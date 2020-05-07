Если честно, я вхожу в число тех людей, которые не любят куриное филе, и в моем рационе куриная грудка присутствует только потому, что тренер прописал)). Была перепробована куча рецептов филе и все было не то, убеждала себя, что это полезно, полезное не всегда вкусное), пока не приготовила вот этот вариант. Мясо по этому рецепту получается совсем другим, не таким, каким мы его себе представляем, когда говорим о куриной грудке. Сочное, упругое, чуть пряное, ничего лишнего, сплошной минимализм. Кроме вышесказанных достоинств, это просто супербыстрый рецепт и настоящая палочка-выручалочка: когда готовить не хочется, когда нет времени, и даже будет уместно, если к вам внезапно пришли гости. Попробуйте, уверена, что результат вас порадует.
- 7 мая 2020, 13:34
- 23132
Куриное филе экспресс-вариант
Ингредиенты для «Куриное филе экспресс-вариант»:
- Грудка куриная (400-450 г) — 2 шт
- Соевый соус — 1,5 ст. л.
- Имбирь (сухой молотый) — 1/2 ч. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
959.3 ккал
|
белки
142.3 г
|
жиры
41.4 г
|
углеводы
4.6 г
|Порции
|ккал
319.8 ккал
|белки
47.4 г
|жиры
13.8 г
|углеводы
1.5 г
|100 г блюда
|ккал
147.6 ккал
|белки
21.9 г
|жиры
6.4 г
|углеводы
0.7 г
Рецепт «Куриное филе экспресс-вариант»:
Складываем нарезанное филе в миску, наливаем соевый соус 1,5 стол. ложки, насыпаем 1/2 чайной ложки сухого порошка имбиря.
Имбирь нужно брать обязательно в порошке, пробовала готовить со свежим, совсем не то получается.
Наливаем на сковороду растительное масло, разогреваем, выкладываем филе.
Обжариваем 1 - 2 минуты, зависит от толщины ваших кусочков.
Как только по краю кусочков появился светлый ободок, переворачиваем мясо на другую сторону.
Выкладываем красиво на тарелочку и зовем всех к столу. Очень вкусно сочетается с овощным салатом, с рисом, да и просто так.
Приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6880
Комментарии и отзывы
8 часов назад bar-serg #
7 часов назад elena dolgova32 # (автор рецепта)
2 часа назад Жанна Пятирикова #
26 июля imac2005 #
26 июля elena dolgova32 # (автор рецепта)
9 июля Покусаева Ольга #
26 июля elena dolgova32 # (автор рецепта)
Я очень рада, что рецепт вам понравился Пользуйтесь на здоровье и пусть вам будет вкусно!
26 июля Покусаева Ольга #
26 июля elena dolgova32 # (автор рецепта)
26 июня Демурия #
Спасибо
26 июня elena dolgova32 # (автор рецепта)
18 июня anna441030 #
26 июня elena dolgova32 # (автор рецепта)
13 июня hristalla #
13 июня hristalla #
13 июня топиарий #
13 июня elena dolgova32 # (автор рецепта)
13 июня топиарий #
13 июня elena dolgova32 # (автор рецепта)
1 июня nataliksa14 #
2 июня elena dolgova32 # (автор рецепта)
23 мая Olgushka1977 #
28 мая elena dolgova32 # (автор рецепта)
21 мая МИБ10 #
И так как труба уже давно никуда не зовет, то иногда, в охотку могу и
сайтом поваренок воспользоваться. И комментарии читаю не только
этого рецепта. Но честно скажу, не люблю сплошной "одобрямс" и не
только это, а даже личные разговоры знакомых людей. И за этим по
самому рецепту далеко не все высказываются. Как будто бы других
способов общения нет. Но это не к вашему рецепту, а обобщение.
Скажу, что в целом мясо вкусное. Правда, я немного больше соевого
соуса и имбиря добавил. Кто-то в отзыве вспомнил про чеснок. Думаю,
это не ухудшит. Но пару замечаний у меня есть. Вы не упомянули про
соль, а также, мясо отбивать желательно? У меня подучились немного
жестковатое, хотя нарезал не превышая рекомендованную толщину.
И еще одно. На отдельной сковороде нажарил прилично лука и его на
готовое горячее мясо насыпал. Еще сочнее получилось. Спасибо.
22 мая elena dolgova32 # (автор рецепта)
PS: Я не против критики, рецепт может кому-то нравиться, кому-то не нравиться, кому-то вообще никак, и это нормально, все люди разные и у всех разные вкусы и предпочтения, единственное, считаю, что критика должна относиться к рецепту, а не к личности.
22 мая МИБ10 #
Систематически читаю ленту новостей Маил.ру,
в том числе и комментарии. Так в них по делу 1-3, а в остальных постоянные персонажи грызутся между собой оскорбляя друг друга.
И еще раз повторю. Легко прожаренный сочный
лук, перемешанный с мясом был осень кстати.
22 мая elena dolgova32 # (автор рецепта)
24 мая nadin0930 #
Красиво .....!
28 мая elena dolgova32 # (автор рецепта)
5 июля Карапуз2016 #
21 мая nadin0930 #
Забираю рецепт с благодарностью, уверена, что готовить по нему буду и в дальнейшем!!!
22 мая elena dolgova32 # (автор рецепта)
22 мая nadin0930 #
20 мая annova #
20 мая elena dolgova32 # (автор рецепта)
20 мая annova #
Уже три раза готовила за неделю.
Просто, вкусно, приятный пикантный вкус у мяса получается.
Еще раз спасибо!!!
20 мая elena dolgova32 # (автор рецепта)
20 мая Выговская Ирина #
20 мая elena dolgova32 # (автор рецепта)
19 мая koldenberg2019 #
20 мая elena dolgova32 # (автор рецепта)
17 мая Марина-мама1 #
Мне и моей очень понравилось то, что получилось по Вашему рецепту. Только у меня была не курочка, а индейка. И, не смотря на это, получилось чудесненько
Даже мой сынуля, который очень избирательно относится к новым блюдам, слопал за обе щеки
17 мая elena dolgova32 # (автор рецепта)
14 мая vsveta77 #
14 мая atatyana2007 #
Спасибо за рецепт.
14 мая elena dolgova32 # (автор рецепта)
13 мая ирпенчанка #
13 мая elena dolgova32 # (автор рецепта)
13 мая ирпенчанка #
Могу в личку написать ссылочки некоторых рецептов!
13 мая elena dolgova32 # (автор рецепта)
Да, Наташа, высылай, с удовольствием попробую! Спасибо!
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