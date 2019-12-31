Представляю вашему вниманию легкий, пышный десерт с воздушной и нежной текстурой. Тортик готовится довольно просто, что не мало важно в преддверии праздничной суеты. А его вкус доставит настоящее удовольствие.
- 31 декабря 2019, 19:57
- 9616
Творожный торт без выпечки "Заснеженные ягоды"
Ингредиенты для «Творожный торт без выпечки "Заснеженные ягоды"»:
Основа
- Вафли — 250 г
- Орехи грецкие — 50 г
- Масло сливочное — 60 г
Творожный слой
Кокосовый слой
- Стружка кокосовая — 60 г
- Масло сливочное — 60 г
- Сахар — 2 ст. л.
Рецепт «Творожный торт без выпечки "Заснеженные ягоды"»:
Смешать вафли и орехи, добавить растопленное сливочное масло, хорошо перемешать. Разъемную форму (диаметр 20 см.) застелить пергаментом и распределить вафельную основу. Убрать в холодильник.
Взбить погружным блендером до однородной массы. Если творог слишком сухой, можно добавить пару ложек разведённого желе, чтобы лучше взбить.
Потом ещё добавить немного творожной массы и разложить другие ягоды, у меня клюква. И так далее. Затем форму убрать в холодильник.
Кокосовую стружку, сахарный песок и сливочное масло поместить в кастрюльку. Поставить на огонь. Подогреть до тех пор, пока масло полностью не растает. Дать остыть. Распределить стружку на немного застывший торт, затем убрать в холодильник до полного застывания.
Разрезик
Комментарии и отзывы
вчера в 9:56 alena876 #
вчера в 17:38 МурКатеринка # (автор рецепта)
3 января victoria ms #
3 января МурКатеринка # (автор рецепта)
2 января Valushka2003 #
2 января МурКатеринка # (автор рецепта)
2 января Демурия #
2 января МурКатеринка # (автор рецепта)
2 января Ирушенька #
2 января МурКатеринка # (автор рецепта)
1 января solnce 0606 #
2 января МурКатеринка # (автор рецепта)
1 января zaval #
2 января МурКатеринка # (автор рецепта)
1 января Silverina1 #
С Новым годом!
1 января МурКатеринка # (автор рецепта)
31 декабря 2019 года ma-ma sveta #
31 декабря 2019 года МурКатеринка # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: