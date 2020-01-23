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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/162761/]Творожный кекс "Ароматный"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/162761/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jan/23/40/2657840_34570-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Кексы Всем привет! Хочу поделиться рецептом своего любимого творожного кекса, мягкого, в меру влажного, слегка рассыпчатого и очень ароматного. Немаловажным его достоинством является также то, что даже спустя пару дней он остается свежим, не теряя своих вкусовых качеств. Кроме того из данного теста можно приготовить отличный пасхальный бездрожжевой кулич!) Ингредиенты: Мука пшеничная, Творог, Сахар, Масло сливочное, Яйцо куриное, Ванильный сахар, Соль, Разрыхлитель теста, Цедра апельсина, Изюм, Сахарная пудра. Тэги: выпечка, духовка, детям, гости, кекс, полдник, праздник, чаепитие.