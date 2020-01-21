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  • 21 января 2020, 20:19
  • 2784

Салат "Свежесть" с редькой

Рецепт: Салат Свежесть с редькой

Редьку либо любят либо нет. Для всех ценителей очень витаминный салат, простой в приготовлении.

Категория: Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Салат "Свежесть" с редькой»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1368 ккал		 белки
35.955 г		 жиры
85.525 г		 углеводы
112.335 г
Порции
ккал
171 ккал		 белки
4.49 г		 жиры
10.69 г		 углеводы
14.04 г
100 г блюда
ккал
126.67 ккал		 белки
3.33 г		 жиры
7.92 г		 углеводы
10.4 г

Рецепт «Салат "Свежесть" с редькой»:

С комбайном GALAXY вы приготовите салат буквально за 10 минут.
Сначала измельчим варёный картофель. Это будет первый основной слой салата.
Выложить в форму и смазать майонезом, посолить. Майонеза нужно использовать немного, т. к. овощи сочные.

Далее трём редьку и лук.

Укладываем вторым слоем, смазываем майонезом и чуть солим.

Яйцо смешаем с майонезом и нанесём следующим слоем.

Завершим натёртой морковью.
Украсить по вкусу и можно подавать к столу.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Новогодний марафон с GALAXY На завтрак : Быстрый завтрак На обед : Легкий / На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску Специальное питание

Теги: салат закуска

Вкусы: овощной свежий соленый малосольный

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Салат Свежесть с редькой
Описание: Редьку либо любят либо нет. Для всех ценителей очень витаминный салат, простой в приготовлении.


Комментарии и отзывы

недавно оценила вкус редьки. поэтому попробовала и этот салат- вкус изумительный 5 с плюсом
Отличный салатик , но буду делать без картошки, Спасибо за идею
Рецепт отличный! Нравится всем моим близким. Делаю такой салат без лука и картошки. В салат добавляю консервированный горошек. Вкус замечательный!
Вы не написали - яйца в каком виде?
По идее должно быть варёное
салат нашего детства, редька, морковь сметана, если есть ялоки, то с ними, картошка думаю лишняя
Употребляется только дайкон и маргеланская редька, а с чёрной редькой рекомендуете?
Отличный салат!!!
Я натираю картофель на терке. Делаю похожий, но вместо лука - яблоко. Очень вкусный салатик!
Отличный вариант с яблоком
Картофель измельчить соломкой или кубиками? Просто у меня нет никакого комбайна.
Натрите на тёрке. Спасибо что заинтересовались
очень аппетитный салатик
Спасибо, что зашла Света.
Яркий, аппетитный салатик
Большое спасибо!
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