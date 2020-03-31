Пасхальный кулич "Краффин"

Скоро Пасха и на этот светлый праздник я всегда пеку куличи сама, потому что они всегда получаются очень вкусными и мои близкие всегда рады от меня получить такой вкусный сдобный подарок. В этом году я уже начала готовиться к празднику и впервые решила испечь кулич краффин, этот кулич просто поразил меня своим необычным видом и красотой, поэтому я решила краффинам быть. Рецепт я выбрала на канале Люда изи кук, так как мне показалось, что рецепт там то что нужно и по составу и по видео. Рецепт этот автор вывела сама на новый уровень и поэтому можно смело сказать, что он авторский. Авторский рецепт краффинов от Люда изи кук (LudaEasyCook). Далее я укажу рецепт, по которому получились куличи именно у меня, так как мне потребовалось немного больше муки, чем указано в рецепте и я использовала немного другую начинку - вместо сушеной черники я взяла вишню, а так же автор использовал песочную крошку для начинки, её я тоже исключила. В остальном я полностью придерживалась авторского рецепта. На выходе у меня получилось 4 больших кулича-краффина и вы не представляете, какие они вкусные. Вкусные и мягкие они продолжают оставаться и на 2-е и на 3-е сутки, так на следующий день мы попробовали второй краффин, а на 3-й день съели оставшиеся 2, поделившись со своей семьей и все были в полном вкусовом восторге, а так же все спрашивали, как получился кулич таким красивым? Ах, этим секретом, поделилась на своей канале автор Люда изи кук, которой я очень за это благодарна.
- 31 марта 2020, 1:59
- 5572
Пасхальный кулич "Краффин"
Ингредиенты для «Пасхальный кулич "Краффин"»:
- Мука пшеничная / Мука (+ -150 гр.) — 750 г
- Молоко (тёплое) — 200 мл
- Дрожжи (быстродействующие) — 12 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Желток яичный — 3 шт
- Сахар тростниковый (для тех кто любит послаще, можно сахара добавить больше) — 120 г
- Соль — 1/4 ч. л.
- Сок апельсиновый (свежевыжатый) — 50 мл
- Ванильная эссенция (экстракт) — 1 ч. л.
- Цедра лимона — 1 ст. л.
- Цедра апельсина — 1 ст. л.
- Мед — 2 ст. л.
- Масло сливочное — 150 г
- Вишня (сушеная) — 100 г
- Цукаты — 100 г
- Изюм — 100 г
Время приготовления:
Количество порций: 16
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5272.4 ккал
|
белки
116.3 г
|
жиры
171.5 г
|
углеводы
896.5 г
|Порции
|ккал
329.5 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
10.7 г
|углеводы
56 г
|100 г блюда
|ккал
279 ккал
|белки
6.2 г
|жиры
9.1 г
|углеводы
47.4 г
Рецепт «Пасхальный кулич "Краффин"»:
В молоко всыпать 1 столовую лодку сахара и всыпать дрожжи, хорошенько перемешать и отставить в сторону на 7 минут, пока не образуется пенная шапка.
Шаг 2
В глубокую емкость разбить 2 яйца и добавить 3 желтка (заранее отделив от белков), высыпать оставшийся сахар и миксером взбить до пышной светлой массы.
Шаг 3
В глубокую емкость просеять большую часть муки и вылить туда подошедшие дрожжи, затем добавить взбитые с сахаром яйца, апельсиновый сок, цедру лимона и апельсина, ванилин и мёд. И замесить тесто, добавив оставшуюся муку.
Шаг 4
Масло растопить и влить в тесто и продолжить вымешивать.
Шаг 5
Дальше вымешивать тесто на столе, до тех пор пока тесто начнёт отлипать от рук и стола и станет эластичным и мягким, у меня ушло на это 30 минут (автор указывает 15 минут) и так как я изначально добавила недостаточно муки (я думаю все дело в моей муке) то по ходу вымешивания я ее досыпала ( автор указывает, что муку добавлять не надо после, а просто вымешивать пока не станет эластичным, но у меня так не получилось) и не смотря на то что муку я подсыпала, тесто получилось супер.
Шаг 6
Переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в тёплое место на 1 час ( я поставила в духовку, вскипятила в ковшике воду и поставила на низ духовки, в результате получилось тёплое и влажное место, в котором моему тесту очень понравилось ) тесто должно увеличиться в размере в 2-3 раза.
Шаг 7
Промыть вишню, цукаты и изюм, просушить и вишню с цукатами мелко порезать. И разложить по тарелочкам. Подготовить формочки для выпекания. Я использовала бумажные формочки. ( Автор предлагает смазать их маслом и удлинить их с помощью пергаментной бумаги, но я этого не делала)
Шаг 8
Подошедшее тесто я разделила на 4 равных части ( у меня получились не совсем равные 332 гр., 330 гр., 352 гр., 340 гр. Именно по этому куличи у меня получились разных размеров) Скатать каждый кусочек в шар, накрыть пленкой и подождать 5 минут.
Шаг 9
Стол присыпать мукой и каждый шар раскатать в тонкий пласт толщиной 2мм. Затем смазать сливочным масло и посыпать начинкой. Свернуть в плотный рулетик, и каждый рулетик разрезать вдоль и свернуть куличик так чтоб слоями наружу.
Сначала сформировать дно и потом сделать красивую вершину и аккуратное переложить в форму. Накрыть куличи пленкой (я ещё сверху накрыла вафельным полотенцем) и отправить на расстойку на час.
Шаг 10
Выпекать при температуре 200•С первый 5 - 7 минут, далее накрыть верхушки фальшей и выпекать при 180•С ещё 35 минут.
Шаг 11
Вкуснейшие куличи готовы, я оставила остывать их в формах и присыпала сахарной пудрой.
Очень рекомендую приготовить такие куличики, теперь это мой любимый рецепт)
Желаю всем здоровья и светлого праздника Пасхи! Любите друг друга и готовьте с любовью)
Комментарии и отзывы
вчера в 12:07 venom я #
вчера в 13:53 dnevnikshow # (автор рецепта)
вчера в 23:07 venom я #
позавчера Татиана90 #
Кстати, протестую, два куличика далеко "уродцы", а эксклюзивный дизайн. Это же не поток, а штучная ручная работа ))
вчера в 13:54 dnevnikshow # (автор рецепта)
31 марта Львеша-2015 #
31 марта dnevnikshow # (автор рецепта)
31 марта olgane3 #
31 марта dnevnikshow # (автор рецепта)
31 марта galina dmitrieva #
31 марта dnevnikshow # (автор рецепта)
31 марта gorschkovaov #
31 марта dnevnikshow # (автор рецепта)
1 апреля gorschkovaov #
31 марта Ольга Ольгаевро #
31 марта dnevnikshow # (автор рецепта)
31 марта joop7 #
31 марта dnevnikshow # (автор рецепта)
31 марта Хабаровчаночка #
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