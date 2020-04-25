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Версия для печати Рецепты Приготовление молочных продуктов Домашний йогурт
  • 25 апреля 2020, 11:30
  • 2674

Йогурт домашний натуральный

Рецепт: Йогурт домашний натуральный

Очень вкусный йогурт, который я готовлю на протяжении лет 5-ти. Он имеет интересную консистенцию и нежный вкус. Йогурт-тянучка! Великолепен для завтрака с хлопьями, с фруктами, творогом. Используется вместо сметаны для заправки. И самое главное - он натуральный!

Категория: Приготовление молочных продуктов Домашний йогурт

Ингредиенты для «Йогурт домашний натуральный»:

  • Молоко (Цельное молоко или молоко жирностью не менее 4,5-5%) — 2 л
  • Сметана (Жирность сметаны не менее 26% и ложка должна быть с "горкой".) — 1 ст. л.

Время приготовления:

Количество порций: 20

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
782.8 ккал 		белки
58.5 г 		жиры
16.3 г 		углеводы
101.9 г
Порции
ккал
39.1 ккал		 белки
2.9 г		 жиры
0.8 г		 углеводы
5.1 г
100 г блюда
ккал
37.5 ккал		 белки
2.8 г		 жиры
0.8 г		 углеводы
4.9 г


Рецепт «Йогурт домашний натуральный»:

Наливаете молоко в 3-х литровую банку, добавляете ложку сметаны, хорошенько все размешиваете. И все))). Накрываете влажной марлей или тканью горлышко банки, сверху крышкой, чтоб марля быстро не высохла и оставляете на 1 сутки на столе при комнатной температуре.
Если возьмёте жирность меньше, то получите обыкновенный кефир.

Через сутки он станет оочень густым и если в него поставить ложку, она так и будет в нем торчать. Ставим йогурт в холодильник и кушаем. Приятного аппетита!
P. s. В отличии от кисло-молочных продуктов, как например, кефир и т. д.
Не ИМЕЕТ КИСЛОГО ВКУСА, даже намека на него. Поэтому дети в восторге от него.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На полдник / На ужин На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Неожиданные гости Специальное питание : Для беременных и кормящих / Для диеты

Теги: завтрак обед ужин полдник

Вкусы: нежный

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Йогурт домашний натуральный
Рецепт: Йогурт домашний натуральный

Очень вкусный йогурт, который я готовлю на протяжении лет 5-ти. Он имеет интересную консистенцию и нежный вкус. Йогурт-тянучка! Великолепен для завтрака с хлопьями, с фруктами, творогом. Используется вместо сметаны для заправки. И самое главное - он натуральный!

Ингредиенты для «Йогурт домашний натуральный»:

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Комментарии и отзывы

Автор вводит в заблуждение других пользователей и замусоривает поиск. Зачем нам простокваша в ответ на запрос про йогурт? Надо сменить заголовок и сделать правки в тексте.
Прошу прощения, но это ВООБЩЕ не йогурт. Это простокваша. В деревне бабушка всегда её так заквашивала. Йогурт заквашивается йогуртовыми культурами. Поэтому он и называется йогуртом. А в сметане йогуртовых культур нет. И кефир Вы так тоже не получите.)) Уж простите, но там тоже свои культуры.)) Это будет просто жидкая простокваша.
Не подумайте, я без каких-либо претензий пишу. Ну, просто, это ведь действительно принципиальные различия.
Можете сделать практически то же самое, только вместо сметаны положите натуральный йогурт. И в тепло поставьте (иначе очень долго будет заквашиваться и горчить будет). И тогда уже точно йогурт получите.
А простокваша Ваша действительно очень вкусная. Особенно если её из топлёного молока сделать.
С уважением
Моя бабушка так готовила и называла это блюдо "закваска". Было вкусно, спасибо, что напомнили.
Спасибо.
Это не йогурт, йогурт получается если при заквашивании использовать или сухую закваску "йогурт" или готовый живой йогурт из магазина, а у вас автор получилось подобие сметаны.
Брала домашнее парное молоко, домашнюю сметану, три раза пробовала (от разных хозяек коровы), ни разу не получилось то, что в рецепте. Густой и очень жирный кефир получается. Возможно, если найти какое-то магазинное молоко 6%, но я никогда такого не видела, максимум 3,2%...
почти так же делаю, но молоко кипячу и когда остынет добавляю сметану.Стоит сутки и в холодильник, добавляю газированную воду и соль и шикарный айран выходит, а как йогурт у меня его никто не пьет.
Никогда не встречала в продаже сметану 26% и и молоко 4,6%, хоть и живу в большом городе . Самое большее сметана 25, когда то очень давно была 30, но сейчас такой нет
А у нас продают и сметану 26% и молоко отборное. Даже есть 6% молоко. Кстати, фото такого молока есть в рецепте густого молочно-клубничного коктейля.
Это - не йогурт получается. а простокваша.
Сметана содержит мезофильные бактерии. Для йогурта необходимы термофильный стрептококк и болгарская палочка. Ну и, соответственно, температура сквашивания другая.
Напишите свой рецепт и назовите простокваша)
А вы не пробовали заглянуть в рецепты и дневники Дмитрия, прежде чем хихикать?
А я у Вас советов не просила и сама буду решать, когда и что мне делать.
Воля ваша
Благодарю
Ответ для max0203
пожалуйста, будьте корректнее в комментариях
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