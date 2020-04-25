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  • 25 апреля 2020, 7:14
  • 7488

Сало-подчеревок оригинальной засолки

Рецепт: Сало-подчеревок оригинальной засолки

Есть у меня два любимых способа засолки сала. Тут их выкладывала. Но они все больше подходят для толстого сала без прослоек мяса ну или чтобы было совсем немного мяса. А тут мне презентовали целый килограмм подчеревка! Светик, спасибки огромное и привет! Отправила я его в морозильник и стала думать, как его бы необычно засолить. И тут на ютуб-канале моего друга появился его авторский рецепт засолки сала! В общем, звезды сошлись! Вышло нереально вкусно! Очень всем рекомендую!

Категория: Закуски Закуски из мяса

Кухня: Украинская

Ингредиенты для «Сало-подчеревок оригинальной засолки»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2420.1 ккал 		белки
8.5 г 		жиры
267.3 г 		углеводы
4.5 г
100 г блюда
ккал
756.3 ккал		 белки
2.7 г		 жиры
83.5 г		 углеводы
1.4 г


Рецепт «Сало-подчеревок оригинальной засолки»:

Сало выходит как-бы вяленым, а прослойки мяса остается ярко красным, чего обычно не бывает при традиционной сухой засолке.

И так, берем подчеревок. Я взяла 1 из трех кусков, на которые я порезала презент Светы (Светик, привет еще раз!). Сейчас у меня еще два в процессе засолки. Если у Вас больший кусок, советую его порезать на такие относительно тонкие, примерно по 5 см.

Чеснок чистим. Примерно 2-3 зубчика режем пластинами.

Делаем надрезы в подчеревке и нашпиговываем пластинами чеснока.

Обваливаем подчеревок сначала в черном перце.

Потом в хлопьях чили.

Оставшийся чеснок рубим ножом.

На дно формы, где будем солить сало, насыпаем слой соли. Конечно идеально взять для этого пластиковый контейнер с крышкой. Но у меня они были намного больше моего куска подчеревка, поэтому я взяла силиконовую форму для хлеба.

На соль выкладываем наш подготовленный подчеревок.

Сверху насыпаем рубленый чеснок.

На чеснок – поломанный на кусочки лавровый лист. Настаиваю на том, что его надо именно поломать. Так он больше отдаст своего аромата.

Засыпаем все солью. Я в ингредиентах количество соли указала «много», т. к. общее количество зависит от размеров куска подчеревка и контейнера. А точнее, от оставшегося свободного в контейнере места. Подчеревок возьмет соли ровно столько, сколько нужно. И выйдет в меру соленым.

Закрываем крышкой или затягиваем пищевой пленкой и отправляем в морозильник на неделю.

Через неделю отправляем на сутки в холодильник для размораживания.

Готовый засоленный подчеревок вынимаем из соли и слегка, без фанатизма, так чтобы не смыть специи, промываем водой. Обсушиваем бумажными полотенцами.

И можно наслаждаться! Только посмотрите на этот разрез!

Если честно, то боялась, что при такой засолке шкурка выйдет жесткой. Но нет! Она осталась мягкой и очень вкусной! Думаю, что это заслуга Светы, которая и подготовила эту шкуркку. Светик, третий приветик тебе!

Отдельно хочу сказать про чеснок в сале. Он вышел очень вкусным. Резкость и острота немного ушла, а аромат остался. Очень рекомендую!

А мясо, как я уже писала, выходит как вяленое.

Подчеревок выходит в меру соленым и с легким ароматом специй. После того, как попробовала, тут же поставила засаливаться два оставшихся куска! Думаю, что и вы оцените! Смачного!

















Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол : 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха На ужин : На закуску

Теги: закуска гости праздник

Вкусы: соленый пряный

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Сало-подчеревок оригинальной засолки
Описание: Есть у меня два любимых способа засолки сала. Тут их выкладывала. Но они все больше подходят для толстого сала без прослоек мяса ну или чтобы было совсем немного мяса. А тут мне презентовали целый килограмм подчеревка! Светик, спасибки огромное и привет! Отправила я его в морозильник и стала думать, как его бы необычно засолить. И тут на ютуб-канале моего друга появился его авторский рецепт засолки сала! В общем, звезды сошлись! Вышло нереально вкусно! Очень всем рекомендую!


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Комментарии и отзывы

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Ваш рассказ - это песня! Спасибо за рецепт. Забрала в КК
Зачем подчерёвок замораживать,если можно просто засыпать солью и положить на сутки в холодильник?!
В морозилку сразу? Оно там просолится?
Да сразу. За неделю просолится. Не забывайте, что замораживается оно не мгновенно и до полной заморозки сок успеет дать.
Прямо своевременный рецептик! Сало очень полезно , а особенно без термообработки. Надо пробовать!
Да, там селен и насыщенные жирные кислоты. Если в меру и с черным, а лучше еще и с цернозерновым хлебом, то действительно полезно!
Я так же солю мясную грудинку. Выбираю кусочки, где мяса больше. Шпигую чесноком, обваливаю в паприке обязательно, в чесноке. Посыпаю красным острым перцем, лаврушку беру иногда и солью щедро посыпаю, но не хороню его в соли). И заматываю в пищевую плёнку. На пару суток в морозилку, и вкуснейшее мясное сало готово.
Ну в принципе примерно одно и тоже. Главное обеспечить плотный контакт толстого слоя соли с салом (мясом). А соли кусочек возьмет реально ровно столько, сколько нужно. Но соль штука на сегодня не дорогая, поэтому то таке Мне проще "похоронить"
а лаврушка обязательна? терпеть ее не могу
Нет конечно! Это же просто приправа. Не нравится, не кладите
О Боже, какие фото... Аж чуть слюной не подавилась...
Спасибо!
Ой, как бы мы насладились. Печалька, свининка у нас последнее время не сальная.
Свою бы вот, где цимес. Бум искать. Спасибки за рецепт,
БЕРУ, глотаем слюнки.
Удачи в поиске и в приготовлении!
Очень зацепила выдержка в морозилке, вижу оно того стоит. Нам нравится сохое соление сала, но такую технологию не использовали, готовили проще и получалось просто соленое сало.
Здесь другая история, тем и интересно. На выходе, мы понимаем, совсем другой результат.
Мне уже давно не интересна простая сухая засолка сала. Я тут уже размещала два рецепта. Ниже в комментариях найдете ссылки. Но те рецепты больше подходят для сала без мяса. А этот именно для подчеревка
Спасибо, ссылки посмотрю и загляну В Ваши рецепты.
Я поняла, что рецепт для подчеревка, пропишем его на своей кухне.
Удачи!
простите, не верю. При такой засолке прослойки мяса будут просто соленющие. Сало пересолить сложно, а мясо как два пальца.Вы ведь соль в процессе не меняли? Значит вся влага вытянутая солью там же и осталась, получается подчерёвок был как-бы в рассоле. Вот почему шкура мягкая осталась. Промывая водой , вы или смоете всю соль со специями или соль останется на сале. С учётом аццкой просоленности мяса и весь кусок будет солёным на вкус.
А Вы просто пробуйте! Я пишу про свои ощущения. Я ж не просто так в рецепте написала, что сало в меру соленое. Не забывайте, что сало просаливалось в морозиловке, что не давало соку выходить из мяса. Так что никакого рассола не было. Посмотрите на фото куска, который я вытащила из морозиловки через неделю просаливания. Он абсолютно сухой!
Ответ для Юрий Живов
Когда я готовила куриную бастурму или подготавливая рыбу для копчения, засыпая солью на сутки, то да, через сутки рассол был. А тут не было никакого рассола вообще. Именно за счет замораживания
Ответ для Юрий Живов
Вы очень даже не правы! Если бы не морозилка, то так бы и случилось! А так всё очень даже вкусно и в меру солёно! Мясо не пересоленное, не пересушенное. вкусно! Большое спасибо автору за рецепт и за идею!
Ух ты, е-мое, какая аппетитная композиция!!
Ага, хоть монитор облизывай
Сало это вкусно, но смущает столько соли, пробовать не буду, как рецепт рыба в соли, пишут какая вкусная,сочная а на деле все равно пересоленная
Не знаю на счет рыбы, она все-таки менее плотная чем сало и мясо, поэтому, могу предположить, что вышла соленая. Но сало вышло соленым в меру. Уж поверьте!
Но не мой рецепт, делаю так, сало натираю солью , специями,чесноком и никаких примудростей. У меня сало любят не очень соленое, а еще и неделю ждать, у меня могут сало просто нарезать тоненькими кусочками посолить мелкой солью и сьесть. Мы Русские, а тоже любим сало.
А вот для меня написали
не бойтесь сало лишнего не возьмет проверено годами.
Мне также раньше говорили ,капуста морозов не боится, еще как боится, рыба соли лишнего не возьмет, еще как возьмет .
Тут фишка в том, что сало становится похожим на вяленое и получает тонкий аромат от специй. При традиционном засоле такого не получается. Поэтому есть смысл подождать неделю. Все вкусное быстро не готовится.
Ответ для alenanat
Верно,сало соль не берет,т.к.жир соль не растворяет.Мясо соль втягивает за счёт содержания влаги,но в этой ситуации, засолка проводилась в морозилке,влага замерзала,поэтому соль взял только небольшой слой,а после оттайки соль ушла в глубь слоя мяса,поэтому мясо розовое и в меру соленое.
Ответ для alenanat
не бойтесь сало лишнего не возьмет проверено годами
А меня настораживает цвет прослойки красный. Просалилось ли мясо??сало да .а вот мясная прослойка?
Мясо просолилось, но сохранило цвет.
А что за презент Светы посыпать сверху?!
Я писала в описании, что мне подарили килограмм подчеревка. Света - девушка, которая подарила. У нее свое хозяйство. Помогла ей кое в чем по бухгалтерии. Ну а так, как я ей этот рецепт по Вайберу скинула, то решила поблагодарить в рецепте
Теперь поняла! А то подумала, что чем - то сверху посыпала! А так рецепт супер!Обязательно засолю!!
Какая прелесть!!! Побегу покупать... вечерком. Обязательно изготовлю и отпишусь.
Жду впечатлений
спасибо за рецепт. Рекомендую на дно формы также насыпать и немного соли так будет лучше.
ну так я и насыпала соль на дно. Потом клала подчеревок и засыпала солью!
Очень соблазнительно и аппетитно! Красивые фото!
Фантастика!!! Боже какие аппетитные фото обалдеть!!!Галочка забираю рецептик в КК !!! Браво!!!
Удачи в приготовлении. Надеюсь понравится
Не сомневаюсь!!!!
Сало очень аппетитно выглядит
Здорово
Сразу Сальца захотелось...
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