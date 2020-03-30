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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 30 марта 2020, 21:04
  • 9889

Луковый пирог на сковороде

Рецепт: Луковый пирог на сковороде

Очень люблю луковые пироги. А этот пирожок пеку часто. Это быстро, просто, очень луково и вкусно! Хорош и на завтрак, и на ужин, и для неожиданных гостей.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Луковый пирог на сковороде»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
972.3 ккал 		белки
47.2 г 		жиры
43.6 г 		углеводы
99.9 г
Порции
ккал
324.1 ккал		 белки
15.7 г		 жиры
14.5 г		 углеводы
33.3 г
100 г блюда
ккал
180.1 ккал		 белки
8.7 г		 жиры
8.1 г		 углеводы
18.5 г


Рецепт «Луковый пирог на сковороде»:

Репчатый лук чистим и нарезаем так мелко, как только можем.
Не советую использовать блендер или мясорубку.
Лук укладываем в кастрюльку, заливаем крутым кипятком, накрываем крышкой и отставляем минут на 15.

В миску разбиваем яйца, добавляем соль, сахар, травы итальянской кухни, нарезанный зеленый лук и муку

Сыр трем на крупной терке, добавляем в миску, перемешиваем

Репчатый лук откидываем на сито, несколько раз встряхиваем, освобождаясь от воды, выкладываем в миску, присыпаем черным перцем и хорошо вымешиваем

Сковороду, диаметром 20 см, смазываем растительным маслом, ставим на средний огонь и немного разогреваем. Выкладываем луковое тесто, разравниваем ложкой.

Убавляем огонь до малого, накрываем сковороду крышкой и жарим пирог минут 10.

Теперь пирог нужно перевернуть на другую сторону. Можно сделать это широкой лопаткой, но я, чтобы не рисковать, просто переворачиваю пирог на другую сковороду, немного большего диаметра, и жарю ещё 10 минут.

Перекладываем наш пирог на тарелку и немного остужаем.

Угощайтесь! Очень вкусно со сметаной.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На полдник / На ужин На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : Легкий / На второе / На закуску На полдник На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости

Теги: жарить второе закуска ужин завтрак

Вкусы: сырный луковый нежный

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Луковый пирог на сковороде
Описание: Очень люблю луковые пироги. А этот пирожок пеку часто. Это быстро, просто, очень луково и вкусно! Хорош и на завтрак, и на ужин, и для неожиданных гостей.


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Комментарии и отзывы

Верочка, замечательный пирог, очень аппетитный!
Очень нравится!!! Забираю, спасибо!
Вкуснитища какая,Верочка!
А где соединяем лук с остальными продуктами?
Не поняла вопрос. В описании 4-е фото, всё соединяем в миске, потом выкладываем на сковороду.
О, это точно вкусно! Великолепный пирог!
Лук не люблю. Но в условиях карантина, с огромным запасом лука и любовью к луку мужа, приготовила. Нужно разнообразить меню. Муж слопал сразу все и сказал, что можно сразу еще штуки 2-3 таких приготовить. Вам от него спасибо.
Спасибо, Асенька! Пеките, радуйте мужа! И ему спасибо!
Забрала, Верочка! Как раз на днях смотрела луковые пироги на сковородке!
Спасибо, Наташа! Попробуй, нам очень нравится
Верочка, замечательный пирог!
Ой, я тоже лук обожаю)) жаль в доме закончился)) Непременно приготовлю! Огромное спасибо!
Большое спасибо!
Класс! Красивенький такой получился.
И вкусный, чес слово...
Верочка, прелесть, какой пирог! Румяный красавец!
Ирочка, спасибо!
Это я удачно зашла! Красиво и весной пахнет!
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