Моя семья обожает зимой этот кусочек лета. Смородину можно заменить мороженой вишней или черникой. Рецепт особенно пригодиться тем кто соблюдает пост во время новогодних праздников.
- 1 января 2020, 12:44
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Смородиновый пирог с орехами "Летний привет"
Ингредиенты для «Смородиновый пирог с орехами "Летний привет"»:
- Смородина черная (начинка) — 400 г
- Арахис (начинка) — 200 г
- Сахарная пудра (начинка) — 4 ст. л.
- Крупа манная (начинка) — 2 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Маргарин (или сливочное масло) — 100 г
- Сахар (мелкий) — 100 г
- Вода (ледяная) — 3 ст. л.
Время приготовления:
Рецепт «Смородиновый пирог с орехами "Летний привет"»:
Первым делом приготовим тесто. Для помощи использую кухонный комбайн Galaxy.
Порубить ножом муку с маргарином в комбайне.
Если у вас нет поста, то используйте сливочное масло.
Тесто раскатать в пласт, выложить тесто, наколоть вилкой, выложить начинку. Запекать в духовке минут 40 при 180гр. до зарумянивания теста.
Духовки у всех разные, смотрите, чтобы ягоды не трескались. Если начинают лопаться - убавьте газ.
Комментарии и отзывы
позавчера Sea-green #
2 января ivkis1999 #
Интересно сочетание смородины и арахиса.
2 января kolesnikov 1983 #
2 января Ирушенька #
2 января Катуша # (автор рецепта)
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