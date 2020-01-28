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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 28 января 2020, 16:32
  • 9603

Заливной пирог с капустой

Рецепт: Заливной пирог с капустой

Мягкий и очень нежный заливной пирог с капустой, готовится очень просто, на скорую руку. Идеально для перекуса и на завтрак, если останется)). Данный рецепт без майонеза в составе.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Заливной пирог с капустой»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1737.19 ккал		 белки
56.805 г		 жиры
46.165 г		 углеводы
276.681 г
Порции
ккал
347.44 ккал		 белки
11.36 г		 жиры
9.23 г		 углеводы
55.34 г
100 г блюда
ккал
141.46 ккал		 белки
4.63 г		 жиры
3.76 г		 углеводы
22.53 г


Рецепт «Заливной пирог с капустой»:

Лук нарезать дольками, морковь натереть на крупной терке. Нашинковать капусту

На небольшом количестве масла пережарить в течение 5 минут лук и морковь. Затем добавить капусту, посолить и готовить до полуготовности

Пока капуста тушится, можно приготовить тесто. Для этого:

К сметане добавить соль, сахар и 3 столовые ложки муки, все тщательно перемешать

Добавить яйца и разрыхлитель, взбить. Затем добавлять оставшуюся муку по 2-3 ложки и следить за густотой теста.


Форму смазать маслом и вылить половину теста, сверху положить начинку и залить оставшимся тестом.

Равномерно распределить, чтобы начинка осталась снизу.

Запекать 30 мин при 200*С

У вас может уйти больше или меньше муки нежели в рецепте. Это зависит от горки на ложке, густоты сметаны. Поэтому для ориентира: тесто должно получится, как на оладьи
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : Легкий / На закуску На полдник На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: ужин закуска завтрак обед гости детям

Вкусы: капустный сливочный

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Заливной пирог с капустой
Описание: Мягкий и очень нежный заливной пирог с капустой, готовится очень просто, на скорую руку. Идеально для перекуса и на завтрак, если останется)). Данный рецепт без майонеза в составе.


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Фотографии «Заливной пирог с капустой» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Спасибо. Остался капустняк, вот и найду другое применение.
У меня кстати тоже, пирог готовится, когда капуста после основных блюд остается
Замечательный пирог,должно быть,очень вкусный!
Дааа, вкусно))) Спасибо большое за добрые слова
Огромное спасибо за рецепт! Начинку делала: капуста, лук, яйцо. И сахара положила 1 столовую ложку! Получилось очень вкусно!!! 😍😍😍
Классно Вам спасибо за идею, тоже лук с яйцом попробую, добавлю))
Спасибо
Отличный пирог!!!
Спасибо большое
Люблю я такие рецепты! Вкусно и просто!
Спасибо большое за добрые слова
Замечательный, сытный пирог!
Спасибо большущее
Спасибо
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