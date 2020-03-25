Пасхальный кулич с апельсиновыми цукатами

Свежие, сдобный, ароматные и просто очень вкусные куличи получаются по этому рецепту. Он совершенно не сложный, просто запаситесь немножко временем для длительной расстойки теста. А знаете где? В Холодильнике!! Этот способ влияет на запах, вкус и структуру готового изделия. Тесто абсолютно не пахнет дрожжами, куличи получаются нежные, пористые с мягким мякишем. Это тесто еще называют бриошным. Да-да, именно всем известные французские булочки Бриошь. Для пряного аромата мы добавим немножко специи : корицу, кардамон и мускатный орех, а в качестве начинки будут апельсиновые, домашние цукаты. В общем, будет очень вкусно!!! Надеюсь рецепт понравится и будет полезным!!!