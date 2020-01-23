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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 23 января 2020, 14:46
  • 14479

Творожный кекс "Ароматный"

Рецепт: Творожный кекс Ароматный

Всем привет! Хочу поделиться рецептом своего любимого творожного кекса, мягкого, в меру влажного, слегка рассыпчатого и очень ароматного. Немаловажным его достоинством является также то, что даже спустя пару дней он остается свежим, не теряя своих вкусовых качеств. Кроме того из данного теста можно приготовить отличный пасхальный бездрожжевой кулич!)

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Творожный кекс "Ароматный"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2756.44 ккал		 белки
68.32 г		 жиры
100.736 г		 углеводы
400.563 г
100 г блюда
ккал
311.46 ккал		 белки
7.72 г		 жиры
11.38 г		 углеводы
45.26 г


Рецепт «Творожный кекс "Ароматный"»:

К творогу добавляю размягченное сливочное масло комнатной температуры, сахар, ванильный сахар и соль. Растираю всё в однородную массу.

Добавляю яйца, натёртую на мелкой тёрке цедру апельсина либо лимона и смесь изюма и цукатов (100-150 г.). Изюм и цукаты нужно предварительно минут на 10 замочить в горячей воде, после чего просушить. Перемешиваю.

К общей массе просеиваю муку, следом всыпаю разрыхлитель и снова перемешиваю.

Тесто перекладываю в прямоугольную, смазанную маслом форму для кекса. Выпекаю кекс в разогретой до 180 °C духовке 50-60 мин.

Готовность проверяю деревянной шпажкой или зубочисткой. Горячий кекс накрываю полотенцем и даю постоять 10-15 мин.

После чего извлекаю и по желанию посыпаю сахарной пудрой.

Приятного чаепития!)




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Пасха / Рождество

Теги: выпечка духовка детям гости кекс полдник праздник чаепитие

Вкусы: апельсиновый ванильный мягкий нежный приятный сладкий творожный цитрусовый

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Творожный кекс Ароматный
Описание: Всем привет! Хочу поделиться рецептом своего любимого творожного кекса, мягкого, в меру влажного, слегка рассыпчатого и очень ароматного. Немаловажным его достоинством является также то, что даже спустя пару дней он остается свежим, не теряя своих вкусовых качеств. Кроме того из данного теста можно приготовить отличный пасхальный бездрожжевой кулич!)


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Фотографии «Творожный кекс "Ароматный"» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

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Спасибо за рецептик, быстро, легко и вкусно, хорошая альтернатива творожной запеканки для любителей творога)
Большое спасибо за положительный отзыв и такое симпатичное фото!)
Спасибо , забрала в КК
Пожалуйста!
Восхитительный кекс,Катюша,фото просто сказочные! .
Отличный рецепт,сохранила,спасибо тебе!
Инночка, благодарю от всей души за добрые слова!)
Отличный рецепт!! Ароматный, воздушный кекс!
Огромное спасибо за добрые слова!)
Не могла я пройти мимо творожной выпечки. Получился отличный творожный и очень вкусный кекс. Пекла 40 минут, потом накрыла фольгой и еще 10 минут. В следующий раз все же подредактирую время выпечки, немного передержала. Однозначно, буду повторять!
В который раз убеждаюсь, как все таки по разному пекут духовки. Срасибо, Олечка, за подробный отзыв! Рада, что кекс понравился!) Фото замечательное!
Катюша спасибо большое за рецепт вкусного,нежного,насыщенного,ароматного,доступного кекса.Прости у меня без разреза и украшений,на улице дождь,темно,а до завтра он у нас не доживет.
Танечка, как мне приятно, что ты воспользовалась моим рецептом! Твои фото и без разреза прекрасны!) Спасибо за добрые слова!)
благодарю
Очень вкусный кекс) Огромное спасибо за рецепт, теперь он будет частый гость на нашем столе)))
Огромное спасибо за такой приятный отзыв! Отличный кекс на фото!)
Спасибо за рецепт Вкусный нежный кекс получился..Немного поимровизировала вместо изюма и цукат вяленая клюква и цедра лимона
Большое спасибо за доверие, подробный отзыв и аппетитное фото! Рада, что кекс понравился!
Ой, мое мое,мы такое любим! Уверена, что результат отличный. Такой красавчик!!! С удовольствием забираю рецепт! С меня отчет!
Спасибо большое, Олечка!) Буду ждать!)
Кекс
Очень хороший рецепт! Форма у Вас какого размера?
Большое спасибо! 1024 см, высота 6 см.
Высота вашей формы сомнений не вызывает, а вот длина...
10 х 24 см, знак почему-то пропал)
Ответ для shabaltas
Спасибо, рецепт сохранила.
Очень вкусно! Спасибо
Пожалуйста!)
Катерина, чудесный кекс, очень красивый!
Ирина, сердечно благодарю!)
Замечательный кекс, красивый и очень аппетитный!
Огромное спасибо!)
Катерина, прекрасный рецепт! Кекс рассыпчатый, пористый. Фото красивые. От души поздравляю с Рецептом и Поварёнком дня! Удачи! Везения! Новых кулинарных шедевров!
Наталья, сердечно благодарю за добрые слова и поздравление! Взаимно желаю удачи и всего самого хорошего!)
Катюша роскошный кекс получился
Танечка, спасибо большое!)
Выглядит аппетитно! Спасибо за рецепт.
Пожалуйста!)
я еще вчера этот кекс приметила классный рецепт Катюша, и тебя с Рецептом дня!!!!
Спасибо большое, Дорогая! Хороших выходных тебе!)
взаимно
Обожаю печь кексы,тем более Ваш с творогом,беру в КК,обязательно испеку по Вашему рецепту.
Огромное спасибо!) Желаю вкусной выпечки!)
Ой какой красивый и аппетитный, будем печь, спасибо!!!!
Огромное спасибо!) Желаю вкусной выпечки!)
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