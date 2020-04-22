По этому рецепту получается бисквит на кефире очень мягким, нежным и вкусным. Для его приготовления используются простые ингредиенты, а сам процесс готовки легкий.
- 22 апреля 2020, 16:38
- 4972
Бисквит на кефире
Ингредиенты для «Бисквит на кефире»:
- Яйцо куриное — 3 шт
- Кефир — 1 стак.
- Мука пшеничная / Мука — 2 стак.
- Сахар — 1 стак.
- Разрыхлитель теста — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2408.4 ккал
|
белки
61.8 г
|
жиры
22.8 г
|
углеводы
489.8 г
|Порции
|ккал
481.7 ккал
|белки
12.4 г
|жиры
4.6 г
|углеводы
98 г
|100 г блюда
|ккал
245.8 ккал
|белки
6.3 г
|жиры
2.3 г
|углеводы
50 г
Рецепт «Бисквит на кефире»:
2. Влейте кефир, перемешайте.
3. Добавьте разрыхлитель и муку, просеяв все через сито.
4. Перемешайте тесто, перелейте его в форму для выпекания. Отправьте ее в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут.
Комментарии и отзывы
позавчера alenanat #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: