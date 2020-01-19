Сегодня угощу вас маковым пирогом. Для любителей маковой выпечки-это просто находка. Заходите, чай уже на столе.
- 19 января 2020, 0:05
- 2134
Маковый пирог с изюмом
Ингредиенты для «Маковый пирог с изюмом»:
Тесто
- Масло сливочное — 75 г
- Сахар — 75 г
- Мука пшеничная / Мука — 125 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Соль
- Цедра лимона — 1 ч. л.
Начинка
- Мак — 250 г
- Вода — 250 мл
- Молоко — 250 мл
- Ром — 1 ст. л.
- Крупа манная — 35 г
- Сахар — 75 г
- Масло сливочное — 75 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Изюм — 125 г
Посыпка
- Мука пшеничная / Мука — 125 г
- Сахар — 2 ст. л.
- Масло сливочное — 100 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
5531.3 ккал
|белки
96.855 г
|жиры
342.244 г
|углеводы
515.203 г
|100 г блюда
|ккал
314.82 ккал
|белки
5.51 г
|жиры
19.48 г
|углеводы
29.32 г
Рецепт «Маковый пирог с изюмом»:
В отдельной кастрюле смешать мак и сахар.
Добавить 250мл кипятка. Поставить на огонь и, постоянно мешая, варить до полного растворения сахара. (3-5 минут).
Снять с огня.
В отдельной кастрюльке смешать молоко и манку.
Поставить на огонь и, постоянно мешая, сварить манную кашу.
(консистенция пудинга). Добавить масло. Хорошо перемешать.
В миске смешать манную кашу, маковую начинку и изюм с ромом. Перемешать и оставить остывать. Когда начинка полностью остынет добавить яйцо и хорошо перемешать.
В чаше миксера взбить масло с сахаром и, непереставая взбивать, добавить яйцо. Добавить муку с разрыхлителем и цедрой лимона.
Тесто выложить в форму для выпечки (40х40). Форму лучше смазать маслом, бумагой не выстилать. Тесто липкое и очень непослушное.
У меня распределить тесто по всей поверхности формы с помощью лопатки не получалось. Влажные руки здесь больше пригодились.
Угощайтесь!
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
4 минуты назад tkachovasveta #
14 часов назад Kuss #
14 часов назад Беннито # (автор рецепта)
вчера в 20:28 jannasimf #
14 часов назад Беннито # (автор рецепта)
вчера в 13:54 наташа лучко #
14 часов назад Беннито # (автор рецепта)
вчера в 12:05 mawyxa-2018 #
вчера в 12:19 Беннито # (автор рецепта)
Мне очень приятно
Я тоже люблю печь маковые пироги. КАждый новый кажется Сааамый вкусный!!!
Так и этот.....такая начинка...ааааххх!
Пеките в удовольствие!
вчера в 13:49 mawyxa-2018 #
вчера в 10:13 galina27 1967 #
вчера в 12:16 Беннито # (автор рецепта)
вчера в 9:54 inna_2107 #
вчера в 12:16 Беннито # (автор рецепта)
вчера в 8:29 sibir77 #
вчера в 12:16 Беннито # (автор рецепта)
вчера в 7:57 tatabilga-2015 #
вчера в 12:15 Беннито # (автор рецепта)
вчера в 5:30 мисс #
вчера в 12:15 Беннито # (автор рецепта)
вчера в 4:06 Lisa Ali 1 #
вчера в 12:15 Беннито # (автор рецепта)
И вспоминайте в добром бабушку.
вчера в 0:35 Ирушенька #
вчера в 12:14 Беннито # (автор рецепта)
вчера в 0:17 ved-marina #
вчера в 0:19 Беннито # (автор рецепта)
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