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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Куличи
  • 29 марта 2020, 15:22
  • 5035

Кулич без дрожжей

Рецепт: Кулич без дрожжей

Вкусный кулич можно приготовить легко, без замеса теста руками и за 20 мин (+выпечка). Получаются они мягкие, по-домашнему тяжелые и совсем не сухие. Очень рекомендую попробовать, я их уже с середины марта пеку и все просят повторить ))) Для удобства ингредиенты прописала для 1 кулича, если маленькие формы 2-3

Категория: Выпечка Изделия из теста Куличи

Ингредиенты для «Кулич без дрожжей»:

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2910.4 ккал 		белки
39.1 г 		жиры
103.6 г 		углеводы
460.4 г
100 г блюда
ккал
319.8 ккал		 белки
4.3 г		 жиры
11.4 г		 углеводы
50.6 г


Рецепт «Кулич без дрожжей»:

Жидкие ингредиенты, желательно, использовать комнатной температуры.

Глазурь: яичный белок - 1 шт сахарная пудра -100 гр сок лимона 2 ч. л. (или 1 ч. л лимонный кислоты

1. Залить изюм кипятком и оставить, пока будем готовить тесто. Сливочное масло растопить и остудить
2. Соединяем сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, крахмал, соду, соль, ванильный сахар
3. Взбиваем до пышной пены яйцо и сахар, добавляем молоко, сметану, сливочное масло и еще раз взбиваем
4. Добавляем сухую смесь частями, постоянно взбивая. Кладем изюм. Заполняем формы на ¾ и отправляем в духовку на 45 мин при 180*С
5. Для глазури взбиваем белок, как только станет пенкой, добавляем пудру и продолжаем взбивать. Когда белок перестанет стекать, добавить лимонный сок. Взбиваем, пока от миксера не будут оставаться устойчивые следы (в общем около 10 минут)
6. Обмакнуть кулич и украсить посыпкой.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На праздничный стол : Пасха На ужин : На десерт

Теги: пасха праздник гости

Вкусы: бесподобный изысканный ванильный

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Кулич без дрожжей
Описание: Вкусный кулич можно приготовить легко, без замеса теста руками и за 20 мин (+выпечка). Получаются они мягкие, по-домашнему тяжелые и совсем не сухие. Очень рекомендую попробовать, я их уже с середины марта пеку и все просят повторить ))) Для удобства ингредиенты прописала для 1 кулича, если маленькие формы 2-3


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Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт. Сколько раз пробовала печь куличи, всегда получались неудачно (руки-крюки). Буду пробовать по вашим рекомендациям
Спасибо за рецепт! Обязательно попробую ! Всегда пекла дрожжевые,но ваша "демонстрация" "настаивает",что надо именно ЭТОТ !
Большое Спасибо за рецепт! Испекла вчера не как кулич, а как просто как кекс к чаю, сверху посыпала сахарной пудрой, получилось очень вкусно, мягко, ароматно!
Пекла дольше, чем в рецепте - ориентируйтесь по своей духовке,
Автору - благодарность!
Спасибо вам большое за добрые слова ))) Да, он похож на кекс по вкусу
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