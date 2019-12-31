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  • 31 декабря 2019, 2:29
  • 2831

Постные шоколадно-банановые пряники

Рецепт: Постные шоколадно-банановые пряники

Эти пряники получаются настолько нежные и мягкие, что их можно есть губами. И к тому же, пряники очень легко делать и быстро готовить. Очень ароматные и вкусные пряники для семейного чаепития и для новогодних праздников!

Категория: Десерты Пряники

Ингредиенты для «Постные шоколадно-банановые пряники»:

Время приготовления:

Количество порций: 25


Рецепт «Постные шоколадно-банановые пряники»:

Спелый банан размять толкушкой для пюре. Смешать с сахаром и медом.

Добавить растительное масло, хорошо перемешать.

Добавить соду, перемешать.
Влить лимонный сок, хорошо перемешать. Должны появиться пузырьки.
Добавить частями муку и какао. Замесить немного липковатое тесто.

Отщипнуть по кусочку тесто, скатать шарики. У меня получилось 25 шт.
Выложить на застеленный пергаментом противень.

Выпекать при 180 градусах 25 минут.

Пряники остудить и можно в принципе уже кушать и наслаждаться. А можно еще сахарной глазурью или айсингом покрыть.
Я покрыла сахарной глазурью (смешать 100 г сахарной пудры, 2 ч л лимонного сока, 1-2 ч л холодной кипяченой воды).






Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Специальное питание

Теги: выпечка чаепитие праздник

Вкусы: банановый сладкий пряный

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Постные шоколадно-банановые пряники
Описание: Эти пряники получаются настолько нежные и мягкие, что их можно есть губами. И к тому же, пряники очень легко делать и быстро готовить. Очень ароматные и вкусные пряники для семейного чаепития и для новогодних праздников!
Рецепты: Десерты -> Пряники


Комментарии и отзывы

А без мёда получится?спасибо!с новым годом!
Без меда не пробовала. Думаю , что тоже получится. Тогда сахара нужно больше добавить.
С Новым Годом
Танюшенька ,с пряниками на чай приглашаю ! Спасибо за рецепт ,очень вкусные ,шоколадные ,мягкие ,готовила все по рецепту ,приятная вкусность мёда . Получилось 25 штук .
С Новым годом !!
Танечка, как у тебя вкусно и красиво получились прянички
Спасибо большое за угощение
Очень рада, что выпечка понравилась
Огромное спасибо за доверие к рецепту и такой чудесный фотоотчет
С Новым Годом
Спасибо большое, с Новым Годом, Ольга
Танечка, очаровательные пряники!
Ирочка, спасибо большое
С Новым Годом
С Новым годом, Танюша!
Классные пряники!Разлом шикарный! Цвет,такой шоколадный !Праздничые пряники.Спасибки!
Танечка,с Новым Годом!
Владочка, спасибо большое за приятную похвалу
С Новым Годом
Танечка, аппетитные прянички!
Жанночка, благодарю за похвалу и внимание к рецепту
С наступающим
Танюша! Шикарные пряники! Вкусные, ароматные, шоколадные! С Наступающим тебя, милая!
Юленька, спасибо огромное за приятный комментарий
Угощайся пожалуйста
Отличного тебе праздничного настроения
На правах первой гости у тебя съем с большим удовольствием ..все пряники! Ммм! Как же вкусно! Спасибо огромное, Танюшечка, за угощение! Пусть в эту сказочную ночь исполнятся все твои мечты!
Юленька, кушай на здоровье
Спасибо большое за добрые слова
С наступающим Новым Годом пусть в новом году у тебя и твоих близких все будет хорошо! Счастья, здоровья и благополучия
Спасибо! Взаимно!
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