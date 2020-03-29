Вкусный кулич можно приготовить легко, без замеса теста руками и за 20 мин (+выпечка). Получаются они мягкие, по-домашнему тяжелые и совсем не сухие. Очень рекомендую попробовать, я их уже с середины марта пеку и все просят повторить ))) Для удобства ингредиенты прописала для 1 кулича, если маленькие формы 2-3
- 29 марта 2020, 15:22
- 5035
Кулич без дрожжей
Ингредиенты для «Кулич без дрожжей»:
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Соль — 1 щепот.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 150 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Масло сливочное — 100 г
- Молоко — 150 мл
- Изюм (100) — 50 г
- Сода (на кончике ножа) — 1 щепот.
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2910.4 ккал
|
белки
39.1 г
|
жиры
103.6 г
|
углеводы
460.4 г
|100 г блюда
|ккал
319.8 ккал
|белки
4.3 г
|жиры
11.4 г
|углеводы
50.6 г
Рецепт «Кулич без дрожжей»:
Глазурь: яичный белок - 1 шт сахарная пудра -100 гр сок лимона 2 ч. л. (или 1 ч. л лимонный кислоты
1. Залить изюм кипятком и оставить, пока будем готовить тесто. Сливочное масло растопить и остудить
2. Соединяем сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, крахмал, соду, соль, ванильный сахар
3. Взбиваем до пышной пены яйцо и сахар, добавляем молоко, сметану, сливочное масло и еще раз взбиваем
4. Добавляем сухую смесь частями, постоянно взбивая. Кладем изюм. Заполняем формы на ¾ и отправляем в духовку на 45 мин при 180*С
5. Для глазури взбиваем белок, как только станет пенкой, добавляем пудру и продолжаем взбивать. Когда белок перестанет стекать, добавить лимонный сок. Взбиваем, пока от миксера не будут оставаться устойчивые следы (в общем около 10 минут)
6. Обмакнуть кулич и украсить посыпкой.
Комментарии и отзывы
6 часов назад Галина Вороненко #
вчера в 18:44 ira-lila #
31 марта luchiklena #
Пекла дольше, чем в рецепте - ориентируйтесь по своей духовке,
Автору - благодарность!
31 марта Karimovi # (автор рецепта)
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