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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша
  • 28 марта 2020, 20:30
  • 5744

Голубцы по-турецки

Рецепт: Голубцы по-турецки

Мягкие, нежные, и в тоже время в меру пикантные, они просто тают во рту, очень рекомендую!

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша

Кухня: Турецкая

Ингредиенты для «Голубцы по-турецки»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1524.2 ккал 		белки
70.8 г 		жиры
34.5 г 		углеводы
120.8 г
Порции
ккал
254 ккал		 белки
11.8 г		 жиры
5.8 г		 углеводы
20.1 г
100 г блюда
ккал
66.3 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
1.5 г		 углеводы
5.3 г


Рецепт «Голубцы по-турецки»:


Подготовка капустных листьев:
Вырезать капустную кочерыжку. Поместить вилок в пищевой пакет и поставить в СВЧ (800 вт) на 15 минут. Достать из пакета и поместить под струю холодной воды - капустные листья раскроются как цветок.
Если листья твердые, поместить их опять в пакет и парить еще минуты 2-3.
Обрезать листья тщательно удалив все утолщения. Они должны быть очень мягкие, но не рваться.

Все перечисленные ингредиенты, кроме бульона, масла и укропа, добавить в фарш.

Хорошо перемешать и оставить на 2 часа.

Способ №1:
Выстелить лист капусты, если он короткий поместите внахлест еще один. С самого края поместить тонкой бороздкой фарш.

И плотно скрутить колбаской.

Скрутить голубец улиткой.

Способ №2:
Все так же как и в 1-ом, но нарезать палочками.

Способ №3:
Нарезать капустный лист на полоски и поместив на край фарш, сложить треугольником.

Вот такие они получаются.

Я приготовила всего понемножку.
Поместить голубцы в жаростойкую форму для запекания смазанную маслом.

Залить 300 г овощного бульона и сверху положить целые веточки укропа. Сверху плотно закрыть форму фольгой. Запекать в прогретой до 190"С 50 минут. Снять фольгу, удалить укроп и запекать еще минут 10 до золотистого цвета.

Способ №4:
Из оставшейся капусты и фарша, я накрутила маленькие, на один укус голубцы, более традиционным способом.
Поместить их в кастрюльку и залить 200 мл бульона, сверху поместить веточки укропа и прижать тарелкой. Довести до кипения, убрать огонь и варить под закрытой крышкой 30 минут.

П. С. я дам внизу ссылку., как крутить голубцы такого типа.

Сервировать голубцы с йогуртом или сметаной, в которые добавить укроп и чеснок.

Мягкие, нежные, они просто тают во рту, очень рекомендую!

способ формовки голубцов https://www.povarenok.ru/recipes/show/148625/



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На обед На праздничный стол На ужин

Теги: второе

Вкусы: овощной пикантный нежный

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Комментарии и отзывы

Шикарные голубцы!!!
большое спасибо!
Наташа,шикарные голубечки!
большое спасибо!
Помню мастер-класс формовки средиземноморских пикантных голубцов.
Спасибо за все исполнения, технологии, буду применять.
Здесь очень аппетитные запеченные голубчики. Беру с удовольствием.
и вам, спасибо!

Интересно,но ........... мне больше нравятся из виноградных листьев,а не из капусты . !!
Из виноградных это уже ДОЛМА, хотя и близкий родственник голубцов.
Ответ для oleg kistanov60
два разных рецепта.....
голубцы-молодцы, формировка супер, малюсенькие тоже делаю, как трубочки, но запеченные у меня не очень любят, готовлю в томатном соусе и что бы его побольше было
Очень интересный рецепт , мне понравилось! , спасибо автору🌹
и вам, спасибо!
Будем готовить!!Спасибо за рецепт!!
и вам, спасибо!
Супер! Какие румяные голубчики - сразу аппетит разыгрался
срочно готовить!
Очаровательные голубчики, Наташа! Отличные способы формовки!
спасибо,дорогая!
Аппетитные голубчики
Наташенька, какие интересные, просто шикарные голубцы!
спасибо, Ирина!
Наташа, отличный рецепт и хорошее, подробное описание. Понравился способ подготовки листьев, я не знала о таком простом способе. Не очень понятно почему блюдо называется по-турецки? Вам плюсик!
Спасибо! Рецепт взят с турецкого сайта. Способ приготовления и формовки , вы так готовили? А турки гоовят именно так. Поэтому и по-турецки. А как их еще назвать?
Аппетитные голубчики , обожаю запечённые в духовке
я тоже! спасибо!
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