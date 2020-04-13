Хочу предложить простой, удачный рецепт выпечки сладких булочек плюшек для домашнего чаепития. Плюшка — небольшая, сдобная, плоская булочка, завёрнутая спиралью в виде сердечка или любой другой фигуры. Булочки нежные, воздушные, слоистые.
- 13 апреля 2020, 8:04
- 11348
Булочки плюшки домашние
Ингредиенты для «Булочки плюшки домашние»:
Опара
- Дрожжи (свежие) — 30 г
- Молоко (теплое) — 250 мл
- Сахар (от общего объема) — 2 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (от общего объема) — 2 ст. л.
Тесто
- Сахар — 120 г
- Яйцо куриное — 1/2 шт
- Ванильный сахар (8г) — 1 пакет.
- Соль (щепотка)
- Масло сливочное (комнатной температуры,не топить!!!) — 70 г
- Масло растительное (без запаха) — 3 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 700 г
- Йогурт (натуральный 3,5%жир.) — 150 г
- Разрыхлитель теста (15г) — 1 пакет.
Дополнительно
- Яйцо куриное (у нас осталось от замеса теста)
- Масло растительное (для начинки) — 50 мл
- Сахар (для начинки по вкусу)
- Молоко (для яйца смазывать булочки) — 1 ч. л.
Количество порций: 20
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5030.8 ккал
|
белки
111.3 г
|
жиры
164.9 г
|
углеводы
784 г
|Порции
|ккал
251.5 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
8.2 г
|углеводы
39.2 г
|100 г блюда
|ккал
308.6 ккал
|белки
6.8 г
|жиры
10.1 г
|углеводы
48.1 г
Рецепт «Булочки плюшки домашние»:
Раскрошить свежие дрожжи добавить 2ч. л. сахара (взять от общего объема), влить теплое молоко, добавить 2ст. л. муки (от общего объема) перемешать венчиком и оставить на 5мин.
Яйцо взбить.
Добавить чуть больше половины в подошедшие дрожжи (чтобы яйцо не заветрилось, следует накрыть пленкой),
добавить йогурт, сахар и ванильный сахар.
Смешать все венчиком.
Муку смешать с разрыхлителем и солью.
Масло нарезать небольшими кубиками, добавить немного муки,
массу взбить миксером обычными венчиками.
Добавить частями всю муку примерно 620г (оставить на подпыл 80г), замес делала миксером венчики - спирали.
Добавить растительное масло, перемешать лопаткой.
Тесто очень мягкое.
Миску накрыть полотенцем или крышкой и убрать в теплое место на 60мин.
Сделать первую обминку.
Накрыть крышкой и убрать в теплое место еще на 30мин.
Выложить тесто на стол, присыпанный мукой.
Немного обмять, собрать в шар, помогая скребком.
Разделить на 20 равных частей (у меня по 65г).
Тесто жидкое, работаем с мукой.
Каждую часть подкатать в шарик (собирая концы теста к центру).
И выложить на рабочую поверность, присыпанную мукой.
Заготовки накрыть пленкой и оставить в покое на 10мин.
Из каждого шарика раскатать лепешку (овал), кому как нравится.
Чем тоньше раскатать (но без фанатизма), тем больше будет слоев.
Каждую лепешку смазать растительным маслом,
обильно посыпать сахаром.
Свернуть лепёшку рулетиком, сахаром внутрь.
Согнуть рулетик пополам, скрепив концы плотно.
На сгибе рулетика сделать надрез ножом для пиццы на всю глубину, но не до края.
Затем надрез развернуть.
Получилась плюшка в форме "сердечка".
Выложить булочки на противень, накрытый силиконовым ковриком или
пекарской бумагой на расстоянии друг от друга.
Накрыть булочки пленкой и оставить для расстойки на 20-25 мин.
Остатки яйца смешать с 1ч. л. молока или сливок.
За 5-7мин. до выпечки смазать булочки яичной смесью.
Выпекать в разогретой духовки до 200С 20мин. (следите за своей духовкой).
Остужать на решетке.
Чтобы булочки блестели, я покрыла уже готовые крепким сладким-очень сладким чаем.
https://www.povarenok.ru/answers/dlya-chego-dobavlyayut-razryhlitel-v-drozhzhevoe-testo-1637/
Приятного чаепития!!!
Комментарии и отзывы
16 апреля 1Душка1 #
17 апреля mtata # (автор рецепта)
16 апреля nadinhike #
Танюша, принимай работу. Сложилось так, что пекла в один день плюшки и пироги с начинкой из изюма по твоему рецепту. Поэтому на фото и пирожок.
Спасибо тебе за рецепты.
16 апреля mtata # (автор рецепта)
роскошная выпечка ,начинку пойду смотреть
15 апреля акчуч #
16 апреля mtata # (автор рецепта)
спасибо огромное за доверие и великолепное исполнение рецепта
а я бегу к тебе на чай
16 апреля акчуч #
17 апреля mtata # (автор рецепта)
14 апреля Евгения 1976 #
Класс!
15 апреля mtata # (автор рецепта)
14 апреля ИРепка #
15 апреля mtata # (автор рецепта)
14 апреля Kleine Hase #
15 апреля mtata # (автор рецепта)
14 апреля МурКатеринка #
15 апреля mtata # (автор рецепта)
14 апреля Voronenok75 #
15 апреля mtata # (автор рецепта)
14 апреля Демурия #
Спасибо
15 апреля mtata # (автор рецепта)
роскошная формовка,аппетитнейший цвет и очень нежные булочки
14 апреля Hanna21 #
Рецепт забираю в Кк .
Спасибо
15 апреля mtata # (автор рецепта)
14 апреля Покусаева Ольга #
15 апреля mtata # (автор рецепта)
14 апреля Алиева2012 #
15 апреля mtata # (автор рецепта)
14 апреля tanitamarita #
14 апреля mtata # (автор рецепта)
14 апреля Kuss #
14 апреля mtata # (автор рецепта)
14 апреля botanic 80 #
Йогурта не было — в ход пошла ряженка, масла теплого было граммов 30 от силы, скомпенсировал лишней ложкой подсолнечного. Попробовал тесто на вкус — вкусное, что от него и требовалось. Поднялось тоже хорошо. Плюшки удались, но это уже совсем другой рецепт, получается
14 апреля mtata # (автор рецепта)
вы правы за яйцо,в дрожжевое кислое тесто я их уже и не добавляю ,темно нежнее получается
14 апреля Dama-Lorik #
14 апреля mtata # (автор рецепта)
14 апреля красавица киса #
14 апреля mtata # (автор рецепта)
14 апреля красавица киса #
14 апреля мисс #
14 апреля mtata # (автор рецепта)
13 апреля 50511 #
14 апреля mtata # (автор рецепта)
13 апреля lakshmi-777 #
14 апреля mtata # (автор рецепта)
14 апреля lakshmi-777 #
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