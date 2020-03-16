Пирожное "Малиновое облако"

И залить заранее приготовленным, остывшим и начинающим загустевать желе. Поместить в холодильник до застывания желе. П. С. Пусть вас не удивляет, что для данного веса порошка желе мы используем всего 500 мл воды вместо 1 литра, ее нужно меньше, т. к. нам нужен более устойчивый и твердый слой, ведь мы еще и ягоды добавляем, а замороженная малина потом дает сок.

И еще одно ВАЖНОЕ наблюдение - чтобы слои крема и безе не сползали с желе оно должно быть слегка липкое!!! У меня оно застыло почти сразу благодаря замороженной малине. Так что совет - КРЕМ приготовьте прежде, чем заливать желе!!!