Пирожки из этого теста всегда получаются воздушные, румяные. Начинка невероятно ароматная с тонкий привкусом чеснока, укропа и сочная. Сочность придают шампиньоны с жареным луком. Постный завтрак выходного дня, с такими пирогами, обеспечен.
- 26 марта 2020, 9:50
- 5383
Пирожки с рисом и шампиньонами
Ингредиенты для «Пирожки с рисом и шампиньонами»:
Тесто
- Дрожжи (сухие быстродействующие) — 2 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 400 г
- Соль — 0.7 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Вода — 250 мл
Начинка
- Рис (стакан 200 мл) — 1 стак.
- Вода — 400 мл
- Соль — 0.7 ч. л.
- Шампиньоны — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Укроп — 2 веточ.
- Чеснок — 3 зуб.
Дополнительно
- Масло растительное (для жарки) — 250 мл
- Мука пшеничная / Мука (для формирования) — 3 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5107.9 ккал
|
белки
86.9 г
|
жиры
286 г
|
углеводы
558.1 г
|Порции
|ккал
1021.6 ккал
|белки
17.4 г
|жиры
57.2 г
|углеводы
111.6 г
|100 г блюда
|ккал
238.7 ккал
|белки
4.1 г
|жиры
13.4 г
|углеводы
26.1 г
Рецепт «Пирожки с рисом и шампиньонами»:
Приготовить тесто: соединить сухие ингредиенты, добавить растительное масло и воду. Замесить тесто и поставить в теплое место на 40 – 60 минут. Я воспользовалась хлебопечкой. Ингредиенты поместила в ведро хлебопечки – сначала сухие ингредиенты, потом жидкие. Тесто было готово через 45 минут. Дополнительно тесто расстаивалось в теплой хлебопечке 20 минут.
Рис отварить. Я варила в микроволновке на программе «каша» 22 минуты при мощности 1000 Вт. Шампиньоны порезать.
Шампиньоны пожарить с луком на растительном масле до готовности. Соединить рис, шампиньоны с луком, добавить чеснок. Зелень укропа порезать и добавить к начинке, посолить.
Из этого количества теста сформировать 20 пирожков, с тонкой стеночкой. Пирожки пожарить на раскаленном растительном масле с каждой стороны, до зарумянивания.
Комментарии и отзывы
вчера в 17:39 tavolgas #
Как так у вас получается сформовать пирожки, чтобы тоненько и равномерно? У меня, если стараюсь, одна сторона может быть тоненькой, а защипная всегда толстая. Без старания-все стороны толстые.
вчера в 10:33 izumrud_ln #
вчера в 13:08 hellf #
не обижайтесь, просто действительно забавно. а то никто не знал, что на сливочном маслице вкуснее. а уж как вкуснее с мяском-то!)))
вчера в 17:52 tavolgas #
Грибы я не люблю в сливочном масле. Всю жизнь использовала растительное.
А то, что пишут диетологи о пользе того или иного продукта, то тут бабушка на двое сказала. Если хотите, можем устроить дискуссию о пользе и вреде того или иного продукта. Я всегда найду, что противопоставить. Потому что в голове людей, включая таких специалистов, как диетологи, ( почему они? А откуда бы вы еще взяли бы информацию о вреде жарки на растительном масле?) должно быть чувство адекватности (common sence), которое напрочь отсутствует у них и многих врачей...
Да, по поводу жарки. Так и вижу комментарии о ее вреде. А посмотрите на японцев, китайцев, корейцев, индусов ....
Практически все они ничего не выпекают, а жарят в растительном масле (у каждого при этом своя техника жарки). И даже как-то живут. Хорошо и долго...
вчера в 19:23 ирпенчанка #
вчера в 20:03 tavolgas #
Я привела пример для того, чтобы люди, кто читает, не думали, что все советы однозначны. Надо есть все, но в меру, и шпинат, и кейл...И готовить так, как вам нравится...Потому что только еда, приготовленная на наш вкус, будет усваиваться хорошо.
Короче, приводить аргументы и контраргументы я могу очень долго.
Просто надоели эти советы, которые дают без обдумывания. И да, я очень долго работаю в альтернативной медицине, но я не следую даже ее советам без обдумывания.
вчера в 20:12 ирпенчанка #
1 час назад tavolgas #
А на самом деле делюсь опытом, смотрите, что может стать со всеми: уже третью неделю на карантине. И еще неизвестно сколько придется просидеть,..немного болею этой гадостью.
позавчера Ася09 #
позавчера emmageorge #
позавчера зыркало #
позавчера yugai ludmila65 #
Дрожжей добавляла 1 ч.л. .
28 марта tatabilga-2015 #
Спасибо за вкусное тесто и рецепт !!
27 марта Демурия #
27 марта wise1288 # (автор рецепта)
27 марта Dama-Lorik #
27 марта wise1288 # (автор рецепта)
26 марта jannasimf #
27 марта wise1288 # (автор рецепта)
26 марта Ирушенька #
27 марта wise1288 # (автор рецепта)
26 марта anuta200583 #
27 марта wise1288 # (автор рецепта)
26 марта ирпенчанка #
27 марта wise1288 # (автор рецепта)
27 марта ирпенчанка #
26 марта TANCHITTA #
27 марта wise1288 # (автор рецепта)
27 марта ирпенчанка #
27 марта wise1288 # (автор рецепта)
26 марта Анастасия АГ #
27 марта wise1288 # (автор рецепта)
26 марта yugai ludmila65 #
27 марта wise1288 # (автор рецепта)
26 марта Valushka2003 #
27 марта wise1288 # (автор рецепта)
26 марта Mary Stone #
27 марта wise1288 # (автор рецепта)
26 марта Matros7 #
27 марта wise1288 # (автор рецепта)
26 марта tkachovasveta #
27 марта wise1288 # (автор рецепта)
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