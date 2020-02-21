Шоколадные блины "Брауни"

Это наши продукты. Смешивать лучше продукты комнатной температуры, но если нет времени, то можно растопить хотя бы сливочное масло.

В рецепте немного сахара, и блины получаются не очень сладкими, но это компенсируется подачей к ним шоколадного соуса/сиропа, сгущенного молока или джема.