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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/163481/]Куриная грудка «Вычурная»[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/163481/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020mar/09/01/2675234_69091-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из птицы -> Горячие блюда из курицы Куриная грудка получается яркая, сочная, нежная и ароматная на вкус. Прекрасное предложение для обеда или ужина, а в тандеме с картофелем блюдо уполномочено быть сытным и аппетитным, кроме того, сэкономит кучу времени и сил. Ингредиенты: Грудка куриная, Картофель, Приправа, Сметана, Чеснок, Помидор, Сыр твердый, Укроп, Соль, Лист лавровый, Масло сливочное. Тэги: обед, ужин, горячее, гости, праздник, детям, второе.