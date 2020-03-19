Вкусное, сытное, простое и быстрое в приготовлении блюдо. Куриное филе с луком и фасолью. Попробуйте!
- 19 марта 2020, 21:21
- 4401
Филе куриное с луком и фасолью
Ингредиенты для «Филе куриное с луком и фасолью»:
- Филе куриное — 600 г
- Лук репчатый — 450 г
- Масло сливочное — 50 г
- Фасоль консервированная (объемом 425-450 мл) — 1 бан.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Паприка сладкая — 1/2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1634.8 ккал
|белки
173.3 г
|жиры
49.8 г
|углеводы
120.4 г
|100 г блюда
|ккал
107.6 ккал
|белки
11.4 г
|жиры
3.3 г
|углеводы
7.9 г
Рецепт «Филе куриное с луком и фасолью»:
30 граммов сливочного масла растопить в сковороде. Огонь средний.
Равномерно выложить в сковороду куриное филе. Не солить, не мешать мясо, ничего с ним не делать минут 10-12. За это время жидкость, что содержится в филе, выпарится и мы получим именно жареное мясо, не вареное, не тушеное. Благодарю за этот бесценный совет Женю Евгения 1976 в ее исключительно замечательном рецепте "Бефстроганов 1959" https://www.povareno k.ru/recipes/show/15 1547/.
И только после того, как мясного сока в сковороде останется совсем немного, филе нужно перемешать. Увеличить огонь и обжарить куриное мясо до румяности.
Добавить к курице лук, нарезанный крупными полукольцами (приведен вес уже очищенного овоща. Да! Лука нужно много!), оставшиеся 20 г сливочного масла, посолить, приправить перцем и паприкой. Если паприка будет копченой - это просто замечательно!
Перемешать содержимое сковороды, накрыть крышкой и готовить куриное филе с луком минут 10-12, периодически помешивая. Огонь активный.
Если лук попался не очень сочный, можно добавить в сковороду 20-30 мл воды, чтобы блюдо получилось не сухим.
Добавить в сковороду консервированную (или заранее отваренную) фасоль (жидкость слить), перемешать, прогреть куриное мясо с луком и фасолью уже без крышки пару минут.
Все готово!
Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
7 часов назад panav #
9 часов назад Демурия #
16 часов назад Ирушенька #
вчера в 21:59 Dama-Lorik #
вчера в 21:07 красавица киса #
вчера в 20:09 топиарий #
вчера в 19:20 Покусаева Ольга #
вчера в 19:18 olgatash1416 #
вчера в 17:28 Т-пушка #
вчера в 14:41 jannasimf #
вчера в 14:15 топиарий #
вчера в 13:51 dasha sc22 #
Спасибо за рецепт!
вчера в 13:25 Алиева2012 #
вчера в 12:29 Евгения 1976 #
Хорошо, что не стала уменьшать количество лука, на первый взгляд показалось слишком много, а оказалось, что это и есть "главный козырь". Именно за счёт лука, получился насыщенный, слегка сладковатый , отличный вкус.
Маш, спасибо большущее! Мне очень понравилось!
Готовила из филе бедра.
вчера в 12:07 wise1288 #
вчера в 9:46 s1ren ivanova #
вчера в 8:40 virgola71 #
вчера в 8:33 Kuss #
вчера в 7:51 Наталья Щучкина #
вчера в 0:45 lakshmi-777 #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: