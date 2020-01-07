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  • 7 января 2020, 3:32
  • 2372

Пирог "Фруктовый микс"

Рецепт: Пирог Фруктовый микс

Это мой фаворит среди фруктовых пирогов. Нежное песочное тесто и желейная начинка... Это просто объедение!!! Готовиться просто, съедается быстро )))

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог "Фруктовый микс"»:


Рецепт «Пирог "Фруктовый микс"»:

В кухонный комбайн устанавливаем насадку для измельчения. Кладем холодное сливочное масло, маргарин и просеянную с солью муку.

Пробиваем все на импульсном режиме несколько секунд, до получения однородной мелкой крошки.

Добавляем ледяную воду и снова пробиваем все на импульсном режиме несколько секунд.

Собираем тесто в комок, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на то время пока готовим начинку.

Яблоко, бананы и киви режем мелким кубиком.

Добавляем к фруктам сахар, крахмал и корицу. Перемешиваем.

Тесто делим на две части. Одна часть должна быть не более 1/3 лучше взять 1/4 - это будет "крышечка"

Яйцо разделяем на желток и белок. Слегка взбиваем вилкой.

Дно формы смазываем маслом. Большой кусок теста раскатываем так чтобы он был большего размера чем сама форма.

Тесто смазываем тонким слоем белка и выкладываем начинку.

Второй, меньший кусок теста также раскатываем, но уже по размеру формы. Делаем крышечку.

Защипываем края и хорошо промазываем желтком. Выпекаем в разогретой до 200 С духовке 30 минут.



Свое потрясающее песочное тесто я приготовила с помощью кухонного комбайна GALAXY GL2300
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Новогодний марафон с GALAXY На праздничный стол

Теги: десерт

Вкусы: сладкий фруктовый

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Пирог Фруктовый микс
Описание: Это мой фаворит среди фруктовых пирогов. Нежное песочное тесто и желейная начинка... Это просто объедение!!! Готовиться просто, съедается быстро )))
Тэги: десерт.


Комментарии и отзывы

Пекла, только с замороженной сливой. Это ОЧЕНЬ вкусно! Спасибо за рецепт. Будет одним из самых востребованных.
На здоровье!
Сочная кисло-сладкая начинка, мало теста-все , как я люблю! Спасибо , забрала , буду готовить часто. Есть один вопрос: нижнее тесто белком смазывается, чтобы не отсырело?
Да
;желейная начинка. а желатина нет?

его не надо добавлять?
Нет
Ответ для sbelokovalenko
спасибо
Ответ для sbelokovalenko
Крахмал, сок фруктов и сахар дадут в итоге ту самую желейную консистенцию)))
Очаровательный пирожок, обязательно сделаю завтра, только думаю заменить банан чем-то типа ананас или манго... Люблю бананы только в натуральном виде...
Лучше сначала с бананом попробуйте, вдруг понравиться) здесь на удивление получился очень гармоничный союз фруктов. Я тоже не любитель печёных бананов, но от этой начинки в огромном восторге)
Спасибо за рецепт, но непонято , зачем к сливочному маслу добавлять маргарин? Объясните , пожалуйста.
Чтобы готовое тесто не было слишком хрупким. Рецепт теста Д. Чайлд.
Ответ для m3153308
Делала с одним маслом, всё было отлично, ничего не раскрошилось. Не добавляйте маргарин
Подкупает доступность фруктов. Но однажды я прельстилась пирогом-перевертышем с киви. Семья сказала : "Нет". Раздражают обильные семечки киви. Здесь их видимо в общей массе мало. Вопроса нет. Просто рассуждаю наедине со всеми. Наверное буду пробовать.
Здесь они действительно не чувствуются.
Сочный, аппетитный пирожок
Спасибо!
Очень понравился пирог. Мало теста. Много начинки. Можно ли испечь его с замороженными ягодами?
Конечно, только крахмал не забудьте добавить
Хороший пирог с вкусной начинкой
Большое спасибо!
Какой диаметр вашей формы?
22 см
Юлечка, очаровательный пирог с ароматной начинкой!
Спасибо!
Отличный пирог. Какой диаметр вашей формы?
22 см
Замечательный пирог, вкусный, ароматный и такой уютный и домашний
Большое спасибо!
Очень интересный пирог!
Спасибо!
Изумительная начинка.
Это правда)
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