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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Рыбные салаты
  • 5 мая 2020, 7:14
  • 3472

Салат с тунцом и кукурузой

Рецепт: Салат с тунцом и кукурузой

Предлагаю очередной рецепт салата из консервированного тунца, кукурузы и свежего огурца. Очень простой, но вкусный, сочный, ароматный. Салат без майонеза.

Категория: Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Рыбные салаты

Ингредиенты для «Салат с тунцом и кукурузой»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
901.4 ккал 		белки
80.4 г 		жиры
25.5 г 		углеводы
88.2 г
Порции
ккал
450.7 ккал		 белки
40.2 г		 жиры
12.8 г		 углеводы
44.1 г
100 г блюда
ккал
143.1 ккал		 белки
12.8 г		 жиры
4 г		 углеводы
14 г


Рецепт «Салат с тунцом и кукурузой»:

Для салата, лук нужно замариновать.
Нарезать его мелко, влить уксус, оливковое масло, добавить соль по вкусу,
щепотку сахара. Я добавила немного зелени из морозилки.
Оставить на 5мин.
Жидкость от кукурузы слить.
Огурец и яйцо нарезать кубиками.

Добавить тунец вместе с маслом.
Если у вас тунец крупный, следует размять вилкой.
Добавить маринованный лук.

Добавить свежемолотый черный перец, красный, зелень.
Все перемешать.

Приятного аппетита!!!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед На ужин

Теги: завтрак обед ужин закуска салат

Вкусы: нежный свежий огуречный

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Салат с тунцом и кукурузой
Описание: Предлагаю очередной рецепт салата из консервированного тунца, кукурузы и свежего огурца. Очень простой, но вкусный, сочный, ароматный. Салат без майонеза.


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Фотографии «Салат с тунцом и кукурузой» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

очень аппетитный, сытный салатик!
Светочка спасибо большое за добрые слова поддержки
Замечательный салатик, Танюша!
Людочка благодарю за комментарий ,в карантине подчищали запасы,очень выручил салатик
Такого вкусного салатика сделала двойную порцию и не прогадала. Спасибо!
Мариночка спасибо огромное за доверие и замечательное исполнение рецепта
мне очень приятно,что он не разочаровал
Танюша! Чудесный салатик!
Марианочка спасибо большое за внимание
Вкусный салатик. Сирень хороша,у нас ещё не цветёт, рано.
спасибо большое за внимание и поддержку
Танечка, очень аппетитный, сытный салатик! Сирень отлично добавляет весеннего настроения!
Любаша спасибо большое за добрые слова поддержки ,хоть сирень радует,иначе можно свихнуться...
Да уж! А пока любуемся на твою сирень!
мне приятно
Танечка, замечательный, яркий,сытный салат! Очень красивые фотографии!
Ириша благодарю за поддержку и высокую оценку
Танечка, вкусный и сочный салатик! Очень красивые фото!
Жанночка благодарю от души за поддержку
Тааак, баночка тунца есть, этот салат следующий на очереди! Спасибо за отличную тунцовую подборку!
Женечка благодарю за доверие,удачи
Танюша! Чудесный салатик! Фотки очень красивые!
Наташенька благодарю за визит и поддержку
Танюша, замечательный салат! Сочный, свежий! И подача отличная! У вас сирень уже цветёт?
Танюшечка спасибо огромное за внимание и поддержку ,сирень бушует,черемуха тоже,зелень сочная,свежая,пока нет жары
Танечка, какой замечательный салатик

Фотки такие аппетитные, что я даже представила его вкус - свежий, хрустящий, сочный и сытный
Танюшечка благодарю от души за комментарий и поддержку
рецепт родился спонтанно ,а салатик нам понравился
Как здорово получился спонтанный салатик радуй нас почаще такими замечательными рецептами
благодарю солнышко за доброту и пожелание ,такое редко бывает,в магазин не хожу,зелень не покупаю к ценам не подступись
У вас тоже цены выросли?
Они взлетели до небес
Мда, нигде правды нет
У нас тоже все моментально подорожало...
Какой-то тихий ужас!
Нет на этих торгашей бессовестных никакой управы!
Отличный салатик!
Наташа благодарю за внимание
Танюша! Восхитительный, сытный, ароматный, аппетитный салат! Шикарные фото!
Юленька спасибо огромное за комментарий и высокую оценку
сирень дома долго не стоит,пришлось срочно к ней придумать салатик,чтобы порадовать вас весной
А сирень и правда красивая у меня уже почти отцвела
в нашей округе еще много ,после прогулки стараюсь принести веточку,пока не оштрафуют
А у вас штрафуют за сорванные цветочки??!
Бывает
Ужас
Ответ для Tanushechka-2017
Танюш,а каштаны цветут или еще/уже нет?
Надюша про каштаны забыла,ЦВЕТУТ
Танюша,привет! Очень люблю,как цветут каштаны. У нас только-только листочки начали открываться. Во дворе растут белые и розовые.Красота. Сирень только начинает кисти выпускать.
У нас просто морозов и зимы толком не было, вот и выросло все раньше времени
Ответ для красавица киса
у нас перед окном красный каштан,мимо сирени не могу пройти,дом напоминает,родителей....
Ответ для красавица киса
Надюша, привет!
Каштаны уже тоже практически отцвели. Как у вас ситуация в городе? Ты дома сидишь?
А куда деваться... Сидим всем семейством. Только с собакой гуляем и раз в 2 недели в гипермаркет выезжаем.
Ой,поздороваться забыла. Привет,Танюша!
Народ неугомонный толпами шляется,ну по крайней мере я вижу это в окно.У меня виден пруд и кусок парка,так вот все вокруг этого пруда.И бегуны,и с детьми,и одиночки,и кучками,и на лавках сидят... Тепло второй день,вот и повылезли все...
Как у вас?
Честно признаться, муж с ребенком тоже в парк бывает ходит... Ну а как ребенку не дать воздухом подышать но они гуляют без всяких друзей, в одиночку. И дистанцию от людей держат. Не поддерживаю конечно я тех, кто собирается кучками, толпами, чтоб полялякать. Но к сожалению, у нас таких большинство. То ли не верят в вирус, то ли думают, что бессмертные... А тем временем, больных все больше и больше и в больницах уже мест не будет, если заболеешь. Страшно. Но от вируса никуда не деться. Он надолго. 2-3 года в заточении никто сидеть не будет
наши дети хоть на даче спасаются
Повезло
Ответ для красавица киса
а я по кромке леса гуляю и то оглядываюсь,чтобы полицию не встретить,у нас штрафы большие 300ев.
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