Мягкие, нежные, и в тоже время в меру пикантные, они просто тают во рту, очень рекомендую!
- 28 марта 2020, 20:30
- 5744
Голубцы по-турецки
Ингредиенты для «Голубцы по-турецки»:
- Капуста белокочанная / Капустa — 1,5 кг
- Рис (у меня Жасмин и я его не бланшировала) — 4 ст. л.
- Фарш мясной — 400 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Перец сладкий красный (перемолоть в блендере или 1 ст.л. перечной пасты) — 100 г
- Паприка сладкая (или копченая) — 1 ч. л.
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Бульон (300+200 овощной или мясной) — 500 мл
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Укроп — 1 пуч.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1524.2 ккал
|
белки
70.8 г
|
жиры
34.5 г
|
углеводы
120.8 г
|Порции
|ккал
254 ккал
|белки
11.8 г
|жиры
5.8 г
|углеводы
20.1 г
|100 г блюда
|ккал
66.3 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
1.5 г
|углеводы
5.3 г
Рецепт «Голубцы по-турецки»:
Подготовка капустных листьев:
Вырезать капустную кочерыжку. Поместить вилок в пищевой пакет и поставить в СВЧ (800 вт) на 15 минут. Достать из пакета и поместить под струю холодной воды - капустные листья раскроются как цветок.
Если листья твердые, поместить их опять в пакет и парить еще минуты 2-3.
Обрезать листья тщательно удалив все утолщения. Они должны быть очень мягкие, но не рваться.
Способ №1:
Выстелить лист капусты, если он короткий поместите внахлест еще один. С самого края поместить тонкой бороздкой фарш.
Я приготовила всего понемножку.
Поместить голубцы в жаростойкую форму для запекания смазанную маслом.
Залить 300 г овощного бульона и сверху положить целые веточки укропа. Сверху плотно закрыть форму фольгой. Запекать в прогретой до 190"С 50 минут. Снять фольгу, удалить укроп и запекать еще минут 10 до золотистого цвета.
Способ №4:
Из оставшейся капусты и фарша, я накрутила маленькие, на один укус голубцы, более традиционным способом.
Поместить их в кастрюльку и залить 200 мл бульона, сверху поместить веточки укропа и прижать тарелкой. Довести до кипения, убрать огонь и варить под закрытой крышкой 30 минут.
Комментарии и отзывы
1 час назад olgatash1416 #
1 час назад natapit # (автор рецепта)
1 час назад красавица киса #
1 час назад natapit # (автор рецепта)
3 часа назад nadinhike #
Спасибо за все исполнения, технологии, буду применять.
Здесь очень аппетитные запеченные голубчики. Беру с удовольствием.
3 часа назад natapit # (автор рецепта)
вчера в 19:11 oleg kistanov60 #
Интересно,но ........... мне больше нравятся из виноградных листьев,а не из капусты . !!
вчера в 20:11 nadinhike #
3 часа назад natapit # (автор рецепта)
3 часа назад natapit # (автор рецепта)
вчера в 16:47 Bad Robot #
3 часа назад natapit # (автор рецепта)
вчера в 15:47 alenanat #
3 часа назад natapit # (автор рецепта)
вчера в 15:02 аля аля #
3 часа назад natapit # (автор рецепта)
вчера в 13:34 Bnatasha #
3 часа назад natapit # (автор рецепта)
вчера в 12:42 Sladkoejca #
3 часа назад natapit # (автор рецепта)
вчера в 9:48 Kuss #
3 часа назад natapit # (автор рецепта)
вчера в 1:38 мисс #
3 часа назад natapit # (автор рецепта)
позавчера 7Катюша77 #
3 часа назад natapit # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера natapit # (автор рецепта)
позавчера RudayaV #
позавчера natapit # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера natapit # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: