Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Десерты Другие десерты Суфле
  • 19 марта 2020, 16:25
  • 7314

Домашние маршмэллоу

Рецепт: Домашние маршмэллоу

Хочу поделиться с вами замечательным рецептом, воздушных зефирок Маршмэллоу. Они готовятся очень быстро, просто, а получаются очень вкусные. Отличная вкусняшка к чаю!

Категория: Десерты Другие десерты Суфле

Ингредиенты для «Домашние маршмэллоу»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1143.4 ккал		 белки
8.9 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
277.6 г
Порции
ккал
228.7 ккал		 белки
1.8 г		 жиры
0 г		 углеводы
55.5 г
100 г блюда
ккал
285.9 ккал		 белки
2.2 г		 жиры
0 г		 углеводы
69.4 г


Рецепт «Домашние маршмэллоу»:

Берём 10 грамм желатина.

Заливаем 60 мл. компота. У меня вишневый компот, но можно использовать просто воду или любой фруктовый сок.

Перемешиваем, и оставляем набухать на 15 минут.

Пока желатин набухает, нужно подготовить форму. Смачиваем форму немного водой и застилаем пищевой плёнкой. Одну сторону пленки нужно оставить длинее, чтобы можно было накрыть зефирки.

Дальше берём растительное масло без запаха, и смазываем все бока формы. Хорошо нужно смазать ту сторону пленки, которой будете накрыть зефирки чтобы ничего не прилипло.

Дальше готовим сироп. В миске смешиваем сахар.

Добавляем 60 мл. компота.

Перемешиваем, и отправляем на огонь.

Желатин набух. Я его буду разогревать на водяной бане.

Ставим сироп на маленький огонь, и постоянно помешиваем до растворения сахара.

Одновременно разогреваем желатин.

Когда начинается вот такое активное бурление, снимает с огня и начинаем взбивать.

Горячий желатин я начинаю взбивать на маленькой скорости, тоненькой струйкой ввожу горячий сироп.

Постепенно увеличивая скорость до максимума.

Постепенно масса увеличивается в объеме, становится светлой и густой. Как только она начинает плотно наматываться на венчики, выключаем миксер.

Переливаем все в подготовленную форму.

Сверху накрываем плёнкой смазанной маслом. И оставляем на несколько часов. У меня зефирки простояли в холодильнике пол дня.

Дальше смешиваем сахарную пудру и крахмал.

Просеиваем на поверхность где будете разрезать зефирки.

Сверху тоже присыпаем пудрой и крахмалом.

Разрезаем на маленькие кусочки.

Каждый кусочек обваливаем в пудре.

Вот такие воздушные зефирки получаются.

Готовьте их по этому рецепту. Надеюсь вам и вашим деткам понравится. До связи в комментариях.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На обед : На десерт На праздничный стол : День влюбленных На ужин : На десерт

Теги: десерт детям обед

Вкусы: сладкий

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Домашние маршмэллоу
Описание: Хочу поделиться с вами замечательным рецептом, воздушных зефирок Маршмэллоу. Они готовятся очень быстро, просто, а получаются очень вкусные. Отличная вкусняшка к чаю!


Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Домашние маршмэллоу» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт! Сразу приготовила и всё получилось! Очень нежные зефирки!
И вам спасибо) рада что понравилось)
Отличный рецепт дочка уже 3 раза делала, но у нее после застывания внизу остается плотное, прозрачное желе, а сверху воздушная розовая масса похожая на торт Пешт. Может подскажите что мой юный поворенок делает не так? Может мало по времени забивает?
Здравствуйте, возможно мало взбивает. Масса должна плотно наматываться на венчики. И самое главное чтобы все крупинки сахара растворились, поэтому сироп нужно варить на маленьком огне. Пробуйте ещё, надеюсь все получится
Прелестные маршмеллоу!
Спасибо большое))))
какой мощности ваш миксер?
425 Вт
Я поняла так, что и желатин кипятить? Он же не кипятится, вроде.
Желатин я разогреваю на водяной бане, его кипятить не нужно.
Спасибо.
Лена! Очень аппетитный и доходчивый рецепт! Умничка!
Большое спасибо вам)) очень приятно
Елена, спасибо за рецепт! Натуральные сладости - это здорово! То, что нужно сейчас. Буду готовить!
И, да, вполне себе постный вариант. А тем, кто постится особо, думаю можно заменить желатин на агар-агар.
Спасибо огромное)) очень приятно
Ответ для blindash88
С агаром будет другая структура готового продукта! Хотя конечно тоже очень вкусно!!!
Славные зефирки, отличная идея с соком или компотом ! Но, к сожалению, желатин - продукт скоромный, поэтому для поста этот рецепт не подойдёт.
Спасибо большое)
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Есть ли у вас техника бренда REDMOND?


Уже 894 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки