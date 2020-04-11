Я очень люблю красивое оформление любых блюд, и всегда с восторгом наблюдаю за работами других, стараюсь и сама готовить тематически, украшая и добавляя что то интересное. На пасхальные посиделки, например, буду печь и такие лепёшки. PS.: Обратите внимание, на главном фото только один вариант, в рецепте их больше. Заходите.
- 11 апреля 2020, 0:05
- 1873
Лепёшки "Нарядные"
Ингредиенты для «Лепёшки "Нарядные"»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Молоко — 160 мл
- Смалец (растительное масло) — 20 г
- Сахар — 1 ч. л.
- Дрожжи (сухие) — 4 г
- Соль (1/2 ч.л.) — по вкусу
- Куркума (1/2 ч.л.) — по вкусу
Дополнительно
- Лук красный — по вкусу
- Помидоры черри — по вкусу
- Лук зеленый — по вкусу
- Укроп — по вкусу
- Семена (лён, укроп, тмин) — по вкусу
- Соль (крупная , морская) — по вкусу
- Моцарелла — по вкусу
Время приготовления:
Рецепт «Лепёшки "Нарядные"»:
Вымесить тесто до однородности, сформовать колобок.
Поместить тесто в смазанную маслом миску,
прикрыть плёнкой и убрать в тёплое место для выбраживания.
Выпекать при температуре 190-200 градусов, 15-20 минут.
Я выпекаю на пекарском камне, поэтому 10 минут и румяные лепёшки готовы.
Достав из духовки, слегка остудить.
Творите красоту, украшайте свою жизнь и жизнь своих близких,
даже так, на своей кухне, в своей семье, в своём доме...
Помним, красота спасает мир!
Рекомендую испечь такие лепёшки даже и без украшения,
смотрите какой мякиш. Воздушный, просто.
Разлом горячих:
Разрез остывших :
.
Комментарии и отзывы
4 часа назад Бархатные ручки #
4 часа назад Vishnja #
4 часа назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Мне очень приятно что нравится.
4 часа назад Юта-2015 #
4 часа назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 часов назад Крупеня #
5 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
В принципе подойдёт любое дрожжевое тесто.
6 часов назад VMaklaud #
6 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 часов назад pchelka3343 #
6 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 часов назад inulia68 #
6 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 часов назад Вера Черкасова #
7 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
9 часов назад nadin0930 #
Про вкус и не сомневаюсь, сама часто куркуму в тесто добавляю, поэтому представляю!
Ты так нежно оформила, словно акварели, Люда!
Настоящий художник! Наследница художника!
С Рецептом Дня!!! Удачи!!!
7 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Надюшка, благодарю, дорогая.
9 часов назад gapcalova #
7 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Спасибо за доброе внимание к рецепту.
11 часов назад olgatash1416 #
7 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
- безумно приятно.
11 часов назад Le poisson d or #
7 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
12 часов назад lakshmi-777 #
7 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Спасибо, Солнышко.
4 часа назад lakshmi-777 #
13 часов назад mbolsakova16 #
7 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Вы ещё и угостите их, подруги будут рады.
вчера в 22:26 solnce 0606 #
вчера в 22:49 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
вчера в 20:27 топиарий #
вчера в 22:18 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
вчера в 17:44 jannasimf #
вчера в 17:45 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
вчера в 16:38 ирпенчанка #
вчера в 17:16 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
вчера в 15:32 наташа лучко #
вчера в 16:28 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
вчера в 12:57 Dama-Lorik #
вчера в 13:10 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: