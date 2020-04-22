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  • 22 апреля 2020, 17:27
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Открытый пирог из плавленых сырков

Рецепт: Открытый пирог из плавленых сырков

Это тот бюджетный формат пирога, который прекрасно впишется в семейное чаепитие, которым не стыдно угостить гостей и с которым можно легко экспериментировать, добавив в него колбасу, бекон, грибы или..., а об этом маленьком эксперименте, который был сегодня у меня - в самом конце рецепта.

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Открытый пирог из плавленых сырков»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3420.9 ккал 		белки
125.5 г 		жиры
237.3 г 		углеводы
195.4 г
Порции
ккал
570.2 ккал		 белки
20.9 г		 жиры
39.6 г		 углеводы
32.6 г
100 г блюда
ккал
239.2 ккал		 белки
8.8 г		 жиры
16.6 г		 углеводы
13.7 г

Рецепт «Открытый пирог из плавленых сырков»:

Лук очистить, не крупно нарезать. В сковороду налить растительное масло, добавить лук.

Жарить на небольшом огне до золотистого цвета, периодически помешивая.

Сырки натереть на терке. Яйца взбить. Смешать охлажденный жареный лук, сырки и яйца. Добавить соль по вкусу. Перемешать.

Приготовить тесто. Для этого: в миску высыпать муку, натереть на терке сливочное масло. Добавить сметану и майонез с содой. Перемешать. Убрать в холодильник на 25 - 30 мин.

Распределить тесто по форме, формируя бортики. Вылить сверху начинку. Выпекать при 180 градусах 40-45 мин.

Сегодня сделала маленький эксперимент. В начинку впервые добавила шпинат. И самое главное - пирог был из слоеного теста. Оказалось очень вкусно! Вариант из слоеного теста очень подходит для быстрой подготовки к внезапным гостям.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Лига мультипекарей" - плита и духовка На обед : На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / Пасха На ужин : На десерт Неожиданные гости : На горячее

Теги: закуска выпечка

Вкусы: сырный луковый яичный

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Открытый пирог из плавленых сырков
Описание: Это тот бюджетный формат пирога, который прекрасно впишется в семейное чаепитие, которым не стыдно угостить гостей и с которым можно легко экспериментировать, добавив в него колбасу, бекон, грибы или..., а об этом маленьком эксперименте, который был сегодня у меня - в самом конце рецепта.


Комментарии и отзывы

Давно делаю пирог со шпинатом и сыром из слоенки.Только лучше брать бездрожжевую В Латвии подсмотрела, там во всех хлебных отделах.Вот про сырки мысль на заходила , попробую.Беру ваш рецепт из за теста, на даче слоенку не купить.
Масло или маргарин как вы рекомендуете размягчённым или из морозили?
Подскажите, пожалуйста, диаметр формы.
Добрый день! Под этот пирог использую либо 24см либо 26см.
спасибо
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