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  • 7 мая 2020, 13:34
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Куриное филе экспресс-вариант

Рецепт: Куриное филе экспресс-вариант

Если честно, я вхожу в число тех людей, которые не любят куриное филе, и в моем рационе куриная грудка присутствует только потому, что тренер прописал)). Была перепробована куча рецептов филе и все было не то, убеждала себя, что это полезно, полезное не всегда вкусное), пока не приготовила вот этот вариант. Мясо по этому рецепту получается совсем другим, не таким, каким мы его себе представляем, когда говорим о куриной грудке. Сочное, упругое, чуть пряное, ничего лишнего, сплошной минимализм. Кроме вышесказанных достоинств, это просто супербыстрый рецепт и настоящая палочка-выручалочка: когда готовить не хочется, когда нет времени, и даже будет уместно, если к вам внезапно пришли гости. Попробуйте, уверена, что результат вас порадует.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриное филе экспресс-вариант»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
959.3 ккал 		белки
142.3 г 		жиры
41.4 г 		углеводы
4.6 г
Порции
ккал
319.8 ккал		 белки
47.4 г		 жиры
13.8 г		 углеводы
1.5 г
100 г блюда
ккал
147.6 ккал		 белки
21.9 г		 жиры
6.4 г		 углеводы
0.7 г

Рецепт «Куриное филе экспресс-вариант»:

Приготовим все продукты: филе куриное, соевый соус, имбирь, масло растительное.

Промоем филе, обсушим бумажным полотенцем. Нарезаем вдоль волокон на ломтики толщиной 0,7- 1 см.

Складываем нарезанное филе в миску, наливаем соевый соус 1,5 стол. ложки, насыпаем 1/2 чайной ложки сухого порошка имбиря.
Имбирь нужно брать обязательно в порошке, пробовала готовить со свежим, совсем не то получается.

Перемешиваем и оставляем минут на 5, пока готовим и разогреваем сковороду.

Наливаем на сковороду растительное масло, разогреваем, выкладываем филе.
Обжариваем 1 - 2 минуты, зависит от толщины ваших кусочков.
Как только по краю кусочков появился светлый ободок, переворачиваем мясо на другую сторону.

Обжариваем с другой стороны 1-2 минутки.

Выкладываем красиво на тарелочку и зовем всех к столу. Очень вкусно сочетается с овощным салатом, с рисом, да и просто так.

Приятного аппетита!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6880
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе обед ужин завтрак горячее быстро

Вкусы: пряный имбирный соевый

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Куриное филе экспресс-вариант
Описание: Если честно, я вхожу в число тех людей, которые не любят куриное филе, и в моем рационе куриная грудка присутствует только потому, что тренер прописал)). Была перепробована куча рецептов филе и все было не то, убеждала себя, что это полезно, полезное не всегда вкусное), пока не приготовила вот этот вариант. Мясо по этому рецепту получается совсем другим, не таким, каким мы его себе представляем, когда говорим о куриной грудке. Сочное, упругое, чуть пряное, ничего лишнего, сплошной минимализм. Кроме вышесказанных достоинств, это просто супербыстрый рецепт и настоящая палочка-выручалочка: когда готовить не хочется, когда нет времени, и даже будет уместно, если к вам внезапно пришли гости. Попробуйте, уверена, что результат вас порадует.


Комментарии и отзывы

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Взял рецепт в коллекцию. Надо попробовать. Единственное сомнение - за 5 минут мясо не успеет вобрать в себя вкус соевого соуса. Я мариную свинину для шашлыка в маринаде: на 1 кг мяса полстакана виноградного уксуса 6% и столько же соевого соуса. Мясо оставляю в маринаде в холодильнике на ночь.
Спасибо за внимание к рецепту! Для куриной грудки, порезанной на слайсы, толщиной 1 см, вполне достаточно 5 минут, но если любите более интенсивный вкус, можно оставить на более долгое время, конечно в холодильнике.
Ответ для bar-serg
Зачем же свинину убивать уксусом? Для свинины нет ничего лучшего чем репчатый лук и лимон. Лук порезать полукольцами, лимон - дольками. Переложить кусочки свинины, НЕ СОЛИТЬ! и убрать в холодильник под плёнку или крышку минимум на 2 часа, в идеале - на ночь. Перед приготовлением посолить и поперчить и жарить с двух сторон сначала на сильном огне, чтобы корочка сок внутри мяса сохранила, а затем под крышкой на маленьком огоньке до готовности. Сочное и мягкое мясо гарантировано. Я так и шашлыки мариную. Только лук и лимон. Никакого уксуса, кефира, томатного сока и минералки. Перепробовала всё. Самый оптимальный вариант - именно этот: лук и лимон.
Спасибо! Очень вкусная курочка получилась! Делала все строго по рецепту. Результат порадовал. Буду готовить еще.
Спасибо огромное за внимание к рецепту Очень рада, что курочка понравилась
Великолепный вариант приготовления курочки! Результат очень порадовал! И быстро, и вкусно, и ароматно, и мясо абсолютно не сухое! Буду пользоваться рецептом и в дальнейшем! Елена, спасибо большое!
Ольга, благодарю за великолепный фотоотчет!
Я очень рада, что рецепт вам понравился Пользуйтесь на здоровье и пусть вам будет вкусно!
Спасибо большое за одобрение,Елена!
Очень вкусно, быстро, в меру пикантно!
Спасибо
Ольга, благодарю за такой потрясающе яркий фотоотчет Очень рада, что рецепт пришёлся по вкусу
Спасибо за рецепт! Получилось вкусно, быстро, без хлопот. Я сейчас тестирую разные "куриные" рецепты. Ваш пойдет в копилку однозначно. В следующий раз попробую с разными специями, например карри или паприкой, хотя и с имбирём тоже вкусно.
Спасибо огромное! Очень рада, что рецепт не разочаровал
Курочка получилась восхитительная!Очень мягкая .сочная и ароматная.Имбиря добавила побольше.посыпала ещё сухим чеснокои...мммм!!!Муж переспросил несколько раз.*это точно курица!*Леночка.огромное спасибо за прекрасный рецепт!
Анечка, я очень-очень рада, что рецепт пришёлся по вкусу рецепт действительно хорош тем, что к нему добавляй какие угодно специи на свой вкус и каждый раз будет что-то новое. Я тоже в последнее время тоже добавляю разные специи по настроению, и в индийском стиле с гарам масалой, и в итальянском, с сухими томаты с базиликом и чесноком и вусчерским соусом, и просто с имбирём, всегда получается вкусно Спасибо огромное за восхитительный отчет
От души дорогая!!!!
Очень вкусно, спасибо за рецепт! Я даже без масла на сковородку кинула-получилось прям как с пикника. Теперь хочу сковородку гриль)
Спасибо за отзыв и за то, что поделились хорошая идея с грилем Нужно будет попробовать, но я думаю, что все равно нужно будет тогда чуть масла в маринад добавить, иначе мясо суховато получится, ведь в грудке нет ни жиринки.
Спасибо за рецепт, что то новое и интересное и довольно вкусно. Только я подольше жарила, на всякий случай, чтобы мясо лучше прожарилось, так как хотела и ребенка им покормить.
Спасибо большое
Елена. Если 32 к вам имеет отношение, то моя внучка вам ровесница.
И так как труба уже давно никуда не зовет, то иногда, в охотку могу и
сайтом поваренок воспользоваться. И комментарии читаю не только
этого рецепта. Но честно скажу, не люблю сплошной "одобрямс" и не
только это, а даже личные разговоры знакомых людей. И за этим по
самому рецепту далеко не все высказываются. Как будто бы других
способов общения нет. Но это не к вашему рецепту, а обобщение.
Скажу, что в целом мясо вкусное. Правда, я немного больше соевого
соуса и имбиря добавил. Кто-то в отзыве вспомнил про чеснок. Думаю,
это не ухудшит. Но пару замечаний у меня есть. Вы не упомянули про
соль, а также, мясо отбивать желательно? У меня подучились немного
жестковатое, хотя нарезал не превышая рекомендованную толщину.
И еще одно. На отдельной сковороде нажарил прилично лука и его на
готовое горячее мясо насыпал. Еще сочнее получилось. Спасибо.
Спасибо вам огромное за внимание к рецепту! Сразу отвечу на вопросы по делу: солить не нужно, соли вполне хватает от соевого соуса, конечно если вам хочется посолонее, можно и посолить или добавить побольше соевого соуса, отбивать тоже не нужно, за 1,5-2 минуты, кусочки успевают прожариться и не отбитые. Могу предположить, что мясо может быть жестким, если его долго жарить. Попробуйте уменьшить время обжарки, я обычно проверяю, во врем жарки слегка надрезаю кусочек в самой толстой его части, если выступает прозрачный сок, все, значит готово, снимаю кусочки со сковороды, они должны быть упругими при надавливании. Было и у меня такое, что если подольше подержишь, мясо сразу жестковатое и сухое. То, что дополняете рецепт по своему вкусу, это замечательно, ведь кулинария - это искусство и огромное поле для экспериментов, а повар – это тот же художник и в блюдо он может вложить своё настроение, свои чувства и свои предпочтения. Поэтому, экспериментируйте и делитесь результатами с нами и пусть вам будет вкусно. Спасибо еще раз огромное, что поделились!

PS: Я не против критики, рецепт может кому-то нравиться, кому-то не нравиться, кому-то вообще никак, и это нормально, все люди разные и у всех разные вкусы и предпочтения, единственное, считаю, что критика должна относиться к рецепту, а не к личности.
Спасибо за состоятельный ответ. Вы правы. писать нужно по сути.
Систематически читаю ленту новостей Маил.ру,
в том числе и комментарии. Так в них по делу 1-3, а в остальных постоянные персонажи грызутся между собой оскорбляя друг друга.
И еще раз повторю. Легко прожаренный сочный
лук, перемешанный с мясом был осень кстати.
Еще раз поблагодарю, за то, что делитесь своими находками и дополнениями к рецепту, уверена, что многие воспользуются вашими рекомендациями! Спасибо!

Красиво .....!
Ответ для МИБ10
Спасибо за ваш комментарий к рецепту! У меня возникли те же вопросы, которые задали вы. Теперь можно готовить))
Елена, прими и мой отчет! Отличное мяско получается, нежное и ароматное.
Забираю рецепт с благодарностью, уверена, что готовить по нему буду и в дальнейшем!!!
Наденька, спасибо огромное за такой аппетитный фотоотчет! Я так рада, что все понравилось, и счастлива, что рецепт попал в твою кулинарную копилочку
Спасибо за рецепт!
Уже три раза готовила за неделю.
Просто, вкусно, приятный пикантный вкус у мяса получается.
Еще раз спасибо!!!
Спасибо большое! Приятно, что вам все понравилось Готовьте на здоровье!
Я бы в маринад добавила зубчик чеснока и черный молотый перец, а жарила бы на сухой раскаленной сковороде без масла
Спасибо за внимание к рецепту! Добавляйте, конечно, все по своему вкусу и готовьте, согласно своим предпочтениям.
Вкусное, мягонькое, сочное мяско. Спасибо вам большое за рецепт👍
Какая красота! Спасибо огромное за прекрасный фотоотчет Я очень рада, что вам понравилось, готовьте на здоровье и пусть вам будет вкусно!
Спасибо за рецепт!
Мне и моей очень понравилось то, что получилось по Вашему рецепту. Только у меня была не курочка, а индейка. И, не смотря на это, получилось чудесненько
Даже мой сынуля, который очень избирательно относится к новым блюдам, слопал за обе щеки
Спасибо огромное, что поделились вашим опытом Я очень рада, что рецепт понравился и мяско было вкусным, особенно радует, что понравилось малышу Готовьте на здоровье и пусть вам будет вкусно!
И почему такой негатив на отзыв Леночка1901 ? Человек Вам не хамил, просто написал свое мнение, при этом ника как Вас не оскорбив. А теперь вопрос откуда у Вас столько негатива на такие комментарии? складывается такое мнение что все должны только гладить по шерстке ваши рецепты. И тем более вам её действительно тренер прописал по Вашим же словам.
Я отношусь к той категории, которая любит куриную грудку. А в таком исполнении это вообще шедевр. Быстро, просто, вкусно)
Спасибо за рецепт.
Спасибо большое!
Лена! Я грудку тоже не очень предпочитаю! (хотя на сайте есть много рецептов сочного филе ) Обязательно попробую и твой вариант! Рецепт забрала. Спасибо!
Наташа, согласна, рецептов много и я продолжаю пробовать новые для меня рецепты филе на сайте, ищу разнообразия)) Попробуй конечно и этот вариант, может понравится, буду очень рада!
Обязательно попробую! Потом отпишусь!
я продолжаю пробовать новые для меня рецепты филе на сайте, ищу разнообразия))
Могу в личку написать ссылочки некоторых рецептов!
Буду ждать
Да, Наташа, высылай, с удовольствием попробую! Спасибо!
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