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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/162870/]Пирог "Вата"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/162870/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020feb/01/01/2661263_68197-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Пироги Не стала менять оригинальное название пирога, хотя может немного непривычно для нас звучит. Да - лёгкий, как вата, нежный, как вата, пушистый, как вата! Встречайте! Немецкий пирог Wattekuchen! Этим скромным презентом хочу поздравить с Днём рождения нашу Ритулю - стажер! И вас, поварята, приглашаю на чай-кофе с этим очаровательным пирогом! За рецепт большая благодарность Ирине Миллер! Ингредиенты: Яйцо куриное, Сахар, Вода газированная, Масло растительное, Мука пшеничная, Разрыхлитель теста, Ванильный сахар, Пудинг ванильный, Молоко, Стружка кокосовая. Тэги: обед, завтрак, ужин.