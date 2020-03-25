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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Куличи
  • 25 марта 2020, 18:26
  • 3580

Пасхальный кулич с апельсиновыми цукатами

Рецепт: Пасхальный кулич с апельсиновыми цукатами

Свежие, сдобный, ароматные и просто очень вкусные куличи получаются по этому рецепту. Он совершенно не сложный, просто запаситесь немножко временем для длительной расстойки теста. А знаете где? В Холодильнике!! Этот способ влияет на запах, вкус и структуру готового изделия. Тесто абсолютно не пахнет дрожжами, куличи получаются нежные, пористые с мягким мякишем. Это тесто еще называют бриошным. Да-да, именно всем известные французские булочки Бриошь. Для пряного аромата мы добавим немножко специи : корицу, кардамон и мускатный орех, а в качестве начинки будут апельсиновые, домашние цукаты. В общем, будет очень вкусно!!! Надеюсь рецепт понравится и будет полезным!!!

Категория: Выпечка Изделия из теста Куличи

Ингредиенты для «Пасхальный кулич с апельсиновыми цукатами»:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3947.9 ккал 		белки
84.3 г 		жиры
157.3 г 		углеводы
557.2 г
Порции
ккал
987 ккал		 белки
21.1 г		 жиры
39.3 г		 углеводы
139.3 г
100 г блюда
ккал
340.3 ккал		 белки
7.3 г		 жиры
13.6 г		 углеводы
48 г


Рецепт «Пасхальный кулич с апельсиновыми цукатами»:

Ингредиенты, которые понадобятся:
Мука просеянная.
Молоко холодное или комн. температуры без разницы, только не теплое.
Яиц 250 г. - это 5шт. Но ориентироваться лучше на граммы. Холодные.
Дрожжи сухие, инстантные, которые добавляются непосредственно в тесто.
Соли не жалейте.
В качестве начинки я использую домашние цукаты, которые делала сама. Рецептик у меня уже был. В комментариях оставлю ссылку (если кому-то будет интересно)
Сливочное масло холодное.
Специи - по желанию, у меня : корица, кардамон и мускатный орех.

Смешиваю все ингредиенты, кроме цукатов и сливочного масла и замешиваю тесто минут 5-7 на минимальных оборотах. Это можно сделать, как тестомесом, так и руками. Оно будет жидковато и, если можно так сказать, чуть резиновое.

Затем небольшими кубиками добавляю холодное сливочное масло с интервалом 15-20 секунд. На это может уйти минут 10.
И продолжаю вымешивать тесто дальше. Оно будет меняться, становится эластичным и можно будет заметить, как оно начнет кое-где отходить от стенок чаши.

Перекладываю в емкость смазанную растительным маслом и убираю в теплое место для подхода. Тесто должно увеличиться вдвое. Мне на это понадобилось 2 часа.

По истечению данного времени, обминаю тесто... Если будет липнуть к рукам, смажьте растительным маслом.

Ооооо как я люблю этот процесс... тесто все пронизано пузырьками воздуха...

Хорошо заворачиваю пищевой пленкой и убираю в холодильник на ночь. А вообще можно от 4 часов до 3 суток.

В качестве начинки буду использовать домашние апельсиновые цукаты, которые сделала сама. Рецепт уже был. В комментариях оставлю ссылочку.
Такие сочные, яркие, солнечные и праздничные!

Выпекать буду в бумажных формах. Высота 9 см, ширина 11.

Мое тесто провело в холодильнике 12 часов.
Обминаю, если будет липнуть к рукам смажьте растительным маслом.

И снова это неописуемая картина...

Добавляю цукаты, перемешиваю. Можно, конечно, это сделать на столе, но так проще;)

Делю на 4 равные части, каждая по 280 г., формы нужно заполнить на 1/3 и убираю на расстойку в теплое место.

Мне на это понадобилось 2 часа. Тесто должно увеличиться вдвое.
И отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов, выпекаю до готовности.

Я свои выпекала 25 минут, затем накрыла фольгой, что верх не подгорел и выпекала еще 15.

На решетке даю полностью остыть.

Хранить лучше всего в бумажных формочках, так они дольше останутся мягкими и свежими.

Красивые, румяные... тесто хорошо пропеклось, поднялось...

Нежные, воздушные, ароматные, сдобные и просто очень вкусные.

Покрываю по традиции белковой глазурью, у меня швейцарская меренга из 2-х белков. Рецептов в интернете огромное множество, рассказывать о ней не буду.

И сахарная посыпка. Короче, все по старинке;)
Сладкие, нежные, сдобные, пахнут специями и апельсинами. Очень вкусные!
Надеюсь рецепт понравится и будет полезный!
Всего вам самого светлого и доброго!!!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Пасха На ужин : На десерт

Теги: брожение выпечка духовка праздник

Вкусы: апельсиновый имбирный мускатный пряный сдобный сладкий

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Пасхальный кулич с апельсиновыми цукатами
Описание: Свежие, сдобный, ароматные и просто очень вкусные куличи получаются по этому рецепту. Он совершенно не сложный, просто запаситесь немножко временем для длительной расстойки теста. А знаете где? В Холодильнике!! Этот способ влияет на запах, вкус и структуру готового изделия. Тесто абсолютно не пахнет дрожжами, куличи получаются нежные, пористые с мягким мякишем. Это тесто еще называют бриошным. Да-да, именно всем известные французские булочки Бриошь. Для пряного аромата мы добавим немножко специи : корицу, кардамон и мускатный орех, а в качестве начинки будут апельсиновые, домашние цукаты. В общем, будет очень вкусно!!! Надеюсь рецепт понравится и будет полезным!!!


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Комментарии и отзывы

Вопрос с молоком остается открытым. Ответа нет.
Чудесный кулич.
Пеку проверенный рецепт, теперь надо менять задачу.
Светланка, рецепт забираю с руками. И по молоку остается вопрос открытым, может «очепятка»
Спасибки тебе, Дорогая
Спасибо за рецепт, хочу попробовать. Там выше уже спрашивали, правда ли молока только 25 мл и, мой вопрос, можно ли добавить изюм и апельсиновую цедру. И можно ли выпекать один большой в силиконовой форме. Спасибо
А что, правда, что молока только 25 мл?
Светочка, прелестные, воздушные куличи! Поздравляю с Поваренком дня!
Ирочка, спасибо огромное!!! Хороших выходных
Спасибо огромное, Светочка! Желаю удачи!
Безупречно, Дорогая!
кто бы говорил
Светлана! Тесто великолепное
Спасибо, Светочка
Света! Шикарный куличик! С Поварёнком дня!
Спасибо, Наташенька!!! Это все благодаря вам!Спасибо еще раз!!
Светуля! В первую очередь - это благодаря твоим золотым ручкам! Спасибо за твой труд и вкусные рецепты!
спасибо
Чудесные куличики!
Натали, благодарю
Светочка ,очень аппетитные ,красивые ароматные куличи
Танечка, спасибо вам огромное!!
Светочка очень аппетитные куличики представляю какие они ароматные!!! Интересный рецепт забираю.бум печь!!!
на здоровье!!
очень надеюсь, что рецепт понравится!!!!
Ссылка на апельсиновые цукаты https://www.povarenok.ru/recipes/show/158277/
Интересный рецепт! Какой красивый кулич в разрезе Скажите, как долго он остается мягким?
Честно, я готовила их еще в прошлом году, и не помню. Но обязательно нужно хранить в бумажных формах или каких-то закрытых контейнерах. Конкретно с этих бумажные формы я ж сняла, хранила в пакете, но через 3 дня мы из съели Были свежие, но как дальше было бы не знаю. Знаю точно только то, что они вкусные!!!
Спасибо, поняла
Очень хорошие куличи . Спасибо большое .
на здоровье
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