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  • 9 марта 2020, 17:04
  • 11345

Куриная грудка «Вычурная»

Рецепт: Куриная грудка «Вычурная»

Куриная грудка получается яркая, сочная, нежная и ароматная на вкус. Прекрасное предложение для обеда или ужина, а в тандеме с картофелем блюдо уполномочено быть сытным и аппетитным, кроме того, сэкономит кучу времени и сил.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриная грудка «Вычурная»»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1319.5 ккал		 белки
101.2 г		 жиры
27.6 г		 углеводы
159.2 г
Порции
ккал
329.9 ккал		 белки
25.3 г		 жиры
6.9 г		 углеводы
39.8 г
100 г блюда
ккал
100.7 ккал		 белки
7.7 г		 жиры
2.1 г		 углеводы
12.2 г


Рецепт «Куриная грудка «Вычурная»»:

С куриной грудки снять кожу. На грудке сделать поперечные разрезы глубиной 2 – 2,5 сантиметра, на расстоянии 1,5 – 2 сантиметров друг от друга. Обильно смазать грудку приправой и оставить минут на 20 мариноваться при комнатной температуре. Картофель очистить, залить водой, добавить соль (1 чайную ложку) и лавровый лист. Поставит варить минут десять, до полуготовности.

Помидор нарезать пластиками, каждый пластик разрезать на три части. Кусочки помидора вставить в каждый разрез на грудке.

Чеснок измельчить. Сыр нарезать пластиками и подставить к помидорам в каждый разрез на грудке.

Приготовить соус: в сметану добавить 0,7 чайные ложки соли, чеснок и перемешать до однородности.

Включить духовку разогреваться до 180 градусов. Отваренный до полуготовности картофель слить, порезать на кружки. Форму смазать сливочным маслом. Картофель разложить по дну формы и сформировать небольшой бортик.

Подготовленную грудку обильно смазать сметанным соусом, пропитывая все разрезы.

В центр формы, на картофель уложить смазанную грудку. Форму накрыть крышкой или фольгой и поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов 35 минут.

Подавать в горячем виде с зеленью укропа. Приятного аппетита!








Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения На ужин : На горячее

Теги: обед ужин горячее гости праздник детям второе

Вкусы: томатный сырный куриный картофельный сливочный

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Куриная грудка «Вычурная»
Описание: Куриная грудка получается яркая, сочная, нежная и ароматная на вкус. Прекрасное предложение для обеда или ужина, а в тандеме с картофелем блюдо уполномочено быть сытным и аппетитным, кроме того, сэкономит кучу времени и сил.


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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
приготовила без картофеля в фольге. очень вкусно. фото не делала. СПАСИБО!!!
Ирина! Очень приятно, что рецепт привлёк внимание , рада, что всё понравилось! Спасибо за доверие к рецепту
Алексей! Спасибо
Спасибо за идею ужина, а главное, красивое и чёткое представление всех этапов готовки! Вы - умница!!
Аbramarina-2019! Спасибочки
Если кто любит. то очень аппетитно и красиво смотрится с красным сладким перцем вместо помидора
Прекрасное предложение. Спасибо.
Отличная идея и исполнение! Выглядит очень аппетитно, захотелось немедленно приготовить, но... теперь только по окончании Поста!
Благодарю за внимание к рецепту
Вроде все просто и из доступных продуктов, а получилось такое праздничное , яркое блюдо!!! Отличная идея и красивые фото!!
Название-супер!
Благодарю
Ответ для brechko irina
Ирина! Спасибо
Ответ для brechko irina
Ирина! Спасибо
Ответ для brechko irina
Ирина! Благодарю за поддержку!!!
Света! Отличный рецепт! Замечательная идея! Забираю, спасибо!
Верочка! Спасибо за внимание к рецепту
Очень аппетитное и красивое блюдо! Интересный рецепт!
Жанна! Спасибо
Светочка, отличный рецепт , устоять невозможно , с твоего разрешения забираю с собой!
Спасибо за супер идею!
Олеся! Благодарю за внимание к рецепту
И оформление красивое и набор продуктов удачный.
Андрей! Спасибо за комментарий
Шикарная идея
Евгения! Благодарю

Светлана, твоей фантазии можно только позавидовать.
Отличное блюдо.
Забрал.
Володя! Благодарю за внимание к рецепту
Светлана!!! Блюдо бесподобно аппетитное!!! Теперь я точно знаю, что будет у меня на ужин Спасибо, за прекрасную идею и рецепт!!!
Олечка! Спасибо за внимание к рецепту
Надежда! Спасибочки
Светуля! Это не может быть не вкусно! Очень аппетитно!
Наташенька! Спасибо огромное
Прекрасное блюдо!
Наталия! Спасибо огромное
Андрюша! Спасибо огромное
Замечательный рецепт!!! А грудка должна быть на кости или лучше филе?
Вилерия! Грудка на кости, она прекрасно сохраняет форму, а мякоти для помидор и сыра предостаточно Спасибо за внимание к рецепту
Спасибо, будем готовить
Олечка! Спасибо
Безусловно, это вкусно! Выглядит очень аппетитно!
Спасибо огромное
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