Булочки плюшки домашние

И выложить на рабочую поверность, присыпанную мукой.

Заготовки накрыть пленкой и оставить в покое на 10мин.

Из каждого шарика раскатать лепешку (овал), кому как нравится.

Чем тоньше раскатать (но без фанатизма), тем больше будет слоев.

