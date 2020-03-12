Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 12 марта 2020, 5:44
  • 4211

Творожный пирог с яблоком и орехами

Рецепт: Творожный пирог с яблоком и орехами

Предлагаю приготовить пирог из творога с яблоками и с хрустящей ореховой корочкой. Очень вкусно получается с кисло-сладкими яблоками. Структура самого пирога немного влажная благодаря яблокам, а сверху вкусная корично-ореховая "шапочка".

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Творожный пирог с яблоком и орехами»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3504.5 ккал		 белки
91.7 г		 жиры
153.1 г		 углеводы
439.7 г
Порции
ккал
584.1 ккал		 белки
15.3 г		 жиры
25.5 г		 углеводы
73.3 г
100 г блюда
ккал
236.8 ккал		 белки
6.2 г		 жиры
10.3 г		 углеводы
29.7 г


Рецепт «Творожный пирог с яблоком и орехами»:

Сахар и яйца взбить миксером до растворения сахара.

Сливочное масло растопить до консистенции сметаны. У меня был обезжиренный творог крупинками, поэтому я пробила его погружным блендером до однородного состояния.

К взбитой массе добавить творог и сливочное масло, все хорошо взбить.

Муку просеять с разрыхлителем теста, добавить в чашу и быстро замесить тесто.

Грецкие орехи, сахар (2 ст. л) и корицу пробить в блендере-измельчителе в крошку.

Яблоки очистить и нарезать мелким кубиком, добавить лимонный сок, перемешать.

В форму (d=22 )см распределить тесто, сверху положить половину яблок, слегка вдавить их в тесто, затем добавить вторую часть яблок.

Насыпать на пирог ореховую крошку, аккуратно придавить ее.

Выпекать в духовке при температуре 180 гр. примерно 1 час.
Через 10 минут после начала выпекания прикрыть форму фольгой, чтобы ореховая крошка не сгорела.




Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка детям праздник чаепитие

Вкусы: сладкий творожный ореховый

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Творожный пирог с яблоком и орехами
Описание: Предлагаю приготовить пирог из творога с яблоками и с хрустящей ореховой корочкой. Очень вкусно получается с кисло-сладкими яблоками. Структура самого пирога немного влажная благодаря яблокам, а сверху вкусная корично-ореховая "шапочка".


Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Комментарии и отзывы

Большое спасибо за рецепт! Не сложный, все компоненты у меня есть и я обязательно испеку его в ближайшие дни к моему дню рождения.
А сколько разрыхлителя?
Разрыхлителя 15 гр
Спосибо большое. Прекрасный пирог.
Наташенька, красивый какой, воздушный, ароматный пирог!
Аппетитненько!!!
Наталья! Такое обилие лакомств сегодня от Вас, глаза разбегаются Творожное тесто понравилось
Чудный пирожок!
Вкусно!
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Есть ли у вас техника бренда REDMOND?


Уже 497 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки