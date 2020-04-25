Очень вкусный йогурт, который я готовлю на протяжении лет 5-ти. Он имеет интересную консистенцию и нежный вкус. Йогурт-тянучка! Великолепен для завтрака с хлопьями, с фруктами, творогом. Используется вместо сметаны для заправки. И самое главное - он натуральный!
- 25 апреля 2020, 11:30
- 2674
Йогурт домашний натуральный
Ингредиенты для «Йогурт домашний натуральный»:
- Молоко (Цельное молоко или молоко жирностью не менее 4,5-5%) — 2 л
- Сметана (Жирность сметаны не менее 26% и ложка должна быть с "горкой".) — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 20
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
782.8 ккал
|
белки
58.5 г
|
жиры
16.3 г
|
углеводы
101.9 г
|Порции
|ккал
39.1 ккал
|белки
2.9 г
|жиры
0.8 г
|углеводы
5.1 г
|100 г блюда
|ккал
37.5 ккал
|белки
2.8 г
|жиры
0.8 г
|углеводы
4.9 г
Рецепт «Йогурт домашний натуральный»:
Наливаете молоко в 3-х литровую банку, добавляете ложку сметаны, хорошенько все размешиваете. И все))). Накрываете влажной марлей или тканью горлышко банки, сверху крышкой, чтоб марля быстро не высохла и оставляете на 1 сутки на столе при комнатной температуре.
Если возьмёте жирность меньше, то получите обыкновенный кефир.
Через сутки он станет оочень густым и если в него поставить ложку, она так и будет в нем торчать. Ставим йогурт в холодильник и кушаем. Приятного аппетита!
P. s. В отличии от кисло-молочных продуктов, как например, кефир и т. д.
Не ИМЕЕТ КИСЛОГО ВКУСА, даже намека на него. Поэтому дети в восторге от него.
Комментарии и отзывы
позавчера jsmith2007 #
16 октября hfrif #
Не подумайте, я без каких-либо претензий пишу. Ну, просто, это ведь действительно принципиальные различия.
Можете сделать практически то же самое, только вместо сметаны положите натуральный йогурт. И в тепло поставьте (иначе очень долго будет заквашиваться и горчить будет). И тогда уже точно йогурт получите.
А простокваша Ваша действительно очень вкусная. Особенно если её из топлёного молока сделать.
С уважением
16 октября Cita #
16 октября neke-2002 #
22 мая oltv #
21 июня 2020 года elenav05101980 #
27 мая 2020 года alenanat #
28 апреля 2020 года galanova o 2018 #
28 апреля 2020 года max0203 # (автор рецепта)
25 апреля 2020 года NDemon #
Сметана содержит мезофильные бактерии. Для йогурта необходимы термофильный стрептококк и болгарская палочка. Ну и, соответственно, температура сквашивания другая.
25 апреля 2020 года max0203 # (автор рецепта)
27 апреля 2020 года Pavelia #
27 апреля 2020 года max0203 # (автор рецепта)
27 апреля 2020 года Pavelia #
27 апреля 2020 года max0203 # (автор рецепта)
29 апреля 2020 года специалист # (модератор)
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