Скумбрия - вкусная, полезная и доступная рыба. Сегодня предлагаю приготовить запеченную скумбрию с паприкой, чесноком и другими пикантными специями, которые выигрышно подчеркнут вкус рыбы. Всем советую приготовить рыбку по этому рецепту, вы точно не пожалеете!)
- 21 апреля 2020, 15:57
- 8500
Запеченная скумбрия с паприкой и чесноком
Ингредиенты для «Запеченная скумбрия с паприкой и чесноком»:
- Скумбрия (примерно 1 кг) — 2 шт
- Приправа (для рыбы) — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Паприка сладкая — 2 ч. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Чеснок — 20 г
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Зелень (укроп) — 7 г
- Розмарин (щепотка)
- Гвоздика (щепотка молотой)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2577.9 ккал
|
белки
255.3 г
|
жиры
167.4 г
|
углеводы
8.9 г
|Порции
|ккал
644.5 ккал
|белки
63.8 г
|жиры
41.9 г
|углеводы
2.2 г
|100 г блюда
|ккал
173 ккал
|белки
17.1 г
|жиры
11.2 г
|углеводы
0.6 г
Рецепт «Запеченная скумбрия с паприкой и чесноком»:
2. Филе скумбрии смажьте с двух сторон маринадом и оставьте на 1 час.
3. Запеките скумбрию в духовке 15 минут при температуре 200-220 градусов.
4 Готовую рыбу посыпьте зеленью. Подробное приготовление можно посмотреть в видео.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Подавать с лимоном, для праздничного украшения подойдут лимон и маслины.
Комментарии и отзывы
1 час назад Сорока Алёна #
Однозначно сделаю так ещё, и скорее всего на какой нибудь праздник, чтобы вся родня попробовала))))
💐💐💐💐💐 Это вам за вкуснотищу)))
позавчера januarysmith #
позавчера januarysmith #
позавчера natalipiknik17 # (автор рецепта)
позавчера marina3643 #
позавчера natalipiknik17 # (автор рецепта)
24 апреля Инночка07 #
24 апреля natalipiknik17 # (автор рецепта)
24 апреля nat76575930 #
24 апреля natalipiknik17 # (автор рецепта)
24 апреля Покусаева Ольга #
24 апреля natalipiknik17 # (автор рецепта)
24 апреля Покусаева Ольга #
21 апреля jannasimf #
24 апреля natalipiknik17 # (автор рецепта)
21 апреля Dama-Lorik #
21 апреля natalipiknik17 # (автор рецепта)
21 апреля Ирушенька #
21 апреля natalipiknik17 # (автор рецепта)
21 апреля Покусаева Ольга #
21 апреля natalipiknik17 # (автор рецепта)
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