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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/164015/]Лепёшки "Нарядные"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/164015/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020apr/11/17/2688629_24862-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Лепешки Я очень люблю красивое оформление любых блюд, и всегда с восторгом наблюдаю за работами других, стараюсь и сама готовить тематически, украшая и добавляя что то интересное. На пасхальные посиделки, например, буду печь и такие лепёшки. PS.: Обратите внимание, на главном фото только один вариант, в рецепте их больше. Заходите. Ингредиенты: Мука пшеничная, Молоко, Смалец, Сахар, Дрожжи, Соль, Куркума, Лук красный, Помидоры черри, Лук зеленый, Укроп, Семена, Моцарелла. Тэги: духовка, выпечка, хлеб, праздник, гости, завтрак, обед, ужин, детям.