Предлагаю приготовить пирог из творога с яблоками и с хрустящей ореховой корочкой. Очень вкусно получается с кисло-сладкими яблоками. Структура самого пирога немного влажная благодаря яблокам, а сверху вкусная корично-ореховая "шапочка".
- 12 марта 2020, 5:44
- 4211
Творожный пирог с яблоком и орехами
Ингредиенты для «Творожный пирог с яблоком и орехами»:
- Сахар (+2 ст. л. для посыпки) — 200 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Творог — 200 г
- Мука пшеничная / Мука — 230 г
- Масло сливочное — 100 г
- Соль — 0,3 ч. л.
- Ванилин — 1 щепот.
- Яблоко (вес неочищенных -300 гр.) — 3 шт
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Орехи грецкие — 70 г
- Корица — 1 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 15 г
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
3504.5 ккал
|белки
91.7 г
|жиры
153.1 г
|углеводы
439.7 г
|Порции
|ккал
584.1 ккал
|белки
15.3 г
|жиры
25.5 г
|углеводы
73.3 г
|100 г блюда
|ккал
236.8 ккал
|белки
6.2 г
|жиры
10.3 г
|углеводы
29.7 г
Рецепт «Творожный пирог с яблоком и орехами»:
Сливочное масло растопить до консистенции сметаны. У меня был обезжиренный творог крупинками, поэтому я пробила его погружным блендером до однородного состояния.
В форму (d=22 )см распределить тесто, сверху положить половину яблок, слегка вдавить их в тесто, затем добавить вторую часть яблок.
Выпекать в духовке при температуре 180 гр. примерно 1 час.
Через 10 минут после начала выпекания прикрыть форму фольгой, чтобы ореховая крошка не сгорела.
Комментарии и отзывы
17 минут назад winsreserva #
9 часов назад imz #
9 часов назад Ната 69 # (автор рецепта)
7 часов назад imz #
позавчера olga 939 2 #
позавчера Демурия #
12 марта Ирушенька #
12 марта топиарий #
12 марта wise1288 #
12 марта Kuss #
12 марта Wera13 #
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