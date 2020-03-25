Свежие, сдобный, ароматные и просто очень вкусные куличи получаются по этому рецепту. Он совершенно не сложный, просто запаситесь немножко временем для длительной расстойки теста. А знаете где? В Холодильнике!! Этот способ влияет на запах, вкус и структуру готового изделия. Тесто абсолютно не пахнет дрожжами, куличи получаются нежные, пористые с мягким мякишем. Это тесто еще называют бриошным. Да-да, именно всем известные французские булочки Бриошь. Для пряного аромата мы добавим немножко специи : корицу, кардамон и мускатный орех, а в качестве начинки будут апельсиновые, домашние цукаты. В общем, будет очень вкусно!!! Надеюсь рецепт понравится и будет полезным!!!
- 25 марта 2020, 18:26
- 3580
Пасхальный кулич с апельсиновыми цукатами
Ингредиенты для «Пасхальный кулич с апельсиновыми цукатами»:
- Мука пшеничная / Мука (430-450г.) — 450 г
- Молоко — 25 мл
- Яйцо куриное — 250 г
- Сахар — 130 г
- Дрожжи (сухих) — 6 г
- Соль — 0,5 ч. л.
- Цукаты (или сухофрукты) — 150 г
- Масло сливочное — 150 г
- Специи — 0,5 ч. л.
- Ванилин — 1 щепот.
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3947.9 ккал
|
белки
84.3 г
|
жиры
157.3 г
|
углеводы
557.2 г
|Порции
|ккал
987 ккал
|белки
21.1 г
|жиры
39.3 г
|углеводы
139.3 г
|100 г блюда
|ккал
340.3 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
13.6 г
|углеводы
48 г
Рецепт «Пасхальный кулич с апельсиновыми цукатами»:
Ингредиенты, которые понадобятся:
Мука просеянная.
Молоко холодное или комн. температуры без разницы, только не теплое.
Яиц 250 г. - это 5шт. Но ориентироваться лучше на граммы. Холодные.
Дрожжи сухие, инстантные, которые добавляются непосредственно в тесто.
Соли не жалейте.
В качестве начинки я использую домашние цукаты, которые делала сама. Рецептик у меня уже был. В комментариях оставлю ссылку (если кому-то будет интересно)
Сливочное масло холодное.
Специи - по желанию, у меня : корица, кардамон и мускатный орех.
Смешиваю все ингредиенты, кроме цукатов и сливочного масла и замешиваю тесто минут 5-7 на минимальных оборотах. Это можно сделать, как тестомесом, так и руками. Оно будет жидковато и, если можно так сказать, чуть резиновое.
Затем небольшими кубиками добавляю холодное сливочное масло с интервалом 15-20 секунд. На это может уйти минут 10.
И продолжаю вымешивать тесто дальше. Оно будет меняться, становится эластичным и можно будет заметить, как оно начнет кое-где отходить от стенок чаши.
Перекладываю в емкость смазанную растительным маслом и убираю в теплое место для подхода. Тесто должно увеличиться вдвое. Мне на это понадобилось 2 часа.
По истечению данного времени, обминаю тесто... Если будет липнуть к рукам, смажьте растительным маслом.
Хорошо заворачиваю пищевой пленкой и убираю в холодильник на ночь. А вообще можно от 4 часов до 3 суток.
В качестве начинки буду использовать домашние апельсиновые цукаты, которые сделала сама. Рецепт уже был. В комментариях оставлю ссылочку.
Такие сочные, яркие, солнечные и праздничные!
Мое тесто провело в холодильнике 12 часов.
Обминаю, если будет липнуть к рукам смажьте растительным маслом.
Делю на 4 равные части, каждая по 280 г., формы нужно заполнить на 1/3 и убираю на расстойку в теплое место.
Мне на это понадобилось 2 часа. Тесто должно увеличиться вдвое.
И отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов, выпекаю до готовности.
Покрываю по традиции белковой глазурью, у меня швейцарская меренга из 2-х белков. Рецептов в интернете огромное множество, рассказывать о ней не буду.
И сахарная посыпка. Короче, все по старинке;)
Сладкие, нежные, сдобные, пахнут специями и апельсинами. Очень вкусные!
Надеюсь рецепт понравится и будет полезный!
Всего вам самого светлого и доброго!!!
Комментарии и отзывы
26 минут назад svitlana75 #
2 часа назад nadinhike #
Пеку проверенный рецепт, теперь надо менять задачу.
Светланка, рецепт забираю с руками. И по молоку остается вопрос открытым, может «очепятка»
Спасибки тебе, Дорогая
8 часов назад akocetkova #
10 часов назад Татьяна Козаченко #
позавчера Ирушенька #
вчера в 19:10 tkachovasveta # (автор рецепта)
вчера в 19:15 Ирушенька #
позавчера ekaterina-lav #
позавчера tkachovasveta # (автор рецепта)
позавчера wise1288 #
позавчера tkachovasveta # (автор рецепта)
позавчера ирпенчанка #
позавчера tkachovasveta # (автор рецепта)
позавчера ирпенчанка #
позавчера tkachovasveta # (автор рецепта)
позавчера Kuss #
позавчера tkachovasveta # (автор рецепта)
25 марта tatabilga-2015 #
позавчера tkachovasveta # (автор рецепта)
25 марта топиарий #
25 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
очень надеюсь, что рецепт понравится!!!!
25 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
25 марта qwerrty121 #
25 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
25 марта Sladkoejca #
25 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
25 марта Sladkoejca #
25 марта xozauka #
25 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
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