Булочки постные с маком

Через указанное время взбить смесь в блендере и процедить через мелкое сито или через марлю.

Овсяный жмых не стоит выбрасывать. Его можно добавить в тесто и испечь отличный овсяный хлеб. Также на его основе получаются вкусные и полезные оладьи. Можно добавить овсяную смесь в фарш и приготовить котлеты. А можно сделать овсяную маску для лица или для рук, добавив к получившейся овсяной каше ложку мацони или йогурта.

Из указанного количества хлопьев и воды получается 350-360 мл овсяного молока. Столько нам и нужно.