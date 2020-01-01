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  • 1 января 2020, 12:44
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Смородиновый пирог с орехами "Летний привет"

Рецепт: Смородиновый пирог с орехами Летний привет

Моя семья обожает зимой этот кусочек лета. Смородину можно заменить мороженой вишней или черникой. Рецепт особенно пригодиться тем кто соблюдает пост во время новогодних праздников.

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Смородиновый пирог с орехами "Летний привет"»:

Время приготовления:


Рецепт «Смородиновый пирог с орехами "Летний привет"»:

Первым делом приготовим тесто. Для помощи использую кухонный комбайн Galaxy.
Порубить ножом муку с маргарином в комбайне.
Если у вас нет поста, то используйте сливочное масло.

Добавить ледяной воды и снова порубить ножом. Собрать в комок и убрать в морозилку на 10 минут.

Обжаренные орехи так же измельчить с помощью комбайна.

Смородину обдать кипятком. Разложить на бумажное полотенце обсохнуть.

Смешать смородину с пудрой, орехами и манкой.

Тесто раскатать в пласт, выложить тесто, наколоть вилкой, выложить начинку. Запекать в духовке минут 40 при 180гр. до зарумянивания теста.
Духовки у всех разные, смотрите, чтобы ягоды не трескались. Если начинают лопаться - убавьте газ.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Новогодний марафон с GALAXY На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: десерт пост вегетарианство

Вкусы: кисло-сладкий ягодный ореховый смородиновый

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Смородиновый пирог с орехами Летний привет
Описание: Моя семья обожает зимой этот кусочек лета. Смородину можно заменить мороженой вишней или черникой. Рецепт особенно пригодиться тем кто соблюдает пост во время новогодних праздников.


Комментарии и отзывы

Какой ягодный пирог
Отличный пирог, ещё и постный, здорово!
Интересно сочетание смородины и арахиса.
Как же хорошо в холодный ,долгий зимний вечер, выпить горячий чай с ароматным пирогом и вспомнить теплые летние деньки
Катенька, прелестный, ароматный пирог!
большое спасибо
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