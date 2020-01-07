Кому не знаком пирог с капустой и мясом? Вроде, самый простецкий рецепт, но как же это вкусно и сытно. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления пирога, свой рецепт теста. У меня самой не меньше семи рецептов этого пирога с разным тестом, и все уходят на ура. Этот пирог понравится любителям капусты и мяса, он не оставит никого равнодушным - ни родных, ни гостей. Главное - хорошее настроение и не держать в голове плохие мысли, и все у вас получится. Итак, приступаем, главным помощником в приготовлении пирога возьму комбайн GALAXY, который всю основную работу возьмет на себя.
- 7 января 2020, 21:34
- 2941
Разборный пирог с капустой и мясом
Ингредиенты для «Разборный пирог с капустой и мясом»:
Начинка мясная
- Свинина — 300 г
- Грудка куриная — 200 г
- Лук репчатый — 2 шт
- Чеснок (и сухого 0,5 ч.л.) — 2 зуб.
- Смесь перцев — 1 ч. л.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
Начинка овощная
- Капуста белокочанная / Капустa — 600 г
- Морковь — 150 г
- Лук репчатый — 150 г
- Сок томатный — 200 мл
- Смесь перцев — 0,5 ч. л.
- Сахар — 0,5 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Кислота лимонная — 1 щепот.
- Масло растительное — 2 ст. л.
Тесто
- Вода — 200 мл
- Яйцо куриное (С1) — 1 шт
- Дрожжи — 12 г
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Масло растительное — 50 мл
- Мука пшеничная / Мука (400) — 390 г
Дополнительно
- Яйцо куриное (для смазки) — 1 шт
- Кунжут (для посыпки) — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 16
Рецепт «Разборный пирог с капустой и мясом»:
Начинаем с начинки и берем в помощники комбайн GALAXY.
Насадкой для нарезки ломтиками шинкуем лук. Поменять насадку для шинковки и натереть морковь. Все это делается за считанные секунды.
Обжарить лук с морковью в 2 ст. л. растительного масла, затем добавить нашинкованную капусту, посолить, влить стакан томатного сока, перемешать. Тушить капусту сначала под крышкой на маленьком огне, затем крышку снять и дать немного выпариться образовавшемуся во время жарки соку, но не до конца, чтобы капуста осталась сочной.
В процессе добавить сахар, смесь перцев, лимонную кислоту - все по вкусу, как вы любите.
Параллельно готовим мясную начинку. Свинину и куриную грудку нарезать на кусочки, добавить к ним лук репчатый и чеснок, острым ножом для шинковки приготовить фарш.
Разогреть сковороду с 1 ст. л. растительного масла, выложить фарш, добавить соль, паприку, смесь перцев и сухой чеснок. Обжариваем, постоянно перемешивая и разбивая комочки фарша.
Соединить оба вида начинки, перемешать, дать прогреться пару минут, чтобы все соединилось, и выкладываем на тарелку для остывания.
Пока остывает начинка, замесим тесто.
В теплой воде с 1 ч. л. сахара и 1 ст. л. муки от общей нормы развести дрожжи. Через 10 минут добавить желток, слегка взбитый вилкой белок, соль, растительное масло, перемешать и ввести муку. Тесто мягкое, но не липкое, выложить его в миску, смазанную маслом, накрыть пленкой, дать подойти тесту в теплом месте минут 30-40.
Разделываем тесто на кусочки по 55-60 г, округляем и даем полежать под салфеткой минут десять.
Затем начинаем формировать пирожки. Каждый шарик разминаем смазанными маслом руками, в лепешку. Кладем начинку и защипываем, округляя пирожок.
Новый год. Рождество.
Буду выкладывать в форму "елочка".
Накрыть пирожки салфеткой и дать подойти еще 30 минут. Подошедшие пирожки смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом.
Ставим в горячую духовку 180°C на 30-35 минут.
GALAXY GL2300
Поздравляю всех с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!
Комментарии и отзывы
вчера в 17:59 Wera13 #
вчера в 0:02 nadinhike #
Галочка, рецепт забрала, приготовлю с любовью, подам с компотом и здесь уже можно без первого. Только второе и компот. СПАСИБОЧКИ
вчера в 0:24 Гали-28 # (автор рецепта)
позавчера Tanushechka-2017 #
И тесто мягонькое, и начинка супер
У меня не было кунжута, посыпала маком думаю на вкусе это сильно не отразилось
Спасибо тебе большое за вкусный рецепт
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
вчера в 0:50 Tanushechka-2017 #
Очень приятно, что мой отчет тебе понравился спешила очень, не успела украсить красиво к сожалению для фото...
Нам очень понравилось, было вкусно! Спасибочки Галочка
вчера в 1:00 Гали-28 # (автор рецепта)
вчера в 1:13 Tanushechka-2017 #
вчера в 13:56 Гали-28 # (автор рецепта)
10 января ирпенчанка #
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
9 января мисс #
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января julika1108 #
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января Silverina1 #
С Рождеством!
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января jannasimf #
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января mariana82 #
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января kolesnikov 1983 #
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января Okoolina #
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января Kuss #
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января Марина Indus #
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января Sladkoejca #
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января Бархатные ручки #
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января Демурия #
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января ma-ma sveta #
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января gorschkovaov #
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января TANCHITTA #
Галочка, очень вкусные пирожки- булочки !!!
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
8 января Tanushechka-2017 #
Очень удобно оторвать кусочек и наслаждаться
С Рождеством
11 января Гали-28 # (автор рецепта)
позавчера Tanushechka-2017 #
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