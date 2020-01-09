Жаркое в горшочке с пивом

Самое кропотливое для меня всегда было порезать картофель кружочками, одинаковой толщиной. Сейчас с комбайном GALAXY GL2300 с помощью насадки для нарезки ломтиками, это занимает меньше минуты. Вот так комбайн нашинковал картофель, предварительно почищенный и помытый. Я думаю для комбайна получилось замечательно.