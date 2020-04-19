На праздники, как правило, у нас не хватает времени: закуски приготовить, салаты накрошить, десерт и выпечка к чаю, а ещё и главное, центральное блюдо, ох, голова кругом. Но я частенько практикую на горячее в праздники готовить малозатратные по времени блюда. Моего времени - 20 минут, а остальное пусть делают духовка и время. Угощайтесь.
- 19 апреля 2020, 14:36
- 7179
Свинина, томлённая в пиве
Ингредиенты для «Свинина, томлённая в пиве»:
- Свинина (грудинка) — 1100 г
- Пиво светлое / Пиво — 150 мл
- Лук репчатый (крупный) — 2 шт
- Чеснок — 6 зуб.
- Имбирь (2-3 cм. свежего или 1 ч.л. сушёного) — по вкусу
- Паприка сладкая — 2 ч. л.
- Лист лавровый — 2 шт
- Перец черный — по вкусу
- Пастила (томатная) — по вкусу
- Соль — 1 ч. л.
- Масло топленое — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3535 ккал
|
белки
189.3 г
|
жиры
279.9 г
|
углеводы
66.4 г
|Порции
|ккал
589.2 ккал
|белки
31.6 г
|жиры
46.7 г
|углеводы
11.1 г
|100 г блюда
|ккал
220.9 ккал
|белки
11.8 г
|жиры
17.5 г
|углеводы
4.2 г
Рецепт «Свинина, томлённая в пиве»:
Смешать соль, паприку, натереть мясо со всех сторон.
Имбирь натереть на мелкой тёрке.
Удобно сделать это, простелив тёрку пищевой плёнкой, остаётся лишь ножом снять имбирь с плёнки.
Мясо поместить в пакет, добавить имбирь, поперчить.
Пакет закрыть, убрать в холодильник на 2 - 24 часа.
За 3 часа до подачи выставить пакет на стол, подержать 30-40 минут.
Затем обжарить грудинку на 1 ст. л. топлёного масла, с обеих сторон, до лёгкого румянца. Лук нарезать перьями, выложить в утятницу или огнеупорную форму, влить пиво. Накрыть и поместить в духовку, на 30 минут при 180 градусах.
Посмотрите со всех сторон, СУПЕР! Духовка сотворила чудо...
Грудинка целым куском, но мясо очень мягкое, буквально тает...
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
Здесь Вы найдёте рецепт "Пастила томатная" https://www.povarenok.ru/recipes/show/144502/,
приготовьте, она не однажды Вас выручит, украсит любое банальное блюдо.
Комментарии и отзывы
25 апреля AneleRu #
25 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Готовьте на доброе здоровье.
21 апреля ирпенчанка #
21 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 апреля Tanushechka-2017 #
Красота и несомненно вкуснота
Людмила, с рецептом дня
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 апреля красавица киса #
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 апреля Kuss #
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 апреля топиарий #
Отдельное спасибо за ссылочку томатной пастилы!!!
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 апреля Евгения 1976 #
Нежное, потрясающим душистым соком истекающее мясо.
А лук какой получился, высший пилотаж! Его можно в три раза больше класть, лишним точно не будет.
Готовила из свиной шеи, за неимением томатной пастилы, смазала чили-пастой.
Шик и блеск!
Людааа, спасибище!
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 апреля Евгения 1976 #
Такое мясо обалденное получилось
Я в восторге!
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 апреля плотная #
Забрала в КК.
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 апреля lavrysha #
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 апреля Александр Авдеев #
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 апреля Людмила НК #
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Людочка, спасибо большое.
20 апреля Ирушенька #
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 апреля ИРепка #
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 апреля tatabilga-2015 #
С праздником ,со Светлой Пасхой !
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 апреля tatabilga-2015 #
19 апреля jannasimf #
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 апреля Евгения 1976 #
Очень притягательная свинка Так и манит
Надо срочно приготовить!
У меня только "шея" в наличии, но там прослойки жира приличные.
Я думаю подойдёт. Да?
19 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Женечка, спасибо, с праздником, дорогая, со Светлой Пасхой!
19 апреля Евгения 1976 #
19 апреля solnce 0606 #
19 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 апреля krolya13 #
19 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 апреля Robert1 #
19 апреля Robert1 #
19 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 апреля Robert1 #
20 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 апреля Robert1 #
19 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Сейчас дам пояснения в рецепте.
19 апреля virgola71 #
19 апреля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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