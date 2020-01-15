Очень сочные и вкусные котлеты из капусты получаются по данному рецепту. Для их приготовления используются продукты такие, которые есть чаще всего в каждом холодильнике.
- 15 января 2020, 16:35
- 12807
Котлеты из капусты
Ингредиенты для «Котлеты из капусты»:
- Капуста белокочанная / Капустa — 300 г
- Соль — 3 г
- Перец черный — 3 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
380.08 ккал
|белки
18.2335 г
|жиры
7.1122 г
|углеводы
60.5743 г
|100 г блюда
|ккал
90.28 ккал
|белки
4.33 г
|жиры
1.69 г
|углеводы
14.39 г
Рецепт «Котлеты из капусты»:
2. Добавьте к ней соль и перец черный молотый.
3. Подавите хорошо нарезанную капусту руками.
4. Вбейте куриное яйцо и добавьте муку. Хорошо все перемешайте.
5. На сковороде разогрейте масло растительное, выложите ложкой котлеты. Жарьте их на умеренном огне, обязательно накрыв сковороду крышкой.
Комментарии и отзывы
2 часа назад mykhailova elena1969 #
2 часа назад 777julia777 # (автор рецепта)
7 часов назад tavolgas #
спасибо, что разместили на сайте.
вчера в 20:41 azhar1191 #
вчера в 17:58 Антонюк Ирина #
вчера в 13:52 бюджет #
вчера в 15:16 Fausta Magnifico #
вчера в 15:47 tanyska60 #
вчера в 16:57 777julia777 # (автор рецепта)
вчера в 17:07 regtosait #
вчера в 20:13 katenajar #
вчера в 11:35 CRITIK правдивый #
вчера в 11:15 brechko irina #
позавчера e katenok 2 #
позавчера 777julia777 # (автор рецепта)
17 января т-тя-ля #
17 января 777julia777 # (автор рецепта)
17 января т-тя-ля #
15 января gorschkovaov #
16 января 777julia777 # (автор рецепта)
15 января Лейла Панкова #
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