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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт
  • 11 мая 2020, 8:02
  • 4974

Пирог песочный с йогуртово-сметанной начинкой

Рецепт: Пирог песочный с йогуртово-сметанной начинкой

Хочу предложить рецепт песочного пирога с йогуртово-сметанной начинкой. Вкусный песочный пирог с хрустящей корочкой и нежной, ароматной начинкой. Получился красивым, нарядным и аппетитным.

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Пирог песочный с йогуртово-сметанной начинкой»:

Тесто

Начинка

Дополнительно

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5063.6 ккал 		белки
84 г 		жиры
287.2 г 		углеводы
656.2 г
100 г блюда
ккал
247 ккал		 белки
4.1 г		 жиры
14 г		 углеводы
32 г


Рецепт «Пирог песочный с йогуртово-сметанной начинкой»:

Муку смешать с солью, разрыхлителем теста.
Холодное масло нарезать небольшими кубиками
и оставить на столе на 10мин.
Добавить просеянную муку, нарубить (или перетереть)
до состояния однородной крошки.
Добавить сахарную пудру и ванильный сахар.

Добавить цедру апельсина, перемешать ложкой.
Добавить яичные желтки, смешать все ложкой.
Влить ледяную воду (если тесто не хочет смешиваться,
можно добавить еще немного воды,
но не переусердствуйте).

Собрать тесто руками в ком.
Выложить на рабочую поверхность, слегка вымесить.
Разделить тесто на две части (большую и меньшую).

Тесто упаковать в пищевую пленку
и убрать в холодильник на 60мин.

Приготовим начинку.
Йогурт смешать со сметаной,
добавить ванильный пудинг, взбить.

Белки взбить с солью в небольшую пену,
добавлять частями сахар и взбить миксером
на большой скорости до устойчивых пиков.
Взбитые белки частями вводить в йогуртово-сметанную начинку.
Аккуратно перемешивать снизу вверх.

Для выпечки я использовала рамку размер 18,5х34см.
Выставить ее на противень, застелить пекарской бумагой
(чтобы бумага не скользила, противень можно смазать маслом).
Большой кусок теста выложить на пекарскую бумагу.
Тесто распределить по всей поверхности формы.
Для этого используем пищевую пленку и небольшой валик
(руками тоже хорошо разминается через пленку).

На тесто выложить начинку, распределить равномерно.
Вторую часть теста используем для верха.
Можно нарвать тонкие пластины
(или кусочек теста убрать в морозилку на 30-60 мин.
Холодное тесто натереть на терке сверху начинки.)

Выложить пластины на начинку.
Выпекать в разогретой до 180С духовке 40-50 мин.
(следите за свой духовкой) до золотистого цвета.
Готовый пирог остудить в форме на решетке, аккуратно стануть с противня, чтобы он не лопнул.

Остывший пирог засыпать сахарной пудрой.

Приятного чаепития!!!









Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На природу На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка чаепитие праздник

Вкусы: нежный сливочный апельсиновый ванильный

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Пирог песочный с йогуртово-сметанной начинкой
Описание: Хочу предложить рецепт песочного пирога с йогуртово-сметанной начинкой. Вкусный песочный пирог с хрустящей корочкой и нежной, ароматной начинкой. Получился красивым, нарядным и аппетитным.


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Комментарии и отзывы

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Спасибо. Рецепт просто СУПЕР: и просто и ооооочень вкусно.
спасибо большое за одобрение и поддержку
Танюшу, чудесный, бесподобный пирог! Классный рецепт! Роскошные фото! Молодец!
Наташенька рада видеть тебя в гостях,спасибо огромное за поддержку и высокую оценку,очень приятно
Какая прелесть! Замечательный, легкий, яркий пирог, Танюшка! С Рецептом Дня, дорогая!
Ларисочка спасибо огромное за поздравление и поддержку ,пирог нам очень понравился
Танюша, шикарный красавец-пирог!
Астенька,как же я рада твоему появлению ,сто лет не виделись
спасибо большое за комментарий и поддержку
Танечка пирог очень красивый а какой аппетитный разрезик мммм!!!
Анечка благодарю за комментарий ,точно нам было вкусно
Изумительный пирог!!!
Катюша благодарю за поддержку
Танечка, шикарный пирог! Какая нежная начинка! Красота!
Оленька спасибо огромное за комментарий и высокую оценку
Прелестный пирожок!
спасибо огромное
Танюша,аппетитнейший,очень красивый пирог!
Надюша спасибо большое за комментарий
замечательный пирог
Светочка благодарю за поддержку
Таня, пирог чудесный!
Инна спасибо большое за визит и внимание
Танечка, очень аппетитный пирог!
Любаша благодарю от души за поддержку
Танечка, замечательный пирог, красивый и очень аппетитный!
Ларисочка спасибо большое за комментарий и поддержку
Чудесный пирог! Красота!
спасибо огромное за поддержку и высокую оценку
Танечка, очень вкусный пирог!!!Аппетитные фото!
Жанночка благодарю за высокую оценку и поддержку
Танюша, бесподобный, просто бесподобный пирог! Очень интересный рецепт! Шикарные фотографии! Браво!
Иришечка спасибо огромное за высокую оченку моему творчеству,как же приятно,я старалась
Ммммм, какой замечательный пирог
Людочка спасибо огромное за визит и поддержку
Шикарный пирог! Обязательно приготовлю. У вас рамка какого размера? Спасибо за рецепт.
спасибо большое за внимание ,поймали с размером,выпустила ,хотя в черновике указан
18,5х34см,указала в рецепте
Прекрасная начинка! Восхитительный пирог!
спасибо огромное за комментарий,вы правы пирог очень вкусный
Какой чудесный пирог! Узнаю хозяюшку Танюшу! Классный рецепт!
Людочка,дорогая,как же приятны твои слова ,благодарю милая за поддержку
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