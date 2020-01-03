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  • 3 января 2020, 11:53
  • 7835

Салат из куриной грудки с грецкими орехами

Рецепт: Салат из куриной грудки с грецкими орехами

Этим салатом можно заменить всеми любимый салат оливье, который мы готовим на праздничный стол или на Новый год. Салат получается вкусным и сытным и готовится без майонеза. Грецкие орехи придают необычный вкус этому салату.

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат из куриной грудки с грецкими орехами»:

Время приготовления:

Количество порций: 4



Рецепт «Салат из куриной грудки с грецкими орехами»:

Отвариваем куриную грудку, нарезаем на небольшие кусочки и перекладываем в небольшую миску.

Грибы нарезаем небольшими кубиками и жарим минут 15-20, предварительно сковороду смажем маслом.

Яйца нарезаем на небольшие кубики.

Репчатый лук также нарезаем мелко.

Грецкие орехи мелко нарубить.

Огурец нарезаем мелкими кубиками.

В миску с курицей накладываем нарезанные яйца, репчатый лук, соленые огурцы, орехи, жареные грибы, соль и перец, и заправляем все сметаной.

Салат готов. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: салат праздник гости обед ужин закуска

Вкусы: ореховый нежный грибной приятный насыщенный

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Салат из куриной грудки с грецкими орехами
Описание: Этим салатом можно заменить всеми любимый салат оливье, который мы готовим на праздничный стол или на Новый год. Салат получается вкусным и сытным и готовится без майонеза. Грецкие орехи придают необычный вкус этому салату.


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Комментарии и отзывы

Замечательный салат! Делаю его очень часто. Грибы обжариваю на сливочном масле. Лук либо ошпариваю, либо слегка мариную, чтобы не было горечи. А грибы действительно нужны! Без них не то пальто) Спасибо!)
Спасибо, хорошего дня!
Отличный салат и без майонеза! Скажите пожалуйста, а без грибов если сделать, вкусно будет? Или без грибов никак?
Спасибо. Да без грибов не очень, лучше с грибами). Но можете попробовать, потом если, что добавите.
Судя по составу, салат займет достойное место
на праздничном столе.
Спасибо за рецепт !
Спасибо, за такую оценку!
Замечательный, ароматный, сытный салат!
спасибо, я очень рада, что Вам понравилось
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