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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/163694/]Карамелизированная рыба[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/163694/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020mar/22/47/2680130_77564-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из рыбы и морепродуктов -> Горячие блюда из рыбы Дорогие Поварята, несмотря на то, что сегодня уже не четверг и до следующего далеко, да плюс ещё пост на дворе, рискну выложить рыбный рецепт. Я не знаю, как описать вкус этой карамелизированной рыбы, но скажу одно - тот кто любит рыбу, имбирь и не против соевого соуса, тот получит массу удовольствия!!! Ингредиенты: Филе рыбное, Крахмал кукурузный, Имбирь, Масло растительное, Лук зеленый, Соевый соус, Вода, Сахар, Масло кунжутное, Перец белый. Тэги: быстро, гарнир, обед, ужин.