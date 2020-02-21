Если вы любите шоколад и пушистые блины, то вам понравится этот рецепт. Шоколадные, бархатные блины с утопленными в них кусочками шоколада. Это почти брауни на сковородке, а с шоколадным соусом – блины полны тающего во рту шоколадного вкуса. Безумно вкусный шоколадный десерт или второй завтрак/ полдник для шокоголиков.
- 21 февраля 2020, 15:06
- 3280
Шоколадные блины "Брауни"
Ингредиенты для «Шоколадные блины "Брауни"»:
Для блинов
- Молоко — 300 мл
- Яйцо куриное (категория СО) — 1 шт
- Масло сливочное — 45 г
- Сахар — 50 г
- Мука пшеничная / Мука — 220 г
- Какао-порошок — 40 г
- Стружка шоколадная (капли, нарезанный шоколад) — 40 г
- Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
- Ванилин — по вкусу
- Соль — по вкусу
Для соуса "Ганаш"
- Шоколад темный — 60..100 г
- Молоко (сливки) — 100 мл
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
2215.5 ккал
|белки
54.1 г
|жиры
91.7 г
|углеводы
295.4 г
|Порции
|ккал
276.9 ккал
|белки
6.8 г
|жиры
11.5 г
|углеводы
36.9 г
|100 г блюда
|ккал
238.2 ккал
|белки
5.8 г
|жиры
9.9 г
|углеводы
31.8 г
Рецепт «Шоколадные блины "Брауни"»:
Это наши продукты. Смешивать лучше продукты комнатной температуры, но если нет времени, то можно растопить хотя бы сливочное масло.
В рецепте немного сахара, и блины получаются не очень сладкими, но это компенсируется подачей к ним шоколадного соуса/сиропа, сгущенного молока или джема.
Далее влить молоко и размешать. Затем непосредственно в смесь просеять сухие ингредиенты: пшеничную муку, разрыхлитель и какао, перемешать венчиком.
Нагрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте маслом. Для каждого блина набирать 1-2 полных столовых ложек теста.
Жарить сразу же на средней мощности горелки, на минимальном количестве масла, с обеих сторон.
Параллельно приготовить Шоколадный соус. В маленьком сотейнике нагрейте 100 мл молока или сливок (любой жирности), почти до кипения, снять с горелки. Добавить 60-100 г нарезанного шоколада, дать постоять 2 минуты. По истечении этого времени перемешать до создания гладкого шоколадного соуса.
Подавайте блины теплыми с шоколадным соусом!
И только посмотрите на текстуру этих блинов!
Они пушистые и бархатные как хороший бисквит.
Идеальный способ начать свой день для хорошего настроения!
АНГЕЛА ЗА ТРАПЕЗОЙ!
Комментарии и отзывы
3 часа назад лялич #
1 час назад Марина Бархатова # (автор рецепта)
4 часа назад Ovenn #
1 час назад Марина Бархатова # (автор рецепта)
вчера в 15:20 nmpnat #
вчера в 15:26 Марина Бархатова # (автор рецепта)
вчера в 6:31 Злобина Елена #
вчера в 10:47 Марина Бархатова # (автор рецепта)
позавчера Демурия #
вчера в 10:47 Марина Бархатова # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
вчера в 10:50 Марина Бархатова # (автор рецепта)
позавчера Vishnja #
вчера в 10:48 Марина Бархатова # (автор рецепта)
позавчера Kuss #
вчера в 10:48 Марина Бархатова # (автор рецепта)
позавчера Бархатные ручки #
вчера в 10:49 Марина Бархатова # (автор рецепта)
позавчера avverarsi #
позавчера Марина Бархатова # (автор рецепта)
Попробуйте на сухой сковороде, в тесте масло есть. Я просто смазывала слегка для собственного успокоения
позавчера zhuklarisa1012 #
позавчера Марина Бархатова # (автор рецепта)
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