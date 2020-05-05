Предлагаю очередной рецепт салата из консервированного тунца, кукурузы и свежего огурца. Очень простой, но вкусный, сочный, ароматный. Салат без майонеза.
- 5 мая 2020, 7:14
- 3472
Салат с тунцом и кукурузой
Ингредиенты для «Салат с тунцом и кукурузой»:
- Лук репчатый (небольшая) — 1 шт
- Уксус (столовый для лука) — 1 ч. л.
- Соль (для лука) — по вкусу
- Сахар (щепотка для лука)
- Масло оливковое (для лука) — 1 ч. л.
- Кукуруза (консервированная) — 130 г
- Огурец (свежий) — 100 г
- Яйцо куриное (сварить в крутую) — 1 шт
- Тунец (в масле 80/56г) — 1 бан.
- Перец душистый (свежемолотый) — по вкусу
- Перец красный жгучий (у меня хлопья) — по вкусу
- Перец сладкий красный — по вкусу
- Зелень (любая,у меня из морозилки) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
901.4 ккал
|
белки
80.4 г
|
жиры
25.5 г
|
углеводы
88.2 г
|Порции
|ккал
450.7 ккал
|белки
40.2 г
|жиры
12.8 г
|углеводы
44.1 г
|100 г блюда
|ккал
143.1 ккал
|белки
12.8 г
|жиры
4 г
|углеводы
14 г
Рецепт «Салат с тунцом и кукурузой»:
Для салата, лук нужно замариновать.
Нарезать его мелко, влить уксус, оливковое масло, добавить соль по вкусу,
щепотку сахара. Я добавила немного зелени из морозилки.
Оставить на 5мин.
Жидкость от кукурузы слить.
Огурец и яйцо нарезать кубиками.
Добавить тунец вместе с маслом.
Если у вас тунец крупный, следует размять вилкой.
Добавить маринованный лук.
Комментарии и отзывы
вчера в 2:04 мисс #
вчера в 9:58 mtata # (автор рецепта)
позавчера beautiful woman #
позавчера mtata # (автор рецепта)
10 мая AneleRu #
10 мая Matros7 #
10 мая mtata # (автор рецепта)
мне очень приятно,что он не разочаровал
6 мая mariana82 #
7 мая mtata # (автор рецепта)
6 мая Himbeeren #
6 мая mtata # (автор рецепта)
6 мая Himbeeren #
5 мая Vishnja #
6 мая mtata # (автор рецепта)
6 мая Vishnja #
7 мая mtata # (автор рецепта)
5 мая Ирушенька #
5 мая mtata # (автор рецепта)
5 мая jannasimf #
5 мая mtata # (автор рецепта)
5 мая ivkis1999 #
5 мая mtata # (автор рецепта)
5 мая ирпенчанка #
5 мая mtata # (автор рецепта)
5 мая 50511 #
5 мая mtata # (автор рецепта)
5 мая Tanushechka-2017 #
Фотки такие аппетитные, что я даже представила его вкус - свежий, хрустящий, сочный и сытный
5 мая mtata # (автор рецепта)
рецепт родился спонтанно ,а салатик нам понравился
5 мая Tanushechka-2017 #
5 мая mtata # (автор рецепта)
5 мая Tanushechka-2017 #
5 мая mtata # (автор рецепта)
5 мая Tanushechka-2017 #
5 мая красавица киса #
5 мая Tanushechka-2017 #
Нет на этих торгашей бессовестных никакой управы!
6 мая красавица киса #
5 мая Kuss #
5 мая mtata # (автор рецепта)
5 мая virgola71 #
5 мая mtata # (автор рецепта)
сирень дома долго не стоит,пришлось срочно к ней придумать салатик,чтобы порадовать вас весной
5 мая Tanushechka-2017 #
5 мая mtata # (автор рецепта)
5 мая Tanushechka-2017 #
5 мая mtata # (автор рецепта)
5 мая Tanushechka-2017 #
5 мая красавица киса #
5 мая mtata # (автор рецепта)
5 мая красавица киса #
5 мая Tanushechka-2017 #
6 мая mtata # (автор рецепта)
5 мая Tanushechka-2017 #
Каштаны уже тоже практически отцвели. Как у вас ситуация в городе? Ты дома сидишь?
5 мая красавица киса #
Ой,поздороваться забыла. Привет,Танюша!
Народ неугомонный толпами шляется,ну по крайней мере я вижу это в окно.У меня виден пруд и кусок парка,так вот все вокруг этого пруда.И бегуны,и с детьми,и одиночки,и кучками,и на лавках сидят... Тепло второй день,вот и повылезли все...
Как у вас?
5 мая Tanushechka-2017 #
6 мая mtata # (автор рецепта)
6 мая Tanushechka-2017 #
6 мая mtata # (автор рецепта)
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