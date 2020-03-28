Голубцы по-турецки



Подготовка капустных листьев:

Вырезать капустную кочерыжку. Поместить вилок в пищевой пакет и поставить в СВЧ (800 вт) на 15 минут. Достать из пакета и поместить под струю холодной воды - капустные листья раскроются как цветок.

Если листья твердые, поместить их опять в пакет и парить еще минуты 2-3.

Обрезать листья тщательно удалив все утолщения. Они должны быть очень мягкие, но не рваться.