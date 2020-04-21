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  • 21 апреля 2020, 15:57
  • 8500

Запеченная скумбрия с паприкой и чесноком

Рецепт: Запеченная скумбрия с паприкой и чесноком

Скумбрия - вкусная, полезная и доступная рыба. Сегодня предлагаю приготовить запеченную скумбрию с паприкой, чесноком и другими пикантными специями, которые выигрышно подчеркнут вкус рыбы. Всем советую приготовить рыбку по этому рецепту, вы точно не пожалеете!)

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Запеченная скумбрия с паприкой и чесноком»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2577.9 ккал 		белки
255.3 г 		жиры
167.4 г 		углеводы
8.9 г
Порции
ккал
644.5 ккал		 белки
63.8 г		 жиры
41.9 г		 углеводы
2.2 г
100 г блюда
ккал
173 ккал		 белки
17.1 г		 жиры
11.2 г		 углеводы
0.6 г


Рецепт «Запеченная скумбрия с паприкой и чесноком»:

1. Приготовьте маринад: смешайте растительное масло, паприку, приправу для рыбы, чеснок, розмарин, лимонный сок, соль, гвоздику.
2. Филе скумбрии смажьте с двух сторон маринадом и оставьте на 1 час.
3. Запеките скумбрию в духовке 15 минут при температуре 200-220 градусов.
4 Готовую рыбу посыпьте зеленью. Подробное приготовление можно посмотреть в видео.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Подавать с лимоном, для праздничного украшения подойдут лимон и маслины.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе обед запекать праздник горячее

Вкусы: рыбный пикантный чесночный

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Запеченная скумбрия с паприкой и чесноком
Описание: Скумбрия - вкусная, полезная и доступная рыба. Сегодня предлагаю приготовить запеченную скумбрию с паприкой, чесноком и другими пикантными специями, которые выигрышно подчеркнут вкус рыбы. Всем советую приготовить рыбку по этому рецепту, вы точно не пожалеете!)


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Фотографии «Запеченная скумбрия с паприкой и чесноком» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт!!! Ну ооооочень вкусная рыба получилась!!!! Даже не ожидала))) чистого розмарина не была, добавила смесь трав, и вместо лимона - лимонную кислоту. Хребты от рыбы тоже намазал и в духовку, они тоже очень вкусные) делала с толченкой.
Однозначно сделаю так ещё, и скорее всего на какой нибудь праздник, чтобы вся родня попробовала))))
💐💐💐💐💐 Это вам за вкуснотищу)))
Забыла про оливки. Подавала с рисом.
Забыла про оливки. Ели с рисом
С рисом отлично!) Спасибо вам за отчет!!)
Спасибо большое за вкусный РЕЦЕПТИК. !!! Подскажите а можно приготовить это блюдо из филе другой рыбы ???
У меня была мысль попробовать другую рыбку, но пока не успела!) Думаю хек, минтай и даже селедка хорошо пойдут!)
Спасибо, забрала в КК
Очень классная рыбка. Дети с удовольствием съели, хотя обычно скумбрию не хотят есть ))
Хорошая тарелочка!!)) Красота!) Спасибо за картину!!))
Приготовила я вашу рыбку! Получилось очень вкусно, сочно и ароматно! Ели с удовольствием! Спасибо большое за рецепт!
Спасибо, Ольга, за фотоотчет!)) Голодным смотреть нельзя!))
Спасибо за одобрение и чудесный рецепт!
Очень аппетитно получилось!
Спасибо!) Вкусных вам выходных!)
Замечательная, очень аппетитная рыбка!
Красивая какая, румяная рыба!
Румяная из-за паприки!)
Очень аппетитная рыбка!
Я очень полюбила этот рецепт!)
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