Очень вкусный получился шоколадный рулет - без сахара и муки, рулет, который можно и вечером со спокойной душой есть. У вас так бывает - как вечер, то так хочется вкусненького? Или я одна такая? Если есть такие же - приглашаю и обещаю - совесть будет чиста, а вы довольны))). Пробуем?
- 17 апреля 2020, 14:31
- 9984
Шоколадный рулет без муки и сахара
Ингредиенты для «Шоколадный рулет без муки и сахара»:
- Белок яичный — 4 шт
- Желток яичный — 2 шт
- Крахмал кукурузный (брала 6 гр) — 1 ст. л.
- Какао-порошок (брала алкализированное какао 6 гр) — 1 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 0.5 ч. л.
- Творог (брала мягкий 5%) — 250 г
- Банан (в очищенном виде) — 130 г
- Мед (по желанию) — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
777.8 ккал
|
белки
75.2 г
|
жиры
25.2 г
|
углеводы
109.9 г
|100 г блюда
|ккал
119.7 ккал
|белки
11.6 г
|жиры
3.9 г
|углеводы
16.9 г
Рецепт «Шоколадный рулет без муки и сахара»:
В белки частями добавляем просеянную смесь с какао, каждый раз хорошо и аккуратно вмешивая снизу вверх лопаткой или деревянной ложкой - НЕ ПРОСТО ПЕРЕМЕШИВАТЬ!
Последнюю порцию я вмешала миксером на мин скорости
Пергамент тщательно смазать сливочным маслом или оливковым или кокосовым - я брала сливочное, силиконовый коврик ничем не смазывать.
Выкладываем тесто и разравниваем.
Я делала размер 30х30 см
Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Ориентируйтесь на свою духовку.
Достаем готовый корж - НЕ надо сворачивать его вместе с бумагой - он без муки, поэтому прекрасно сворачивается. Снимаем пергамент.
Остужаем.
Свернуть корж с начинкой в рулет - он получается совсем небольшой, не толстый.
Я слегка присыпала сахарной пудрой (по просьбе ожидающего дегустации мужа).
Есть можно сразу, можно поставить в холодильник.
Я часть отрезала сразу, остальное убрала в холодильник.
Комментарии и отзывы
1 час назад Bagira66 #
2 часа назад Этоя Нетуменяфамилии #
2 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
58 минут назад Этоя Нетуменяфамилии #
3 часа назад Виталий Шувалов #
3 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
4 часа назад julja-j #
4 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
3 часа назад ellamona #
2 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
1 час назад ellamona #
6 часов назад elisabethkuehne268 #
5 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
6 часов назад девушка с веслом #
5 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
8 часов назад tatzav #
5 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
2 часа назад tatzav #
2 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
3 часа назад Виталий Шувалов #
2 часа назад tatzav #
10 часов назад Berenicce #
10 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 22:35 ИРепка #
14 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 22:24 barska #
14 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 22:19 красавица киса #
14 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 21:51 Людмила НК #
вчера в 22:15 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 21:15 АкуЛИНА2 #
Спасибо.
вчера в 22:15 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 18:54 Vishnja #
вчера в 19:33 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 16:54 mariredfox51 #
вчера в 17:26 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 14:47 inna_2107 #
вчера в 15:30 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 9:23 Kuss #
вчера в 9:26 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 8:56 Edem-ka #
вчера в 9:06 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 8:42 Milaya30 #
вчера в 9:06 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 7:59 ElenaKravc #
вчера в 9:05 alarm clock # (автор рецепта)
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