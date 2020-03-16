Просто невозможно остановиться!
- 16 марта 2020, 1:46
- 5848
Пирожное "Малиновое облако"
Ингредиенты для «Пирожное "Малиновое облако"»:
Песочная основа:
- Мука пшеничная / Мука — 100 г
- Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.
- Желток яичный — 2 шт
- Масло сливочное (холодное) — 65 г
- Ваниль — 1 г
- Сахарная пудра — 20 г
Малиновое желе:
- Вода (кипяток) — 500 мл
- Желе (малиновое (вес порошка для его приготовления)) — 400 г
- Малина (обязательно замороженная) — 400 г
Сливочный крем:
- Маскарпоне — 180 г
- Сливки (35%) — 350 г
- Сахарная пудра — 40 г
- Ваниль — 1 г
Безе:
- Белок яичный — 2 шт
- Сахар — 100 г
- Миндаль (лепестки) — 30 г
- Крахмал кукурузный — 8 г
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
4076.7 ккал
|белки
48.9 г
|жиры
292.4 г
|углеводы
358.4 г
|Порции
|ккал
679.5 ккал
|белки
8.2 г
|жиры
48.7 г
|углеводы
59.7 г
|100 г блюда
|ккал
176.5 ккал
|белки
2.1 г
|жиры
12.7 г
|углеводы
15.5 г
Рецепт «Пирожное "Малиновое облако"»:
Застелить дно разъемной формы с высокими бортиками, размер которой 15х21 см, пекарской бумагой и выстелить тесто ровным слоем, слегка приподнимая бортики. Наколоть тесто вилкой и отправить в холодильник на 30 минут.
Выпекать в прогретой до 180"С духовке 15 минут. Остудить. Следующим слоем у нас будет заливаться желе. Так как я выпекала тесто в кулинарной рамке, то я удалила пекарскую бумагу, осторожно перенесла рамку с тестом (оно очень хрупкое) на лист фольги, сверху которого поместила пищевую пленку и потом все очень плотно прижала к бортику рамки. Это необходимо для того, чтобы желе не вытекло при заливке в форму. Развести порошок желе 400 г в 500 г горячей воды. Остудить периодически помешивая.
Выстелить замороженную!!! малину. Это необходимо для того, чтобы желе быстро схватилось.
Вместо малины можно использовать клубнику, землянику или вишню, только обязательно их нужно заморозить!
И залить заранее приготовленным, остывшим и начинающим загустевать желе. Поместить в холодильник до застывания желе. П. С. Пусть вас не удивляет, что для данного веса порошка желе мы используем всего 500 мл воды вместо 1 литра, ее нужно меньше, т. к. нам нужен более устойчивый и твердый слой, ведь мы еще и ягоды добавляем, а замороженная малина потом дает сок.
И еще одно ВАЖНОЕ наблюдение - чтобы слои крема и безе не сползали с желе оно должно быть слегка липкое!!! У меня оно застыло почти сразу благодаря замороженной малине. Так что совет - КРЕМ приготовьте прежде, чем заливать желе!!!
Белки взбить в устойчивую пену и не переставая взбивать постепенно ввести сахар, и взбивать до его полного растворения. Добавить крахмал и опять взбить. Выстелить меренгу размером 15х21 на лист пекарской бумаги и посыпать сверху миндаль. Выпекать в прогретой до 100"С духовке с слегка приоткрытой дверкой 45 минут. При необходимости можете увеличить или уменьшить время запекания. Ориентируйтесь на вашу духовку. Готовое безе должно быть хрустящим и запеченым, даже слегка может потрескаться. Остудить безе. И поместить его поверх крема.
Украсить пирожное ягодами малины и веточкой мяты. Мммм... вкусно то как! Действительно - ОБЛАКО!
П. С. Внимание! Относительно желе - разные производители и разные весовые упаковки.
Желе должно быть очень плотным и упругим, как мармелад, иначе оно поползет под слоем крема и безе + малина выделит сок.
Поэтому при приготовлении желе используйте в два раза меньше воды, указанной для его приготовления. Вес порошка указанный в ингредиентах не меняется, желе должно быть насыщенным и вкусным. а не водянистым!
похожий рецепт https://www.povareno k.ru/recipes/show/12 2417/
Комментарии и отзывы
11 часов назад om1511 #
11 часов назад natapit # (автор рецепта)
вчера в 23:19 loginovagalinag #
13 часов назад natapit # (автор рецепта)
вчера в 22:16 TANCHITTA #
Наташа, твои десерты всегда великолепные и очень вкусные !!!
вчера в 22:31 natapit # (автор рецепта)
вчера в 19:13 лялич #
вчера в 19:13 лялич #
вчера в 20:14 natapit # (автор рецепта)
вчера в 20:15 natapit # (автор рецепта)
вчера в 16:16 tkachovasveta #
вчера в 20:15 natapit # (автор рецепта)
вчера в 2:49 ИРепка #
вчера в 20:16 natapit # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
вчера в 0:24 natapit # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера natapit # (автор рецепта)
позавчера kalashnikova6832 #
позавчера natapit # (автор рецепта)
вчера в 14:53 kalashnikova6832 #
вчера в 20:12 natapit # (автор рецепта)
позавчера Sladkoejca #
позавчера natapit # (автор рецепта)
позавчера wise1288 #
позавчера natapit # (автор рецепта)
позавчера красавица киса #
Да и с желе запуталась. У меня пачка 45г,расчитана на 200 мл воды. Сколько мне взять?
позавчера natapit # (автор рецепта)
9 часов назад liyatana #
8 часов назад красавица киса #
8 часов назад liyatana #
позавчера tatabilga-2015 #
позавчера natapit # (автор рецепта)
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера natapit # (автор рецепта)
позавчера lakshmi-777 #
позавчера natapit # (автор рецепта)
позавчера lakshmi-777 #
позавчера natapit # (автор рецепта)
вчера в 1:50 lakshmi-777 #
позавчера Kuss #
позавчера natapit # (автор рецепта)
позавчера kalashnikova6832 #
позавчера natapit # (автор рецепта)
позавчера solnce 0606 #
позавчера natapit # (автор рецепта)
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