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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 22 января 2020, 19:18
  • 7299

Пирог "Жареная семечка"

Рецепт: Пирог Жареная семечка

Простой, лёгкий и очень душевный пирог к чаю, кофе и просто так. А жареные семечки в сладкой сливочной карамели навсегда вас покорят - и вы снова захотите испечь этот пирог. За рецепт моя благодарность ВИКТОР и НАТАЛЬЯ ДУБИНА ( БАБИНА ) из немецкой группы. Угощайтесь, поварята!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Немецкая

Ингредиенты для «Пирог "Жареная семечка"»:

Тесто

Заливка

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5256.05 ккал		 белки
105.995 г		 жиры
317.09 г		 углеводы
498.3 г
Порции
ккал
438 ккал		 белки
8.83 г		 жиры
26.42 г		 углеводы
41.53 г
100 г блюда
ккал
405.56 ккал		 белки
8.18 г		 жиры
24.47 г		 углеводы
38.45 г


Рецепт «Пирог "Жареная семечка"»:

Итак, приступим!
Продукты!

Яйца взбиваем с сахаром, солью и ванильным сахаром.
Взбиваем минут 5.

Добавить сметану, перемешать. Я перемешала ( взбила) миксером.


Муку заранее смешать с разрыхлителем и просеять. Добавить к тесту и перемешать.

Добавляем мак и перемешиваем.

Такое тягучее тесто должно быть.

Разъемную форму - 26 см, смазываем маслом или застилаем бумагой для выпечки и выливаем тесто. Выпекаем при 180 гр. 35 минут до сухой спички.

Пока печется пирог готовим заливку.
Сначала нужно пожарить семечки подсолнуха.
Жарим на сковородке - на небольшом огне, без жира, постоянно встряхивая до золотистого цвета и характерного аромата.

В кастрюлю с толстым дном нарезаем масло, добавляем порезанные конфеты и расплавляем эту смесь на небольшом огне.

В карамель добавляем семечки и перемешиваем. В зависимости от сорта конфет, карамель может получиться густой. Это не проблема. Можно добавить сливки или молоко - карамель будет более послушно распределяться на пирог.

Пирог испекся, но пока готовим карамель, держим его в выключенной духовке, чтобы оставался горячим.
Хочу сказать, что я начала готовить заливку во время выпекания пирога и она была как раз готова вместе с пирогом.

Прямо на пирог, в форме выливаем заливку-карамель. Оставляем до полного остывания и только тогда вынимаем из формы.
Карамельная заливка должна хорошо застыть, чтобы при снимании формы, осталась на пироге - не стекала. Я оставляла на ночь в холодильнике.
Сразу "дергать" кольцо от формы не нужно - помогите пластиковым шпателем, освобождая края пирога от стенок посуды ( формы для выпечки).

Теперь нарезаем и угощаемся!

Кусочки!

Вкусно! Очень!
Хочу сказать, что сама карамель застывает хорошо, но при откусывании нет риска поламать зубы - всё гармонично.

Поближе!

Приятного аппетита!












Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт обед ужин

Вкусы: сладкий карамельный ореховый

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Пирог Жареная семечка
Описание: Простой, лёгкий и очень душевный пирог к чаю, кофе и просто так. А жареные семечки в сладкой сливочной карамели навсегда вас покорят - и вы снова захотите испечь этот пирог. За рецепт моя благодарность ВИКТОР и НАТАЛЬЯ ДУБИНА ( БАБИНА ) из немецкой группы. Угощайтесь, поварята!


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Фотографии «Пирог "Жареная семечка"» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Думаю вместо коровки можно взять ириски. У нас в продаже есть ириски мягкие, рассыпчатые, очень вкусные. А вот с коровкой, сложно найти хорошие.
Можете пару штук взять, попробовать. Думаю, с ирисками тоже хорошо будет. Но всё нужно пробовать, эксперементы на кухне только приветствуются. Удачи!
Сказать что это вкусно- это ничего не сказать! Это восхитительно! Замечательный пирог , интересный рецепт
Мне очень-очень понравилось
А карамель какая Я бы её ложками ела , отлично дополняет пирог , всё гармонично.
Спасибо огромное за рецепт
Анечка!
Какой приятный сюрприз! Чудесное настроение уже обеспечено на целый день! Как же я рада видеть такой красивый и вкусный отчёт! Прям лакомый кусочек! Великолепное исполнение рецепта! Умничка! Спасибо, моя хорошая, за доверие, отличное исполнение, вкусное, соблазнительные фото! Кушайте и наслаждайтесь, а я пойду за чашкой - налью себе чайку к этому карамельному кусочку!
Ой, ещё забыла спросить: вы мак не запариваете?
Нет, замачивать не нужно - обычный кулинарный сухой мак - не молотый. Как на фото у меня.
Чудесно выглядит - слюнки потекли! Обожаю всяческую карамель! Подскажите, пжста, бисквит не сухой получается, его не надо пропитывать?
Спасибо большое за внимание к рецепту! Бисквит, вернее это получается не бисквит в прямом смысле этого значения, пропитывать не нужно. Получается сухой, вернее не влажный, но вполне самодостаточный с верхним слоем карамели. Тем более мы карамель должны вылить на пирог горячий, а не остывший.
Спасибо, обязательно попробую!
Красивый, аппетитный пирог! Шедевр!
Танюшка! Привет, дорогая ! Рада тебя видеть! Спасибо за внимание, коммент! Угощайся, Танюша!
Шикарный пирог! Ароматный и вкусный ! \
Спасибо большое, Жанночка!
"моя благодарность ВИКТОР и НАТАЛЬЯ ДУБИНА "? А почему не "ВИКТОРУ и НАТАЛЬЕ"?
Потому что это её ник , а ники не склоняются. Хотя, может вы и правы - упустила грамматическую сторону этого вопроса.
Какая прелесть!!!
Рада, что рецепт приглянулся!
Обалденный пирог! А какая заливка!!!! Восторг! Так бы ела и ела. Готовила все точно по рецепту. Заливка хорошо и быстро застыла, так что дегустировали еще в теплом виде! Забираю в любимчики! Кстати, в планах применить заливку и в других рецептах!!!
Аааа...
Держите меня!
Олечка, дорогая!
Волшебной красоты отчёт! Прелесть- прелесть! Как же я рада! Спасибо, Олечка, за доверие, аппетитнейшее фото! На здоровье! И, я так понимаю, кусочек для меня? Пошла за большой ложкой! Целую!
Ларисочка, дорогая, вот такая же реакция была у нас, когда мы продегустировали!
Ларочка,милая,пирожок просто супер,я его точно испеку,вот только Коровку надо найти и семечки. С меня отчет и огромная благодарность за чудесный рецепт,в прочем ,как и все остальные.
Иннуля! Привет, моя хорошая! Спасибо тебе за интерес, внимание к рецепту. "Коровка" - это те же Sahne-Toffees "Muh-Muhs" - там коровка нарисована обычно. А семечки везде есть - DM, Rossmann и т.д. Я вот не знала сначала, привезла аж из Чехии ( так пирог захотела испечь ) - увидела в магазине по 200 г по смешной цене. Купила, а у нас тоже есть везде, только по-моему упаковка больше. Пеки с радостью, Иннуля! И спасибо за такие тёплые слова - мне очень приятно!
Спасибо,моя хорошая!
Да,я видела и местных магазинах(я в ?талии) ,и в русском.Обязательно все соберу и наваяю эту красоту. Спасибо,солнышко,за твои труды,за шикарные рецепты!
Ларочка, дорогая моя, я даже не сомневалась, что будет вкусно!
Пирог просто шикарный! Заливка-помадка с семечками бесподобная! Не ожидала такого от "Коровки"! Очень и очень понравился! И так просто готовится!
Спасибо тебе огромное, Ларисонька, за прекрасный рецепт!
Иришка!
Моя ж ты дорогенька!
Когда же ты успела его испечь? Ночей не доспала... Я просто в шоке Какой же красивый пирог у тебя получился! Какая же ты умничка и хозяюшка! Столько мака А заливка Оооо... я опять его хочу Очень рада, что рецепт тебя порадовал, очень! Как заливка, застыла хорошо - хорошо режется? Я вот смотрю-смотрю на фото и кажется, ты его почти сразу для меня разрезала, нет? Вот сижу и минут уже 5 "пялюсь" на твоё фото - до чего же хорош этот кусочек! Спасибо-спасибо, моя девочка, за твой отчёт, доверие! Ешьте на здоровье! Целую и обнимаю! Эх, пойду намажу хлеб с варенье что-ли... Надо срочно что-то испечь!
Ларочка, прости, сразу отрезала мужу, ему на работу уже надо было уходить, а для тебя держала в холодильнике сколько могла-долго там его держать невозможно! Он такой ароматный, да и пока мужу резала, пооблизовала все что могла, ох, как же вкусно! Заливка все равно осталась у меня мягкой и немного сползает с пирога, но это все моя вина-я в заливку добавила немного лимонного сока, переживала, что очень густая она у меня, да и форму взяла не ту, что ты сказала! Пекла в неразъемной, верх поднялся и не хватало места для всей заливки! В следующий раз приготовлю его таки в разъемной, чтоб вся заливка поместилась, она очень вкусная и семечки мои соленые отлично в нее вписались! Ее вообще отдельно ложками бы ела!
Так что, целую твои ручки и еще раз благодарю за рецептик!
пока мужу резала, пооблизовала все что могла, ох, как же вкусно!
А я тоже, как сняла кольцо с формы - тоже шпателем эту заливку "сошкрябывала" и наслаждалась! Я вот в следущий раз , хочу в прямоугольной форме попробовать - люблю я ровные кусочки У меня тоже заливка быстро загустевала, так я немного молока туда влила, тогда хорошо ложится. У меня постоял час или два, вроде, смотрю, остыл, затвердел. Сняла кольцо, а через пару минут заливка стала "сползать". Так я быстренько опять в кольцо закрыла и уже отправила на ночь в холодильник, а потом... Я очень рада, Ириша! Первый и такой красивый отчёт! Будь мне здорова, дорогая! Чтобы ножки не болели! Поешь пирожок и ложись отдыхать - после пирожка грех не отдохнуть!
Ларочка, очень интересный пирог!
Любочка! Спасибо, моя хорошая!
Отличный рецепт вкусного пирога!
Инночка! Очень приятна твоя оценка! Рада угостить!
Ларочка! Чудесный, аппетитный пирожок!
Наташенька! Спасибо большое! Рада тебя видеть!
Какой замечательный пирог
Очень интересно
Как только найду семечки очищенные и карамель , обязательно приготовлю.

Спасибо за рецепт
Спасибо, Анечка! Пеки с удовольствием!
Отличный рецепт!
Спасибо, Оксаночка!
* Мука пшеничная / Мука — 250 г
Разрыхлитель теста (рассчитан на 500 г муки) — 15 г *
Запуталась я Муки надо больше взять или разрыхлителя меньше надо ?
Я написала так, потому что у всех разные пачки и вес. Нужен разрыхлитель, где на пачке написано - на 500 г муки. А для рецепта нужно 250 муки. Надеюсь, сейчас понятно. Схожу в рецепт, напишу этот нюанс. Спасибо.
Какая вкуснятина,супер пирог
Спасибо большое, Ксюша!
Отличный пирожок! Семки в карамели это что-то!
Спасибо, Наташик! Угощайся!
Ларисочка какой красивый пирог у тебя,очень аппетитно смотрится
Оооо...привет, дорогушка! Спасибо за душевный коммент! Угощайся, Танюшка!
спасибо огромное за угощение,очень вкусно
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