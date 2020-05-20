Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 20 мая 2020, 14:43
  • 4348

Ленивый куриный рулет с сыром

Рецепт: Ленивый куриный рулет с сыром

Замечательный куриный рулет с сыром и специями. Делается легко, быстро и получается очень вкусно. Прекрасно смотрится на праздничном столе, также можно взять с собой и на работу, и на пикник.

Категория: Закуски Закусочные рулеты Мясные рулеты

Ингредиенты для «Ленивый куриный рулет с сыром»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
845.6 ккал 		белки
156.7 г 		жиры
14.8 г 		углеводы
7.4 г
Порции
ккал
140.9 ккал		 белки
26.1 г		 жиры
2.5 г		 углеводы
1.2 г
100 г блюда
ккал
117.4 ккал		 белки
21.8 г		 жиры
2.1 г		 углеводы
1 г

Рецепт «Ленивый куриный рулет с сыром»:

Куриное филе разрезать вдоль на две части. У меня было два филе.

Отбить тонко через пленку.

Сыр натереть на крупной терке

Взять фольгу в два слоя, смазать ее растительным маслом. Теперь начинаем собирать рулет. Филе солим, перчим по вкусу и посыпаем специями, я взяла для курицы и грибную. На филе распределяем натертый сыр.

Далее все слои повторяем, чередуем мясо и сыр, плотно прижимаем.

Заворачиваем в фольгу плотно, чтобы слои не сместились. Запекаем в духовке 40 минут при температуре 180-200 градусов.

Готовый рулет аккуратно разворачиваем, на фольге виден образовавшийся бульон. Перекладываем рулет на новый чистый лист фольги и заворачиваем его, оставляем остывать.

Такой рулет надо нарезать только холодным. Охлаждаем его в холодильнике 1,5-2 часа или 30 минут в морозилке.

Отрезаем кусочек и используем вместо колбасы на бутерброд, и вкусно и полезно.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Перед употреблением охладить" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: сырный куриный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Ленивый куриный рулет с сыром
Описание: Замечательный куриный рулет с сыром и специями. Делается легко, быстро и получается очень вкусно. Прекрасно смотрится на праздничном столе, также можно взять с собой и на работу, и на пикник.
Тэги: закуска.


Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Замечательно! Просто и вкусно! Оригинально! Я начиняла филе индейки черносливом и т д! Этот быстрее!!
Спасибо за рецепт . Я голову ломала какую закуску на новоселье подать. Теперь точно знаю
Большое спасибо за великолепный рецепт!. Вкусно, полезно, и не требует больших затрат: ни финансовых, ни трудовых. Годится даже на праздничный стол.
Благодарю за комментарий!
Рецепт из разряда "Всё гениальное просто!", а если воспользоваться предложением superlaky, действительно, можно получить разные по вкусу и назначению (на каждый день или на праздничный стол) рулеты. Безусловно, - в КК и буду пробовать! Спасибо автору!
Умница! Здоровья!!
Спасибо!
Спасибо, забрала в КК
Замечательный рулет! А если еще поиграть с каждым слоем и для праздничного стола что-то к сыру добавить типа грибов, горошка, маслин, кукурузы - кому что по вкусу, фурор закуске обеспечен. Браво!
Большое спасибо!
Замечательный рецепт. Экономно, быстро, вкусно.
Благодарю!
Нежный рулетик!
Спасибо!
Замечательный рецепт!
Наташа, добрый рулет получился!
Спасибо!
Аппетитный рулетик!!!
Спасибо
Очень интересный рецепт!
спасибо
Хорошая закуска, вкусно и красиво!
Спасибо,Людмила!
Наташа, шикарный рулет! Очень красивый и аппетитный!!!
Людочка,спасибо за похвалу!
Наташенька, эффектный какой рулет! Замечательный рецепт!
Ирочка,спасибо!
Очень красиво и уверена, что вкусно!
Благодарю
Какая отличная идея!!!!
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook