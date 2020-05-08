Адаптируем классический рецепт сборной солянки для тех, кто следит за фигурой. Мясо и копчености заменяем полезной сочной рыбой с суровым названием - чёрный гренадёр.
- 8 мая 2020, 18:20
- 1433
Диетический вариант сборной солянки
Ингредиенты для «Диетический вариант сборной солянки»:
- Рыба (тушка Чёрный гренадёр) — 1 шт
- Морковь — 30 г
- Лук репчатый — 30 г
- Огурец соленый — 30 г
- Картофель — 70 г
- Маслины (б/к) — 20 г
- Томатная паста — 10 г
- Лист лавровый — по вкусу
- Перец черный (горошек) — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Сахар — по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
657.8 ккал
|
белки
108.4 г
|
жиры
14.4 г
|
углеводы
22.2 г
|100 г блюда
|ккал
83.3 ккал
|белки
13.7 г
|жиры
1.8 г
|углеводы
2.8 г
Рецепт «Диетический вариант сборной солянки»:
Разделайте рыбу на филе, кожу и плавники. Позвоночную кость оставьте, она пригодится для бульона. Отходы от тушки гренадёра (кожу, плавники, позвоночную кость) промойте, залейте 3 литра воды и проварите на среднем огне. В бульон добавьте 3 лавровых листа, чёрный перец горошек и несколько веточек укропа. Посолите и томите на медленном огне 10.-15 минут.
Овощи и филе нарежьте кубиками, маслины - кружочками, а зелень мелко порубите. Обжарьте в кастрюле на растительном масле лук и морковь. Затем добавьте соленые огурцы, томатную пасту, картофель и маслины.
Готовый бульон процедите, отмерьте примерно 300 мл и влейте в овощи. Тушите на небольшом огне до готовности картофеля. Затем добавьте кусочки филе, сахар по вкусу и проварите в течение 3-5 минут.
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Комментарии и отзывы
вчера в 19:44 Юрис #
- Я так вижу! )))
Но все таки я я скажу пару слов. Может кто-то мне разумно объяснить:
- Зачем жарить соленые огурцы? Что это дает?
И второе:
- Зачем в солянке картофель? Нет, хозяин конечно барин. Что хочет то кладет, но ни в одном рецепте солянки картофеля нет. Это ИМХО вещи несовместные..
И я бы положил несколько видов рыб. Солянка от этого не стала бы менее диетической, но вкуснее стала бы однозначно.
17 часов назад nadinhike #
По легенде солянку готовили из того, что каждый из гостей принесет с собой, поэтому существует кроме классических рецептов еще, как минимум десятки вариантов потому, как каждый видоизменяет под свои вкусы. Например картофель, как красная тряпка для быка. Но его нередко используют и о чем здесь пить. Также соленый огурец, жарить его или не жарить и что это дает. На мой взгляд, не принципиально, как захочется для праздника души и живота, но у жареного огурца совсем другой цимес, что отражается на выходе. Та же история с рассольником, вкус с использованием жареного огурца ярче.
На вкус и цвет сами понимаете.
Рецептура автора один из многих вариантов, имеет право на жизнь.
позавчера Vishnja #
позавчера Himbeeren #
8 мая Ирушенька #
8 мая Okoolina #
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