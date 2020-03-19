Маковая выпечка. Согласитесь, это очень вкусно! Попробуйте постные маковые булочки на овсяном молоке. Воздушные, легкие, пышные, нежные, такие ароматные. Да под апельсиновой глазурью... Чудо как хороши! И не скажешь, что булочки эти постные.
- 19 марта 2020, 20:37
- 4300
Булочки постные с маком
Ингредиенты для «Булочки постные с маком»:
Опара для теста
- Мука пшеничная / Мука — 50 г
- Вода — 50 мл
- Дрожжи (свежие) — 20 г
- Сахар — 1/2 ч. л.
Булочки
- Вода — 400 мл
- Хлопья овсяные — 40 г
- Мука пшеничная / Мука (+- 15 г) — 380 г
- Сахар — 100 г
- Масло кукурузное — 2 ст. л.
- Цедра апельсина — 2 ч. л.
- Ванилин (1 г) — 1 пакет.
- Мак — 100 г
- Соль — 1/4 ч. л.
Глазурь
- Сок апельсиновый — 30 мл
- Сахарная пудра — 180 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3593.2 ккал
|
белки
72.6 г
|
жиры
86.5 г
|
углеводы
652.6 г
|100 г блюда
|ккал
254.8 ккал
|белки
5.1 г
|жиры
6.1 г
|углеводы
46.3 г
Рецепт «Булочки постные с маком»:
Приготовить овсяное молоко.
Овсяные хлопья залить кипяченой или фильтрованной водой комнатной t°, прикрыть емкость салфеткой и дать настояться в течение 5-6 часов. (я оставляю на ночь)
Через указанное время взбить смесь в блендере и процедить через мелкое сито или через марлю.
Овсяный жмых не стоит выбрасывать. Его можно добавить в тесто и испечь отличный овсяный хлеб. Также на его основе получаются вкусные и полезные оладьи. Можно добавить овсяную смесь в фарш и приготовить котлеты. А можно сделать овсяную маску для лица или для рук, добавив к получившейся овсяной каше ложку мацони или йогурта.
Из указанного количества хлопьев и воды получается 350-360 мл овсяного молока. Столько нам и нужно.
Приготовить опару для теста.
Свежие дрожжи растворить в теплой воде, добавить муку и сахар. Тщательно перемешать. Поставить в тепло на 10-15 минут. Опара должна увеличиться в 3-4 раза.
Если вы готовите тесто с дрожжами сухими быстрорастворимыми, то этот шаг можете пропустить. Просто смешайте сухие дрожжи с мукой. Понадобится одна чайная ложка быстродействующих дрожжей (5-6 г). Но в этом случае количество муки нужно будет уменьшить граммов на 20-25. То есть на 200 мл овсяного молока понадобится 350-360 г муки.
В чашу комбайна (или в ХП) влить 200 мл овсяного молока, кукурузное (любое растительное) масло, всыпать 50 граммов сахара, соль, добавить ванилин, апельсиновую цедру, всыпать просеянную муку и влить подошедшую опару. Замесить тесто.
Тесто получается мягким, живым, пластичным. Так как мука бывает разной (плотность, влажность, содержание клейковины), сразу все ее количество добавлять в тесто не стоит. Возможно, понадобится муки меньше или больше.
Положить тесто в чашу, смазанную раст. маслом, затянуть пищевой пленкой и поставить в тепло для подхода на 35-40 минут.
Подготовить мак.
Оставшиеся 150-160 мл овсяного молока вылить в кастрюлю, добавить 50 г сахара, перемешать. Всыпать мак и варить маковую начинку на умеренном огне, постоянно помешивая, пока бОльшая часть жидкости не выпарится. (минут 6-7) Должна получиться густая маковая "каша".
Выложить подошедшее тесто на рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой, обмять, раскатать в прямоугольник размером 25 на 40 см.
Равномерно разложить маковую массу на тесто, отступив немного от краев. Свернуть пласт теста с маком в рулет. Защипнуть шов.
Выложить получившиеся булочки в форму на небольшом расстоянии друг от друга. Форму простелить пергаментом, смазать бока и дно формы раст. маслом. Диаметр формы 25 см.
Прикрыть булочки салфеткой или тонким полотенцем и поставить в тепло на 15-20 минут.
Через 20 минут.
Выпекать булочки в заранее разогретой до 180° духовке 35-40 минут. Всегда учитывайте особенности своей техники. Если булочки начнут сильно румяниться, прикрыть их фольгой за 15-20 минут до окончания процесса выпекания.
Глазурь.
Тщательно перемешать апельсиновый сок сахарной пудрой.
Если нет желания готовить глазурь, то просто посыпьте булочки сахарной пудрой.
Затем вынуть булочки из формы, полностью остудить, полить глазурью.
Все готово!
Выпечка получается умеренно сладкой, поэтому сладкоежки могут увеличить количество сахара в тесте или в маковой начинке.
Приятного чаепития.
Комментарии и отзывы
3 часа назад alenanat #
вчера в 19:04 Natalie_smr #
Фото конечно не самое удачное, но хорошо, что хоть это успела запечатлеть
вчера в 21:05 Mary Stone # (автор рецепта)
Благодарю за чудесное фото. Булочки замечательные! Прекрасная работа.
23 марта Светлана Шашилова #
позавчера Mary Stone # (автор рецепта)
23 марта logika #
позавчера Mary Stone # (автор рецепта)
23 марта loginovagalinag #
позавчера Mary Stone # (автор рецепта)
23 марта blkompany2 #
за идею!
позавчера Mary Stone # (автор рецепта)
22 марта Вика-camomile #
позавчера Mary Stone # (автор рецепта)
21 марта TANCHITTA #
Тесто замечательное!
позавчера Mary Stone # (автор рецепта)
21 марта Демурия #
21 марта Mary Stone # (автор рецепта)
21 марта Ирушенька #
21 марта Mary Stone # (автор рецепта)
20 марта batanechka #
21 марта Mary Stone # (автор рецепта)
20 марта Dama-Lorik #
21 марта Mary Stone # (автор рецепта)
20 марта красавица киса #
21 марта Mary Stone # (автор рецепта)
20 марта Покусаева Ольга #
21 марта Mary Stone # (автор рецепта)
20 марта jannasimf #
21 марта Mary Stone # (автор рецепта)
20 марта Алиева2012 #
21 марта Mary Stone # (автор рецепта)
20 марта wise1288 #
21 марта Mary Stone # (автор рецепта)
20 марта s1ren ivanova #
21 марта Mary Stone # (автор рецепта)
20 марта ЛК201014 #
21 марта Mary Stone # (автор рецепта)
20 марта virgola71 #
21 марта Mary Stone # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: