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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины
  • 21 февраля 2020, 15:06
  • 3280

Шоколадные блины "Брауни"

Рецепт: Шоколадные блины Брауни

Если вы любите шоколад и пушистые блины, то вам понравится этот рецепт. Шоколадные, бархатные блины с утопленными в них кусочками шоколада. Это почти брауни на сковородке, а с шоколадным соусом – блины полны тающего во рту шоколадного вкуса. Безумно вкусный шоколадный десерт или второй завтрак/ полдник для шокоголиков.

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины

Ингредиенты для «Шоколадные блины "Брауни"»:

Для блинов

Для соуса "Ганаш"

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2215.5 ккал		 белки
54.1 г		 жиры
91.7 г		 углеводы
295.4 г
Порции
ккал
276.9 ккал		 белки
6.8 г		 жиры
11.5 г		 углеводы
36.9 г
100 г блюда
ккал
238.2 ккал		 белки
5.8 г		 жиры
9.9 г		 углеводы
31.8 г


Рецепт «Шоколадные блины "Брауни"»:

Это наши продукты. Смешивать лучше продукты комнатной температуры, но если нет времени, то можно растопить хотя бы сливочное масло.
В рецепте немного сахара, и блины получаются не очень сладкими, но это компенсируется подачей к ним шоколадного соуса/сиропа, сгущенного молока или джема.

В миске смешать яйцо, мягкое сливочное масло и сахар с помощью венчика для объединения.

Далее влить молоко и размешать. Затем непосредственно в смесь просеять сухие ингредиенты: пшеничную муку, разрыхлитель и какао, перемешать венчиком.

Добавить кусочки нарезанного шоколада или шоколадные капли.

Нагрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте маслом. Для каждого блина набирать 1-2 полных столовых ложек теста.
Жарить сразу же на средней мощности горелки, на минимальном количестве масла, с обеих сторон.

Параллельно приготовить Шоколадный соус. В маленьком сотейнике нагрейте 100 мл молока или сливок (любой жирности), почти до кипения, снять с горелки. Добавить 60-100 г нарезанного шоколада, дать постоять 2 минуты. По истечении этого времени перемешать до создания гладкого шоколадного соуса.
Подавайте блины теплыми с шоколадным соусом!

Наслаждайтесь с чашкой кофе! Очень вкусно со стаканом молока. Блины можно подать и в качестве экспресс-десерта с мороженым и фруктами!



И только посмотрите на текстуру этих блинов!


Они пушистые и бархатные как хороший бисквит.
Идеальный способ начать свой день для хорошего настроения!


АНГЕЛА ЗА ТРАПЕЗОЙ!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: завтрак полдник чаепитие блины десерт

Вкусы: шоколадный сладкий нежный насыщенный

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Шоколадные блины Брауни
Описание: Если вы любите шоколад и пушистые блины, то вам понравится этот рецепт. Шоколадные, бархатные блины с утопленными в них кусочками шоколада. Это почти брауни на сковородке, а с шоколадным соусом – блины полны тающего во рту шоколадного вкуса. Безумно вкусный шоколадный десерт или второй завтрак/ полдник для шокоголиков.


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Комментарии и отзывы

Боже.. Выглядит очень шоколодно, и очень вкусно, сделаю обязательно, потом отпишусь)
Спасибо за внимание к рецепту, будет интересно узнать ваше мнение!
Ребёнок сказал Божественно!
спасибо большое за отзыв!
отличный рецепт! Забрала в КК
Спасибо
Люблю готовить блины. Но никогда не делала шоколадные. Даже в голову не приходило. Мимо такого искушения пройти нельзя. Марина, с благодарностью взяла рецепт в КК.
Ирина, спасибо большое за внимание к рецепту!
Марина, очень интересно и шоколадно!
Любочка, спасибо!
Очаровательные пушистые блинчики! Забрала, надо как-нибудь попробовать!
Наташа, спасибо большое!
Какие воздушные блины! Очень аппетитные!
Татьяна, спасибо большое!
Спасибо,давно оладьев/блинов не готовила,сегодня,наверное,и сделаю.Скажите,а можно на сухой сковороде жарить,ведь по составу они как панкейки?(дети их любят именно за жарку без масла)
И вам, спасибо за внимание к рецепту!
Попробуйте на сухой сковороде, в тесте масло есть. Я просто смазывала слегка для собственного успокоения
очень красивые и хорошая структура теста,такое люблю,когда приготовлю,отчитаюсь,спасибо что поделились рецептом.
Спасибо за внимание к рецепту, будет интересно узнать ваше мнение
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