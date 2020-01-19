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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 19 января 2020, 0:05
  • 2134

Маковый пирог с изюмом

Рецепт: Маковый пирог с изюмом

Сегодня угощу вас маковым пирогом. Для любителей маковой выпечки-это просто находка. Заходите, чай уже на столе.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Маковый пирог с изюмом»:

Тесто

Начинка

Посыпка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5531.3 ккал		 белки
96.855 г		 жиры
342.244 г		 углеводы
515.203 г
100 г блюда
ккал
314.82 ккал		 белки
5.51 г		 жиры
19.48 г		 углеводы
29.32 г


Рецепт «Маковый пирог с изюмом»:

Изюм залить кипятком на 10 минут. Воду слить и добавить ром.
Перемешать.

В отдельной кастрюле смешать мак и сахар.
Добавить 250мл кипятка. Поставить на огонь и, постоянно мешая, варить до полного растворения сахара. (3-5 минут).
Снять с огня.

В отдельной кастрюльке смешать молоко и манку.
Поставить на огонь и, постоянно мешая, сварить манную кашу.
(консистенция пудинга). Добавить масло. Хорошо перемешать.

В миске смешать манную кашу, маковую начинку и изюм с ромом. Перемешать и оставить остывать. Когда начинка полностью остынет добавить яйцо и хорошо перемешать.

В чаше миксера взбить масло с сахаром и, непереставая взбивать, добавить яйцо. Добавить муку с разрыхлителем и цедрой лимона.

Тесто выложить в форму для выпечки (40х40). Форму лучше смазать маслом, бумагой не выстилать. Тесто липкое и очень непослушное.

У меня распределить тесто по всей поверхности формы с помощью лопатки не получалось. Влажные руки здесь больше пригодились.

Выложить на тесто начинку.

В отдельной миске сделать посыпку-крошку.

Посыпать маковую начинку крошкой.
Выпекать в разогретой духовке при 180° 55-60 минут.

Готовый пирог полностью остудить и нарезать на кусочки.




Угощайтесь!





Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: завтрак полдник чаепитие гости

Вкусы: сладкий маковый нежный

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Маковый пирог с изюмом
Описание: Сегодня угощу вас маковым пирогом. Для любителей маковой выпечки-это просто находка. Заходите, чай уже на столе.


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Комментарии и отзывы

Обожаю выпечку с маком Отличный рецепт!!!!
Великолепный пирог, Иришенька!
Наташа! Спасибо большое
Вкусный и красивый пирог! Аппетитные фото!
большое спасибо
шикарно! утащила себе
п еките в удовольствие
Ну Вы покоряете меня каждый раз своими пирогами) Особенно с маком, они мои самые любимые! Все рецепты с маком у меня с вашей странички)). Очень аппетитно
Большое спасибо за добрые слова!
Мне очень приятно
Я тоже люблю печь маковые пироги. КАждый новый кажется Сааамый вкусный!!!
Так и этот.....такая начинка...ааааххх!
Пеките в удовольствие!
Вот вот) Я каждый раз смотрю на Ваши рецепты с маком и думаю вот этот самый вкусный должен быть))) И каждый раз я их распечатываю)) но это только я любитель маковых начинок в семье. Но когда то психану и испеку для себя)))) Я просто не понимаю как можна не любить маковую начинку))) Мы раньше с сестрой прям воевали за ложечку мака, когда папа мак растирал на Кутью на Рождество, мы сидели как мыши вокруг него))) Спасибо Вам за ваши фото и рецепты
Классный пирог!
большое спасибо
Вкусный пирог и фото красивые!
большое спасибо
забрала
Тоня! Буду рада, если рецепт понравится!
Ирочка,шикарный маковый пирог
спасибо большое, милая моя!
изумительный пирог
большое спасибо
Грустно, красиво и необыкновенно вкусно, всегда пироги с маком пекла бабушка. Спасибо, чудесно и очень хорошо написано!
Пеките в удовольствие
И вспоминайте в добром бабушку.
Ириша, эффектный какой пирог! Восхитительные фотографии!
Ирочка! Большое спасибо! Стараюсь!
Великолепный пирог, Ириша! Подача бесподобная! Очень красиво и очень аппетитно!
Большое спасибо, Мариночка!
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