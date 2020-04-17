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  • 17 апреля 2020, 14:31
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Шоколадный рулет без муки и сахара

Рецепт: Шоколадный рулет без муки и сахара

Очень вкусный получился шоколадный рулет - без сахара и муки, рулет, который можно и вечером со спокойной душой есть. У вас так бывает - как вечер, то так хочется вкусненького? Или я одна такая? Если есть такие же - приглашаю и обещаю - совесть будет чиста, а вы довольны))). Пробуем?

Категория: Десерты Другие десерты Сладкие рулеты

Ингредиенты для «Шоколадный рулет без муки и сахара»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
777.8 ккал 		белки
75.2 г 		жиры
25.2 г 		углеводы
109.9 г
100 г блюда
ккал
119.7 ккал		 белки
11.6 г		 жиры
3.9 г		 углеводы
16.9 г

Рецепт «Шоколадный рулет без муки и сахара»:

Белки взбить миксером до крепких пиков.

По одному добавить в белки желтки, взбивая миксером.

Смешать какао-порошок, разрыхлитель и крахмал.

В белки частями добавляем просеянную смесь с какао, каждый раз хорошо и аккуратно вмешивая снизу вверх лопаткой или деревянной ложкой - НЕ ПРОСТО ПЕРЕМЕШИВАТЬ!
Последнюю порцию я вмешала миксером на мин скорости

Получили вот такое бисквитное тесто.

Пергамент тщательно смазать сливочным маслом или оливковым или кокосовым - я брала сливочное, силиконовый коврик ничем не смазывать.
Выкладываем тесто и разравниваем.
Я делала размер 30х30 см

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Ориентируйтесь на свою духовку.
Достаем готовый корж - НЕ надо сворачивать его вместе с бумагой - он без муки, поэтому прекрасно сворачивается. Снимаем пергамент.
Остужаем.

Банан мелко порезать. Добавить творог и мед по желанию, перемешать.

Свернуть корж с начинкой в рулет - он получается совсем небольшой, не толстый.
Я слегка присыпала сахарной пудрой (по просьбе ожидающего дегустации мужа).
Есть можно сразу, можно поставить в холодильник.
Я часть отрезала сразу, остальное убрала в холодильник.

В первоисточнике была другая технология приготовления - я написала так, как делала я.






Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Лига мультипекарей" - плита и духовка На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: десерт детям чаепитие гости быстро рулет

Вкусы: шоколадный творожный банановый нежный

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Шоколадный рулет без муки и сахара
Описание: Очень вкусный получился шоколадный рулет - без сахара и муки, рулет, который можно и вечером со спокойной душой есть. У вас так бывает - как вечер, то так хочется вкусненького? Или я одна такая? Если есть такие же - приглашаю и обещаю - совесть будет чиста, а вы довольны))). Пробуем?


Комментарии и отзывы

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Сразу "загорелась" сделать. Всё было и всё получилось отлично! Спасибо большое! Очень нежный, не удержалась к нему сварила кофе! Христос Воскресе!)
ну дык, и какой вкуснее вкушать: из холодильника или с пылу с жару?
С холодильника стабильнее,сразу нежнее)
Благодарю!
Крахмал+банан=углеводы=мука.Углеводы на вечер.
Замените банан на ягоды,крахмала 6 гр-ну никак не равно муке.
А чем можно заменить кукурузный крахмал
Картофельным крахмалом
Maybe some fibers powder instead??
what do you mean?
I meant to substitute and use the fibers instead of starch.
Очень интересный рецепт
Спасибо!
Аллочка, прекрасный рулет! Я стала склоняться к безглютеновой выпечке, так что обязательно приготовлю. Большое спасибо за идею!
Буду очень рада, если рецепт пригодится!
Ух ты, какая красота! Конечно, безуглеводным или даже низкоуглеводным его не назовешь (хотя углеводы здесь большей частью натуральные в отличие от сахара и муки), так что на ночь его есть (как и вообще есть на ночь)) однозначно не стоит. И несмотря на все это, рецепт очень достойный и я непременно его приготовлю!
Позвольте не согласиться! Основа рулета всего 7.1 гр углеводов плюс 7.5 грамм в твороге а далее варианты - мед не берем вместо него сахзам и банан меняем на клубнику - итого на весь рулет имеем 21 гр углеводов - так что очень даже низкоуглеводный Все зависит от наполнителей!
Да конечно! Я же говорю — рецепт очень достойный, и можно подкорректировать ингредиенты под свои предпочтения. Идея суперклассная! А иногда можно и поуглеводить немного ))).
Иногда можно)
Ответ для tatzav
Крахмал настоящий углевод на вечер.
Конечно. Как и банан. Не говоря уже про мед.
Представляю,какая прелесть! И без всякой химии (в отличие от покупных рулетов)
Аллочка! Прекрасный рулет. Жаль, бананы не заказала. С благодарностью беру в КК.
На здоровье!!!Можно любые ягоды-сухофрукты
очень интересный рецепт. А какие еще м.б. начинки?
Коржик тонкий,на вкус с тонким послевкусием шоколада.Хорошо пойдёт сливочный творожный сыр тоже с добавками ягод,фруктов,сухофруктов.с творожным и слой толще можно сделать
Аллочка,замечательный рулет!
Ах, какая прелесть!
Очень аппетитный рулет. И красивый.
Спасибо.
Аллочка, очень интересный рецепт!
Надо обязательно попробовать
Надо
Прекрасный рулет Алла!
Инна, спасибо!
Шикарный рулет, Аллочка!
Спасибо, Натуль!
Красота! Однозначно на пробу! А еще без сахара и муки- круто! Прямо для меня!
Выглядит изумительно , сразу в кулинарную книгу. Обязательно приготовлю.
Очень хочется попробовать! Спасибо Вам за рецепт.
Буду рада,если рецепт пригодится!
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