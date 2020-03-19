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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Булочки
  • 19 марта 2020, 20:37
  • 4300

Булочки постные с маком

Рецепт: Булочки постные с маком

Маковая выпечка. Согласитесь, это очень вкусно! Попробуйте постные маковые булочки на овсяном молоке. Воздушные, легкие, пышные, нежные, такие ароматные. Да под апельсиновой глазурью... Чудо как хороши! И не скажешь, что булочки эти постные.

Категория: Выпечка Изделия из теста Булочки

Ингредиенты для «Булочки постные с маком»:

Опара для теста

Булочки

Глазурь

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3593.2 ккал 		белки
72.6 г 		жиры
86.5 г 		углеводы
652.6 г
100 г блюда
ккал
254.8 ккал		 белки
5.1 г		 жиры
6.1 г		 углеводы
46.3 г


Рецепт «Булочки постные с маком»:

Приготовить овсяное молоко.
Овсяные хлопья залить кипяченой или фильтрованной водой комнатной t°, прикрыть емкость салфеткой и дать настояться в течение 5-6 часов. (я оставляю на ночь)

Через указанное время взбить смесь в блендере и процедить через мелкое сито или через марлю.
Овсяный жмых не стоит выбрасывать. Его можно добавить в тесто и испечь отличный овсяный хлеб. Также на его основе получаются вкусные и полезные оладьи. Можно добавить овсяную смесь в фарш и приготовить котлеты. А можно сделать овсяную маску для лица или для рук, добавив к получившейся овсяной каше ложку мацони или йогурта.
Из указанного количества хлопьев и воды получается 350-360 мл овсяного молока. Столько нам и нужно.

Приготовить опару для теста.
Свежие дрожжи растворить в теплой воде, добавить муку и сахар. Тщательно перемешать. Поставить в тепло на 10-15 минут. Опара должна увеличиться в 3-4 раза.
Если вы готовите тесто с дрожжами сухими быстрорастворимыми, то этот шаг можете пропустить. Просто смешайте сухие дрожжи с мукой. Понадобится одна чайная ложка быстродействующих дрожжей (5-6 г). Но в этом случае количество муки нужно будет уменьшить граммов на 20-25. То есть на 200 мл овсяного молока понадобится 350-360 г муки.

В чашу комбайна (или в ХП) влить 200 мл овсяного молока, кукурузное (любое растительное) масло, всыпать 50 граммов сахара, соль, добавить ванилин, апельсиновую цедру, всыпать просеянную муку и влить подошедшую опару. Замесить тесто.
Тесто получается мягким, живым, пластичным. Так как мука бывает разной (плотность, влажность, содержание клейковины), сразу все ее количество добавлять в тесто не стоит. Возможно, понадобится муки меньше или больше.

Положить тесто в чашу, смазанную раст. маслом, затянуть пищевой пленкой и поставить в тепло для подхода на 35-40 минут.

Подготовить мак.
Оставшиеся 150-160 мл овсяного молока вылить в кастрюлю, добавить 50 г сахара, перемешать. Всыпать мак и варить маковую начинку на умеренном огне, постоянно помешивая, пока бОльшая часть жидкости не выпарится. (минут 6-7) Должна получиться густая маковая "каша".

Немного остудить маковую массу, измельчить при помощи блендера.

Тесто подошло.

Выложить подошедшее тесто на рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой, обмять, раскатать в прямоугольник размером 25 на 40 см.
Равномерно разложить маковую массу на тесто, отступив немного от краев. Свернуть пласт теста с маком в рулет. Защипнуть шов.

Разрезать рулет на 12 (13,14...) равных кусочка.

Выложить получившиеся булочки в форму на небольшом расстоянии друг от друга. Форму простелить пергаментом, смазать бока и дно формы раст. маслом. Диаметр формы 25 см.
Прикрыть булочки салфеткой или тонким полотенцем и поставить в тепло на 15-20 минут.

Через 20 минут.
Выпекать булочки в заранее разогретой до 180° духовке 35-40 минут. Всегда учитывайте особенности своей техники. Если булочки начнут сильно румяниться, прикрыть их фольгой за 15-20 минут до окончания процесса выпекания.

Глазурь.
Тщательно перемешать апельсиновый сок сахарной пудрой.
Если нет желания готовить глазурь, то просто посыпьте булочки сахарной пудрой.

Готовые булочки остудить в форме 15-20 минут.

Затем вынуть булочки из формы, полностью остудить, полить глазурью.
Все готово!
Выпечка получается умеренно сладкой, поэтому сладкоежки могут увеличить количество сахара в тесте или в маковой начинке.



Приятного чаепития.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На завтрак На обед : На второе На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Специальное питание : Постное питание

Теги: выпечка чаепитие пост

Вкусы: нежный сладкий апельсиновый маковый

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Булочки постные с маком
Описание: Маковая выпечка. Согласитесь, это очень вкусно! Попробуйте постные маковые булочки на овсяном молоке. Воздушные, легкие, пышные, нежные, такие ароматные. Да под апельсиновой глазурью... Чудо как хороши! И не скажешь, что булочки эти постные.


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Фотографии «Булочки постные с маком» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

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какие прелестные булочки, надо детям испечь,они постятся, спасибо
Спасибо за такие наивкуснейшие и ароматные булочки
Фото конечно не самое удачное, но хорошо, что хоть это успела запечатлеть
И Вам огромное спасибо за выбор этого рецепта и за такую высокую его оценку. Мне очень-очень приятно, что результат Вас порадовал и выпечка пришлась к столу и по вкусу. Готовьте на здоровье!
Благодарю за чудесное фото. Булочки замечательные! Прекрасная работа.
Прелестный рецепт, спасибо!!! Обожаю выпечку с маком!
Благодарю Вас.
Замечательная выпечка! Красиво смотрится.
Спасибо.
Спасибо за рецепт. Булочки получились очень вкусные.
Благодарю Вас за выбор этого рецепта и за красивое и аппетитное фото. Чудесная выпечка! Прекрасная работа. Рада, что булочки Вам понравились.
Очень аппетитно выглядит, обязательно приготовлю! Спасибо
за идею!
И Вам спасибо за внимание. Готовьте на доброе здоровье.
Мария, чудесные, воздушные булочки Очень аппетитные фото
Благодарю за внимание, Вика.
Машенька, очень красивые булочки !
Тесто замечательное!
Спасибо тебе большущее, Танечка.
Спасибо!
Машуля, шикарные, воздушные булочки! От фотографий глаз не оторвать!
Иришенька, благодарю тебя.
Маша! Просто АХ! какие красавишны - булочки! Браво!!!!
Большущее спасибо, Таня.
Машенька, замечательные булочки, красивые и аппетитные!
Большое спасибо, Ларочка.
Мари,шикарные булочки! Поделюсь с дочей,она первый раз постится,пусть побалует себя немножко.
Спасибо большое, Надя. Буду очень рада, если выпечка понравится твоей доче.
Машенька, роскошные булочки! Пышные красавицы!
Благодарю тебя, Олюшка.
Машенька, шикарная выпечка! Фото , как всегда, на высоте!!!!
Огромное спасибо за внимание, Жанночка.
Восхитительная выпечка!!! Машуня, спасибо за старание в офоомлении и за рецепт
Благодарю от души, Марьям.
Мария! Спасибо за рецепт Забрала в КК
Булу рада, если рецепт окажется полезен. Спасибо, Светлана.
Супер!
Спасибо!
Машенька, как я соскучилась по вашим вкусным рецептам с чудесными фото, спасибо, забираю с благодарностью!
Очень приятно, что рецепт понравился и заинтересовал. Спасибо большое, Люба!
Машенька! Какие воздушные, аппетитные, ароматные булочки! Прекрасный рецепт!
Большое пребольшое спасибо, Юляша.
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