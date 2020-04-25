Есть у меня два любимых способа засолки сала. Тут их выкладывала. Но они все больше подходят для толстого сала без прослоек мяса ну или чтобы было совсем немного мяса. А тут мне презентовали целый килограмм подчеревка! Светик, спасибки огромное и привет! Отправила я его в морозильник и стала думать, как его бы необычно засолить. И тут на ютуб-канале моего друга появился его авторский рецепт засолки сала! В общем, звезды сошлись! Вышло нереально вкусно! Очень всем рекомендую!
- 25 апреля 2020, 7:14
- 7488
Сало-подчеревок оригинальной засолки
Ингредиенты для «Сало-подчеревок оригинальной засолки»:
- Сало (подчеревок или с прожилками) — 300 г
- Чеснок (головка) — 1
- Перец черный — 2 ч. л.
- Перец красный жгучий (хлопьями) — 2 ч. л.
- Лист лавровый — 5 шт
- Соль (много)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2420.1 ккал
|
белки
8.5 г
|
жиры
267.3 г
|
углеводы
4.5 г
|100 г блюда
|ккал
756.3 ккал
|белки
2.7 г
|жиры
83.5 г
|углеводы
1.4 г
Рецепт «Сало-подчеревок оригинальной засолки»:
Сало выходит как-бы вяленым, а прослойки мяса остается ярко красным, чего обычно не бывает при традиционной сухой засолке.
И так, берем подчеревок. Я взяла 1 из трех кусков, на которые я порезала презент Светы (Светик, привет еще раз!). Сейчас у меня еще два в процессе засолки. Если у Вас больший кусок, советую его порезать на такие относительно тонкие, примерно по 5 см.
На дно формы, где будем солить сало, насыпаем слой соли. Конечно идеально взять для этого пластиковый контейнер с крышкой. Но у меня они были намного больше моего куска подчеревка, поэтому я взяла силиконовую форму для хлеба.
На чеснок – поломанный на кусочки лавровый лист. Настаиваю на том, что его надо именно поломать. Так он больше отдаст своего аромата.
Засыпаем все солью. Я в ингредиентах количество соли указала «много», т. к. общее количество зависит от размеров куска подчеревка и контейнера. А точнее, от оставшегося свободного в контейнере места. Подчеревок возьмет соли ровно столько, сколько нужно. И выйдет в меру соленым.
Готовый засоленный подчеревок вынимаем из соли и слегка, без фанатизма, так чтобы не смыть специи, промываем водой. Обсушиваем бумажными полотенцами.
Если честно, то боялась, что при такой засолке шкурка выйдет жесткой. Но нет! Она осталась мягкой и очень вкусной! Думаю, что это заслуга Светы, которая и подготовила эту шкуркку. Светик, третий приветик тебе!
Отдельно хочу сказать про чеснок в сале. Он вышел очень вкусным. Резкость и острота немного ушла, а аромат остался. Очень рекомендую!
Подчеревок выходит в меру соленым и с легким ароматом специй. После того, как попробовала, тут же поставила засаливаться два оставшихся куска! Думаю, что и вы оцените! Смачного!
Комментарии и отзывы
2 часа назад olga pankova00 #
2 часа назад irkin6363 #
2 часа назад Любовь Ки #
2 часа назад Gal4oNek # (автор рецепта)
3 часа назад dra-kosha #
2 часа назад Gal4oNek # (автор рецепта)
3 часа назад aaaaaa68 #
2 часа назад Gal4oNek # (автор рецепта)
3 часа назад palma99 #
2 часа назад Gal4oNek # (автор рецепта)
5 часов назад Таня Пигаль #
4 часа назад Gal4oNek # (автор рецепта)
8 часов назад nadinhike #
Свою бы вот, где цимес. Бум искать. Спасибки за рецепт,
БЕРУ, глотаем слюнки.
7 часов назад Gal4oNek # (автор рецепта)
6 часов назад nadinhike #
Здесь другая история, тем и интересно. На выходе, мы понимаем, совсем другой результат.
6 часов назад Gal4oNek # (автор рецепта)
6 часов назад nadinhike #
Я поняла, что рецепт для подчеревка, пропишем его на своей кухне.
5 часов назад Gal4oNek # (автор рецепта)
8 часов назад Юрий Живов #
8 часов назад Gal4oNek # (автор рецепта)
7 часов назад Gal4oNek # (автор рецепта)
5 часов назад Onoprienkoo #
8 часов назад tkachovasveta #
8 часов назад nadinhike #
9 часов назад alenanat #
8 часов назад Gal4oNek # (автор рецепта)
7 часов назад alenanat #
А вот для меня написали
не бойтесь сало лишнего не возьмет проверено годами.
Мне также раньше говорили ,капуста морозов не боится, еще как боится, рыба соли лишнего не возьмет, еще как возьмет .
7 часов назад Gal4oNek # (автор рецепта)
6 часов назад losenkov53 #
8 часов назад HEF-COC530 #
9 часов назад Ирина неумеха #
8 часов назад Gal4oNek # (автор рецепта)
10 часов назад nusick1304 #
8 часов назад Gal4oNek # (автор рецепта)
1 час назад nusick1304 #
10 часов назад Hmiss #
10 часов назад Gal4oNek # (автор рецепта)
11 часов назад ela050p #
11 часов назад Gal4oNek # (автор рецепта)
вчера в 23:32 Vishnja #
вчера в 19:56 топиарий #
вчера в 20:51 Gal4oNek # (автор рецепта)
вчера в 21:05 топиарий #
вчера в 19:31 inna_2107 #
вчера в 19:06 zaval #
вчера в 18:19 Dalek #
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