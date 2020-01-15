Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 15 января 2020, 16:35
  • 12807

Котлеты из капусты

Рецепт: Котлеты из капусты

Очень сочные и вкусные котлеты из капусты получаются по данному рецепту. Для их приготовления используются продукты такие, которые есть чаще всего в каждом холодильнике.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Котлеты из капусты»:

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
380.08 ккал		 белки
18.2335 г		 жиры
7.1122 г		 углеводы
60.5743 г
100 г блюда
ккал
90.28 ккал		 белки
4.33 г		 жиры
1.69 г		 углеводы
14.39 г


Рецепт «Котлеты из капусты»:

1. Нарежьте капусту.
2. Добавьте к ней соль и перец черный молотый.
3. Подавите хорошо нарезанную капусту руками.
4. Вбейте куриное яйцо и добавьте муку. Хорошо все перемешайте.
5. На сковороде разогрейте масло растительное, выложите ложкой котлеты. Жарьте их на умеренном огне, обязательно накрыв сковороду крышкой.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : Легкий / На второе / На закуску На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска оладьи

Вкусы: соленый капустный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Котлеты из капусты
Описание: Очень сочные и вкусные котлеты из капусты получаются по данному рецепту. Для их приготовления используются продукты такие, которые есть чаще всего в каждом холодильнике.


Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Комментарии и отзывы

Я еще добавляю творог и укроп (если есть в холодильнике). Спасибо что напомнили рецепт. Особенно сейчас после праздников хочется чего-то овощного и нежирного.
Пожалуйста)
Мне очень нравятся такие капустные котлетки (или оладушки). Я люблю добавлять к капусте свежий укроп. И потом уже готовить. Объедение! Иногда добавляю немного тертого сыра...
спасибо, что разместили на сайте.
Очень вкусные котлетки!Убирайте жёсткие стебли, режьте капусту не крупно и будет всё замечательно. Попробовала, все прожарилось, покрошила на готовые котлетки зелёный лучок, немножко домашней сметанки и свежий домашний хлеб! Вкусно! Спасибо за простой рецепт! Не зря говорят- все гениальное просто! А злюкам и грубиянкам- не хочешь, не нравится- не готовь! А хамить не нужно!
Тем, кому белокачанная капуста кажется жёсткой, рекомендую попробовать сделать овощные котлеты из пекинской. Режьте мелкими полосками, выкладывайте тоньше - всё успеет пропариться внутри. Главное - не на большом огне, чтоб не спалить корочку. Видела рецепт, когда в такие котлеты для сытости добавляли сильно отваренную и мягкую крупу (рис, мелкую пшеничную, булгур, геркулесовые хлопья).
Дерьмо, а не котлеты. Зимняя капуста жесткая, ее надо перед жаркой обязательно уже порезанную бланшировать. Может из летней июньской и получится
Вот вот! Та же проблема! А я понять не могу, то ли я криворукая, то ли капуста такая.
Ответ для бюджет
А июньскую жалко на котлеты использовать.Да и смысла нет:вода вышла и остался пшик.
Ответ для бюджет
Можно и бланшировать. Однако, по данному рецепту котлеты получились мягкими и очень вкусными. Жарила я их под закрытой крышкой, на умеренном огне. И после нарезания давила хорошо рукой.
А меня научили резать не ножем, а овощечисткой. В этом случае соломка получается очень тонкая.
Ответ для бюджет
Ну зачем же вы так грубо? Не понравился рецепт,пройдите мимо. Зачем же свой негатив жизненный сюда вываливать
Обожаю такие котлеты, но у меня они не получались, а оказывается надо под крышкой жарить, спасибо за простой и чудесный рецепт, прямо сейчас и сделаю)).
Спасибо, обязательно попробую приготовить, кака раз то, что нужно для мужа диабетика-низкоуглеводные котлетки!
Спасибо за рецепт, котлетки получились просто восхитительные! Муж очень заценил! Забыла сфотографировать - очень быстро все съелось 😉
Рада, что котлетки понравились)
Очень аппетитные котлетки А скажите, капуста внутри прожаривается или остаётся хрустящей?
Прожаривается, только нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО накрыть сковороду крышкой, капусту хорошо руками подавить и жарить на умеренном огне.
Спасибо!
Аппетитные котлеты.
Спасибо)
Спасибо!Приготовлю с удовольствием!!!
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Верите ли вы в народные приметы?


Уже 3331 ответ Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки