Потрясающее жаркое. Вкус пива в готовом блюде совершенно не ощущается, оно выпаривается в процессе приготовления, оставляя лишь чудесный аромат картофелю и курочке. Оригинальный вкус этого блюда понравится всем, особенно сильному полу.
- 9 января 2020, 10:56
- 3968
Жаркое в горшочке с пивом
Ингредиенты для «Жаркое в горшочке с пивом»:
- Картофель — 1.5 кг
- Шампиньоны — 400 г
- Курица (у меня была мякоть бедра, можно любое филе или заменить на свинину) — 800 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Моцарелла — 150 г
- Сметана — 150 г
- Масло сливочное — 50 г
- Масло растительное (для жарки)
- Перец черный
- Соль
- Пиво светлое / Пиво — 500 мл
Рецепт «Жаркое в горшочке с пивом»:
В чаше комбайна GALAXY GL2300 с помощью насадки для нарезки ломтиками, нарезать хорошо помытые шампиньоны.
Самое кропотливое для меня всегда было порезать картофель кружочками, одинаковой толщиной. Сейчас с комбайном GALAXY GL2300 с помощью насадки для нарезки ломтиками, это занимает меньше минуты. Вот так комбайн нашинковал картофель, предварительно почищенный и помытый. Я думаю для комбайна получилось замечательно.
В картофель добавить соль, перец и сметану. ( можно заменить на майонез, но только его я думаю будет достаточно 3 столовые ложки)
Овощи были нашинкованы с помощью комбайна GALAXY GL2300
Комментарии и отзывы
1 час назад Волшебный Кит #
50 минут назад Janecheh # (автор рецепта)
вчера в 7:31 bar-serg #
позавчера tehnokom sveta #
10 января Злобина Елена #
10 января Bad Robot #
10 января мисс #
9 января Sea-green #
9 января kolesnikov 1983 #
9 января непростая #
9 января Janecheh # (автор рецепта)
9 января непростая #
9 января oxanalieb #
9 января DrakonTS #
10 января Bad Robot #
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