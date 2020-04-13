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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Булочки
  • 13 апреля 2020, 8:04
  • 11348

Булочки плюшки домашние

Рецепт: Булочки плюшки домашние

Хочу предложить простой, удачный рецепт выпечки сладких булочек плюшек для домашнего чаепития. Плюшка — небольшая, сдобная, плоская булочка, завёрнутая спиралью в виде сердечка или любой другой фигуры. Булочки нежные, воздушные, слоистые.

Категория: Выпечка Изделия из теста Булочки

Ингредиенты для «Булочки плюшки домашние»:

Опара

Тесто

Дополнительно

Количество порций: 20

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5030.8 ккал 		белки
111.3 г 		жиры
164.9 г 		углеводы
784 г
Порции
ккал
251.5 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
8.2 г		 углеводы
39.2 г
100 г блюда
ккал
308.6 ккал		 белки
6.8 г		 жиры
10.1 г		 углеводы
48.1 г


Рецепт «Булочки плюшки домашние»:

Раскрошить свежие дрожжи добавить 2ч. л. сахара (взять от общего объема), влить теплое молоко, добавить 2ст. л. муки (от общего объема) перемешать венчиком и оставить на 5мин.


Яйцо взбить.
Добавить чуть больше половины в подошедшие дрожжи (чтобы яйцо не заветрилось, следует накрыть пленкой),
добавить йогурт, сахар и ванильный сахар.
Смешать все венчиком.

Муку смешать с разрыхлителем и солью.
Масло нарезать небольшими кубиками, добавить немного муки,
массу взбить миксером обычными венчиками.
Добавить частями всю муку примерно 620г (оставить на подпыл 80г), замес делала миксером венчики - спирали.
Добавить растительное масло, перемешать лопаткой.
Тесто очень мягкое.

Миску накрыть полотенцем или крышкой и убрать в теплое место на 60мин.
Сделать первую обминку.
Накрыть крышкой и убрать в теплое место еще на 30мин.
Выложить тесто на стол, присыпанный мукой.

Немного обмять, собрать в шар, помогая скребком.
Разделить на 20 равных частей (у меня по 65г).
Тесто жидкое, работаем с мукой.
Каждую часть подкатать в шарик (собирая концы теста к центру).


И выложить на рабочую поверность, присыпанную мукой.
Заготовки накрыть пленкой и оставить в покое на 10мин.
Из каждого шарика раскатать лепешку (овал), кому как нравится.
Чем тоньше раскатать (но без фанатизма), тем больше будет слоев.

Каждую лепешку смазать растительным маслом,
обильно посыпать сахаром.
Свернуть лепёшку рулетиком, сахаром внутрь.

Согнуть рулетик пополам, скрепив концы плотно.
На сгибе рулетика сделать надрез ножом для пиццы на всю глубину, но не до края.
Затем надрез развернуть.

Получилась плюшка в форме "сердечка".
Выложить булочки на противень, накрытый силиконовым ковриком или
пекарской бумагой на расстоянии друг от друга.
Накрыть булочки пленкой и оставить для расстойки на 20-25 мин.
Остатки яйца смешать с 1ч. л. молока или сливок.
За 5-7мин. до выпечки смазать булочки яичной смесью.

Выпекать в разогретой духовки до 200С 20мин. (следите за своей духовкой).
Остужать на решетке.
Чтобы булочки блестели, я покрыла уже готовые крепким сладким-очень сладким чаем.

Для чего добавляют разрыхлитель в дрожжевое тесто?
https://www.povarenok.ru/answers/dlya-chego-dobavlyayut-razryhlitel-v-drozhzhevoe-testo-1637/

Приятного чаепития!!!









Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед На полдник На природу

Теги: чаепитие духовка выпечка

Вкусы: нежный сладкий ванильный

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Булочки плюшки домашние
Описание: Хочу предложить простой, удачный рецепт выпечки сладких булочек плюшек для домашнего чаепития. Плюшка — небольшая, сдобная, плоская булочка, завёрнутая спиралью в виде сердечка или любой другой фигуры. Булочки нежные, воздушные, слоистые.


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Фотографии «Булочки плюшки домашние» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Изумительно. Это то, что я давно хотела. Нежное, воздушное, мягкое, лёгкое. Пахнет сладко, сдобно и уютно.
спасибо большое за положительный отклик к рецепту
Плюшки прям пуховые.
Танюша, принимай работу. Сложилось так, что пекла в один день плюшки и пироги с начинкой из изюма по твоему рецепту. Поэтому на фото и пирожок.
Спасибо тебе за рецепты.
Надюша спасибо огромное за доверие и великолепное исполнение рецепта
роскошная выпечка ,начинку пойду смотреть
Как и обещала, спешу с отчетом. Делала точно по рецепту, но немного добавила от себя. Дрожжи брала сухие 1,5 ч.л. Муки всыпала 620 г, потом подсолнечное масло, а потом и оставшуюся по норме муку. Тесто получилось очень такое приятное-приятное. Никаких проблем при лепке не возникло. Часть булочек приготовила с корицей, а в часть добавила изюм. Получилось очень вкусно. Над формовкой еще поработаю, хотя, если честно, думала, что труднее будет так слепить. Пекла при 180 градусах 23-25 минут, хотелось более румяной корочки.
Оленька дорогая,какая роскошная выпечка
спасибо огромное за доверие и великолепное исполнение рецепта
а я бегу к тебе на чай
Давай, давай, все уже готово, с нетерпением жду!!!!
спасибо солнышко
Красота какая! Румяные, пышные!
Класс!
Женечка спасибо огромное за комментарий и поддержку
Танюша, рада тебя видеть! Замечательные булочки! С благодарностью взяла в КК
Ириша спасибо за добрые слова и доверие,удачи
Танюшка! Прелестные булочки! Замечательный рецепт - очень аппетитные! С Рецептом дня, дорогая! С Поваренком Дня!
Ларисочка спасибо огромное за визит и поддержку,благодарю за поздравление
Соблазнительные булочки!!! У меня дочка очень любит такие
Катюша благодарю за комментарий ,у нас у всех булки в почете
Плюшки обалденные! Будет время, обязательно испеку!
спасибо за доверие,удачи
Я как Карлсон сегодня)), плюшками балуюсь! Очень вкусные!
Спасибо
Оля спасибо огромное за доверие и великолепное исполнение рецепта
роскошная формовка,аппетитнейший цвет и очень нежные булочки
Очень аппетитные плюшки
Рецепт забираю в Кк .
Спасибо
благодарю за комментарий и доверие к рецепту,удачи
Танечка, шикарные булочки! Очень соблазнительные!
Оленька спасибо большое за визит и поддержку
Танюша,восхитительные плюшки!!! Румяные!!! Слоистые!!! Обожаю их!!! с рецептом дня, моя хорошая!!!
Марьям спасибо большое за комментарий и поздравление
Как я люблю плюшки! Спасибо за рецепт!
благодарю за внимание
Душевные плюшечки!
Наташенька спасибо большое за комментарий
Да простит меня автор рецепта, но я отступил от него где только можно Дрожжи у меня только быстрые, потому опару делать не стал, а смешал как обычно — в одной миске сухие ингридиенты, в другой жидкие. Я йцо в тесто вообще добавлять не стал — просто решил, что половина яйца на 600 гр. муки будет даже не заметна
Йогурта не было — в ход пошла ряженка, масла теплого было граммов 30 от силы, скомпенсировал лишней ложкой подсолнечного. Попробовал тесто на вкус — вкусное, что от него и требовалось. Поднялось тоже хорошо. Плюшки удались, но это уже совсем другой рецепт, получается
ну и прекрасно,что получился другой рецепт,в нашем деле главное ИДЕЯ
вы правы за яйцо,в дрожжевое кислое тесто я их уже и не добавляю ,темно нежнее получается
Танечка, замечательные плюшки, очень красивые и ароматные!
Ларисочка благодарю за внимание и добрые слова поддежки
Танюша,привет! Рада тебя видеть! Замечательные плюшки,любим такие! По фото сразу подумала,что твои булочки.
Надюша спасибо огромное за визит и дружескую поддержку,мне дорого твое внимание
Вкусные и ароматные плюшки!
Светочка благодарю за комментарий
Танюша, шикарные плюшки! А мякиш вообще волшебно мягкий!
Танюша спасибо большое за добрые слова поддержки
Танюша, булочки великолепные!
Анжелика благодарю за визит и поддержку
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