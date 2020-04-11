Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 11 апреля 2020, 0:05
  • 1873

Лепёшки "Нарядные"

Рецепт: Лепёшки Нарядные

Я очень люблю красивое оформление любых блюд, и всегда с восторгом наблюдаю за работами других, стараюсь и сама готовить тематически, украшая и добавляя что то интересное. На пасхальные посиделки, например, буду печь и такие лепёшки. PS.: Обратите внимание, на главном фото только один вариант, в рецепте их больше. Заходите.

Категория: Выпечка Изделия из теста Лепешки

Ингредиенты для «Лепёшки "Нарядные"»:

Тесто

Дополнительно

Время приготовления:


Рецепт «Лепёшки "Нарядные"»:

В тёплое молоко добавить соль, просеянную муку, куркуму, дрожжи, сахар.

Смешать до однородности, добавить смалец (за неимением растительное или топлёное масло).

Вымесить тесто до однородности, сформовать колобок.
Поместить тесто в смазанную маслом миску,
прикрыть плёнкой и убрать в тёплое место для выбраживания.

Тесто обмять, разделить на 4 части.
Подкатать в колобки, накрыть плёнкой, оставить на 10 минут.

Духовку включить на разогрев.
Приготовить всё для украшения.

Сформовать лепёшки, растянув тесто руками, украсить по желанию и вкусу. Например, такие.

Или вот так.
Накрыть плёнкой, дать расстояться, 20-25 минут.

Выпекать при температуре 190-200 градусов, 15-20 минут.
Я выпекаю на пекарском камне, поэтому 10 минут и румяные лепёшки готовы.
Достав из духовки, слегка остудить.





Творите красоту, украшайте свою жизнь и жизнь своих близких,
даже так, на своей кухне, в своей семье, в своём доме...
Помним, красота спасает мир!








Рекомендую испечь такие лепёшки даже и без украшения,
смотрите какой мякиш. Воздушный, просто.
Разлом горячих:





Разрез остывших :


.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Лига мультипекарей" - плита и духовка На завтрак : Сытный завтрак На обед На полдник На праздничный стол : Пасха На ужин

Теги: духовка выпечка хлеб праздник гости завтрак обед ужин детям

Вкусы: печеный хлебный овощной

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Лепёшки Нарядные
Описание: Я очень люблю красивое оформление любых блюд, и всегда с восторгом наблюдаю за работами других, стараюсь и сама готовить тематически, украшая и добавляя что то интересное. На пасхальные посиделки, например, буду печь и такие лепёшки. PS.: Обратите внимание, на главном фото только один вариант, в рецепте их больше. Заходите.


Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Люда, какая красота! Нарядные и аппетитные лепёшки! А мякиш какой воздушный!
Людочка, очень аппетитно и интересно! Ты помогаешь встретить праздник с красивой выпечкой и оформлением! Лепёшки в разломе очень пышные! Удачи!
Любаша, спасибо .
Мне очень приятно что нравится.
Людочка, красота какая!!! Лепешка у тебя восхитительная и сама по себе, румяная, идеально пропеченая, мякиш чудесный, а с украшением просто шикарно!!!
Танечка, спасибо . Да, тесто отличное.
Я тоже дрожжевые лепешки уже два дня пеку по похожему рецепту, вкусные получаются. Спасибо за идею украсить их!
И Вам спасибо за внимание к рецепту.
В принципе подойдёт любое дрожжевое тесто.
Обалдеть! Вряд ли буду печь, зашел только похвалить за украшение - ооочень красиво!
Спасибо Вам огромное, мне очень приятно.
Фантазёрка!!!
Спасибо огромное.
Какое красивое украшение, Людочка, на цветы похоже! А мякиш на разломе......пух... .
Родная, Иннуля, как же я рада видеть тебя. Да, хороши лепёшки, угощайся, дорогая.
Красотища 👍 обязательно испеку, забрала в кк.
Вера, спасибо. Пеките на доброе здоровье, радуйте близких.
Ооооо, какая красота!!!
Про вкус и не сомневаюсь, сама часто куркуму в тесто добавляю, поэтому представляю!
Ты так нежно оформила, словно акварели, Люда!
Настоящий художник! Наследница художника!
С Рецептом Дня!!! Удачи!!!
Есть у меня художественные корни, таланту нема ...
Надюшка, благодарю, дорогая.
очень нарядно! особенно мне тесто понравилось.
Тесто очень вкусное, прямо, буду нескромной, шикарное тесто. Буду теперь часто печь из него.
Спасибо за доброе внимание к рецепту.
Надо же как красиво и оригинально!!! Людочка, браво!!!
Спасибо, Олечка.
Людочка, браво!!!
- безумно приятно.
Спасибо! Действительно оригинально и красиво. С таким украшением выпечки не сталкивалась.
Спасибо большое.
Людочка, какие красивые лепёшки получились! Глаза радуются!
Ах, Анжелика, безумно приятно что нравятся лепёшки.
Спасибо, Солнышко.
Спасибо большое за рецептик ! Надо же – я даже и не задумывалась, как интересно можно приготовить обычные лепёшки . Обязательно подругам расскажу !
Спасибо и Вам за интерес к рецепту и добрые слова.
Вы ещё и угостите их, подруги будут рады.
Людочка, какие нарядные лепешки, просто загляденье
Спасибо, Эльза, огромное спасибо.
Ах Людочка.какая красота какие обалденные лепёшечки...прям картина маслом очень аппетитные!!!
Анечка, дорогой мой Дружочек, спасибо огромное.
Люда, красота какая! Празднично-красивые и вкусные лепёшки!
Спасибо, Жанночка. Очень вкусные, бесподобно вкусные.
Людочка! Красота неописуемая! Браво! Удачи на конкурсе!
Спасибо, дорогая моя. Мне очень приятненько.
Людочка - супер! такое любой стол украсит! утащила себе
Наташа, огромное спасибо. Да, это точно.
Замечательные лепёшки, красивые и очень аппетитные!
Спасибо, Лариса.
Замечательные лепёшки, красивые и очень аппетитные!
, очень приятно читать такое.
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook