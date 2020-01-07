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  • 7 января 2020, 21:34
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Разборный пирог с капустой и мясом

Рецепт: Разборный пирог с капустой и мясом

Кому не знаком пирог с капустой и мясом? Вроде, самый простецкий рецепт, но как же это вкусно и сытно. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления пирога, свой рецепт теста. У меня самой не меньше семи рецептов этого пирога с разным тестом, и все уходят на ура. Этот пирог понравится любителям капусты и мяса, он не оставит никого равнодушным - ни родных, ни гостей. Главное - хорошее настроение и не держать в голове плохие мысли, и все у вас получится. Итак, приступаем, главным помощником в приготовлении пирога возьму комбайн GALAXY, который всю основную работу возьмет на себя.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Разборный пирог с капустой и мясом»:

Начинка мясная

Начинка овощная

Тесто

Дополнительно

Время приготовления:

Количество порций: 16


Рецепт «Разборный пирог с капустой и мясом»:

Начинаем с начинки и берем в помощники комбайн GALAXY.
Насадкой для нарезки ломтиками шинкуем лук. Поменять насадку для шинковки и натереть морковь. Все это делается за считанные секунды.

Насадкой для нарезки ломтиками нашинковать капусту.

Обжарить лук с морковью в 2 ст. л. растительного масла, затем добавить нашинкованную капусту, посолить, влить стакан томатного сока, перемешать. Тушить капусту сначала под крышкой на маленьком огне, затем крышку снять и дать немного выпариться образовавшемуся во время жарки соку, но не до конца, чтобы капуста осталась сочной.
В процессе добавить сахар, смесь перцев, лимонную кислоту - все по вкусу, как вы любите.

Параллельно готовим мясную начинку. Свинину и куриную грудку нарезать на кусочки, добавить к ним лук репчатый и чеснок, острым ножом для шинковки приготовить фарш.

Разогреть сковороду с 1 ст. л. растительного масла, выложить фарш, добавить соль, паприку, смесь перцев и сухой чеснок. Обжариваем, постоянно перемешивая и разбивая комочки фарша.

Соединить оба вида начинки, перемешать, дать прогреться пару минут, чтобы все соединилось, и выкладываем на тарелку для остывания.

Пока остывает начинка, замесим тесто.
В теплой воде с 1 ч. л. сахара и 1 ст. л. муки от общей нормы развести дрожжи. Через 10 минут добавить желток, слегка взбитый вилкой белок, соль, растительное масло, перемешать и ввести муку. Тесто мягкое, но не липкое, выложить его в миску, смазанную маслом, накрыть пленкой, дать подойти тесту в теплом месте минут 30-40.

Разделываем тесто на кусочки по 55-60 г, округляем и даем полежать под салфеткой минут десять.
Затем начинаем формировать пирожки. Каждый шарик разминаем смазанными маслом руками, в лепешку. Кладем начинку и защипываем, округляя пирожок.

Новый год. Рождество.
Буду выкладывать в форму "елочка".
Накрыть пирожки салфеткой и дать подойти еще 30 минут. Подошедшие пирожки смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом.
Ставим в горячую духовку 180°C на 30-35 минут.

Готовый разборный пирог выкладываем на блюдо и подаем на стол. Приятного аппетита!

В приготовлении этого разборного пирога мне помог комбайн GALAXY -нашинковал большое количество овощей, перемолол мясо и все это очень быстро и качественно.


GALAXY GL2300


Поздравляю всех с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед Конкурсные рецепты : Новогодний марафон с GALAXY На обед : На второе На праздничный стол На природу На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: выпечка детям праздник обед ужин пикник духовка

Вкусы: капустный овощной кунжутный богатый насыщенный

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Разборный пирог с капустой и мясом
Описание: Кому не знаком пирог с капустой и мясом? Вроде, самый простецкий рецепт, но как же это вкусно и сытно. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления пирога, свой рецепт теста. У меня самой не меньше семи рецептов этого пирога с разным тестом, и все уходят на ура. Этот пирог понравится любителям капусты и мяса, он не оставит никого равнодушным - ни родных, ни гостей. Главное - хорошее настроение и не держать в голове плохие мысли, и все у вас получится. Итак, приступаем, главным помощником в приготовлении пирога возьму комбайн GALAXY, который всю основную работу возьмет на себя.


Комментарии и отзывы

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Замечательный пирог!!!
Елочка сдобная и начинка по-богатому, полноценное второе.
Галочка, рецепт забрала, приготовлю с любовью, подам с компотом и здесь уже можно без первого. Только второе и компот. СПАСИБОЧКИ
Спасибо огромное за теплые слова и внимание Готовьте в удовольствие, я буду рада
Галочка, невероятно вкусный пирог получился
И тесто мягонькое, и начинка супер
У меня не было кунжута, посыпала маком думаю на вкусе это сильно не отразилось
Спасибо тебе большое за вкусный рецепт
Ух-ты! Какая красота Танечка, божественная. Какие же они красивенные, прям светятся изнутри. Ты волшебница Танюш. Спасибо тебе огромное за внимание и доверие к рецепту. Как же порадовала и украсила мой рецептик
Ой засмущала меня, Галочка
Очень приятно, что мой отчет тебе понравился спешила очень, не успела украсить красиво к сожалению для фото...
Нам очень понравилось, было вкусно! Спасибочки Галочка
Танечка, да все превосходно дорогая. Спасибо тебе огромное
Галочка! У тебя, что не рецепт - то праздник! Очень аппетитный пирог!
Наташечка, спасибо солнышко за внимание и теплые слова
Очень аппетитно!!! красивая елочка!
Светочка, спасибо огромное
Галочка, чудесный пирог обожаю такие
Юльчик, спасибо огромное за внимание Надо готовить дорогая
Какой аппетитный пирог, Галя!
С Рождеством!
Леночка, спасибо огромное за теплые слова
Галочка, вкусный и сытный пирог!!!
Жанночка, спасибо моя хорошая за внимание
Галочка, красивый пирог!
Марианночка, спасибо дорогая за внимание
Галочка пирог изумительный, тесто нежное, воздушное а начинка очень,очень вкусная
Мариночка, спасибо огромное за внимание и теплые слова
Хорошенький, румяненький, аппетитный очень, сытный конечно! ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ! Ты такая умница-выдумщица! У тебя все рецепты классные и красивые! С Новогодними праздниками!!!
Наташечка, спасибо огромное за теплый отзыв, внимание и похвалу, очень приятно дорогая моя С Новогодними праздниками, здоровья и всего самого наилучшего
Чудесный праздничный пирог, Галочка!
Наташечка, спасибо солнышко за внимание
Галочка, вкуснющая начинка, шикарный праздничный пирог! Спасибо за рецепт!
Мариночка, спасибо моя хорошая за внимание и теплый отзыв Готовь на радость и удовольствие
Несомненно вкусно, но также и оригинально! Чудесная елочка! Любим мы пирожки домашние... эх, прощай талия
Инночка, спасибо моя хорошая Готовь в удовольствие, а талия подождет
Галочка, красивый пирог! Нежное тесто и вкусная начинка!
Танечка, спасибо огромное моя хорошая за теплый отзыв
Олечка, спасибо солнышко
Галочка, чудесный, замечательный пирог! И форма чудо!!!
Светочка, спасибо дорогая за теплый отзыв
Замечательный пирог Вкуснотища!!! Очень люблю пироги с капустой. Забираю.
Олечка, спасибо огромное за внимание и теплый отзыв Готовь в удовольствие, буду рада
Ай да "ёлочка" !!! Румяная красавица !!!
Галочка, очень вкусные пирожки- булочки !!!
Танечка, спасибо моя хорошая за теплые слова
Галочка, замечательный пирог
Очень удобно оторвать кусочек и наслаждаться
С Рождеством
Танечка, спасибо огромное за внимание и теплые слова поддержки С Рождеством Танюш
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