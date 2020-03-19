Хочу поделиться с вами замечательным рецептом, воздушных зефирок Маршмэллоу. Они готовятся очень быстро, просто, а получаются очень вкусные. Отличная вкусняшка к чаю!
- 19 марта 2020, 16:25
- 7314
Домашние маршмэллоу
Ингредиенты для «Домашние маршмэллоу»:
- Компот — 120 мл
- Сахар — 220 г
- Желатин — 10 г
- Крахмал — 1 ст. л.
- Сахарная пудра — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1143.4 ккал
|белки
8.9 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
277.6 г
|Порции
|ккал
228.7 ккал
|белки
1.8 г
|жиры
0 г
|углеводы
55.5 г
|100 г блюда
|ккал
285.9 ккал
|белки
2.2 г
|жиры
0 г
|углеводы
69.4 г
Рецепт «Домашние маршмэллоу»:
Заливаем 60 мл. компота. У меня вишневый компот, но можно использовать просто воду или любой фруктовый сок.
Пока желатин набухает, нужно подготовить форму. Смачиваем форму немного водой и застилаем пищевой плёнкой. Одну сторону пленки нужно оставить длинее, чтобы можно было накрыть зефирки.
Дальше берём растительное масло без запаха, и смазываем все бока формы. Хорошо нужно смазать ту сторону пленки, которой будете накрыть зефирки чтобы ничего не прилипло.
Постепенно масса увеличивается в объеме, становится светлой и густой. Как только она начинает плотно наматываться на венчики, выключаем миксер.
Сверху накрываем плёнкой смазанной маслом. И оставляем на несколько часов. У меня зефирки простояли в холодильнике пол дня.
Комментарии и отзывы
вчера в 20:47 Kurganchik #
вчера в 20:54 elena_cooking_blog # (автор рецепта)
вчера в 11:23 Натуся-7 #
позавчера alekcandrademina1984 #
вчера в 12:37 elena_cooking_blog # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера elena_cooking_blog # (автор рецепта)
вчера в 12:16 zayac-132 #
вчера в 12:38 elena_cooking_blog # (автор рецепта)
19 марта Helliana #
19 марта elena_cooking_blog # (автор рецепта)
19 марта Helliana #
19 марта ирпенчанка #
19 марта elena_cooking_blog # (автор рецепта)
19 марта blindash88 #
И, да, вполне себе постный вариант. А тем, кто постится особо, думаю можно заменить желатин на агар-агар.
19 марта elena_cooking_blog # (автор рецепта)
20 марта Алиева2012 #
19 марта Кир Рояль #
19 марта elena_cooking_blog # (автор рецепта)
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