Это мой фаворит среди фруктовых пирогов. Нежное песочное тесто и желейная начинка... Это просто объедение!!! Готовиться просто, съедается быстро )))
- 7 января 2020, 3:32
- 2372
Пирог "Фруктовый микс"
Ингредиенты для «Пирог "Фруктовый микс"»:
- Мука пшеничная / Мука — 140 г
- Масло сливочное — 85 г
- Маргарин (или любой твердый растительный жир) — 30 г
- Вода (ледяная) — 4 ст. л.
- Соль
- Яблоко — 1 шт
- Банан — 2 шт
- Киви — 2 шт
- Корица
- Крахмал кукурузный (с горкой) — 1 ст. л.
- Сахар — 5 ст. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
Рецепт «Пирог "Фруктовый микс"»:
В кухонный комбайн устанавливаем насадку для измельчения. Кладем холодное сливочное масло, маргарин и просеянную с солью муку.
Собираем тесто в комок, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на то время пока готовим начинку.
Тесто делим на две части. Одна часть должна быть не более 1/3 лучше взять 1/4 - это будет "крышечка"
Дно формы смазываем маслом. Большой кусок теста раскатываем так чтобы он был большего размера чем сама форма.
Свое потрясающее песочное тесто я приготовила с помощью кухонного комбайна GALAXY GL2300
Комментарии и отзывы
вчера в 16:08 lotokhovalena #
12 часов назад хозяйка медной горы # (автор рецепта)
вчера в 12:17 brechko irina #
вчера в 12:21 хозяйка медной горы # (автор рецепта)
позавчера sbelokovalenko #
его не надо добавлять?
вчера в 0:25 хозяйка медной горы # (автор рецепта)
вчера в 3:32 sbelokovalenko #
вчера в 16:05 lotokhovalena #
позавчера Jenna #
позавчера хозяйка медной горы # (автор рецепта)
позавчера m3153308 #
позавчера хозяйка медной горы # (автор рецепта)
вчера в 8:15 Begemotik-2019 #
позавчера koslm 49 #
позавчера хозяйка медной горы # (автор рецепта)
позавчера Tanushechka-2017 #
позавчера хозяйка медной горы # (автор рецепта)
8 января mersam10 #
8 января хозяйка медной горы # (автор рецепта)
7 января Sea-green #
7 января хозяйка медной горы # (автор рецепта)
7 января deputat43 #
7 января хозяйка медной горы # (автор рецепта)
7 января Ирушенька #
7 января хозяйка медной горы # (автор рецепта)
7 января ААСК #
7 января хозяйка медной горы # (автор рецепта)
7 января kolesnikov 1983 #
7 января хозяйка медной горы # (автор рецепта)
7 января Демоника #
7 января хозяйка медной горы # (автор рецепта)
7 января мисс #
7 января хозяйка медной горы # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: