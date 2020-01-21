Салат "Свежесть" с редькой

С комбайном GALAXY вы приготовите салат буквально за 10 минут.

Сначала измельчим варёный картофель. Это будет первый основной слой салата.

Выложить в форму и смазать майонезом, посолить. Майонеза нужно использовать немного, т. к. овощи сочные.