Очень люблю луковые пироги. А этот пирожок пеку часто. Это быстро, просто, очень луково и вкусно! Хорош и на завтрак, и на ужин, и для неожиданных гостей.
- 30 марта 2020, 21:04
- 9889
Луковый пирог на сковороде
Ингредиенты для «Луковый пирог на сковороде»:
- Лук репчатый (180-200 г) — 2 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сыр голландский (любой сыр, который хорошо плавится) — 75 г
- Мука пшеничная / Мука (без горки) — 3 ст. л.
- Соль — 3/4 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Лук зеленый (резаный) — 3 ст. л.
- Специи (травы итальянской кухни) — 1 ч. л.
- Масло растительное (для смазывания сковороды) — 1 ст. л.
- Перец черный (по вкусу) — 1 щепот.
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
972.3 ккал
|
белки
47.2 г
|
жиры
43.6 г
|
углеводы
99.9 г
|Порции
|ккал
324.1 ккал
|белки
15.7 г
|жиры
14.5 г
|углеводы
33.3 г
|100 г блюда
|ккал
180.1 ккал
|белки
8.7 г
|жиры
8.1 г
|углеводы
18.5 г
Рецепт «Луковый пирог на сковороде»:
Репчатый лук чистим и нарезаем так мелко, как только можем.
Не советую использовать блендер или мясорубку.
Лук укладываем в кастрюльку, заливаем крутым кипятком, накрываем крышкой и отставляем минут на 15.
В миску разбиваем яйца, добавляем соль, сахар, травы итальянской кухни, нарезанный зеленый лук и муку
Репчатый лук откидываем на сито, несколько раз встряхиваем, освобождаясь от воды, выкладываем в миску, присыпаем черным перцем и хорошо вымешиваем
Сковороду, диаметром 20 см, смазываем растительным маслом, ставим на средний огонь и немного разогреваем. Выкладываем луковое тесто, разравниваем ложкой.
Теперь пирог нужно перевернуть на другую сторону. Можно сделать это широкой лопаткой, но я, чтобы не рисковать, просто переворачиваю пирог на другую сковороду, немного большего диаметра, и жарю ещё 10 минут.
Комментарии и отзывы
2 часа назад Dama-Lorik #
2 часа назад VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
12 часов назад Wera13 #
5 часов назад VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
13 часов назад inulia68 #
5 часов назад VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
вчера в 22:23 wbywkf #
5 часов назад VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
вчера в 18:16 ivkis1999 #
5 часов назад VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
вчера в 14:33 Асенька27 #
вчера в 14:55 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
вчера в 11:51 Kuss #
вчера в 12:11 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
вчера в 10:21 lakshmi-777 #
вчера в 12:12 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
вчера в 7:51 Arina Tarelkina #
вчера в 12:12 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
вчера в 7:12 Stillet #
вчера в 12:13 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
вчера в 6:59 Демурия #
вчера в 12:13 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
вчера в 0:20 Ирушенька #
вчера в 12:13 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
позавчера Щербакова Елена #
вчера в 12:14 VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
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