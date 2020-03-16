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Версия для печати Рецепты Десерты Пирожные
  • 16 марта 2020, 1:46
  • 5848

Пирожное "Малиновое облако"

Рецепт: Пирожное Малиновое облако

Просто невозможно остановиться!

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Пирожное "Малиновое облако"»:

Песочная основа:

Малиновое желе:

  • Вода (кипяток) — 500 мл
  • Желе (малиновое (вес порошка для его приготовления)) — 400 г
  • Малина (обязательно замороженная) — 400 г

Сливочный крем:

Безе:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4076.7 ккал		 белки
48.9 г		 жиры
292.4 г		 углеводы
358.4 г
Порции
ккал
679.5 ккал		 белки
8.2 г		 жиры
48.7 г		 углеводы
59.7 г
100 г блюда
ккал
176.5 ккал		 белки
2.1 г		 жиры
12.7 г		 углеводы
15.5 г


Рецепт «Пирожное "Малиновое облако"»:

Поместить в чашу блендера все ингредиенты для теста. Пробить. Собрать тесто в шар.

Застелить дно разъемной формы с высокими бортиками, размер которой 15х21 см, пекарской бумагой и выстелить тесто ровным слоем, слегка приподнимая бортики. Наколоть тесто вилкой и отправить в холодильник на 30 минут.

Выпекать в прогретой до 180"С духовке 15 минут. Остудить. Следующим слоем у нас будет заливаться желе. Так как я выпекала тесто в кулинарной рамке, то я удалила пекарскую бумагу, осторожно перенесла рамку с тестом (оно очень хрупкое) на лист фольги, сверху которого поместила пищевую пленку и потом все очень плотно прижала к бортику рамки. Это необходимо для того, чтобы желе не вытекло при заливке в форму. Развести порошок желе 400 г в 500 г горячей воды. Остудить периодически помешивая.

Выстелить замороженную!!! малину. Это необходимо для того, чтобы желе быстро схватилось.
Вместо малины можно использовать клубнику, землянику или вишню, только обязательно их нужно заморозить!

И залить заранее приготовленным, остывшим и начинающим загустевать желе. Поместить в холодильник до застывания желе. П. С. Пусть вас не удивляет, что для данного веса порошка желе мы используем всего 500 мл воды вместо 1 литра, ее нужно меньше, т. к. нам нужен более устойчивый и твердый слой, ведь мы еще и ягоды добавляем, а замороженная малина потом дает сок.
И еще одно ВАЖНОЕ наблюдение - чтобы слои крема и безе не сползали с желе оно должно быть слегка липкое!!! У меня оно застыло почти сразу благодаря замороженной малине. Так что совет - КРЕМ приготовьте прежде, чем заливать желе!!!

Поместить в емкость для взбивания- маскарпоне, сливки, ваниль и пудру. Взбить.

Нанести крем равномерным слоем поверх желе и отправить в холодильник.

Белки взбить в устойчивую пену и не переставая взбивать постепенно ввести сахар, и взбивать до его полного растворения. Добавить крахмал и опять взбить. Выстелить меренгу размером 15х21 на лист пекарской бумаги и посыпать сверху миндаль. Выпекать в прогретой до 100"С духовке с слегка приоткрытой дверкой 45 минут. При необходимости можете увеличить или уменьшить время запекания. Ориентируйтесь на вашу духовку. Готовое безе должно быть хрустящим и запеченым, даже слегка может потрескаться. Остудить безе. И поместить его поверх крема.

Отправить в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь, легче будет нарезать на порции.

Украсить пирожное ягодами малины и веточкой мяты. Мммм... вкусно то как! Действительно - ОБЛАКО!

П. С. Внимание! Относительно желе - разные производители и разные весовые упаковки.
Желе должно быть очень плотным и упругим, как мармелад, иначе оно поползет под слоем крема и безе + малина выделит сок.
Поэтому при приготовлении желе используйте в два раза меньше воды, указанной для его приготовления. Вес порошка указанный в ингредиентах не меняется, желе должно быть насыщенным и вкусным. а не водянистым!
похожий рецепт https://www.povareno k.ru/recipes/show/12 2417/





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: миндальный сливочный малиновый

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Комментарии и отзывы

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ой,красотища-то какая!И вкуснотища наверное!Скоро у зятя день рождения,обычно пеку большие торты,а вот сделаю-ка я ему так сказать,не именинный,а именнОй торт,на"одно лицо",но только с вишней!Как раз есть замороженная без косточек.Он очень любит именно вишню!Спасибо большое!
на здоровье!
Отличное решение с ягодами!!! !!! Взяла на заметку.
Какое красивое и нежное пирожное !!!
Наташа, твои десерты всегда великолепные и очень вкусные !!!
спасибо, дорогая!
Красота, утащила.
Красота, утащила.
Ответ для лялич
на здоровье!
Ответ для лялич
причем дважды!
Умопомрачительное пирожное!!!
100%!
Наталья, какая красота! И просто фейерверк вкуса: тающее во рту песочное основание, вкуснейшее малиновое желе и сливочная нежность крема, подчеркнутая нежным белковым слоем с миндальными лепестками. Читала рецепт, а во рту ощущала вкус. Редко у меня так бывает. С благодарностью взяла рецепт в КК. Не уверена, что решусь повторить такое чудо, но в жизни бывает место подвигу.
какое точное описание! спасибо, Ирина!
Наташенька, сплошное соблазн! Шикарное пирожное! Нежное, очень интересное и такое красивое!
спасибо, Ириша!
Восхитительный торт , слюной захлёбываюсь
срочно готовить! спасибо!
Интересный получился десерт! Готовила бисквитную основу.Для желе брала воды 50% от указанного на пачке,в следующий раз(если буду делать),вместо малины сделаю кампоте-косточки,все-таки "упрощают",что-ли,кто-то хотел делать с ежевикой-я бы точно ее протерла-сверху такое воздушное "безумие"-а тут косточки! Баланс вкуса-отличный! По структурам-можно подбирать под свой вкус. Спасибо,неплохо,супернеплохо!
спсибо, что поделились! жаль, что нет фото.... а мне косточки малины абсолютно не "помешали" , а компоте(готовится с кусочками фруктов) , вы имели скорее всего ввиду - кули, изменит десерт, да и класть его надо между слоями крема, а также не будет "сцепления" и пирожное может поехать. Попробуйте и поделитесь результатом, мне очень интересно! удачи!
Здравствуйте!Может неправильно описала свои мысли,но сделаю именно кампоте-несколько ягод оставлю. По-поводу сползания-к бисквиту все "прилипает" хорошо(по крайней мере,мне пока везло!)У меня замороженная малина какого-то сорта,что косточки очень крупные,похожие на ежевичные,поэтому всегда их стараюсь убрать.Про фото-получилось вкусно,но не так красиво,как у Вас,поэтому постеснялась выкладывать,мне еще стараться и стараться!Спасибо Вам! Удачи!
Какое интересное сочетание разных вкусов и текстур! Должно быть очень вкусно!
благодарю!
Наталья! Превосходное пирожное
большое спасибо!
ШИКАРНО !!! Но повторить не рискну...
Да и с желе запуталась. У меня пачка 45г,расчитана на 200 мл воды. Сколько мне взять?
9 пакетов на 500 воды! спасибо!
Ответ для красавица киса
Разве бывает желе по 45 г?
Конечно бывает.Производитель "Доктор Откер" например.
Понятно. Порционное желе, однако)
Наташа,какое красивое ,аппетитное пирожное
большое спасибо!
Необыкновенно нежные , очень вкусные!
спасибо, Людмила!
Ах, какое пирожное Наташенька! Очень вкусное, даже не сомневаюсь Малина у меня к сожалению закончилась, осталась ежевика А если летом готовить, то со свежей малиной или всё равно её нужно заморозить?
спасибо, Анжелочка, да, надо заморозить
Спасибо моя хорошая!
Приготовь с ежевикой и вишневым желе!
Спасибо Натуль! Отпишусь, когда сделаю
Наташенька, конечно же забрала! Просто восхитительные "Облачки"!
спасибо, дорогая!
Здравствуйте,Наталья! Не любим "песочку",будет ли в данном случае уместен бисквит? Или как для Савоярди тесто испечь? Спасибо!
попробуйте. удачи!
Очень вкусный и интересный, рецепт. Забрала в КК. Фото супер!
большое спасибо!
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