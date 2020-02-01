Не стала менять оригинальное название пирога, хотя может немного непривычно для нас звучит. Да - лёгкий, как вата, нежный, как вата, пушистый, как вата! Встречайте! Немецкий пирог Wattekuchen! Этим скромным презентом хочу поздравить с Днём рождения нашу Ритулю - стажер! И вас, поварята, приглашаю на чай-кофе с этим очаровательным пирогом! За рецепт большая благодарность Ирине Миллер!
- 1 февраля 2020, 20:06
- 16057
Пирог "Вата"
Ингредиенты для «Пирог "Вата"»:
Тесто
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 150 г
- Вода газированная (не сладкая) — 100 мл
- Масло растительное — 100 мл
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Разрыхлитель теста — 8 г
- Ванильный сахар (8 г) — 1 пакет.
Заливка
- Пудинг ванильный (для варки, 40 г) — 1 пач.
- Молоко — 400 мл
- Сахар — 2 ст. л.
- Стружка кокосовая — 50 г
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
3005.86 ккал
|белки
48.108 г
|жиры
129.76 г
|углеводы
417.894 г
|Порции
|ккал
250.49 ккал
|белки
4.01 г
|жиры
10.81 г
|углеводы
34.82 г
|100 г блюда
|ккал
249.24 ккал
|белки
3.99 г
|жиры
10.76 г
|углеводы
34.65 г
Рецепт «Пирог "Вата"»:
Итак, наши продукты!
Рецепт рассчитан на пол порции. Если хотите испечь пирог на стандартный противень 30×40 см, увеличьте норму продуктов вдвое.
Муку смешать с разрыхлителем, просеять и ввести в яичную смесь. Перемешать. Можно и дальше перемешивать с помощью миксера.
Выливаем в форму, застеленную бумагой для выпечки, с бортиками. Размер формы 25*20 см. У меня рамка такого размера - хотела получить ровные края пирога после выпечки.
Выпекаем 20-25 мин. при 200 градусах. Но, смотрим по своей духовке!
Для заливки, сначала жарим на сухой сковороде без жира кокосовую стружку. Жарится быстро, не отходим и мешаем. Жарим до светло-коричневого цвета.
Когда пирог готов, варим пудинг.
Варим, как указано на инструкции, но молока берём 400 мл, а не указанные 500.
Горячий пирог заливаем горячим пудингом и посыпаем сразу же кокосовой стружкой. Действовать надо быстро, пока пудинг "послушный " и хорошо ложится. Поэтому этого шага у меня нет
Ставим охлаждаться.
Комментарии и отзывы
53 минуты назад Lisa Ali 1 #
2 часа назад МяуМиа #
5 минут назад Kleine Hase # (автор рецепта)
7 часов назад mtata #
7 часов назад Kleine Hase # (автор рецепта)
Молчала, как партизан!
Танюшка, дорогая!
Я в шоке... До чего красивое и нежное фото Моя ж ты умница! Этот беспроигрышный сиреневый цвет... Вернусь теперь к пирогу Чудесные, пушистые и вкусные кусочки у твоего нежного пирога! Да, ты права, можно и как пироженки использовать. Можно "пустить" крем между слоями и будет тортик - масса вариантов для фантазии. Орехи и шоколад тоже очень вкусно и красиво дополнили эту выпечку! Сплошной восторг! Спасибо, моя хорошая, за доверие и великолепное исполнение! На здоровье, Танюшка!
6 часов назад mtata #
первое,что сказал муж,после снятия пробы и сказал,что настоящий немецкий бисквит - "вата",ел...,не ел...,но что то было
Я вчера еще порывалась сделать,но у меня была выпечка к чаю,но как же руки чесались
утром мне никто не мешал и я приступила с толком и расстановкой,не спешила ,за 5мин.до готовности бисквита сварила пудинг
СПАСИБО солнышко за вкусняшку
10 часов назад Покусаева Ольга #
9 часов назад Kleine Hase # (автор рецепта)
11 часов назад swetlana010 #
9 часов назад Kleine Hase # (автор рецепта)
12 часов назад Людмила НК #
9 часов назад Kleine Hase # (автор рецепта)
Людочка!
Я в восторге! Фото, как всегда идеально - стильно, элегантно, гармонично! Кусочек очень соблазнителен и вкусен! Очень тебе благодарна за доверие, быстрое исполнение, доставленное удовольствие от отчёта! На здоровье, моя хорошая! Надеюсь, и сваты остались довольны Это, конечно, не торт, но очень душевная выпечка к чаю - кофе. Обнимаю тебя!
8 часов назад Людмила НК #
7 часов назад Kleine Hase # (автор рецепта)
12 часов назад Демурия #
9 часов назад Kleine Hase # (автор рецепта)
22 часа назад ТПАвкс #
22 часа назад Kleine Hase # (автор рецепта)
22 часа назад ТПАвкс #
вчера в 21:45 Dama-Lorik #
вчера в 21:58 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 21:19 Тамуся #
вчера в 22:00 Kleine Hase # (автор рецепта)
11 часов назад Тамуся #
11 часов назад Тамуся #
вчера в 21:19 Тамуся #
вчера в 21:15 lakshmi-777 #
вчера в 22:08 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 22:28 lakshmi-777 #
вчера в 21:08 акчуч #
вчера в 22:21 Kleine Hase # (автор рецепта)
Очень ждала твой отчёт! Всегда волнуюсь и переживаю - мало ли... Твой отчёт - бальзам для души! Очень красивый, нежный отчёт! Спасибо тебе большое, моя хорошая! Такие слова...Целый день отрезали по кусочку... Ах , как приятно! На счёт стружки. А я вот наоборот больше нажарила - 75 г. Думала обсыплю, ещё на
украшение может,лишь бы не мало , но на крем больше не прилипнет , поэтому стружка у меня осталась и я оставила оригинальное количество - 50 г. Конечно, можно и убавить - по своему вкусу. На здоровье, моя сладкая!
вчера в 20:35 Ася09 #
вчера в 20:41 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 18:48 ориола #
вчера в 20:32 Kleine Hase # (автор рецепта)
14 часов назад Людмила Залуцкая #
13 часов назад Kleine Hase # (автор рецепта)
11 часов назад mtata #
40г пудинга (порошка) можно заменить 30г кукурузного крахмала +10г ванильного сахара
9 часов назад Kleine Hase # (автор рецепта)
10 часов назад ориола #
11 часов назад mtata #
10 часов назад ориола #
10 часов назад mtata #
вчера в 17:54 sibir77 #
вчера в 18:43 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 17:14 olga 939 2 #
вчера в 18:41 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 17:14 vlada ta #
вчера в 18:40 Kleine Hase # (автор рецепта)
Прям именины сердца! Чудесный отчёт, манящие фото - полный восторг! Как же я рада, что всё получилось и пирог понравился! Радующий глаз и душу отчёт! Умничка! Спасибо огромное за доверие, вкусное угощение! На здоровье, моя дорогая!
вчера в 17:11 vasil2205 #
вчера в 18:35 Kleine Hase # (автор рецепта)
15 часов назад vasil2205 #
вчера в 12:35 olgatash1416 #
вчера в 14:29 Kleine Hase # (автор рецепта)
Сижу и уже минут 5 приближаю, рассматриваю и любуюсь Вашим отчетом, Олечка!
Олечка!
Первый и такой " пушистый" отчёт! Спасибо, спасибо огромное! Очень нежно, аккуратно, воздушно и вкусно! Как же я рада, что смогла Вас порадовать! Спасибо, Олечка, за доверие, волшебное аппетитно фото, впечатления! На здоровье, дорогая!
вчера в 23:21 olgatash1416 #
вчера в 23:53 Kleine Hase # (автор рецепта)
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