Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Выпечка Тесто Бисквитное тесто
  • 22 апреля 2020, 16:38
  • 4972

Бисквит на кефире

Рецепт: Бисквит на кефире

По этому рецепту получается бисквит на кефире очень мягким, нежным и вкусным. Для его приготовления используются простые ингредиенты, а сам процесс готовки легкий.

Категория: Выпечка Тесто Бисквитное тесто

Ингредиенты для «Бисквит на кефире»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2408.4 ккал 		белки
61.8 г 		жиры
22.8 г 		углеводы
489.8 г
Порции
ккал
481.7 ккал		 белки
12.4 г		 жиры
4.6 г		 углеводы
98 г
100 г блюда
ккал
245.8 ккал		 белки
6.3 г		 жиры
2.3 г		 углеводы
50 г


Рецепт «Бисквит на кефире»:

1. Взбейте яйца с сахаром.
2. Влейте кефир, перемешайте.
3. Добавьте разрыхлитель и муку, просеяв все через сито.
4. Перемешайте тесто, перелейте его в форму для выпекания. Отправьте ее в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: выпечка

Вкусы: сладкий

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Бисквит на кефире
Описание: По этому рецепту получается бисквит на кефире очень мягким, нежным и вкусным. Для его приготовления используются простые ингредиенты, а сам процесс готовки легкий.
Тэги: выпечка.


Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Комментарии и отзывы

всю дрожжевую выпечку делаю на кефире , это очень вкусно, она такая воздушная, пока на карантине попробую ваш бисквит
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Вы соблюдаете режим самоизоляции?


Уже 2601 ответ Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки