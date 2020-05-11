Хочу предложить рецепт песочного пирога с йогуртово-сметанной начинкой. Вкусный песочный пирог с хрустящей корочкой и нежной, ароматной начинкой. Получился красивым, нарядным и аппетитным.
- 11 мая 2020, 8:02
- 4974
Пирог песочный с йогуртово-сметанной начинкой
Ингредиенты для «Пирог песочный с йогуртово-сметанной начинкой»:
Тесто
- Масло сливочное (холодное) — 200 г
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Соль — 1/2 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 4 г
- Сахарная пудра — 120 г
- Ванильный сахар (8г) — 1 пакет.
- Желток яичный — 4 шт
- Вода (ледяная) — 1 ст. л.
- Цедра апельсина (6г) — 1 пакет.
Начинка
- Йогурт (натуральный,у меня 3,5%жир.) — 450 г
- Сметана (24%жирн.) — 400 г
- Пудинг ванильный (37г или 30г кукурузного крахмала+7г ванильного сахара) — 1 пач.
- Белок яичный (холодные) — 4 шт
- Сахар — 150 г
- Соль (щепотка для белков)
Дополнительно
- Сахарная пудра — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5063.6 ккал
|
белки
84 г
|
жиры
287.2 г
|
углеводы
656.2 г
|100 г блюда
|ккал
247 ккал
|белки
4.1 г
|жиры
14 г
|углеводы
32 г
Рецепт «Пирог песочный с йогуртово-сметанной начинкой»:
Муку смешать с солью, разрыхлителем теста.
Холодное масло нарезать небольшими кубиками
и оставить на столе на 10мин.
Добавить просеянную муку, нарубить (или перетереть)
до состояния однородной крошки.
Добавить сахарную пудру и ванильный сахар.
Добавить цедру апельсина, перемешать ложкой.
Добавить яичные желтки, смешать все ложкой.
Влить ледяную воду (если тесто не хочет смешиваться,
можно добавить еще немного воды,
но не переусердствуйте).
Собрать тесто руками в ком.
Выложить на рабочую поверхность, слегка вымесить.
Разделить тесто на две части (большую и меньшую).
Белки взбить с солью в небольшую пену,
добавлять частями сахар и взбить миксером
на большой скорости до устойчивых пиков.
Взбитые белки частями вводить в йогуртово-сметанную начинку.
Аккуратно перемешивать снизу вверх.
Для выпечки я использовала рамку размер 18,5х34см.
Выставить ее на противень, застелить пекарской бумагой
(чтобы бумага не скользила, противень можно смазать маслом).
Большой кусок теста выложить на пекарскую бумагу.
Тесто распределить по всей поверхности формы.
Для этого используем пищевую пленку и небольшой валик
(руками тоже хорошо разминается через пленку).
На тесто выложить начинку, распределить равномерно.
Вторую часть теста используем для верха.
Можно нарвать тонкие пластины
(или кусочек теста убрать в морозилку на 30-60 мин.
Холодное тесто натереть на терке сверху начинки.)
Выложить пластины на начинку.
Выпекать в разогретой до 180С духовке 40-50 мин.
(следите за свой духовкой) до золотистого цвета.
Готовый пирог остудить в форме на решетке, аккуратно стануть с противня, чтобы он не лопнул.
Комментарии и отзывы
4 часа назад alla martynova #
4 часа назад mtata # (автор рецепта)
14 часов назад Наталья Щучкина #
10 часов назад mtata # (автор рецепта)
вчера в 22:22 Kleine Hase #
10 часов назад mtata # (автор рецепта)
вчера в 21:52 Анастасия АГ #
10 часов назад mtata # (автор рецепта)
спасибо большое за комментарий и поддержку
вчера в 21:31 топиарий #
10 часов назад mtata # (автор рецепта)
вчера в 18:59 МурКатеринка #
10 часов назад mtata # (автор рецепта)
вчера в 13:07 Покусаева Ольга #
вчера в 16:43 mtata # (автор рецепта)
вчера в 8:07 Kuss #
вчера в 16:42 mtata # (автор рецепта)
вчера в 2:25 красавица киса #
вчера в 16:42 mtata # (автор рецепта)
вчера в 2:00 мисс #
вчера в 16:42 mtata # (автор рецепта)
вчера в 1:33 inna_2107 #
вчера в 16:41 mtata # (автор рецепта)
позавчера Vishnja #
вчера в 16:41 mtata # (автор рецепта)
позавчера Dama-Lorik #
вчера в 16:41 mtata # (автор рецепта)
позавчера Himbeeren #
вчера в 16:40 mtata # (автор рецепта)
позавчера jannasimf #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера Людмила НК #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера vniva #
позавчера mtata # (автор рецепта)
18,5х34см,указала в рецепте
позавчера Dalek #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера beautiful woman #
позавчера mtata # (автор рецепта)
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