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Версия для печати Рецепты Бульоны и супы Горячие супы Солянка
  • 8 мая 2020, 18:20
  • 1433

Диетический вариант сборной солянки

Рецепт: Диетический вариант сборной солянки

Адаптируем классический рецепт сборной солянки для тех, кто следит за фигурой. Мясо и копчености заменяем полезной сочной рыбой с суровым названием - чёрный гренадёр.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Солянка

Ингредиенты для «Диетический вариант сборной солянки»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
657.8 ккал 		белки
108.4 г 		жиры
14.4 г 		углеводы
22.2 г
100 г блюда
ккал
83.3 ккал		 белки
13.7 г		 жиры
1.8 г		 углеводы
2.8 г


Рецепт «Диетический вариант сборной солянки»:

Ингредиенты

Разделайте рыбу на филе, кожу и плавники. Позвоночную кость оставьте, она пригодится для бульона. Отходы от тушки гренадёра (кожу, плавники, позвоночную кость) промойте, залейте 3 литра воды и проварите на среднем огне. В бульон добавьте 3 лавровых листа, чёрный перец горошек и несколько веточек укропа. Посолите и томите на медленном огне 10.-15 минут.

Овощи и филе нарежьте кубиками, маслины - кружочками, а зелень мелко порубите. Обжарьте в кастрюле на растительном масле лук и морковь. Затем добавьте соленые огурцы, томатную пасту, картофель и маслины.

Готовый бульон процедите, отмерьте примерно 300 мл и влейте в овощи. Тушите на небольшом огне до готовности картофеля. Затем добавьте кусочки филе, сахар по вкусу и проварите в течение 3-5 минут.

При подаче ароматную солянку посыпьте мелко порубленной зеленью.

Фото: Александр Хардин

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Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий На ужин : На горячее Специальное питание : Для диеты

Теги: первое обед диета

Вкусы: рыбный овощной

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Диетический вариант сборной солянки
Описание: Адаптируем классический рецепт сборной солянки для тех, кто следит за фигурой. Мясо и копчености заменяем полезной сочной рыбой с суровым названием - чёрный гренадёр.


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Комментарии и отзывы

Солянки всегда вызывают споры. Сдавшиеся под градом вопросов всегда отвечают:
- Я так вижу! )))
Но все таки я я скажу пару слов. Может кто-то мне разумно объяснить:
- Зачем жарить соленые огурцы? Что это дает?
И второе:
- Зачем в солянке картофель? Нет, хозяин конечно барин. Что хочет то кладет, но ни в одном рецепте солянки картофеля нет. Это ИМХО вещи несовместные..

И я бы положил несколько видов рыб. Солянка от этого не стала бы менее диетической, но вкуснее стала бы однозначно.
Сразу хочу отметить, я без претензий. Относительно споров и града вопросов- оно это надо.
По легенде солянку готовили из того, что каждый из гостей принесет с собой, поэтому существует кроме классических рецептов еще, как минимум десятки вариантов потому, как каждый видоизменяет под свои вкусы. Например картофель, как красная тряпка для быка. Но его нередко используют и о чем здесь пить. Также соленый огурец, жарить его или не жарить и что это дает. На мой взгляд, не принципиально, как захочется для праздника души и живота, но у жареного огурца совсем другой цимес, что отражается на выходе. Та же история с рассольником, вкус с использованием жареного огурца ярче.
На вкус и цвет сами понимаете.
Рецептура автора один из многих вариантов, имеет право на жизнь.
Аппетитная солянка!
Красиво. Фотографу - браво!
Хороша солянка!
хороший супчик!
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