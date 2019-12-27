BB-код для вставки:

BB-код используется на форумах

[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/162127/]Салат "Ламара"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/162127/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2019dec/27/44/2642403_33931-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Салаты -> Салаты из рыбы и морепродуктов -> Салаты из морепродуктов Рецепт позаимствован в небольшом кафе грузинской кухни. Поскольку грузинское женское имя Ламара переводится как "морская", салат состоит из отварных кальмаров, крабового мяса и ананаса. Очень приятный салат! Замечательное сочетание вкусов; салат легкий, свежий, отлично сочетается с игристым и белым сухим вином. Попробуйте! Ингредиенты: Кальмар, Крабовые палочки, Ананас, Сыр твердый, Соль, Перец черный, Зелень, Листья салата, Чеснок, Сметана, Майонез, Горчица, Сок лимонный, Орегано. Тэги: салат, закуска, праздник, гости.