777julia777Поваренок 2 уровня 22 апреля 2020, 16:38

4972

Бисквит на кефире

По этому рецепту получается бисквит на кефире очень мягким, нежным и вкусным. Для его приготовления используются простые ингредиенты, а сам процесс готовки легкий.

Ингредиенты для «Бисквит на кефире»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

2408.4 ккал белки

61.8 г жиры

22.8 г углеводы

489.8 г Порции ккал

481.7 ккал белки

12.4 г жиры

4.6 г углеводы

98 г 100 г блюда ккал

245.8 ккал белки

6.3 г жиры

2.3 г углеводы

50 г

Рецепт «Бисквит на кефире»:

1. Взбейте яйца с сахаром.

2. Влейте кефир, перемешайте.

3. Добавьте разрыхлитель и муку, просеяв все через сито.

4. Перемешайте тесто, перелейте его в форму для выпекания. Отправьте ее в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут.