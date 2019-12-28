Тарталетки с тунцом, огурчиками и икрой

Рецепт увидела у блогера Венеры. Немного изменила соотношение ингредиентов и исключила майонез. Вот такие продукты я использовала.

Отправить к творожному сыру и тунцу огурец, выдавить чеснок через пресс, поперчить. Я не солила.

Сверху разложить икру и украсить укропом.Хороша такая закуска к вину или шампанскому.Все ингредиенты здесь важны, не рекомендую исключать что-то, чтобы не рушить баланс вкуса)Обязательно повторю на новогодний стол)У меня получилось 12 тарталеток. Улетели вмиг под игристое)Поздравляю всех с наступающим Новым годом!