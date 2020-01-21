Редьку либо любят либо нет. Для всех ценителей очень витаминный салат, простой в приготовлении.
- 21 января 2020, 20:19
- 2784
Салат "Свежесть" с редькой
Ингредиенты для «Салат "Свежесть" с редькой»:
- Редька (дайкон, зелёная) — 2 шт
- Морковь (сырая) — 2 шт
- Картофель (варёный) — 3 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Майонез — 100 г
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1368 ккал
|белки
35.955 г
|жиры
85.525 г
|углеводы
112.335 г
|Порции
|ккал
171 ккал
|белки
4.49 г
|жиры
10.69 г
|углеводы
14.04 г
|100 г блюда
|ккал
126.67 ккал
|белки
3.33 г
|жиры
7.92 г
|углеводы
10.4 г
Рецепт «Салат "Свежесть" с редькой»:
С комбайном GALAXY вы приготовите салат буквально за 10 минут.
Сначала измельчим варёный картофель. Это будет первый основной слой салата.
Выложить в форму и смазать майонезом, посолить. Майонеза нужно использовать немного, т. к. овощи сочные.
Комментарии и отзывы
9 часов назад valia 53 #
10 часов назад vertona #
15 часов назад Anele 1954 #
вчера в 15:51 ivaslarisa #
вчера в 19:24 helga 1950 #
вчера в 13:49 alenanat #
вчера в 12:26 зыркало #
22 января Wera13 #
22 января linapitt #
22 января Катуша # (автор рецепта)
22 января galina27 1967 #
22 января Катуша # (автор рецепта)
22 января мисс #
22 января Катуша # (автор рецепта)
21 января Tanushechka-2017 #
22 января Катуша # (автор рецепта)
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