dnevnikshowПоваренок 1 уровня 31 марта 2020, 1:59

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Пасхальный кулич "Краффин"

Скоро Пасха и на этот светлый праздник я всегда пеку куличи сама, потому что они всегда получаются очень вкусными и мои близкие всегда рады от меня получить такой вкусный сдобный подарок. В этом году я уже начала готовиться к празднику и впервые решила испечь кулич краффин, этот кулич просто поразил меня своим необычным видом и красотой, поэтому я решила краффинам быть. Рецепт я выбрала на канале Люда изи кук, так как мне показалось, что рецепт там то что нужно и по составу и по видео. Рецепт этот автор вывела сама на новый уровень и поэтому можно смело сказать, что он авторский. Авторский рецепт краффинов от Люда изи кук (LudaEasyCook). Далее я укажу рецепт, по которому получились куличи именно у меня, так как мне потребовалось немного больше муки, чем указано в рецепте и я использовала немного другую начинку - вместо сушеной черники я взяла вишню, а так же автор использовал песочную крошку для начинки, её я тоже исключила. В остальном я полностью придерживалась авторского рецепта. На выходе у меня получилось 4 больших кулича-краффина и вы не представляете, какие они вкусные. Вкусные и мягкие они продолжают оставаться и на 2-е и на 3-е сутки, так на следующий день мы попробовали второй краффин, а на 3-й день съели оставшиеся 2, поделившись со своей семьей и все были в полном вкусовом восторге, а так же все спрашивали, как получился кулич таким красивым? Ах, этим секретом, поделилась на своей канале автор Люда изи кук, которой я очень за это благодарна.

Ингредиенты для «Пасхальный кулич "Краффин"»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

5272.4 ккал белки

116.3 г жиры

171.5 г углеводы

896.5 г Порции ккал

329.5 ккал белки

7.3 г жиры

10.7 г углеводы

56 г 100 г блюда ккал

279 ккал белки

6.2 г жиры

9.1 г углеводы

47.4 г

Рецепт «Пасхальный кулич "Краффин"»:

Шаг 1

В молоко всыпать 1 столовую лодку сахара и всыпать дрожжи, хорошенько перемешать и отставить в сторону на 7 минут, пока не образуется пенная шапка.

Шаг 2

В глубокую емкость разбить 2 яйца и добавить 3 желтка (заранее отделив от белков), высыпать оставшийся сахар и миксером взбить до пышной светлой массы.

Шаг 3

В глубокую емкость просеять большую часть муки и вылить туда подошедшие дрожжи, затем добавить взбитые с сахаром яйца, апельсиновый сок, цедру лимона и апельсина, ванилин и мёд. И замесить тесто, добавив оставшуюся муку.

Шаг 4

Масло растопить и влить в тесто и продолжить вымешивать.

Шаг 5

Дальше вымешивать тесто на столе, до тех пор пока тесто начнёт отлипать от рук и стола и станет эластичным и мягким, у меня ушло на это 30 минут (автор указывает 15 минут) и так как я изначально добавила недостаточно муки (я думаю все дело в моей муке) то по ходу вымешивания я ее досыпала ( автор указывает, что муку добавлять не надо после, а просто вымешивать пока не станет эластичным, но у меня так не получилось) и не смотря на то что муку я подсыпала, тесто получилось супер.

Шаг 6

Переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в тёплое место на 1 час ( я поставила в духовку, вскипятила в ковшике воду и поставила на низ духовки, в результате получилось тёплое и влажное место, в котором моему тесту очень понравилось ) тесто должно увеличиться в размере в 2-3 раза.

Шаг 7

Промыть вишню, цукаты и изюм, просушить и вишню с цукатами мелко порезать. И разложить по тарелочкам. Подготовить формочки для выпекания. Я использовала бумажные формочки. ( Автор предлагает смазать их маслом и удлинить их с помощью пергаментной бумаги, но я этого не делала)

Шаг 8

Подошедшее тесто я разделила на 4 равных части ( у меня получились не совсем равные 332 гр., 330 гр., 352 гр., 340 гр. Именно по этому куличи у меня получились разных размеров) Скатать каждый кусочек в шар, накрыть пленкой и подождать 5 минут.

Шаг 9

Стол присыпать мукой и каждый шар раскатать в тонкий пласт толщиной 2мм. Затем смазать сливочным масло и посыпать начинкой. Свернуть в плотный рулетик, и каждый рулетик разрезать вдоль и свернуть куличик так чтоб слоями наружу.

Сначала сформировать дно и потом сделать красивую вершину и аккуратное переложить в форму. Накрыть куличи пленкой (я ещё сверху накрыла вафельным полотенцем) и отправить на расстойку на час.

Шаг 10

Выпекать при температуре 200•С первый 5 - 7 минут, далее накрыть верхушки фальшей и выпекать при 180•С ещё 35 минут.

Шаг 11

Вкуснейшие куличи готовы, я оставила остывать их в формах и присыпала сахарной пудрой.



Очень рекомендую приготовить такие куличики, теперь это мой любимый рецепт)

Желаю всем здоровья и светлого праздника Пасхи! Любите друг друга и готовьте с любовью)