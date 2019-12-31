Творожный торт без выпечки "Заснеженные ягоды"

Кокосовую стружку, сахарный песок и сливочное масло поместить в кастрюльку. Поставить на огонь. Подогреть до тех пор, пока масло полностью не растает. Дать остыть. Распределить стружку на немного застывший торт, затем убрать в холодильник до полного застывания.