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  • 9 января 2020, 10:56
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Жаркое в горшочке с пивом

Рецепт: Жаркое в горшочке с пивом

Потрясающее жаркое. Вкус пива в готовом блюде совершенно не ощущается, оно выпаривается в процессе приготовления, оставляя лишь чудесный аромат картофелю и курочке. Оригинальный вкус этого блюда понравится всем, особенно сильному полу.

Категория: Горячие блюда Горячие блюда в горшочках

Ингредиенты для «Жаркое в горшочке с пивом»:


Рецепт «Жаркое в горшочке с пивом»:

В чаше комбайна GALAXY GL2300 с помощью насадки для нарезки ломтиками, нарезать хорошо помытые шампиньоны.

Следом так же нашинковать очищенную луковицу.

На сковороде в растительном масле обжарить грибы с луком.

Пока грибы жарятся, мясо прорезать кусочками, посолить, поперчить.

Добавить мясо к грибам с луком, немного обжарить.

Самое кропотливое для меня всегда было порезать картофель кружочками, одинаковой толщиной. Сейчас с комбайном GALAXY GL2300 с помощью насадки для нарезки ломтиками, это занимает меньше минуты. Вот так комбайн нашинковал картофель, предварительно почищенный и помытый. Я думаю для комбайна получилось замечательно.

В картофель добавить соль, перец и сметану. ( можно заменить на майонез, но только его я думаю будет достаточно 3 столовые ложки)

В горшочки ( у меня их 4 шт), на дно кладем картофель.

Потом мясо с грибами.

Сверху картофель, я стараюсь плотненько укладывать. Сверху еще кусочек масла.

Заливаем горшочки пивом, у меня на 4 штучки, ушла бутылочка светлого пива.

Закрываем крышкой и отправляем в духовку, я готовлю при температуре 180 градусов, полтора часа.

За 15 минут до готовности раскладываю кусочки сыра и отправляю опять в духовку.

Овощи были нашинкованы с помощью комбайна GALAXY GL2300






Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Новогодний марафон с GALAXY На праздничный стол На ужин

Теги: обед ужин

Вкусы: мясной овощной

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Жаркое в горшочке с пивом
Описание: Потрясающее жаркое. Вкус пива в готовом блюде совершенно не ощущается, оно выпаривается в процессе приготовления, оставляя лишь чудесный аромат картофелю и курочке. Оригинальный вкус этого блюда понравится всем, особенно сильному полу.
Тэги: обед, ужин.


Комментарии и отзывы

А какую роль играет пиво? Даёт вкус и аромат?
Да дает вкус
Пиво не выпаривается! Выпаривается алкоголь и вода. Причем вода в желаемом количестве - все зависит от желания повара сделать блюдо погуще или пожиже. Вкусовые компоненты пива остаются!
Очень вкусно выглядит. Обязательно сделаю
, пивасик лучше взять разливной не фильтрованный...типа пшеничное, ржаное...и т.п. аромат будет ого...так сказать пройденный этап
вкусно, красиво, празднично!
Очень аппетитные горшочки
Замечательный рецепт "пивной горшочек" получился. Обязательно попробую приготовить. Часто готовлю выпечку на пиве, а вот в горшочках не пробовала
А пиво не чувствуется?
даже не знаю как правильно описать, мне больше напоминает вкус хлеба, на солоде. Но вкуса алкоголя нет.
Отличный рецепт!
Давно не готовил в горшочках. Рецепт понравился, но нарезать все будем вручную
+1 в ручную прикольней, у меня комбайн так то есть более высокого бренда, но в ручную как-то привычней и не хуже машинки
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