Пирог "Жареная семечка"

Прямо на пирог, в форме выливаем заливку-карамель. Оставляем до полного остывания и только тогда вынимаем из формы.

Карамельная заливка должна хорошо застыть, чтобы при снимании формы, осталась на пироге - не стекала. Я оставляла на ночь в холодильнике.

Сразу "дергать" кольцо от формы не нужно - помогите пластиковым шпателем, освобождая края пирога от стенок посуды ( формы для выпечки).