Пористый, слегка влажноватый мякиш и кусочки кисленькой клюквы в сладком тесте- именно такой творожный кулич я всегда хотела испечь. Пробовала несколько рецептов, но они меня не устроили- то слишком похоже на кекс, то слишком много творога. Этот рецепт оказался идеальным для меня и моей семьи. А испечь это чудо мне помогла моя помощница- хлебопечь Редмонд. Украшать можно по своему вкусу- я посыпала сахарной пудрой.
- 12 апреля 2020, 19:03
- 1226
Творожный кулич с клюквой
Ингредиенты для «Творожный кулич с клюквой»:
- Мука пшеничная / Мука (может понадобиться больше или меньше, в зависимости от качества муки и творога) — 250 г
- Масло сливочное — 50 г
- Сахар — 80 г
- Молоко — 100 мл
- Яйцо куриное — 1 шт
- Творог — 130 г
- Дрожжи (живые) — 10 г
- Клюква (у меня вяленая) — 30 г
- Коньяк (можно взять ром или водку, количество,необходимое, что бы полностью покрыть клюкву) — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1928.9 ккал
|
белки
62.2 г
|
жиры
54.2 г
|
углеводы
283.2 г
|100 г блюда
|ккал
260.7 ккал
|белки
8.4 г
|жиры
7.3 г
|углеводы
38.3 г
Рецепт «Творожный кулич с клюквой»:
Продукты, которые нам понадобятся. Клюкву предварительно замочить в алкоголе минимум на 2 часа. Дрожжи я предварительно "оживляю", добавив в них половину теплого молока с щепоткой сахара и оставляю до появления характерной шапочки.
Через некоторое время добавляем клюкву с коньяком, мне пришлось добавить еще муки, так как тесто стало жидковатым. То есть всего у меня ушло около 250 грамм.
Так как тесто для куличей сдобное, то после окончании программы я, посмотрев в окошечко хлебопечки, не открывая крышку, оставила тесто еще на 10 минут.
Вот теперь ставим на выпечку- у меня 1час. По окончании программы проверяем тесто деревянной палочкой на готовность, я добавила еще 15 минут выпечки. После окончания всей выпечки я открываю крышку хлебопечки и оставляю кулич на 15 нут дозревать. Конечно, кулич получается непривычной, квадратной формы.
Комментарии и отзывы
вчера в 15:50 hel-zei #
14 апреля мисс #
14 апреля Мила-Людок # (автор рецепта)
13 апреля julja31121983 #
14 апреля Мила-Людок # (автор рецепта)
13 апреля Ipolitova #
13 апреля Мила-Людок # (автор рецепта)
13 апреля Демурия #
13 апреля Мила-Людок # (автор рецепта)
12 апреля Ирушенька #
13 апреля Мила-Людок # (автор рецепта)
12 апреля Марина Мармеладинка #
13 апреля Мила-Людок # (автор рецепта)
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