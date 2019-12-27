Рецепт позаимствован в небольшом кафе грузинской кухни. Поскольку грузинское женское имя Ламара переводится как "морская", салат состоит из отварных кальмаров, крабового мяса и ананаса. Очень приятный салат! Замечательное сочетание вкусов; салат легкий, свежий, отлично сочетается с игристым и белым сухим вином. Попробуйте!
- 27 декабря 2019, 15:55
- 3136
Салат "Ламара"
Ингредиенты для «Салат "Ламара"»:
- Кальмар (отварной) — 300 г
- Крабовые палочки (крабовое мясо) — 200 г
- Ананас (консервированный) — 150 г
- Сыр твердый — 30 г
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (по вкусу)
- Зелень (по вкусу)
- Листья салата / Салат (салат айсберг для подачи) — 8 шт
- Чеснок (заправка) — 1 зуб.
- Сметана (заправка) — 3 ст. л.
- Майонез (заправка) — 1 ст. л.
- Горчица (заправка) — 1 ч. л.
- Сок лимонный (заправка) — 1 ч. л.
- Орегано (заправка) — 0.5 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Рецепт «Салат "Ламара"»:
Очищенные от шкурки кальмары по одному бросаем в кипящую подсоленную воду и варим 45 секунд. После охлаждения нарезаем тонкими кольцами
Для заправки смешиваем сметану, майонез, горчицу, лимонный сок, кашицу чеснока. Добавляем по щепотке соли и перца, присыпаем сушеным орегано. Заправляем салат. Пробуем на соль. Каждую порцию выкладываем на лист салата, присыпаем тертым сыром и украшаем любимой зеленью.
Добрых вам праздников!
Комментарии и отзывы
10 часов назад eleshanikolaevna #
вчера в 20:27 loginovagalinag #
вчера в 17:45 wise1288 #
позавчера ingrida abraityte #
позавчера VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
позавчера Kuss #
позавчера VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
10 часов назад eleshanikolaevna #
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