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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/164218/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Свинина, томлённая в пиве" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2020apr/19/11/2694257_94045-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/164218/">Свинина, томлённая в пиве</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> На праздники, как правило, у нас не хватает времени: закуски приготовить, салаты накрошить, десерт и выпечка к чаю, а ещё и главное, центральное блюдо, ох, голова кругом. Но я частенько практикую на горячее в праздники готовить малозатратные по времени блюда. Моего времени - 20 минут, а остальное пусть делают духовка и время. Угощайтесь.</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/6">Горячие блюда</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/7">Блюда из мяса</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/57">Горячие блюда из свинины</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1610">Свинина</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2231">Пиво светлое</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1011">Лук репчатый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2036">Чеснок</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/686">Имбирь</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3450">Паприка сладкая</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/4460">Лист лавровый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1387">Перец черный</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1347">Пастила</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2349">Масло топленое</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/10286/">духовка</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/123/">праздник</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/1208/">гости</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/164218/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>