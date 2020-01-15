777julia777Поваренок 1 уровня 15 января 2020, 16:35

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Котлеты из капусты

Очень сочные и вкусные котлеты из капусты получаются по данному рецепту. Для их приготовления используются продукты такие, которые есть чаще всего в каждом холодильнике.

Ингредиенты для «Котлеты из капусты»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

380.08 ккал белки

18.2335 г жиры

7.1122 г углеводы

60.5743 г 100 г блюда ккал

90.28 ккал белки

4.33 г жиры

1.69 г углеводы

14.39 г

Рецепт «Котлеты из капусты»:

1. Нарежьте капусту.

2. Добавьте к ней соль и перец черный молотый.

3. Подавите хорошо нарезанную капусту руками.

4. Вбейте куриное яйцо и добавьте муку. Хорошо все перемешайте.

5. На сковороде разогрейте масло растительное, выложите ложкой котлеты. Жарьте их на умеренном огне, обязательно накрыв сковороду крышкой.