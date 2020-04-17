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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/164166/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Шоколадный рулет без муки и сахара" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2020apr/17/33/2692865_13024-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/164166/">Шоколадный рулет без муки и сахара</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Очень вкусный получился шоколадный рулет - без сахара и муки, рулет, который можно и вечером со спокойной душой есть. У вас так бывает - как вечер, то так хочется вкусненького? Или я одна такая? Если есть такие же - приглашаю и обещаю - совесть будет чиста, а вы довольны))). Пробуем?</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/30">Десерты</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/178">Другие десерты</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/282">Сладкие рулеты</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/4699">Белок яичный</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/5306">Желток яичный</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2340">Крахмал кукурузный</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3226">Какао-порошок</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3446">Разрыхлитель теста</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1771">Творог</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/136">Банан</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1080">Мед</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/46/">десерт</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/778/">детям</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/2553/">чаепитие</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/1208/">гости</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/48/">быстро</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/10330/">рулет</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/164166/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>