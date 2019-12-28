Праздничные тарталетки для новогоднего стола. Тунец, маринованный огурчик и икра создают идеальное вкусовое сочетание.
- 28 декабря 2019, 20:53
- 1947
Тарталетки с тунцом, огурчиками и икрой
Ингредиенты для «Тарталетки с тунцом, огурчиками и икрой»:
- Тарталетка (12 или больше) — 12 шт
- Икра красная — 1 бан.
- Чеснок — 1 зуб.
- Огурец маринованный (1 средний или 2 маленьких) — 1 шт
- Сыр творожный — 150 г
- Укроп — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Тунец (жидкость слить) — 1 бан.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Рецепт «Тарталетки с тунцом, огурчиками и икрой»:
Рецепт увидела у блогера Венеры. Немного изменила соотношение ингредиентов и исключила майонез. Вот такие продукты я использовала.
Сверху разложить икру и украсить укропом.
Хороша такая закуска к вину или шампанскому.
Все ингредиенты здесь важны, не рекомендую исключать что-то, чтобы не рушить баланс вкуса)
Обязательно повторю на новогодний стол)
У меня получилось 12 тарталеток. Улетели вмиг под игристое)
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Хороша такая закуска к вину или шампанскому.
Все ингредиенты здесь важны, не рекомендую исключать что-то, чтобы не рушить баланс вкуса)
Обязательно повторю на новогодний стол)
У меня получилось 12 тарталеток. Улетели вмиг под игристое)
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Комментарии и отзывы
4 часа назад krolya13 #
4 часа назад leontina-2014 # (автор рецепта)
7 часов назад alenanat #
4 часа назад leontina-2014 # (автор рецепта)
7 часов назад alenanat #
4 часа назад leontina-2014 # (автор рецепта)
вчера в 21:51 Таня-кофеманка #
4 часа назад leontina-2014 # (автор рецепта)
вчера в 16:51 Wera13 #
вчера в 18:17 leontina-2014 # (автор рецепта)
вчера в 12:02 Okoolina #
вчера в 12:26 leontina-2014 # (автор рецепта)
вчера в 10:52 msuslik #
вчера в 11:38 leontina-2014 # (автор рецепта)
вчера в 1:46 мисс #
вчера в 12:03 leontina-2014 # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера leontina-2014 # (автор рецепта)
позавчера Mara2181 #
Так празднично и аппетитно!
Спешу присоединиться к отличной компании
позавчера leontina-2014 # (автор рецепта)
компания это хорошо)
позавчера Mara2181 #
позавчера МурКатеринка #
позавчера leontina-2014 # (автор рецепта)
позавчера МурКатеринка #
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера leontina-2014 # (автор рецепта)
вчера в 17:21 yugai ludmila65 #
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