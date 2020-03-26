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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 26 марта 2020, 9:50
  • 5383

Пирожки с рисом и шампиньонами

Рецепт: Пирожки с рисом и шампиньонами

Пирожки из этого теста всегда получаются воздушные, румяные. Начинка невероятно ароматная с тонкий привкусом чеснока, укропа и сочная. Сочность придают шампиньоны с жареным луком. Постный завтрак выходного дня, с такими пирогами, обеспечен.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирожки с рисом и шампиньонами»:

Тесто

Начинка

Дополнительно

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5107.9 ккал 		белки
86.9 г 		жиры
286 г 		углеводы
558.1 г
Порции
ккал
1021.6 ккал		 белки
17.4 г		 жиры
57.2 г		 углеводы
111.6 г
100 г блюда
ккал
238.7 ккал		 белки
4.1 г		 жиры
13.4 г		 углеводы
26.1 г


Рецепт «Пирожки с рисом и шампиньонами»:

Приготовить тесто: соединить сухие ингредиенты, добавить растительное масло и воду. Замесить тесто и поставить в теплое место на 40 – 60 минут. Я воспользовалась хлебопечкой. Ингредиенты поместила в ведро хлебопечки – сначала сухие ингредиенты, потом жидкие. Тесто было готово через 45 минут. Дополнительно тесто расстаивалось в теплой хлебопечке 20 минут.

Рис отварить. Я варила в микроволновке на программе «каша» 22 минуты при мощности 1000 Вт. Шампиньоны порезать.

Лук и чеснок измельчить.

Шампиньоны пожарить с луком на растительном масле до готовности. Соединить рис, шампиньоны с луком, добавить чеснок. Зелень укропа порезать и добавить к начинке, посолить.

Из этого количества теста сформировать 20 пирожков, с тонкой стеночкой. Пирожки пожарить на раскаленном растительном масле с каждой стороны, до зарумянивания.

Подавать в горячем виде. Приятного аппетита!!!








Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак Рецепт для хлебопечки

Теги: завтрак жарить

Вкусы: грибной рисовый

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Пирожки с рисом и шампиньонами
Описание: Пирожки из этого теста всегда получаются воздушные, румяные. Начинка невероятно ароматная с тонкий привкусом чеснока, укропа и сочная. Сочность придают шампиньоны с жареным луком. Постный завтрак выходного дня, с такими пирогами, обеспечен.


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Фотографии «Пирожки с рисом и шампиньонами» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Пойду готовить. Без выпечки в пост семья смотрит на меня голодными глазами. Не хватает им ее.
Как так у вас получается сформовать пирожки, чтобы тоненько и равномерно? У меня, если стараюсь, одна сторона может быть тоненькой, а защипная всегда толстая. Без старания-все стороны толстые.
Здравствуйте! Любые грибы очень любят сливочное масло. И взаимодействуя на сковороде с ним они отдают свой грибной аромат полностью. На растительном масле очень вредно что либо жарить вообще.
очень ценное замечание для рецепта, который автор описала как постный завтрак)))
не обижайтесь, просто действительно забавно. а то никто не знал, что на сливочном маслице вкуснее. а уж как вкуснее с мяском-то!)))
Ответ для izumrud_ln
Миллионы людей как-то жарят на растительном масле и живут... Японцы, китайцы вообще не жалуют сливочное масло. Итальянцы тоже жарят на растительном. Сливочное они добавляют обычно уже в почти готовое блюдо.
Грибы я не люблю в сливочном масле. Всю жизнь использовала растительное.
А то, что пишут диетологи о пользе того или иного продукта, то тут бабушка на двое сказала. Если хотите, можем устроить дискуссию о пользе и вреде того или иного продукта. Я всегда найду, что противопоставить. Потому что в голове людей, включая таких специалистов, как диетологи, ( почему они? А откуда бы вы еще взяли бы информацию о вреде жарки на растительном масле?) должно быть чувство адекватности (common sence), которое напрочь отсутствует у них и многих врачей...
Да, по поводу жарки. Так и вижу комментарии о ее вреде. А посмотрите на японцев, китайцев, корейцев, индусов ....
Практически все они ничего не выпекают, а жарят в растительном масле (у каждого при этом своя техника жарки). И даже как-то живут. Хорошо и долго...
На растительном масле очень вредно что либо жарить вообще.
Прочитайте: я написала, что целые народы тасячами лет жарят, но не пекут: китайцы, японцы, филлиппинцы, тайванцы, вьетнамцы, индусы, я еще не перечислила народностей из Латинской Америки.... вы думаете, что эти народы тупее ваших совечиков. В Европе тоже можно найти таких людей. Пережаривать до угля вредно. А жарить - кухня этих народов доказывает обратное. Водку пить вредно! А вот при коронавирусе прополоскать горло - полезно! Все не так примитивно просто: нельзя жарить, потому что Малышева так говорит! Ешьте больше шпината, кейл... - полезно. А вот и не полезно: в этих продуктах содержится витамин К1, который загущает кровь. Вы хотите получить свою кровь густой? А что говорят диетологи?
Я привела пример для того, чтобы люди, кто читает, не думали, что все советы однозначны. Надо есть все, но в меру, и шпинат, и кейл...И готовить так, как вам нравится...Потому что только еда, приготовленная на наш вкус, будет усваиваться хорошо.
Короче, приводить аргументы и контраргументы я могу очень долго.
Просто надоели эти советы, которые дают без обдумывания. И да, я очень долго работаю в альтернативной медицине, но я не следую даже ее советам без обдумывания.
Простите, но я вам что-то писала?
Если я смогла прочитать, то да.
А на самом деле делюсь опытом, смотрите, что может стать со всеми: уже третью неделю на карантине. И еще неизвестно сколько придется просидеть,..немного болею этой гадостью.
У шампиньонов не слишком грибной вкус. Но если добавить ещё чеснок, не перебьет ли он окончательно грибной вкус? Да и укроп.
Skajite pojalyista, a esli pirojki ne jarit’, a pech’ v dyhovke?
Мне больше нравится гречка с шампиньонами...
Отличные пирожки, Светлана. Тесто воздушное , начинка вкусная. Спасибо за рецепт.
Дрожжей добавляла 1 ч.л. .
Светочка ,принимай отчёт ! Ах ,какие пирожки супер !! Очень не любила тесто постное, решила попробовать и теперь жалею,что мало приготовила ,дети забрали ,а мне два . Так вкусноооо ,тесто изумительно ,подходило 45 минут , пока нагревалось масло ещё заготовки подошли ,очень вкусно ,начинка у меня капуста тушенная с грибами вешенки .Получилось 15 пирожков .
Спасибо за вкусное тесто и рецепт !!
Олечка! Огромное спасибо за поддержку и внимание
Светочка, замечательные пирожки, очень аппетитные!
Лариса! Огромное спасибо за поддержку и внимание
Шикарные пирожки, Светочка!
Жанночка! Огромное спасибо за поддержку и внимание
Светочка, прелесть, какие пирожки! Так много ароматной, сочной начинки!
Ириночка! Огромное спасибо за поддержку и внимание
Какое тесто тоненькое!! А начинки сколько! Просто супер!!!))
Анюта! Огромное спасибо за поддержку и внимание
Светочка! Принимай отчёт! Всё получилось! Тесто тонкое, начинки много. Нежные, вкусные, ароматные пирожочки !!! Большое спасибо за восхитительный рецепт!
Наташенька! Вот это скорость Вот это результат С огромной благодарностью за великолепный, красивый фотоотчет к рецепту Какая потрясающая тарелочка с пирожками. Румяные, невероятно аппетитные. Очень вкусно. Я так рада, что рецепт пригодился. Спасибо большое за чудесное приготовление и душевный, приятный отзыв
Светулечка! Мне очень приятно, что ты отчёт одобрила! Спасибо большое за душевный комментарий, твой труд и вкусные рецепты! Творческого вдохновения и отличного настроения!
Аппетитные и румяные пирожки ! Вкусная начинка ! Света, а для чего так много дрожжей, 2 г. на 400 г. муки ?
Татьяна! Две чайные ложки дрожжей - рецепт ХП Спасибо за комментарий
Я, и без ХП, добавляла 2 ч.л.
Наташа! Я на даче делаю без ХП, и уже привыкла класть две ложки, так и кладу две ложки
Светлана, очаровательные пирожки
Анастасия! Так приятно видеть Спасибо
Ох и вкусны, до умопомрачения... Светлана, отличные пирожки!
Людмила! Огромное спасибо за поддержку и внимание
Светуля, ты покорила всех количеством начинки и тонким тестом! Красотища!
Валюшенька! Огромное спасибо за поддержку и внимание
Классные пирожки! Начинки много, тесто тоненькое. Красота!
Мария! Огромное спасибо за поддержку и внимание
Сколько начинки молодец Светочка
Мариночка! Огромное спасибо за поддержку и внимание
Светочка, они прекрасны!!!! Много начинки, тоненькое тесто..... .ммммммм объедение.....
Светик! Огромное спасибо за поддержку и внимание
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