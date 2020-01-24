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Версия для печати Рецепты Десерты Пирожные
  • 24 января 2020, 15:33
  • 7799

Пирожное-суфле "Птенчик"

Рецепт: Пирожное-суфле Птенчик

Да, это снова "Птичье молоко", но без выпечки. На сайте 10 страниц рецептов, в которых встречается это название. Поскольку предлагаемое блюдо относится скорее к конфетам и собственно суфле, просмотрела эти рецепты внимательно и обнаружила, что в предлагаемом мною рецепте сахара в 5-6 раз меньше, чем в ранних рецептах. Тем не менее, пирожные-суфле получились по прежнему нежными, воздушными и достаточно сладкими. Может быть, кому-то пригодится и мой вариант.

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Пирожное-суфле "Птенчик"»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1758.8 ккал		 белки
35.65 г		 жиры
114.165 г		 углеводы
150.71 г
Порции
ккал
586.27 ккал		 белки
11.88 г		 жиры
38.06 г		 углеводы
50.24 г
100 г блюда
ккал
348.28 ккал		 белки
7.06 г		 жиры
22.61 г		 углеводы
29.84 г


Рецепт «Пирожное-суфле "Птенчик"»:

Сначала приготовим самый простой масляный крем.

Мягкое сливочное масло взбиваем со сгущенным молоком в пышный крем.
На время отставляем в сторонку.

Готовим суфле. Белки следует использовать после крепкой проморозки, разморозив их заранее. Желатин заливаем холодной кипяченой водой и оставляем для набухания минут на 15, или на время, указанное на упаковке.

Взбиваем белки с сахаром и ванильным сахаром до плотности, минут 5.

Желатин распускаем в МВП или на огне, не доводя смесь до кипения.
Вновь начинаем взбивать белки, вливая тонкой струйкой распущенный желатин, 2 минуты.

В миску с белками добавляем крем по 1 столовой ложке и вмешиваем его ложкой, лопаткой или миксером на самой малой скорости. Лучше вмешивать ложкой.

Выкладываем смесь в форму. Форму можно застелить пленкой. Толщина суфле - 3-4 см.
Убираем в холодильник на 2-3 часа.

Застывшее суфле вынимаем из формы и нарезаем квадратиками 4х4 см.
Будут у нас мини пирожные. Каждый квадратик обваливаем в крошке. У меня тонкая вафельная крошка, но хорошо использовать и крошку сахарного печенья.

Можно угощать домашних вкусным воздушным десертом.
ПРИЯТНОГО!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Специальное питание : Безглютеновые рецепты

Теги: десерт обед ужин полдник детям гости

Вкусы: сладкий нежный сливочный

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Пирожное-суфле Птенчик
Описание: Да, это снова "Птичье молоко", но без выпечки. На сайте 10 страниц рецептов, в которых встречается это название. Поскольку предлагаемое блюдо относится скорее к конфетам и собственно суфле, просмотрела эти рецепты внимательно и обнаружила, что в предлагаемом мною рецепте сахара в 5-6 раз меньше, чем в ранних рецептах. Тем не менее, пирожные-суфле получились по прежнему нежными, воздушными и достаточно сладкими. Может быть, кому-то пригодится и мой вариант.
Рецепты: Десерты -> Пирожные


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Комментарии и отзывы

Спасибо большое , забрала к себе , подскажите , пожалуйста , на сколько времени можно оставлять белки в морозилке ? И через какое время после морозилки их можно начать взбивать ???? Заранее благодарю !!!!
Классно!!!!
Спасибо! Попробуйте, это очень вкусно и нежно.
Спасибо!
Отличный десерт! Замечательное пирожное!!!
Классные пироженки , Вера!
Нелли, спасибо! Главное просто и достаточно быстро.
Это точно
Отличный рецепт!
Унесла в КК
Спасибо, Надюша!
Чудесный десерт!
Наташенька, большое спасибо! Моя старшая внучка Кристина на школьный вечер пекла капкейки на желтках на весь класс, а мне сплавили 20 белков. Вот и делаю эти штучки при каждом удобном случае
Шикарный способ утилизации!
Верочка, изумительное, нежное пирожное!
Ирочка, спасибо! Да, вкусно, просто и не слишком сладко.
Я тоже хочу завтра приготовить. За рецепт благодарю.
Спасибо! Удачи!
Представляю, какое нежное пирожное. В к.к. Срочно.
Галочка, спасибо!
Отличный рецепт, забрала, большое спасибо ! Очень люблю такие штучки . Меня удивило количество порций, потому как пирожных 9, а порций почему-то 3, ой и слипнется кой-чего ненароком .
Да они маленькие, на два укуса Спасибо за отзыв!
Прекрасное пирожное! Очень аппетитно!
Анжелика, спасибо!
Супер! Забираю, с благодарностью!
Спасибо большое!
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