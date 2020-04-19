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  • 19 апреля 2020, 14:36
  • 7179

Свинина, томлённая в пиве

Рецепт: Свинина, томлённая в пиве

На праздники, как правило, у нас не хватает времени: закуски приготовить, салаты накрошить, десерт и выпечка к чаю, а ещё и главное, центральное блюдо, ох, голова кругом. Но я частенько практикую на горячее в праздники готовить малозатратные по времени блюда. Моего времени - 20 минут, а остальное пусть делают духовка и время. Угощайтесь.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Ингредиенты для «Свинина, томлённая в пиве»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3535 ккал 		белки
189.3 г 		жиры
279.9 г 		углеводы
66.4 г
Порции
ккал
589.2 ккал		 белки
31.6 г		 жиры
46.7 г		 углеводы
11.1 г
100 г блюда
ккал
220.9 ккал		 белки
11.8 г		 жиры
17.5 г		 углеводы
4.2 г

Рецепт «Свинина, томлённая в пиве»:

Приготовить все продукты, мясо - здесь уместнее грудинка.

Мясо вымыть, обсушить, ножом сделать неглубокие проколы, с обеих сторон.

Смешать соль, паприку, натереть мясо со всех сторон.
Имбирь натереть на мелкой тёрке.
Удобно сделать это, простелив тёрку пищевой плёнкой, остаётся лишь ножом снять имбирь с плёнки.

Мясо поместить в пакет, добавить имбирь, поперчить.
Пакет закрыть, убрать в холодильник на 2 - 24 часа.

За это время несколько раз мясо "промассировать", вот для чего удобнее делать это в пакете.

За 3 часа до подачи выставить пакет на стол, подержать 30-40 минут.
Затем обжарить грудинку на 1 ст. л. топлёного масла, с обеих сторон, до лёгкого румянца. Лук нарезать перьями, выложить в утятницу или огнеупорную форму, влить пиво. Накрыть и поместить в духовку, на 30 минут при 180 градусах.

Нагрев убавить до 150 градусов, мясо перевернуть и томить в духовке 1 час.

Затем добавить чеснок и лавровый лист.

Поперчить и разложить томатную пастилу. Томить в духовке ещё 1-1,5 часа.

Подать на подложке из гарнира, со свежими овощами.

При нарезке для подачи на горячее мясо покрошить 1 ст. л. топлёного масла. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!


Посмотрите со всех сторон, СУПЕР! Духовка сотворила чудо...
Грудинка целым куском, но мясо очень мягкое, буквально тает...












ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!







Здесь Вы найдёте рецепт "Пастила томатная" https://www.povarenok.ru/recipes/show/144502/,
приготовьте, она не однажды Вас выручит, украсит любое банальное блюдо.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Лига мультипекарей" - плита и духовка На обед : На второе На праздничный стол : Пасха На ужин : На горячее

Теги: духовка обед ужин праздник гости

Вкусы: мясной луковый томатный богатый пряный

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Свинина, томлённая в пиве
Описание: На праздники, как правило, у нас не хватает времени: закуски приготовить, салаты накрошить, десерт и выпечка к чаю, а ещё и главное, центральное блюдо, ох, голова кругом. Но я частенько практикую на горячее в праздники готовить малозатратные по времени блюда. Моего времени - 20 минут, а остальное пусть делают духовка и время. Угощайтесь.


Комментарии и отзывы

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Спасибо огромное.
Готовьте на доброе здоровье.
Ах какая красота! Браво, Людик! С прошедшим Поварёнком дня!
Наташа, спасибо большое.
Ох, какое аппетитное мяско!!

Красота и несомненно вкуснота
Людмила, с рецептом дня
Танечка, спасибо большое. Да , это вкусное мясо.
Шикарное мясо,Людочка! Готовлю похоже,вкусно получается!
Надюшка, спасибо большое.
Чудесное мясо, Людочка! С пивом очень вкусно, кто еще не готовил бегом на кухню!
Наташа, спасибище , дружочек , спасибо огромное.
Людочка обалденное мяско у меня нет слов...слюнки текут ой текут очень .очень.. Браво!!!!
Отдельное спасибо за ссылочку томатной пастилы!!!
Анечка, дорогая, спасибо .
Ах, как это шикарно, ах, какие ароматы, как же вкусно!!!!!!
Нежное, потрясающим душистым соком истекающее мясо.
А лук какой получился, высший пилотаж! Его можно в три раза больше класть, лишним точно не будет.
Готовила из свиной шеи, за неимением томатной пастилы, смазала чили-пастой.
Шик и блеск!
Людааа, спасибище!
О , Боги, ох ты Ж Женечка, сердце не выдержит таких подарков, слеза радости и счастья тихонько потекла ... Я безумно тебя люблю , за всё, за всё, и за это фото в том числе... Оно вне конкуренции , украсило , подняло мой скромный рецепт на много ступеней выше. Благодарю, Сердце моё, моя милая Женечка.
Тебе спасибо!!!!
Такое мясо обалденное получилось
Я в восторге!
и я в диком восторге от этого.
Спасибо, за презентацию такого шикарного блюда. Собираю рецепты, где можно куском мясо готовить. По моему мнению, его и нужно так готовить. Кусочки мяса не передают всего вкуса и аромата, а кусок, другое дело.
Забрала в КК.
Спасибо Вам огромное за такой позитив, готовьте на доброе здоровье.
Людмила, чудесное блюдо!!! Я представляю какое оно ароматное... С большой благодарностью забираю в КК!
Спасибо, Оля. Готовь , оно очень вкусное!
Спасибо большое.
Ох, Люда, заманиваешь к себе на такое мясо, вот все брошу и после самоизоляции каааак приеду
Очень жду, ещё и не такое приготовлю.
Людочка, спасибо большое.
Людочка, бесподобное, сытное блюдо! Шикарные фотографии!
Иришка, спасибо большое, мне очень приятно.
Людочка! Очень аппетитно! Мясо в пиве - это вкусно!
Спасибо, Иришка. Ага, вкусное мясо.
Людочка ,очень аппетитное мясо
С праздником ,со Светлой Пасхой !
Танечка, с праздником! Со Светлой Пасхой! Спасибо что заглянула.
Люда, как же вкусно и ароматно! С праздником!!!
Спасибо, Жанночка.
Люда, со Светлым Праздником! С Пасхой!
Очень притягательная свинка Так и манит
Надо срочно приготовить!
У меня только "шея" в наличии, но там прослойки жира приличные.
Я думаю подойдёт. Да?
О , ещё бы ... с шеей то будет бомба, только чуть меньше времени , но это ещё лучше. Чем быстрее , тем нам лучше ...
Женечка, спасибо, с праздником, дорогая, со Светлой Пасхой!
Людмила, очень аппетитное и вкусное мяско получилось Фото супер!
Спасибочки, Эльза.
Хороша хрюша
Ага, не подвела. Отпраздновали на Ура!
Людочка, рецепт и фотки супер!!! Но не совсем понятны две вещи - что такое томатная пастила и "простелив тёрку пищевой плёнкой"...
Пастилу нашёл, но с тёркой не совсем понятно...
Разобрался?
В общем - да, спасибо!!!
Я и чеснок так натираю.
Ответ для Robert1
Cпасибо, Роберт.
Сейчас дам пояснения в рецепте.
Людочка! Восхитительное, сочное, аппетитное мясо! Прекрасные, яркие, аппетитные фото!
Юлечка, спасибо большое.
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