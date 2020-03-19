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  • 19 марта 2020, 21:21
  • 4401

Филе куриное с луком и фасолью

Рецепт: Филе куриное с луком и фасолью

Вкусное, сытное, простое и быстрое в приготовлении блюдо. Куриное филе с луком и фасолью. Попробуйте!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Филе куриное с луком и фасолью»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1634.8 ккал		 белки
173.3 г		 жиры
49.8 г		 углеводы
120.4 г
100 г блюда
ккал
107.6 ккал		 белки
11.4 г		 жиры
3.3 г		 углеводы
7.9 г


Рецепт «Филе куриное с луком и фасолью»:

Куриное филе (грудка или бедро) обсушить бумажным полотенцем, нарезать крупной соломкой.

30 граммов сливочного масла растопить в сковороде. Огонь средний.
Равномерно выложить в сковороду куриное филе. Не солить, не мешать мясо, ничего с ним не делать минут 10-12. За это время жидкость, что содержится в филе, выпарится и мы получим именно жареное мясо, не вареное, не тушеное. Благодарю за этот бесценный совет Женю Евгения 1976 в ее исключительно замечательном рецепте "Бефстроганов 1959" https://www.povareno k.ru/recipes/show/15 1547/.

И только после того, как мясного сока в сковороде останется совсем немного, филе нужно перемешать. Увеличить огонь и обжарить куриное мясо до румяности.

Добавить к курице лук, нарезанный крупными полукольцами (приведен вес уже очищенного овоща. Да! Лука нужно много!), оставшиеся 20 г сливочного масла, посолить, приправить перцем и паприкой. Если паприка будет копченой - это просто замечательно!

Перемешать содержимое сковороды, накрыть крышкой и готовить куриное филе с луком минут 10-12, периодически помешивая. Огонь активный.

Если лук попался не очень сочный, можно добавить в сковороду 20-30 мл воды, чтобы блюдо получилось не сухим.

Добавить в сковороду консервированную (или заранее отваренную) фасоль (жидкость слить), перемешать, прогреть куриное мясо с луком и фасолью уже без крышки пару минут.
Все готово!



Приятного аппетита.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: горячее обед ужин

Вкусы: куриный фасолевый луковый

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Филе куриное с луком и фасолью
Описание: Вкусное, сытное, простое и быстрое в приготовлении блюдо. Куриное филе с луком и фасолью. Попробуйте!


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Фотографии «Филе куриное с луком и фасолью» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Попробовал. Получилось очень вкусно! Забрал в книгу. Благодарю!
Машуля, замечательное, сытное, ароматное блюдо!
Машенька, чудесное блюдо, простое и очень аппетитное!
Мари,замечательное блюдо! Быстро,вкусно,сытно!Фото супер!
Хотела приготовить пол порции.но потом передумала и правильно сделала!Очень уж понравилось нам это блюдо....готовить быстро.а результат превосходный.Машенька .огромное спасибо за рецепт!!!
Машенька, вкусное и сытное блюдо! Фоточки очень соблазнительные!
Быстро, просто и вкусно!!! Вообщем, отличное блюдо!!! Спасибо Машенька!!!
Машунечка,очень аппетитно смотрится блюдо! Спасибо за рецепт,бум готовить и наслаждаться!
Машенька, очень аппетитное блюдо! Быстро и просто приготовить!
Машунечка какую вкусняшку ты приготовила!!!Так хочется попробовать!! Умничка.лови плюсик и букетик(а рецепт забираю )
Просто, доступно и, думаю, вкусно! Замочила фасоль (белую), вечером приготовлю.
Спасибо за рецепт!
Машуня, замечательное блюдо!!!
Замечательно получилось. Быстро, очень вкусно, ароматно, сытно, много!
Хорошо, что не стала уменьшать количество лука, на первый взгляд показалось слишком много, а оказалось, что это и есть "главный козырь". Именно за счёт лука, получился насыщенный, слегка сладковатый , отличный вкус.
Маш, спасибо большущее! Мне очень понравилось!
Готовила из филе бедра.
Мария! Ах, как вкусненько, аппетитно
Замечательное блюдо. Сытное и быстро готовится.
Машенька! Великолепное, сытное, аппетитное блюдо!
Отличное блюдо, Машенька! Быстро, вкусно и не хлопотно!
Машенька, как же вкусно и аппетитно !
Машенька, как же аппетитно выглядит!
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