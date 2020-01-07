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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/162448/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Разборный пирог с капустой и мясом" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jan/07/28/2649128_54402-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/162448/">Разборный пирог с капустой и мясом</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Кому не знаком пирог с капустой и мясом? Вроде, самый простецкий рецепт, но как же это вкусно и сытно. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления пирога, свой рецепт теста. У меня самой не меньше семи рецептов этого пирога с разным тестом, и все уходят на ура. Этот пирог понравится любителям капусты и мяса, он не оставит никого равнодушным - ни родных, ни гостей. Главное - хорошее настроение и не держать в голове плохие мысли, и все у вас получится. Итак, приступаем, главным помощником в приготовлении пирога возьму комбайн GALAXY, который всю основную работу возьмет на себя.</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/25">Выпечка</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/29">Изделия из теста</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/43">Пироги</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1610">Свинина</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2218">Грудка куриная</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1011">Лук репчатый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2036">Чеснок</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3014">Смесь перцев</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3450">Паприка сладкая</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1067">Масло растительное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/743">Капуста белокочанная</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1131">Морковь</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/4339">Сок томатный</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601">Сахар</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2291">Кислота лимонная</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/351">Вода</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562">Яйцо куриное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/559">Дрожжи</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2339">Мука пшеничная</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/922">Кунжут</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/251/">выпечка</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/778/">детям</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/123/">праздник</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/198/">пикник</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/10286/">духовка</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/162448/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>