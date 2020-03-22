Дорогие Поварята, несмотря на то, что сегодня уже не четверг и до следующего далеко, да плюс ещё пост на дворе, рискну выложить рыбный рецепт. Я не знаю, как описать вкус этой карамелизированной рыбы, но скажу одно - тот кто любит рыбу, имбирь и не против соевого соуса, тот получит массу удовольствия!!!
- 22 марта 2020, 15:30
- 16657
Карамелизированная рыба
Ингредиенты для «Карамелизированная рыба»:
Рыба
- Филе рыбное (в идеале палтус, подходит треска, минтай, морской окунь) — 350 г
- Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
- Имбирь (кусочек 2-3 см) — по вкусу
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Лук зеленый (для посыпки) — 1 ст. л.
Соус
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Вода — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Масло кунжутное — 1 ч. л.
- Перец белый (щепотки маленькие) — 3 щепот.
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
954.3 ккал
|
белки
56.3 г
|
жиры
52.7 г
|
углеводы
63.5 г
|Порции
|ккал
477.2 ккал
|белки
28.2 г
|жиры
26.4 г
|углеводы
31.8 г
|100 г блюда
|ккал
176.7 ккал
|белки
10.4 г
|жиры
9.8 г
|углеводы
11.8 г
Рецепт «Карамелизированная рыба»:
Первым делом выбираем рыбу. Я обычно с этим на заморачиваюсь и беру минтай. Если есть возможность покупать охлаждённый - это супер, но если нет, то берём замороженный. Размораживаем, филируем.
Нарезаем на порционные кусочки, не очень большие, но и не маленькие. Присыпаем кукурузным крахмалом, обваливаем, отставляем.
На среднем огне хорошо разогреваем вок или сковороду с антипригарным покрытием с маслом, выкладываем имбирь, обжариваем до светло-коричневого цвета, перекладываем в тарелочку и отставляем.
В это же масло выкладываем рыбу, жарим до золотистой корочки с обеих сторон осторожно переворачивая щипчиками, лопаткой, палочками. Когда рыба покроется красивым загаром, выливаем в сковороду соус и ждём когда он закипит. После этого уменьшаем огонь до минимума и продолжаем готовить до карамелизации, переворачивая туда-сюда...
Когда Вы будете удовлетворены полученным результатом, перекладываете рыбу в тарелку, присыпаете жареным имбирём и зелёным луком. В начале рецепта я указал, что это количество расчитано на две порции так, как эта рыба подаётся на рисе, приготовленном на пару. Скажу честно - она прекрасно улетает и без риса, но тогда становится одной порцией...
Вкусная до безобразия
Приятного аппетита и наслаждения!!!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6875
Комментарии и отзывы
10 июня Лилек3011 #
11 июня Robert1 # (автор рецепта)
11 июня Лилек3011 #
11 июня Robert1 # (автор рецепта)
4 июня Симонова79 #
4 июня Robert1 # (автор рецепта)
4 июня Татьяна Хрусталёва #
4 июня Robert1 # (автор рецепта)
4 июня Татьяна Хрусталёва #
1 июня natali kin2009 #
1 июня Robert1 # (автор рецепта)
24 мая Riddly #
24 мая Robert1 # (автор рецепта)
9 мая девушка с веслом #
9 мая Robert1 # (автор рецепта)
10 мая девушка с веслом #
8 мая Катя Кэм #
8 мая Robert1 # (автор рецепта)
6 мая Итальянка #
6 мая Robert1 # (автор рецепта)
28 апреля Наталья1607 #
Р. s. вместо свежего имбиря добавила маринованный, нам понравилось😋
28 апреля Robert1 # (автор рецепта)
27 апреля Сурик #
27 апреля Robert1 # (автор рецепта)
25 апреля wowan5 #
Получилось очень вкусно!
25 апреля Robert1 # (автор рецепта)
20 апреля тамаська #
20 апреля Robert1 # (автор рецепта)
20 апреля Robert1 # (автор рецепта)
17 апреля adg1231 #
17 апреля Robert1 # (автор рецепта)
13 апреля huretskaya #
13 апреля Robert1 # (автор рецепта)
13 апреля Покусаева Ольга #
13 апреля Robert1 # (автор рецепта)
13 апреля Покусаева Ольга #
13 апреля Robert1 # (автор рецепта)
8 апреля ell-in #
8 апреля Robert1 # (автор рецепта)
8 апреля ell-in #
8 апреля Robert1 # (автор рецепта)
6 апреля Philo #
6 апреля Robert1 # (автор рецепта)
5 апреля Antonina9 #
5 апреля Robert1 # (автор рецепта)
5 апреля Antonina9 #
5 апреля Robert1 # (автор рецепта)
5 апреля Antonina9 #
5 апреля Robert1 # (автор рецепта)
5 апреля Antonina9 #
5 апреля yugai ludmila65 #
5 апреля Robert1 # (автор рецепта)
5 апреля yugai ludmila65 #
4 апреля Мантра #
4 апреля Robert1 # (автор рецепта)
4 апреля Мантра #
4 апреля Robert1 # (автор рецепта)
4 апреля Мантра #
4 апреля Robert1 # (автор рецепта)
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