Всем привет! Хочу поделиться рецептом своего любимого творожного кекса, мягкого, в меру влажного, слегка рассыпчатого и очень ароматного. Немаловажным его достоинством является также то, что даже спустя пару дней он остается свежим, не теряя своих вкусовых качеств. Кроме того из данного теста можно приготовить отличный пасхальный бездрожжевой кулич!)
- 23 января 2020, 14:46
- 14479
Творожный кекс "Ароматный"
Ингредиенты для «Творожный кекс "Ароматный"»:
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Творог (у меня 9%-ный, мелкозернистый, не сухой) — 180 г
- Сахар — 150 г
- Масло сливочное (маргарин) — 100 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Ванильный сахар — 1 ст. л.
- Соль (небольшая щепотка)
- Разрыхлитель теста (1,5 ч.л.) — 5 г
- Цедра апельсина (лимона)
- Изюм (цукаты) — 100 г
- Сахарная пудра (для украшения)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
2756.44 ккал
|белки
68.32 г
|жиры
100.736 г
|углеводы
400.563 г
|100 г блюда
|ккал
311.46 ккал
|белки
7.72 г
|жиры
11.38 г
|углеводы
45.26 г
Рецепт «Творожный кекс "Ароматный"»:
К творогу добавляю размягченное сливочное масло комнатной температуры, сахар, ванильный сахар и соль. Растираю всё в однородную массу.
Добавляю яйца, натёртую на мелкой тёрке цедру апельсина либо лимона и смесь изюма и цукатов (100-150 г.). Изюм и цукаты нужно предварительно минут на 10 замочить в горячей воде, после чего просушить. Перемешиваю.
Тесто перекладываю в прямоугольную, смазанную маслом форму для кекса. Выпекаю кекс в разогретой до 180 °C духовке 50-60 мин.
Готовность проверяю деревянной шпажкой или зубочисткой. Горячий кекс накрываю полотенцем и даю постоять 10-15 мин.
Комментарии и отзывы
9 часов назад 163dma #
9 часов назад ekaterina-lav # (автор рецепта)
12 часов назад Инночка07 #
11 часов назад ekaterina-lav # (автор рецепта)
вчера в 14:42 inulia68 #
Отличный рецепт,сохранила,спасибо тебе!
вчера в 15:13 ekaterina-lav # (автор рецепта)
вчера в 9:50 Wera13 #
вчера в 11:17 ekaterina-lav # (автор рецепта)
вчера в 9:33 акчуч #
вчера в 11:20 ekaterina-lav # (автор рецепта)
позавчера mtata #
позавчера ekaterina-lav # (автор рецепта)
вчера в 11:12 mtata #
позавчера javoronok v #
позавчера ekaterina-lav # (автор рецепта)
позавчера mariaampilogova #
позавчера ekaterina-lav # (автор рецепта)
24 января акчуч #
24 января ekaterina-lav # (автор рецепта)
24 января svkovrizh #
24 января oksanadydenkova #
24 января ekaterina-lav # (автор рецепта)
24 января shabaltas #
24 января ekaterina-lav # (автор рецепта)
позавчера shabaltas #
24 января Martol #
24 января ekaterina-lav # (автор рецепта)
24 января terry-68 #
24 января ekaterina-lav # (автор рецепта)
24 января Dama-Lorik #
24 января ekaterina-lav # (автор рецепта)
24 января Наталья Щучкина #
24 января ekaterina-lav # (автор рецепта)
24 января mtata #
24 января ekaterina-lav # (автор рецепта)
24 января Алла #
24 января ekaterina-lav # (автор рецепта)
24 января tkachovasveta #
24 января ekaterina-lav # (автор рецепта)
вчера в 13:14 tkachovasveta #
24 января pchelka3343 #
24 января ekaterina-lav # (автор рецепта)
24 января ЕлВас-2017 #
24 января ekaterina-lav # (автор рецепта)
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