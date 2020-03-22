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  • 22 марта 2020, 15:30
  • 16657

Карамелизированная рыба

Рецепт: Карамелизированная рыба

Дорогие Поварята, несмотря на то, что сегодня уже не четверг и до следующего далеко, да плюс ещё пост на дворе, рискну выложить рыбный рецепт. Я не знаю, как описать вкус этой карамелизированной рыбы, но скажу одно - тот кто любит рыбу, имбирь и не против соевого соуса, тот получит массу удовольствия!!!

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Карамелизированная рыба»:

Рыба

Соус

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
954.3 ккал 		белки
56.3 г 		жиры
52.7 г 		углеводы
63.5 г
Порции
ккал
477.2 ккал		 белки
28.2 г		 жиры
26.4 г		 углеводы
31.8 г
100 г блюда
ккал
176.7 ккал		 белки
10.4 г		 жиры
9.8 г		 углеводы
11.8 г


Рецепт «Карамелизированная рыба»:

Первым делом выбираем рыбу. Я обычно с этим на заморачиваюсь и беру минтай. Если есть возможность покупать охлаждённый - это супер, но если нет, то берём замороженный. Размораживаем, филируем.

Нарезаем на порционные кусочки, не очень большие, но и не маленькие. Присыпаем кукурузным крахмалом, обваливаем, отставляем.

Имбирь нарезаем ломтиками, затем тонкими полосками, режем лук и отставляем.

В маленькой мисочке смешиваем все ингредиенты для соуса и перемешиваем, сахар должен раствориться.

На среднем огне хорошо разогреваем вок или сковороду с антипригарным покрытием с маслом, выкладываем имбирь, обжариваем до светло-коричневого цвета, перекладываем в тарелочку и отставляем.

В это же масло выкладываем рыбу, жарим до золотистой корочки с обеих сторон осторожно переворачивая щипчиками, лопаткой, палочками. Когда рыба покроется красивым загаром, выливаем в сковороду соус и ждём когда он закипит. После этого уменьшаем огонь до минимума и продолжаем готовить до карамелизации, переворачивая туда-сюда...

Когда Вы будете удовлетворены полученным результатом, перекладываете рыбу в тарелку, присыпаете жареным имбирём и зелёным луком. В начале рецепта я указал, что это количество расчитано на две порции так, как эта рыба подаётся на рисе, приготовленном на пару. Скажу честно - она прекрасно улетает и без риса, но тогда становится одной порцией...

Ароматная, с сладковатой имбирной перчинкой



Вкусная до безобразия



Приятного аппетита и наслаждения!!!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6875
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: быстро гарнир обед ужин

Вкусы: имбирный рыбный

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Карамелизированная рыба
Описание: Дорогие Поварята, несмотря на то, что сегодня уже не четверг и до следующего далеко, да плюс ещё пост на дворе, рискну выложить рыбный рецепт. Я не знаю, как описать вкус этой карамелизированной рыбы, но скажу одно - тот кто любит рыбу, имбирь и не против соевого соуса, тот получит массу удовольствия!!!


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Фотографии «Карамелизированная рыба» от приготовивших (17)

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Комментарии и отзывы

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Получилась вкусная ароматная рыбка со сладковатым вкусом!!! Имбирь так хорошо сочетается с рыбкой. Я готовила треску. Рыба получилась сочная, не сухая. Роб, огромное спасибо за такой замечательный рецепт.
Лилечка, отличная фотка!!! Рыбка, лучок, природа - всё просто супер(!!!) и аппетит в шесть утра разгорелся не на шутку , нужно срочно чего нибудь жуйнуть... Лилечка, очень порадовала отчётом, рыбка получилась шикарно и мне приятно что рецепт тебе понравился, готовь на здоровье!!!
Это тебе огромное спасибо!!! У меня теперь твоя вторая рыбка на очереди
Лилечка, с огромным нетерпением жду впечатлений!!!
Очень вкусно! Нам понравилась рыба.И, оказывается, жареный имбирь тоже вкусный, никогда раньше в таком виде его не пробовала
Елена, спасибо за приятный отзыв о рецепте!!! А имбирь ещё тот деликатес... Жареный, пареный, запечённый - не важно, результат всегда один и всегда очень вкусно!!!
Рыба очень вкусная получилась! Я готовила красноперку. Большущее спасибо!
Отличная рыбка, выглядит вкусно!!! Ещё ни разу не готовил из речной рыбы, обязательно возьму на заметку! Татьяна, я очень рад что этот рецепт Вам понравился, готовьте на здоровье!!!
Идея обвалять в крахмале супер, хотя уже давно стараюсь обычной муки избегать, пользуясь кукурузной при обжарке рыбы. Ну а карамелизация вообще улёт, очень понравился вкус рыбы
Наташа, спасибо Вам за отзыв и я очень рад, что рецепт Вам понравился, готовьте на здоровье!!!
не получилось сделать красиво. рыба на вкус вроде норм, но развалилась. Брал треску
Очень странно что треска развалилась, она прекрасно подходит для этого рецепта!!! Очевидно рыба подвергалась разморозке не один раз... Если будет желание ещё раз попробовать приготовить, то возьмите обычный минтай или хек - не менее вкусно и дешевле, я готовил из этой рыбы десяток раз, на сковороде ведёт себя нормально!!!
Вкусная рыба, понравилась даже дочке, которая рыбу не жалует!
Катя, отличная рыбка, смотрится очень вкусно!!! Мне бы такая тоже понравилась, даже если бы я её не очень любил. Я очень рад, что рецепт пришёлся по душе, на здоровье!!! С Праздником!!!
С праздником!
Спасибо, вкусненько! Я не очень люблю рыбу, но знаю, что кушать её полезно, поэтому щепетильно отбираю себе рыбные рецепты. Ваш рецепт оставляю в КК однозначно
Ооо..., Катя, рыбка на фотке класс!!! Большое Вам спасибо за доверие, приятно слышать что рецепт понравился и прижился, готовьте на здоровье!!!
Еще раз благодарность автору, фото прилагаю. Восхитительно!
Спасибо большое за фотку, запах рыбки аж у себя на кухне почувствовал!!! И спасибо, что сдержали слово выложив фотографию, готовьте на здоровье!!!
Это таааак вкусно!!! Просто нет слов, одни слюньки))) Спасибо за рецепт! Вчера попала к Вам на страничку и теперь,можно сказать, живу в ней)
Р. s. вместо свежего имбиря добавила маринованный, нам понравилось😋
Спасибо!!!
Роберт! Это опять яяя!!! Принесла новый отчет! Шикарная рыбка, не оторваться! У меня были тушки хека, хотела разделать на филе. Но… увы, стала разваливаться. Или рыба такая, или мои ручки-крючки. Честно сказать не люблю разделывать рыбу. Поэтому нарезала и далее всё по рецепту. Имбирь использовала молотый, не было корня. Но какая получилась вкусняшка!!! Если бы была одна дома, так всё и съела бы, втихаря! Готовить легко и просто! Результат потрясающий! Очень ароматная, нежная и вкусная рыбка. Ели с овощным салатом. Спасибо большое за рецепт!!!
Людочка, слов нет, одни эмоции!!! Огромное тебе спасибо за приятный отзыв, фотка супер!!! Очень рад, что всё понравилось!!!
Роберт,спасибо большое за рецепт!
Получилось очень вкусно!
Танечка, отличная фотка, очень вкусная!!! Я бы сейчас с преогромным удовольствием приговорил бы такую тарелочку!!! Мне приятно, что этот рецепт тебе понравился, готовь на здоровье!!!
Очень вкусная рыбка получилась, огромное спасибо за рецепт
Ответ для тамаська
Светлана, классная тарелочка, выглядит очень вкусно!!! Спасибо большое за отчёт, рад что понравилось, готовьте на здоровье!!!
Это вкусно, остро-сладко, такой азиатский вкус. Имбиря и лука в следующий раз буду добавлять побольше.
Вау, супер!!! Я очень рад, что Вам понравится!!!
Благодарю, замечательный рецепт и очень вкусная рыба на выходе. Не так часто встречаются рецепты,от которых получаешь истинное удовольствие. Здесь все звезды сошлись)
Татьяна, большое спасибо за отзыв, да ещё такой приятный!!! Я очень рад, что рецепт Вам понравился, обязательно попробуйте второй, в сливочно-чесночном соусе, тоже очень вкусно!!! Готовьте на здоровье!!!
Сказочная рыбка! Так как имбирь сейчас не сыскать, в конце готовки добавила маринованный! Изысканный вкус приобрела рыбка ( у меня филе хека) . Сладость очень удачно переплетается с пикантностью! Оторваться не возможно!! Роберт, большое спасибо!
Олечка, картинка супер-пупер!!! Извини за эмоции, только приехали с дачи, где проводили усиленную "профилактику" от вируса!!! Фотка высший класс, выглядит очччень вкусно, даже после большой горки кебаба, я бы с удовольствием попробовал бы всю тарелочку!!! Мне очень-очень приятно, что рыбка тебе понравилась, готовь на здоровье!!!
Роберт, мне очень нравятся твои эмоции! Спасибо огромное за одобрение и вкуснейшую рыбку! Я рада, что несмотря на полный желудок, мое исполнение вызвало аппетит Буду готовить и в дальнейшем! Спасибо!
По мотивам)) имбиря не было, но был соус с имбирём и я добавила уксус для суши, острый перец. Сейчас отгоняю от сковородки семью и под видом снятия пробы, жру сама)). Спасибо, в след раз сделаю с палтусом, думаю, язык проглотят все))
Побойтесь бога, хоть что-нибудь оставьте попробовать семье!!! Отличная фотка, классная!!! Рыба по этому рецепту вкусная любая, даже самая дешёвая, экспериментировать можно до бесконечности... Я очень рад, что рецепт Вам понравился, готовьте на здоровье!!!
Семья прорвалась, и, хоть я и орала шоб побольше риса накладывали, не помогло, сковородку уже помыла)) это минтай был, блосное филе.
это рыба пока еще на сковороде и с неудачным освещением но если ее снять со сковороды, она тут же исчезнет. этот рецепт превращает банальную треску в деликатес. причем в молниеносный деликатес. буду делать еще и еще.
Прекрасная фотка, даже с неудачным освещением!!! Вся прелесть этого рецепта в том, что он любую рыбу превращает в деликатес!!! Алла, спасибо за отчёт, мне приятно что рецепт Вам понравился, готовьте на здоровье!!!
А можно заменить кукурузный крахмал на картофельный?
Тоня, конечно можно - крахмал он и в Африке крахмал, но с кукурузным лучше!!!
Всё есть, кроме крахмала кукурузного, только картофельный не бежать же по карантину за крахмалом рискну с картофельным
Шо, в такое нелёгкое время у тебя даже имбирь есть...??? Фантастика...!!!
Ага, есть иммунитет повышаем имбирным чаем имбирный чай правда уже надоел, вот думаю его твоей рыбкой заменить как думаешь, подойдёт рыбятина с имбирём для повышения иммунитета?
Подойдёт отлично, но обязательно запивать рюмочкой, вирус страшно этого не любит!!!
Кусочки имбиря и сладко-соевый вкус - Отличная рыбка! Роберт, спасибо за рецепт. У меня кусочки минтая и щуки.
Людочка, фотка шикарная, рыбка выглядит ну очень вкусно!!! С речной рыбой ни разу не готовил, но обязательно попробую... Мне очень приятно, что рецепт тебе понравился, спасибо за красивую фотку, готовь на здоровье!!!
Роберт, это кошмар какой то! Я, заядлый мясоед, не смотрящий на рыбу чуть с ума не сошла читая Ваши рыбные рецепты. Ну нельзя же так вкусно описывать процесс приготовления))) спасибо большое, обязательно приготовлю!
Оксана, спасибо, это настоящий комплимент!!! Приготовив эти рецепты, Вы поймёте как горько ошибались насчёт рыбы... Обязательно отпишитесь после дегустации и поделитесь впечатлениями!!!
Уж куда теперь денусь... Придётся... Сегодня и так плохо спать буду... Рыба, соевый соус, имбирь... Блииин))))) надо вина испить на нервной почве))))
И обязательно приберегите бутылочку под рыбку!!!
Ни в коем разе!) сие надо употреблять на трезвую (уж в первый то раз точно), дабы прочувствовать весь вкус
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