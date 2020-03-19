Филе куриное с луком и фасолью

30 граммов сливочного масла растопить в сковороде. Огонь средний.

Равномерно выложить в сковороду куриное филе. Не солить, не мешать мясо, ничего с ним не делать минут 10-12. За это время жидкость, что содержится в филе, выпарится и мы получим именно жареное мясо, не вареное, не тушеное. Благодарю за этот бесценный совет Женю Евгения 1976 в ее исключительно замечательном рецепте "Бефстроганов 1959" https://www.povareno k.ru/recipes/show/15 1547/.