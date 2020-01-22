Простой, лёгкий и очень душевный пирог к чаю, кофе и просто так. А жареные семечки в сладкой сливочной карамели навсегда вас покорят - и вы снова захотите испечь этот пирог. За рецепт моя благодарность ВИКТОР и НАТАЛЬЯ ДУБИНА ( БАБИНА ) из немецкой группы. Угощайтесь, поварята!
- 22 января 2020, 19:18
- 7299
Пирог "Жареная семечка"
Ингредиенты для «Пирог "Жареная семечка"»:
Тесто
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 150 г
- Соль (щепотка)
- Ванильный сахар (8 г) — 1 пакет.
- Сметана — 200 г
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Разрыхлитель теста (пачечка, которая рассчитана на 500 г муки) — 15 г
- Мак — 4 ст. л.
Заливка
- Конфеты ("коровка") — 250 г
- Масло сливочное — 60 г
- Семечки подсолнуха (очищенные) — 150 г
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
5256.05 ккал
|белки
105.995 г
|жиры
317.09 г
|углеводы
498.3 г
|Порции
|ккал
438 ккал
|белки
8.83 г
|жиры
26.42 г
|углеводы
41.53 г
|100 г блюда
|ккал
405.56 ккал
|белки
8.18 г
|жиры
24.47 г
|углеводы
38.45 г
Рецепт «Пирог "Жареная семечка"»:
Разъемную форму - 26 см, смазываем маслом или застилаем бумагой для выпечки и выливаем тесто. Выпекаем при 180 гр. 35 минут до сухой спички.
Пока печется пирог готовим заливку.
Сначала нужно пожарить семечки подсолнуха.
Жарим на сковородке - на небольшом огне, без жира, постоянно встряхивая до золотистого цвета и характерного аромата.
В кастрюлю с толстым дном нарезаем масло, добавляем порезанные конфеты и расплавляем эту смесь на небольшом огне.
В карамель добавляем семечки и перемешиваем. В зависимости от сорта конфет, карамель может получиться густой. Это не проблема. Можно добавить сливки или молоко - карамель будет более послушно распределяться на пирог.
Пирог испекся, но пока готовим карамель, держим его в выключенной духовке, чтобы оставался горячим.
Хочу сказать, что я начала готовить заливку во время выпекания пирога и она была как раз готова вместе с пирогом.
Прямо на пирог, в форме выливаем заливку-карамель. Оставляем до полного остывания и только тогда вынимаем из формы.
Карамельная заливка должна хорошо застыть, чтобы при снимании формы, осталась на пироге - не стекала. Я оставляла на ночь в холодильнике.
Сразу "дергать" кольцо от формы не нужно - помогите пластиковым шпателем, освобождая края пирога от стенок посуды ( формы для выпечки).
Вкусно! Очень!
Хочу сказать, что сама карамель застывает хорошо, но при откусывании нет риска поламать зубы - всё гармонично.
Комментарии и отзывы
12 часов назад nata-lias #
5 часов назад Kleine Hase # (автор рецепта)
23 часа назад Hanna21 #
Мне очень-очень понравилось
А карамель какая Я бы её ложками ела , отлично дополняет пирог , всё гармонично.
Спасибо огромное за рецепт
16 часов назад Kleine Hase # (автор рецепта)
Какой приятный сюрприз! Чудесное настроение уже обеспечено на целый день! Как же я рада видеть такой красивый и вкусный отчёт! Прям лакомый кусочек! Великолепное исполнение рецепта! Умничка! Спасибо, моя хорошая, за доверие, отличное исполнение, вкусное, соблазнительные фото! Кушайте и наслаждайтесь, а я пойду за чашкой - налью себе чайку к этому карамельному кусочку!
14 часов назад Hanna21 #
вчера в 23:32 eleshanikolaevna #
вчера в 23:36 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 22:42 eleshanikolaevna #
вчера в 23:23 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 23:30 eleshanikolaevna #
вчера в 21:03 дуэт #
вчера в 23:27 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 19:54 jannasimf #
вчера в 23:29 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 17:13 chelnekurtab #
вчера в 17:17 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 15:15 tehnokom sveta #
вчера в 23:30 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 9:32 акчуч #
вчера в 11:54 Kleine Hase # (автор рецепта)
Держите меня!
Олечка, дорогая!
Волшебной красоты отчёт! Прелесть- прелесть! Как же я рада! Спасибо, Олечка, за доверие, аппетитнейшее фото! На здоровье! И, я так понимаю, кусочек для меня? Пошла за большой ложкой! Целую!
вчера в 13:47 акчуч #
24 января inulia68 #
24 января Kleine Hase # (автор рецепта)
24 января inulia68 #
Да,я видела и местных магазинах(я в ?талии) ,и в русском.Обязательно все соберу и наваяю эту красоту. Спасибо,солнышко,за твои труды,за шикарные рецепты!
24 января terry-68 #
Пирог просто шикарный! Заливка-помадка с семечками бесподобная! Не ожидала такого от "Коровки"! Очень и очень понравился! И так просто готовится!
Спасибо тебе огромное, Ларисонька, за прекрасный рецепт!
24 января Kleine Hase # (автор рецепта)
Моя ж ты дорогенька!
Когда же ты успела его испечь? Ночей не доспала... Я просто в шоке Какой же красивый пирог у тебя получился! Какая же ты умничка и хозяюшка! Столько мака А заливка Оооо... я опять его хочу Очень рада, что рецепт тебя порадовал, очень! Как заливка, застыла хорошо - хорошо режется? Я вот смотрю-смотрю на фото и кажется, ты его почти сразу для меня разрезала, нет? Вот сижу и минут уже 5 "пялюсь" на твоё фото - до чего же хорош этот кусочек! Спасибо-спасибо, моя девочка, за твой отчёт, доверие! Ешьте на здоровье! Целую и обнимаю! Эх, пойду намажу хлеб с варенье что-ли... Надо срочно что-то испечь!
24 января terry-68 #
Так что, целую твои ручки и еще раз благодарю за рецептик!
24 января Kleine Hase # (автор рецепта)
23 января Vishnja #
23 января Kleine Hase # (автор рецепта)
23 января inna_2107 #
23 января Kleine Hase # (автор рецепта)
23 января inna_2107 #
23 января ирпенчанка #
23 января Kleine Hase # (автор рецепта)
23 января Hanna21 #
Очень интересно
Как только найду семечки очищенные и карамель , обязательно приготовлю.
Спасибо за рецепт
23 января Kleine Hase # (автор рецепта)
23 января oxanalieb #
23 января Kleine Hase # (автор рецепта)
23 января nata-lias #
Разрыхлитель теста (рассчитан на 500 г муки) — 15 г *
Запуталась я Муки надо больше взять или разрыхлителя меньше надо ?
23 января Kleine Hase # (автор рецепта)
23 января Ксюня_51 #
23 января Kleine Hase # (автор рецепта)
23 января Kuss #
23 января Kleine Hase # (автор рецепта)
23 января mtata #
23 января Kleine Hase # (автор рецепта)
24 января mtata #
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