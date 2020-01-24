Пирожное-суфле "Птенчик"

Да, это снова "Птичье молоко", но без выпечки. На сайте 10 страниц рецептов, в которых встречается это название. Поскольку предлагаемое блюдо относится скорее к конфетам и собственно суфле, просмотрела эти рецепты внимательно и обнаружила, что в предлагаемом мною рецепте сахара в 5-6 раз меньше, чем в ранних рецептах. Тем не менее, пирожные-суфле получились по прежнему нежными, воздушными и достаточно сладкими. Может быть, кому-то пригодится и мой вариант.