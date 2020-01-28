KarimoviПоваренок 1 уровня 28 января 2020, 16:32

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Заливной пирог с капустой

Мягкий и очень нежный заливной пирог с капустой, готовится очень просто, на скорую руку. Идеально для перекуса и на завтрак, если останется)). Данный рецепт без майонеза в составе.

Ингредиенты для «Заливной пирог с капустой»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

1737.19 ккал белки

56.805 г жиры

46.165 г углеводы

276.681 г Порции ккал

347.44 ккал белки

11.36 г жиры

9.23 г углеводы

55.34 г 100 г блюда ккал

141.46 ккал белки

4.63 г жиры

3.76 г углеводы

22.53 г

Рецепт «Заливной пирог с капустой»:

Лук нарезать дольками, морковь натереть на крупной терке. Нашинковать капусту





На небольшом количестве масла пережарить в течение 5 минут лук и морковь. Затем добавить капусту, посолить и готовить до полуготовности

Пока капуста тушится, можно приготовить тесто. Для этого:



К сметане добавить соль, сахар и 3 столовые ложки муки, все тщательно перемешать



Добавить яйца и разрыхлитель, взбить. Затем добавлять оставшуюся муку по 2-3 ложки и следить за густотой теста.







Форму смазать маслом и вылить половину теста, сверху положить начинку и залить оставшимся тестом.



Равномерно распределить, чтобы начинка осталась снизу.



Запекать 30 мин при 200*С



У вас может уйти больше или меньше муки нежели в рецепте. Это зависит от горки на ложке, густоты сметаны. Поэтому для ориентира: тесто должно получится, как на оладьи