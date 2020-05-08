Диетический вариант сборной солянки

Разделайте рыбу на филе, кожу и плавники. Позвоночную кость оставьте, она пригодится для бульона. Отходы от тушки гренадёра (кожу, плавники, позвоночную кость) промойте, залейте 3 литра воды и проварите на среднем огне. В бульон добавьте 3 лавровых листа, чёрный перец горошек и несколько веточек укропа. Посолите и томите на медленном огне 10.-15 минут.