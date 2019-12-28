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  • 28 декабря 2019, 20:53
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Тарталетки с тунцом, огурчиками и икрой

Рецепт: Тарталетки с тунцом, огурчиками и икрой

Праздничные тарталетки для новогоднего стола. Тунец, маринованный огурчик и икра создают идеальное вкусовое сочетание.

Категория: Закуски Бутерброды Тарталетки, волованы

Ингредиенты для «Тарталетки с тунцом, огурчиками и икрой»:

Время приготовления:

Количество порций: 4


Рецепт «Тарталетки с тунцом, огурчиками и икрой»:

Рецепт увидела у блогера Венеры. Немного изменила соотношение ингредиентов и исключила майонез. Вот такие продукты я использовала.

Смешать кусочки тунца и творожный сыр.

В рецепте я использовала маринованные деликатесные огурчики ЕКО.

Один средний или 2 небольших порезать маленькими кубиками.

Отправить к творожному сыру и тунцу огурец, выдавить чеснок через пресс, поперчить. Я не солила.

Наполнить тарталетки получившимся салатом при помощи двух ложек.

Сверху разложить икру и украсить укропом.


Хороша такая закуска к вину или шампанскому.
Все ингредиенты здесь важны, не рекомендую исключать что-то, чтобы не рушить баланс вкуса)

Обязательно повторю на новогодний стол)


У меня получилось 12 тарталеток. Улетели вмиг под игристое)
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Мистерия вкуса" На праздничный стол : День рождения / Новый год / Рождество

Теги: закуска

Вкусы: рыбный соленый

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Тарталетки с тунцом, огурчиками и икрой
Описание: Праздничные тарталетки для новогоднего стола. Тунец, маринованный огурчик и икра создают идеальное вкусовое сочетание.
Тэги: закуска.


Комментарии и отзывы

Отличная закуска
Спасибочки) С наступающим Новым годом, Зоя!
Банально
Не претендую на оригинальность и исключительность. Люблю простую еду, по мне она самая вкусная.
Банально
Не хватает розочки из редиски или помидорки зубчиками? вы уже под вторым моим рецептом отмечаетесь)))
Очень нарядно,вкусно!
спасибо)
Отличная праздничная закуска!
спасибо)
Прелестно! Всегда красиво и празднично! Безоговорочно-ВКУСНО!!! С Наступающим Новым Годом!
Спасибо. С Новым годом!
Замечательный рецепт! Спасибо большое, забрала. Последнии две фотки просто восхитительные. С Наступающими Вас Праздниками!
спасибо и Вас с наступающим!
вкусно!!! С Наступающим
спасибо, с наступающим!
Машенька, нарядная какая закуска! Красота!
Спасибо, Ирина
Машенька, ох и вкусно!!!
Так празднично и аппетитно!
Спешу присоединиться к отличной компании
спасибочки)
компания это хорошо)
И я тоже иду к тебе, Маша! Очень вкусно и красивые фото!!!
Спасибо, Катя, с наступающим!
С Наступающим
Ух ты Ж, вы уже празднуете? Тогда мы идём к вам.
Репетируем!)
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