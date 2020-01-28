Мягкий и очень нежный заливной пирог с капустой, готовится очень просто, на скорую руку. Идеально для перекуса и на завтрак, если останется)). Данный рецепт без майонеза в составе.
- 28 января 2020, 16:32
- 9603
Заливной пирог с капустой
Ингредиенты для «Заливной пирог с капустой»:
- Сметана — 6 ст. л.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука — 10 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 10 г
- Соль — по вкусу
- Сахар — 1 ч. л.
- Морковь — 1 шт
- Капуста белокочанная / Капустa — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Масло растительное — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1737.19 ккал
|белки
56.805 г
|жиры
46.165 г
|углеводы
276.681 г
|Порции
|ккал
347.44 ккал
|белки
11.36 г
|жиры
9.23 г
|углеводы
55.34 г
|100 г блюда
|ккал
141.46 ккал
|белки
4.63 г
|жиры
3.76 г
|углеводы
22.53 г
Рецепт «Заливной пирог с капустой»:
На небольшом количестве масла пережарить в течение 5 минут лук и морковь. Затем добавить капусту, посолить и готовить до полуготовности
Пока капуста тушится, можно приготовить тесто. Для этого:
К сметане добавить соль, сахар и 3 столовые ложки муки, все тщательно перемешать
Добавить яйца и разрыхлитель, взбить. Затем добавлять оставшуюся муку по 2-3 ложки и следить за густотой теста.
Форму смазать маслом и вылить половину теста, сверху положить начинку и залить оставшимся тестом.
Равномерно распределить, чтобы начинка осталась снизу.
Запекать 30 мин при 200*С
Комментарии и отзывы
11 часов назад Федотова Людмила #
7 часов назад Karimovi # (автор рецепта)
вчера в 23:35 ingaavt #
7 часов назад Karimovi # (автор рецепта)
вчера в 20:50 olesya_f85 #
7 часов назад Karimovi # (автор рецепта)
вчера в 18:39 ingrida abraityte #
7 часов назад Karimovi # (автор рецепта)
вчера в 18:14 a-medveda #
7 часов назад Karimovi # (автор рецепта)
вчера в 10:07 Wera13 #
вчера в 17:37 Karimovi # (автор рецепта)
вчера в 0:59 Ирушенька #
вчера в 17:38 Karimovi # (автор рецепта)
позавчера gorschkovaov #
позавчера Karimovi # (автор рецепта)
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