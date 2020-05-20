Замечательный куриный рулет с сыром и специями. Делается легко, быстро и получается очень вкусно. Прекрасно смотрится на праздничном столе, также можно взять с собой и на работу, и на пикник.
- 20 мая 2020, 14:43
- 4348
Ленивый куриный рулет с сыром
Ингредиенты для «Ленивый куриный рулет с сыром»:
- Филе куриное — 500 г
- Сыр твердый — 200 г
- Приправа (для курицы) — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
845.6 ккал
|
белки
156.7 г
|
жиры
14.8 г
|
углеводы
7.4 г
|Порции
|ккал
140.9 ккал
|белки
26.1 г
|жиры
2.5 г
|углеводы
1.2 г
|100 г блюда
|ккал
117.4 ккал
|белки
21.8 г
|жиры
2.1 г
|углеводы
1 г
Рецепт «Ленивый куриный рулет с сыром»:
Взять фольгу в два слоя, смазать ее растительным маслом. Теперь начинаем собирать рулет. Филе солим, перчим по вкусу и посыпаем специями, я взяла для курицы и грибную. На филе распределяем натертый сыр.
Заворачиваем в фольгу плотно, чтобы слои не сместились. Запекаем в духовке 40 минут при температуре 180-200 градусов.
Готовый рулет аккуратно разворачиваем, на фольге виден образовавшийся бульон. Перекладываем рулет на новый чистый лист фольги и заворачиваем его, оставляем остывать.
Такой рулет надо нарезать только холодным. Охлаждаем его в холодильнике 1,5-2 часа или 30 минут в морозилке.
Комментарии и отзывы
8 часов назад nusick1304 #
9 часов назад Мышка66 #
12 часов назад safonowa liudmila2016 #
11 часов назад Ната 69 # (автор рецепта)
13 часов назад Tamusina-1 #
12 часов назад Ната 69 # (автор рецепта)
14 часов назад Андрей Силантьев #
12 часов назад Ната 69 # (автор рецепта)
10 часов назад Андрей Силантьев #
14 часов назад Этоя Нетуменяфамилии #
12 часов назад Ната 69 # (автор рецепта)
позавчера Инночка07 #
19 часов назад Ната 69 # (автор рецепта)
позавчера superlaky #
12 часов назад Ната 69 # (автор рецепта)
позавчера s1ren ivanova #
19 часов назад Ната 69 # (автор рецепта)
позавчера Himbeeren #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
20 мая Людмила НК #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
20 мая топиарий #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
20 мая lana12061971 #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
20 мая yugai ludmila65 #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
20 мая Сурик #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
20 мая Ирушенька #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
20 мая svetlanaboyko75 #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
20 мая Любовь Раменская #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
20 мая Демурия #
20 мая Ната 69 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: