Сало-подчеревок оригинальной засолки

Есть у меня два любимых способа засолки сала. Тут их выкладывала. Но они все больше подходят для толстого сала без прослоек мяса ну или чтобы было совсем немного мяса. А тут мне презентовали целый килограмм подчеревка! Светик, спасибки огромное и привет! Отправила я его в морозильник и стала думать, как его бы необычно засолить. И тут на ютуб-канале моего друга появился его авторский рецепт засолки сала! В общем, звезды сошлись! Вышло нереально вкусно! Очень всем рекомендую!