KarimoviПоваренок 2 уровня 29 марта 2020, 15:22

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Кулич без дрожжей

Вкусный кулич можно приготовить легко, без замеса теста руками и за 20 мин (+выпечка). Получаются они мягкие, по-домашнему тяжелые и совсем не сухие. Очень рекомендую попробовать, я их уже с середины марта пеку и все просят повторить ))) Для удобства ингредиенты прописала для 1 кулича, если маленькие формы 2-3

Ингредиенты для «Кулич без дрожжей»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

2910.4 ккал белки

39.1 г жиры

103.6 г углеводы

460.4 г 100 г блюда ккал

319.8 ккал белки

4.3 г жиры

11.4 г углеводы

50.6 г

Рецепт «Кулич без дрожжей»:

Жидкие ингредиенты, желательно, использовать комнатной температуры.



Глазурь: яичный белок - 1 шт сахарная пудра -100 гр сок лимона 2 ч. л. (или 1 ч. л лимонный кислоты



1. Залить изюм кипятком и оставить, пока будем готовить тесто. Сливочное масло растопить и остудить

2. Соединяем сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, крахмал, соду, соль, ванильный сахар

3. Взбиваем до пышной пены яйцо и сахар, добавляем молоко, сметану, сливочное масло и еще раз взбиваем

4. Добавляем сухую смесь частями, постоянно взбивая. Кладем изюм. Заполняем формы на ¾ и отправляем в духовку на 45 мин при 180*С

5. Для глазури взбиваем белок, как только станет пенкой, добавляем пудру и продолжаем взбивать. Когда белок перестанет стекать, добавить лимонный сок. Взбиваем, пока от миксера не будут оставаться устойчивые следы (в общем около 10 минут)

6. Обмакнуть кулич и украсить посыпкой.