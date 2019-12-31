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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Без выпечки
  • 31 декабря 2019, 19:57
  • 9616

Творожный торт без выпечки "Заснеженные ягоды"

Рецепт: Творожный торт без выпечки Заснеженные ягоды

Представляю вашему вниманию легкий, пышный десерт с воздушной и нежной текстурой. Тортик готовится довольно просто, что не мало важно в преддверии праздничной суеты. А его вкус доставит настоящее удовольствие.

Категория: Десерты Торты Без выпечки

Ингредиенты для «Творожный торт без выпечки "Заснеженные ягоды"»:

Основа

Творожный слой

Кокосовый слой



Рецепт «Творожный торт без выпечки "Заснеженные ягоды"»:

Вафли поместить в блендер, измельчить.

Орехи тоже измельчить.

Смешать вафли и орехи, добавить растопленное сливочное масло, хорошо перемешать. Разъемную форму (диаметр 20 см.) застелить пергаментом и распределить вафельную основу. Убрать в холодильник.

Вскипятить 300 мл. воды, растворить в ней желе, хорошо перемешать, дать немного остыть.

К творогу добавить 2 ст. л. сахара и 50 мл. сливок.

Взбить погружным блендером до однородной массы. Если творог слишком сухой, можно добавить пару ложек разведённого желе, чтобы лучше взбить.

Соединить творог с желе, взбить миксером до однородной консистенции.

Далее взбить сливки до устойчивых пиков.

Добавить сливки к творогу с желе, аккуратно перемешать лопаткой.

Поверх вафельной основы распределить немного полученной массы, разложить ягоды, у меня голубика.

Потом ещё добавить немного творожной массы и разложить другие ягоды, у меня клюква. И так далее. Затем форму убрать в холодильник.

Кокосовую стружку, сахарный песок и сливочное масло поместить в кастрюльку. Поставить на огонь. Подогреть до тех пор, пока масло полностью не растает. Дать остыть. Распределить стружку на немного застывший торт, затем убрать в холодильник до полного застывания.

Аккуратно извлечь торт из формы, украсить по желанию и можно подавать к столу






Разрезик







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт торт праздник

Вкусы: творожный сливочный ягодный кокосовый сладкий

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Творожный торт без выпечки Заснеженные ягоды
Описание: Представляю вашему вниманию легкий, пышный десерт с воздушной и нежной текстурой. Тортик готовится довольно просто, что не мало важно в преддверии праздничной суеты. А его вкус доставит настоящее удовольствие.


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Комментарии и отзывы

Забрала в копилку, обязательно попробую, спасибо!
Вам спасибо за внимание! Готовьте на здоровье
Катюша, замечательный нежный и красивый тортик!
Викуль, спасибо большое С Новым годом
Екатерина, красивый, зимний, праздничный тортик! С Новым Годом!
Большое спасибо за приятные слова С Новым годом
Спасибо
Катюша, очень красивый торт!
?рочка, большущее спасибо
Катя, очень красивый и аппетитный тортик
Эльза, спасибо большое
Просто чудо с Новым годом
Большое спасибо!!! С Новым годом
Красивый торт, Катя!
С Новым годом!
Лена, спасибо большое!!! С Новыми годом
Катя, симпатичный тортик! С орешками я всё лю!
Светлана, спасибо большое!!! С Наступающим
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