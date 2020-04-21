natalipiknik17Поваренок 2 уровня 21 апреля 2020, 15:57

8500

Запеченная скумбрия с паприкой и чесноком

Скумбрия - вкусная, полезная и доступная рыба. Сегодня предлагаю приготовить запеченную скумбрию с паприкой, чесноком и другими пикантными специями, которые выигрышно подчеркнут вкус рыбы. Всем советую приготовить рыбку по этому рецепту, вы точно не пожалеете!)

Ингредиенты для «Запеченная скумбрия с паприкой и чесноком»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

2577.9 ккал белки

255.3 г жиры

167.4 г углеводы

8.9 г Порции ккал

644.5 ккал белки

63.8 г жиры

41.9 г углеводы

2.2 г 100 г блюда ккал

173 ккал белки

17.1 г жиры

11.2 г углеводы

0.6 г

Рецепт «Запеченная скумбрия с паприкой и чесноком»:

1. Приготовьте маринад: смешайте растительное масло, паприку, приправу для рыбы, чеснок, розмарин, лимонный сок, соль, гвоздику.

2. Филе скумбрии смажьте с двух сторон маринадом и оставьте на 1 час.

3. Запеките скумбрию в духовке 15 минут при температуре 200-220 градусов.

4 Готовую рыбу посыпьте зеленью. Подробное приготовление можно посмотреть в видео.

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ПРИМЕЧАНИЕ:

Подавать с лимоном, для праздничного украшения подойдут лимон и маслины.