Да, это снова "Птичье молоко", но без выпечки. На сайте 10 страниц рецептов, в которых встречается это название. Поскольку предлагаемое блюдо относится скорее к конфетам и собственно суфле, просмотрела эти рецепты внимательно и обнаружила, что в предлагаемом мною рецепте сахара в 5-6 раз меньше, чем в ранних рецептах. Тем не менее, пирожные-суфле получились по прежнему нежными, воздушными и достаточно сладкими. Может быть, кому-то пригодится и мой вариант.
- 24 января 2020, 15:33
- 7799
Пирожное-суфле "Птенчик"
Ингредиенты для «Пирожное-суфле "Птенчик"»:
- Белок яичный — 4 шт
- Сахар — 20 г
- Ванильный сахар (8 г) — 1 пакет.
- Желатин — 10 г
- Масло сливочное — 100 г
- Молоко сгущенное — 125 г
- Вода — 60 мл
- Крошка вафельная (крошка печенья, бисквитная крошка - для обваливания) — 1 стак.
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1758.8 ккал
|белки
35.65 г
|жиры
114.165 г
|углеводы
150.71 г
|Порции
|ккал
586.27 ккал
|белки
11.88 г
|жиры
38.06 г
|углеводы
50.24 г
|100 г блюда
|ккал
348.28 ккал
|белки
7.06 г
|жиры
22.61 г
|углеводы
29.84 г
Рецепт «Пирожное-суфле "Птенчик"»:
Готовим суфле. Белки следует использовать после крепкой проморозки, разморозив их заранее. Желатин заливаем холодной кипяченой водой и оставляем для набухания минут на 15, или на время, указанное на упаковке.
Желатин распускаем в МВП или на огне, не доводя смесь до кипения.
Вновь начинаем взбивать белки, вливая тонкой струйкой распущенный желатин, 2 минуты.
В миску с белками добавляем крем по 1 столовой ложке и вмешиваем его ложкой, лопаткой или миксером на самой малой скорости. Лучше вмешивать ложкой.
Выкладываем смесь в форму. Форму можно застелить пленкой. Толщина суфле - 3-4 см.
Убираем в холодильник на 2-3 часа.
Застывшее суфле вынимаем из формы и нарезаем квадратиками 4х4 см.
Будут у нас мини пирожные. Каждый квадратик обваливаем в крошке. У меня тонкая вафельная крошка, но хорошо использовать и крошку сахарного печенья.
Комментарии и отзывы
вчера в 20:31 nataliblek #
вчера в 10:45 marrud-2017 #
вчера в 13:30 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
вчера в 9:46 iver1 #
вчера в 13:29 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
вчера в 9:45 iver1 #
26 января Wera13 #
26 января VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
25 января Демурия #
26 января VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
25 января nelliundco #
25 января VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
25 января nelliundco #
26 января VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
25 января nadin0930 #
Унесла в КК
25 января VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
25 января Kuss #
25 января VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
26 января Kuss #
26 января VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
24 января Ирушенька #
25 января VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
24 января Метилен #
25 января VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
24 января loginovagalinag #
25 января VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
24 января Кир Рояль #
25 января VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
24 января lakshmi-777 #
24 января VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
24 января lakshmi-777 #
24 января Nat W #
24 января VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
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