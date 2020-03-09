Куриная грудка получается яркая, сочная, нежная и ароматная на вкус. Прекрасное предложение для обеда или ужина, а в тандеме с картофелем блюдо уполномочено быть сытным и аппетитным, кроме того, сэкономит кучу времени и сил.
- 9 марта 2020, 17:04
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Куриная грудка «Вычурная»
Ингредиенты для «Куриная грудка «Вычурная»»:
- Грудка куриная — 1 шт
- Картофель — 5 шт
- Приправа (для курицы) — 2 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Чеснок — 3 зуб.
- Помидор — 1 шт
- Сыр твердый — 50 г
- Укроп — 2 веточ.
- Соль — 1.7 ч. л.
- Лист лавровый — 3 шт
- Масло сливочное — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1319.5 ккал
|белки
101.2 г
|жиры
27.6 г
|углеводы
159.2 г
|Порции
|ккал
329.9 ккал
|белки
25.3 г
|жиры
6.9 г
|углеводы
39.8 г
|100 г блюда
|ккал
100.7 ккал
|белки
7.7 г
|жиры
2.1 г
|углеводы
12.2 г
Рецепт «Куриная грудка «Вычурная»»:
С куриной грудки снять кожу. На грудке сделать поперечные разрезы глубиной 2 – 2,5 сантиметра, на расстоянии 1,5 – 2 сантиметров друг от друга. Обильно смазать грудку приправой и оставить минут на 20 мариноваться при комнатной температуре. Картофель очистить, залить водой, добавить соль (1 чайную ложку) и лавровый лист. Поставит варить минут десять, до полуготовности.
Помидор нарезать пластиками, каждый пластик разрезать на три части. Кусочки помидора вставить в каждый разрез на грудке.
Включить духовку разогреваться до 180 градусов. Отваренный до полуготовности картофель слить, порезать на кружки. Форму смазать сливочным маслом. Картофель разложить по дну формы и сформировать небольшой бортик.
В центр формы, на картофель уложить смазанную грудку. Форму накрыть крышкой или фольгой и поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов 35 минут.
Комментарии и отзывы
позавчера akayom #
позавчера wise1288 # (автор рецепта)
16 марта Bad Robot #
позавчера wise1288 # (автор рецепта)
13 марта abramarina-2019 #
13 марта wise1288 # (автор рецепта)
12 марта lenapradko #
13 марта wise1288 # (автор рецепта)
12 марта ksy1312osmi #
13 марта wise1288 # (автор рецепта)
12 марта brechko irina #
12 марта brechko irina #
12 марта wise1288 # (автор рецепта)
13 марта wise1288 # (автор рецепта)
12 марта wise1288 # (автор рецепта)
13 марта wise1288 # (автор рецепта)
12 марта Wera13 #
12 марта wise1288 # (автор рецепта)
12 марта Vicentina #
12 марта wise1288 # (автор рецепта)
11 марта Mara2181 #
Спасибо за супер идею!
11 марта wise1288 # (автор рецепта)
11 марта Stillet #
11 марта wise1288 # (автор рецепта)
10 марта Евгения 1976 #
11 марта wise1288 # (автор рецепта)
10 марта balgyr #
Светлана, твоей фантазии можно только позавидовать.
Отличное блюдо.
Забрал.
11 марта wise1288 # (автор рецепта)
10 марта lavrysha #
11 марта wise1288 # (автор рецепта)
10 марта красавица киса #
10 марта wise1288 # (автор рецепта)
10 марта ирпенчанка #
10 марта wise1288 # (автор рецепта)
10 марта Kuss #
10 марта wise1288 # (автор рецепта)
10 марта Андрей Силантьев #
10 марта wise1288 # (автор рецепта)
10 марта Андрей Силантьев #
10 марта Вилерия #
10 марта wise1288 # (автор рецепта)
11 марта Вилерия #
10 марта Демурия #
10 марта wise1288 # (автор рецепта)
10 марта narabote2020 #
10 марта wise1288 # (автор рецепта)
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