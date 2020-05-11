Пирог песочный с йогуртово-сметанной начинкой

Для выпечки я использовала рамку размер 18,5х34см.

Выставить ее на противень, застелить пекарской бумагой

(чтобы бумага не скользила, противень можно смазать маслом).

Большой кусок теста выложить на пекарскую бумагу.

Тесто распределить по всей поверхности формы.

Для этого используем пищевую пленку и небольшой валик

(руками тоже хорошо разминается через пленку).

