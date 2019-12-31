Эти пряники получаются настолько нежные и мягкие, что их можно есть губами. И к тому же, пряники очень легко делать и быстро готовить. Очень ароматные и вкусные пряники для семейного чаепития и для новогодних праздников!
- 31 декабря 2019, 2:29
- 2831
Постные шоколадно-банановые пряники
Ингредиенты для «Постные шоколадно-банановые пряники»:
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Масло растительное — 100 мл
- Сахар — 50 г
- Банан (Крупный) — 1 шт
- Какао-порошок — 4 ч. л.
- Мед — 1 ст. л.
- Сода — 0.5 ч. л.
- Сок лимонный — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 25
Рецепт «Постные шоколадно-банановые пряники»:
Добавить соду, перемешать.
Влить лимонный сок, хорошо перемешать. Должны появиться пузырьки.
Добавить частями муку и какао. Замесить немного липковатое тесто.
Отщипнуть по кусочку тесто, скатать шарики. У меня получилось 25 шт.
Выложить на застеленный пергаментом противень.
Пряники остудить и можно в принципе уже кушать и наслаждаться. А можно еще сахарной глазурью или айсингом покрыть.
Я покрыла сахарной глазурью (смешать 100 г сахарной пудры, 2 ч л лимонного сока, 1-2 ч л холодной кипяченой воды).
Комментарии и отзывы
позавчера stankewich a #
вчера в 0:32 Tanushechka-2017 # (автор рецепта)
С Новым Годом
4 января tatabilga-2015 #
С Новым годом !!
4 января Tanushechka-2017 # (автор рецепта)
Спасибо большое за угощение
Очень рада, что выпечка понравилась
Огромное спасибо за доверие к рецепту и такой чудесный фотоотчет
С Новым Годом
2 января Демурия #
2 января Tanushechka-2017 # (автор рецепта)
2 января Ирушенька #
2 января Tanushechka-2017 # (автор рецепта)
С Новым Годом
2 января Ирушенька #
3 января Tanushechka-2017 # (автор рецепта)
1 января vlada ta #
Танечка,с Новым Годом!
2 января Tanushechka-2017 # (автор рецепта)
С Новым Годом
31 декабря 2019 года jannasimf #
31 декабря 2019 года Tanushechka-2017 # (автор рецепта)
С наступающим
31 декабря 2019 года virgola71 #
31 декабря 2019 года Tanushechka-2017 # (автор рецепта)
Угощайся пожалуйста
Отличного тебе праздничного настроения
31 декабря 2019 года virgola71 #
31 декабря 2019 года Tanushechka-2017 # (автор рецепта)
Спасибо большое за добрые слова
С наступающим Новым Годом пусть в новом году у тебя и твоих близких все будет хорошо! Счастья, здоровья и благополучия
31 декабря 2019 года virgola71 #
31 декабря 2019 года Tanushechka-2017 # (автор рецепта)
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