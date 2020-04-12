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  • 12 апреля 2020, 19:03
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Творожный кулич с клюквой

Рецепт: Творожный кулич с клюквой

Пористый, слегка влажноватый мякиш и кусочки кисленькой клюквы в сладком тесте- именно такой творожный кулич я всегда хотела испечь. Пробовала несколько рецептов, но они меня не устроили- то слишком похоже на кекс, то слишком много творога. Этот рецепт оказался идеальным для меня и моей семьи. А испечь это чудо мне помогла моя помощница- хлебопечь Редмонд. Украшать можно по своему вкусу- я посыпала сахарной пудрой.

Категория: Выпечка Изделия из теста Куличи

Ингредиенты для «Творожный кулич с клюквой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1928.9 ккал 		белки
62.2 г 		жиры
54.2 г 		углеводы
283.2 г
100 г блюда
ккал
260.7 ккал		 белки
8.4 г		 жиры
7.3 г		 углеводы
38.3 г

Рецепт «Творожный кулич с клюквой»:

Продукты, которые нам понадобятся. Клюкву предварительно замочить в алкоголе минимум на 2 часа. Дрожжи я предварительно "оживляю", добавив в них половину теплого молока с щепоткой сахара и оставляю до появления характерной шапочки.

Творог взбиваем блендером до мягкости

Взбиваем до пены яйца с сахаром

Добавляем в яичную смесь "активированные" дрожжи, оставшееся молоко, творог, продолжаем взбивать

Добавляем муку, тщательно перемешиваем

Добавляем порезанное на кусочки масло. Тесто должно получиться не крутое, мягкое, "живое"

Перекладываем тесто в чашу хлебопечки, выбираем программу дрожжевое тесто. У меня это 1,5 часа.

Через некоторое время добавляем клюкву с коньяком, мне пришлось добавить еще муки, так как тесто стало жидковатым. То есть всего у меня ушло около 250 грамм.

Так как тесто для куличей сдобное, то после окончании программы я, посмотрев в окошечко хлебопечки, не открывая крышку, оставила тесто еще на 10 минут.

Вот теперь ставим на выпечку- у меня 1час. По окончании программы проверяем тесто деревянной палочкой на готовность, я добавила еще 15 минут выпечки. После окончания всей выпечки я открываю крышку хлебопечки и оставляю кулич на 15 нут дозревать. Конечно, кулич получается непривычной, квадратной формы.

Мякиш очень пористый и нежный

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Лига мультипекарей" - с REDMOND На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На праздничный стол : Пасха На ужин : На десерт Рецепт для хлебопечки

Теги: десерт обед ужин полдник

Вкусы: сладкий сдобный

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Творожный кулич с клюквой
Описание: Пористый, слегка влажноватый мякиш и кусочки кисленькой клюквы в сладком тесте- именно такой творожный кулич я всегда хотела испечь. Пробовала несколько рецептов, но они меня не устроили- то слишком похоже на кекс, то слишком много творога. Этот рецепт оказался идеальным для меня и моей семьи. А испечь это чудо мне помогла моя помощница- хлебопечь Редмонд. Украшать можно по своему вкусу- я посыпала сахарной пудрой.


Комментарии и отзывы

1, 5 часа дрожжевое тесто что з это время делается в вашей хлебопечке?
обожаю творожные куличи
Спасибо! Я теперь то же
Зачем клюкву замачивать в алкоголе?
спасибо за интерес к рецепту, во-первых для мягкости и увлажнения и приобретения своебразного вкуса и аромата, а сам алкоголь при температурной обработке испаряется.
На фото замечательный. Но я никогда не пробовала творожный кулич!? Может стоит попробовать для разнообразия. Спасибо за предложенный (проверенный) рецепт
Спасибо огромное! Кулич и правда очень вкусный, если решитесь попробовать- с мукой осторожно, очень продукты все разные!
Людочка, очаровательный кулич!
Ирочка, спасибо большое!
Люда, обожаю творожные куличи, твой очень хорош!
Марина, спасибо большое, мне он то же очень понравился!
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