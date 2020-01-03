Этим салатом можно заменить всеми любимый салат оливье, который мы готовим на праздничный стол или на Новый год. Салат получается вкусным и сытным и готовится без майонеза. Грецкие орехи придают необычный вкус этому салату.
- 3 января 2020, 11:53
- 7835
Салат из куриной грудки с грецкими орехами
Ингредиенты для «Салат из куриной грудки с грецкими орехами»:
- Грудка куриная — 1 шт
- Шампиньоны — 6 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Огурец соленый — 1 шт
- Орехи грецкие — 80 г
- Сметана — 5 ст. л.
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Рецепт «Салат из куриной грудки с грецкими орехами»:
В миску с курицей накладываем нарезанные яйца, репчатый лук, соленые огурцы, орехи, жареные грибы, соль и перец, и заправляем все сметаной.
Комментарии и отзывы
вчера в 8:16 Лисюшка #
вчера в 16:03 tastys # (автор рецепта)
5 января ptnikolaevna #
позавчера tastys # (автор рецепта)
5 января Livadia360 #
на праздничном столе.
Спасибо за рецепт !
позавчера tastys # (автор рецепта)
3 января Ирушенька #
3 января tastys # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: