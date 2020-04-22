Это тот бюджетный формат пирога, который прекрасно впишется в семейное чаепитие, которым не стыдно угостить гостей и с которым можно легко экспериментировать, добавив в него колбасу, бекон, грибы или..., а об этом маленьком эксперименте, который был сегодня у меня - в самом конце рецепта.
- 22 апреля 2020, 17:27
- 4504
Открытый пирог из плавленых сырков
Ингредиенты для «Открытый пирог из плавленых сырков»:
- Сырок плавленый (по 90гр. Типа "Дружба", "Волна", "Янтарь".) — 4 шт
- Лук репчатый (вес без шелухи) — 350 г
- Яйцо куриное — 5 шт
- Мука пшеничная / Мука (150) — 200 г
- Сметана — 4 ст. л.
- Майонез — 1 ст. л.
- Масло сливочное (при желании замените маргарином) — 120 г
- Сода — 1/2 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Масло растительное (для жарки) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3420.9 ккал
|
белки
125.5 г
|
жиры
237.3 г
|
углеводы
195.4 г
|Порции
|ккал
570.2 ккал
|белки
20.9 г
|жиры
39.6 г
|углеводы
32.6 г
|100 г блюда
|ккал
239.2 ккал
|белки
8.8 г
|жиры
16.6 г
|углеводы
13.7 г
Рецепт «Открытый пирог из плавленых сырков»:
Сырки натереть на терке. Яйца взбить. Смешать охлажденный жареный лук, сырки и яйца. Добавить соль по вкусу. Перемешать.
Приготовить тесто. Для этого: в миску высыпать муку, натереть на терке сливочное масло. Добавить сметану и майонез с содой. Перемешать. Убрать в холодильник на 25 - 30 мин.
Распределить тесто по форме, формируя бортики. Вылить сверху начинку. Выпекать при 180 градусах 40-45 мин.
Сегодня сделала маленький эксперимент. В начинку впервые добавила шпинат. И самое главное - пирог был из слоеного теста. Оказалось очень вкусно! Вариант из слоеного теста очень подходит для быстрой подготовки к внезапным гостям.
Комментарии и отзывы
2 часа назад Айренетта #
вчера в 18:06 bayzid6009 #
вчера в 12:10 hfrif #
вчера в 12:43 ba na na09 # (автор рецепта)
вчера в 12:49 hfrif #
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