствован в небольшом кафе грузинской кухни. Поскольку грузинское женское имя Ламара переводится как "морская", салат состоит из отварных кальмаров, крабового мяса и ананаса. Очень приятный салат! Замечательное сочетание вкусов; салат легкий, свежий, отлично сочетается с игристым и белым сухим вином. Попробуйте!


Комментарии и отзывы

Я делаю подобный салат с курицей. Интересно, как кальмары будут сочетаться с ананасами. Завтра же опробую ваш рецепт! Спасибо, с наступающим НГ!
Очень праздничный салат! Прекрасная подача!
Вера! Салатик очень аппетитный, прекрасная подача
Прекрасный салат, очаровательная подача!
Смотрится аппетитно, конечно, очень вкусно. С наступающим!!!!!
Светочка, большое спасибо! Веселых праздников!
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