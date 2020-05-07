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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/164590/]Куриное филе экспресс-вариант[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/164590/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020may/07/23/2704053_34629-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из птицы -> Горячие блюда из курицы Если честно, я вхожу в число тех людей, которые не любят куриное филе, и в моем рационе куриная грудка присутствует только потому, что тренер прописал)). Была перепробована куча рецептов филе и все было не то, убеждала себя, что это полезно, полезное не всегда вкусное), пока не приготовила вот этот вариант. Мясо по этому рецепту получается совсем другим, не таким, каким мы его себе представляем, когда говорим о куриной грудке. Сочное, упругое, чуть пряное, ничего лишнего, сплошной минимализм. Кроме вышесказанных достоинств, это просто супербыстрый рецепт и настоящая палочка-выручалочка: когда готовить не хочется, когда нет времени, и даже будет уместно, если к вам внезапно пришли гости. Попробуйте, уверена, что результат вас порадует. Ингредиенты: Грудка куриная, Соевый соус, Имбирь, Масло растительное. Тэги: второе, обед, ужин, завтрак, горячее, быстро.