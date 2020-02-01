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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 1 февраля 2020, 20:06
  • 16057

Пирог "Вата"

Рецепт: Пирог Вата

Не стала менять оригинальное название пирога, хотя может немного непривычно для нас звучит. Да - лёгкий, как вата, нежный, как вата, пушистый, как вата! Встречайте! Немецкий пирог Wattekuchen! Этим скромным презентом хочу поздравить с Днём рождения нашу Ритулю - стажер! И вас, поварята, приглашаю на чай-кофе с этим очаровательным пирогом! За рецепт большая благодарность Ирине Миллер!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Немецкая

Ингредиенты для «Пирог "Вата"»:

Тесто

Заливка

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3005.86 ккал		 белки
48.108 г		 жиры
129.76 г		 углеводы
417.894 г
Порции
ккал
250.49 ккал		 белки
4.01 г		 жиры
10.81 г		 углеводы
34.82 г
100 г блюда
ккал
249.24 ккал		 белки
3.99 г		 жиры
10.76 г		 углеводы
34.65 г


Рецепт «Пирог "Вата"»:

Итак, наши продукты!
Рецепт рассчитан на пол порции. Если хотите испечь пирог на стандартный противень 30×40 см, увеличьте норму продуктов вдвое.

Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром. Взбиваем минут 5.

Добавляем растительное масло и газированную воду, перемешиваем. Я всё взбивала.

Муку смешать с разрыхлителем, просеять и ввести в яичную смесь. Перемешать. Можно и дальше перемешивать с помощью миксера.

Тесто получается не густое, скорее жидкое - вот такое.

Выливаем в форму, застеленную бумагой для выпечки, с бортиками. Размер формы 25*20 см. У меня рамка такого размера - хотела получить ровные края пирога после выпечки.
Выпекаем 20-25 мин. при 200 градусах. Но, смотрим по своей духовке!

Для заливки, сначала жарим на сухой сковороде без жира кокосовую стружку. Жарится быстро, не отходим и мешаем. Жарим до светло-коричневого цвета.

Когда пирог готов, варим пудинг.
Варим, как указано на инструкции, но молока берём 400 мл, а не указанные 500.

Вынимаем пирог из духовки.

Горячий пирог заливаем горячим пудингом и посыпаем сразу же кокосовой стружкой. Действовать надо быстро, пока пудинг "послушный " и хорошо ложится. Поэтому этого шага у меня нет
Ставим охлаждаться.

Освобождаем пирог от формы.

Нарезаем и наслаждаемся!

Кусочек для именинницы!

Угощайтесь, Поварята!

Поближе!

Такие пушистые кусочки!

Приятного аппетита!!!














Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: обед завтрак ужин

Вкусы: сладкий нежный

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Пирог Вата
Описание: Не стала менять оригинальное название пирога, хотя может немного непривычно для нас звучит. Да - лёгкий, как вата, нежный, как вата, пушистый, как вата! Встречайте! Немецкий пирог Wattekuchen! Этим скромным презентом хочу поздравить с Днём рождения нашу Ритулю - стажер! И вас, поварята, приглашаю на чай-кофе с этим очаровательным пирогом! За рецепт большая благодарность Ирине Миллер!


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Фотографии «Пирог "Вата"» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Очень красиво и прекрасно написано Спасибо, плюс!
А у меня вопрос. Пудингу удается хоть как-то пропитать бисквит? Или он просто сверху остается?
Бисквит в пропитке абсолютно не нуждается. Пудинг, как крем. Он ложится верхним слоем и посыпается кокосом - пока горячий. Да, он остаётся сверху. Пеките с радостью!
Ларисочка спасибо огромное за рецепт пирога (можно использовать как пироженки),готовится очень быстро и из доступных продуктов (из ничего).Восхитительная нежная,легкая структура бисквита.Я брала минералку среднего содержания газа.Посыпка из фундука и шоколада,дочь не любит кокосовую стружку.
О, боги!
Молчала, как партизан!
Танюшка, дорогая!
Я в шоке... До чего красивое и нежное фото Моя ж ты умница! Этот беспроигрышный сиреневый цвет... Вернусь теперь к пирогу Чудесные, пушистые и вкусные кусочки у твоего нежного пирога! Да, ты права, можно и как пироженки использовать. Можно "пустить" крем между слоями и будет тортик - масса вариантов для фантазии. Орехи и шоколад тоже очень вкусно и красиво дополнили эту выпечку! Сплошной восторг! Спасибо, моя хорошая, за доверие и великолепное исполнение! На здоровье, Танюшка!
Ларисочка
Можно "пустить" крем между слоями и будет тортик
первое,что сказал муж,после снятия пробы и сказал,что настоящий немецкий бисквит - "вата",ел...,не ел...,но что то было
Я вчера еще порывалась сделать,но у меня была выпечка к чаю,но как же руки чесались
утром мне никто не мешал и я приступила с толком и расстановкой,не спешила ,за 5мин.до готовности бисквита сварила пудинг
СПАСИБО солнышко за вкусняшку
Ларисонька, чудо какое пушистое! Роскошный пирог!
Олечка! Спасибо большое! Очень рада твоей оценке!
Так аппетитно расписано и сфотографировано приготовление пирога, что пройти мимо нельзя. Забираю в книгу. Спасибо!!
? Вам спасибо, Светлана, за интерес, похвалу! Пеките с удовольствием!
Лариса, принимай мой кусочек пирога. Как ты и представляла пирог, так и есть, легкий, нежный, мягкий, не зря назвали его "вата". К утреннему кофе он так смачно зашел. Спасибо, дорогая, за рецепт!
Ой, дождалась!
Людочка!

Я в восторге! Фото, как всегда идеально - стильно, элегантно, гармонично! Кусочек очень соблазнителен и вкусен! Очень тебе благодарна за доверие, быстрое исполнение, доставленное удовольствие от отчёта! На здоровье, моя хорошая! Надеюсь, и сваты остались довольны Это, конечно, не торт, но очень душевная выпечка к чаю - кофе. Обнимаю тебя!
Лариса, не зря я предусмотрительно заныкала кусочек, вот он на фото, как сиратинушка, один одинешенек, весь пирог ушел на ура и даже утром на этот кусочек покушались некоторые члены семьи, но я стояла "насмерть"
Твои слова ласкают слух и греют душу! Спасибо, Людочка! Что ж, есть повод в следущий раз удвоить порцию
Спасибо, Ольчик!
Отличный тортик! Просто и быстро готовится, подозреваю, что очень вкусный. Спасибо за рецепт! Только вот не люблю я кокос. Посоветуйте, пожалуйста, чем бы его заменить и не испортить вкус, может какими-нибудь орехами?
Спасибо большое, Татьяна Павловна! Если не любите кокос, можно заменить орехами - поджарить либо молодые орехи, либо лепестки миндаля. Также, я думаю, можно и тертым шоколадом посыпать, но только всё это делается быстро, чтобы успело "приклеиться" .
Лариса! Спасибо большое за быстрый ответ и дельный совет. Сделаю половину тортика с орехами, а вторую половину посыплю шоколадом. Что у меня получится сообщу. Спасибо. Плюсик с удовольствием поставила.
Замечательный пирог, красивый и очень аппетитный!
Спасибо за такие слова, тезка!
Лариса, какой замечательный рецепт воздушного соблазнительного пирога!
Тамара Анатольевна! Рада Вас видеть! Спасибо большое за добрые слова! Угощайтесь вкусненьким!
Тамара Анатольевна! Рада Вас видеть! Спасибо большое за добрые слова! Угощайтесь вкусненьким!
Ответ для Kleine Hase
Спасибо, Лариса! С огромным удовольствием!
Лариса, какой замечательный рецепт воздушного соблазнительного пирога!
Ларисонька, солнце! Какой же классный пирог! Вот что ты со мной делаешь радость моя? Я только сегодня купила все продукты на твою "Жареную семечку", а ты уже новым пирогом соблазняешь, эх! Этот тоже беру в закладки Семечку буду печь на днях, как только съедим манник, который вчера испекла Обязательно приду потом с отчётом
Анжелочка! Здесь будет уместно процитировать " и тут Остапа понесло" Но что поделать, если пирогов хочется, а такие вкусные грех не выставить и не порадовать новым рецептом наших поварят. Правда, не всегда получается - это же время свободное нужно иметь и " играться" с рецептом - ты ж знаешь Ничего, бери в КК, а там испечешь, тем более печется быстро и совсем не хлопотно. Спасибо, моя хорошая, за добрые слова, за поддержку, за дружелюбие! Жду " Семечку".
На счёт "Остапа понесло" ты прям в точку По себе знаю У меня выпечка дома часто, особенно когда я вхожу в нужное русло и планирую, когда и что буду печь. А не подготовлюсь, что-то вечно не заладится и выпадаю потом на несколько дней, пока снова соберусь печь. Вот сейчас я на волне, когда начинаю печь новый пирог, когда предыдущий ещё не закончился
А вот и мой фотоотчет! Делала все точно по рецепту. Пекла 30 минут при 180 градусах. Отличный результат! Пирожок именно мягкий, я бы даже сказала пушистый. Очень вкусный! Единственно, в следующий раз положу поменьше кокосовой стружки, часть ссыпалась. Испекла еще утром, но целый день ходим и по кусочку отрезаем, настолько пирожок всем понравился. Забираю в любимчики!
Олечка!
Очень ждала твой отчёт! Всегда волнуюсь и переживаю - мало ли... Твой отчёт - бальзам для души! Очень красивый, нежный отчёт! Спасибо тебе большое, моя хорошая! Такие слова...Целый день отрезали по кусочку... Ах , как приятно! На счёт стружки. А я вот наоборот больше нажарила - 75 г. Думала обсыплю, ещё на
украшение может,лишь бы не мало , но на крем больше не прилипнет , поэтому стружка у меня осталась и я оставила оригинальное количество - 50 г. Конечно, можно и убавить - по своему вкусу. На здоровье, моя сладкая!
Эта мягкость и пушистость из-за газированной воды?
Это из-за моих волшебных ручек - волшебница я Ну, а если серьёзно, я думаю, да. А может плюс масло растительное вместе... Но всё же газированная вода дала такой эффект. У меня есть пирог "Фанта", так он тоже близок к этому рецепту - такой же пушистый. Но этот ещё " пушистей".
Пирог просто красавец Очень хочется сделать, но пудинга нет и не предвидится Подскажите пожалуйста в каких пропорциях заменить на крахмал, сахар и молоко
Спасибо большое! На счёт пудинга 100 % сказать не могу, но судя по ингредиентам, сам пудинг состоит в основном из кукурузного крахмала плюс усилители - химия короче Поэтому, можете пудинг заменить крахмалом, а сахар в пачку не входит - дальше по рецепту: 2 ст. л. сахара, 400 мл молока. Сначала смешайте крахмал с сахаром и разбавьте холодным молоком ( 6 ст. л. ) Остальное молоко закипятите, снимите с огня, влейте крахмальную смесь и опять поставьте на огонь. Варите при постоянном помешивании 1 минуту. Должна быть консистенция густого киселя. Горячим пудингом сразу залейте горячий пирог и посыпьте стружкой. Думаю, всё получится. Удачи!
лариса, подскажите, пожалуйста, сколько надо брать крахмала. Тоже 40 г, как и пудинга.
Да, забыла написать - в пачке 40 или 41 грамм. Столько же и крахмала возьмите. Ниже уже приготовила этот пирог Оля и тоже с крахмалом. Можете спросить непосредственно у неё- из первоисточника так сказать. Может ещё какие нюансы подскажет, т.к. я могу только теоретически подсказать - сама не заменяла на крахмал.
Ниже уже приготовила этот пирог Оля и тоже с крахмалом
по новым правилам сайта,вопросы к приготовившим нет возможности задавать
40г пудинга (порошка) можно заменить 30г кукурузного крахмала +10г ванильного сахара
Привет, Танюшка! Да, я знаю, что уже нельзя задавать вопросы приготовившим, но ещё есть для этого дела личка Там и можно узнать, что кого интересует А ты точно знаешь, что крахмала нужно всего 30 г? На упаковке пишут - крахмал, соль, краска и ароматизатор. То есть 40 г крахмала, а сахар уже отдельно. Но я не заменяла, утверждать не буду.
Ответ для Kleine Hase
Спасибо!
Ответ для ориола
возьмите 30г кукурузного крахмала +10г ванильного сахара =40г пудинга
Спасибо большое, что откликнулись
удачи
очень нежно выглядит!
Тонечка! Спасибо большое! Угощайся!
Спасибо, Оля!
Ларисочка, приготовила пирог, просто оболденный. В меру сладкий, такой привлекательный,. Оказывается делать совсем несложно, а результат очень обрадовал. Пожалела, что не сделала двойную норму! Спасибо огромное за рецепт пушистика!
Владочка, дорогая!
Прям именины сердца! Чудесный отчёт, манящие фото - полный восторг! Как же я рада, что всё получилось и пирог понравился! Радующий глаз и душу отчёт! Умничка! Спасибо огромное за доверие, вкусное угощение! На здоровье, моя дорогая!
Спасибо за рецепт! Сегодня приготовлю!
Готовьте с удовольствием, Васил!
Спасибо Вам за добрые слова!
Лариса, спасибо Вам огромное! Легкий в приготовлении, быстрый, воздушный и очень вкусный пирог!!! сухого пудинга под рукой не было, заменила на кукурузный крахмал с сахаром... Еще раз спасибо!!
Скажу, как есть
Сижу и уже минут 5 приближаю, рассматриваю и любуюсь Вашим отчетом, Олечка!
Олечка!
Первый и такой " пушистый" отчёт! Спасибо, спасибо огромное! Очень нежно, аккуратно, воздушно и вкусно! Как же я рада, что смогла Вас порадовать! Спасибо, Олечка, за доверие, волшебное аппетитно фото, впечатления! На здоровье, дорогая!
Ой, я сейчас растаю от таких приятных слов!!! Спасибо огромное!!!ко мне на "ты", если можно?! Кстати, от пирога-то почти ничего и не осталось Спасибо большое еще раз, Ларисочка!!!
Отлично! ? ко мне на " ты"
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