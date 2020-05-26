Друзья, все эти карантины с вирусами изрядно потрепали семейные бюджеты многих жителей нашего сайта. Я хочу поделиться с Вами менее затратным, но не менее вкусным рецептом мясных котлет, рассказать как при меньших тратах приготовить целый килограмм. Если это кого-то интересует, то заходите в гости.
- 26 мая 2020, 0:12
- 6704
Посткарантинные котлеты
Ингредиенты для «Посткарантинные котлеты»:
- Сердечки куриные — 500 г
- Батон — 250 г
- Укроп — 30 г
- Чеснок — 3 зуб.
- Лук репчатый — 1 шт
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сухари панировочные / Панировка — 70 г
- Специи (соль, перец) — по вкусу
- Масло растительное (для жарки) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1888.9 ккал
|
белки
115.9 г
|
жиры
61 г
|
углеводы
215.2 г
|100 г блюда
|ккал
179.9 ккал
|белки
11 г
|жиры
5.8 г
|углеводы
20.5 г
Рецепт «Посткарантинные котлеты»:
Итак, приступим и подготовим продукты. Первым делом хлеб нарежем на куски и зальём водой. Лук чистим, нарезаем на части для мясорубки. Сердечки, лук, чеснок пропускаем через мясорубку. Хлеб отжимаем и так же пропускаем через мясорубку.
Смачиваем руки водой, берём столовую ложку, отбираем фарш и формируем небольшие котлетки, обваливаем в панировочных сухарях и выкладываем на разогретую на среднем огне сковороду с небольшим количеством масла. Обжариваем до румяной корочки. Панировочные сухари у меня домашние - здесь и хлеб Хоккайдо, разный свой хлеб, всевозможные лепёшки и даже сдоба... В общем "сборная солянка", но очень вкусная!!!
Из этого количества фарша получается примерно тридцать котлет, плюс-минус одна штука. Котлеты ничем не уступают традиционным из мяса, хлеб не чувствуется и если не знаешь о его присутствии в фарше, то никогда не догадаешься что он там есть.
Целый килограмм вкусняшки...
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
4 июня AneleRu #
2 июня СКуля #
1 июня linda2207 #
1 июня Robert1 # (автор рецепта)
1 июня Ай-нанэ-нанэ #
1 июня Robert1 # (автор рецепта)
4 июня fufa18 #
1 июня Lisenochka79 #
Да и если подсчитать граммовку - для килограмма с учетом ужарки - там либо яйцо страусиное, либо лук с чесноком гигантские
1 июня Robert1 # (автор рецепта)
1 июня Lisenochka79 #
У нас, к примеру сердечки стоят 450-480р, тогда как свинина - 400-430, а если знать места, то 350-380 получается. Кура - 200р с небольшим за кило.
А так, сердечки я нежно люблю, правда готовлю их (или из них) в основном на праздники. На котлеты решусь ли - не знаю, все таки в наших реалиях для котлет дороговато)
А вообще, наша местная птицефабрика раньше готовила котлетки из сердечек, примерно по вашей рецептуре как раз - очень было вкусно, жаль что перестали.
Домашние же еще вкуснее всяко.
4 июня kostiks #
1 июня Анжелика Нечаева #
1 июня Lisenochka79 #
2 июня Анжелика Нечаева #
31 мая красавица киса #
31 мая Robert1 # (автор рецепта)
31 мая красавица киса #
31 мая Robert1 # (автор рецепта)
31 мая красавица киса #
31 мая Robert1 # (автор рецепта)
31 мая красавица киса #
31 мая Катерина32 #
У нас сердечки в среднем стоят 220-250р/кг, при этом еще и протоки нужно удалять....
Тогда как лопатка свинины 200-220., филе куриное 199.
Но на вооружение возьму данный рецепт.для разнообразия
31 мая красавица киса #
31 мая Robert1 # (автор рецепта)
27 мая Vishnja #
27 мая Robert1 # (автор рецепта)
27 мая Покусаева Ольга #
27 мая Robert1 # (автор рецепта)
27 мая Лейла Панкова #
27 мая Robert1 # (автор рецепта)
27 мая felix032 #
27 мая Robert1 # (автор рецепта)
27 мая Демоника #
27 мая Robert1 # (автор рецепта)
28 мая Демоника #
27 мая ирпенчанка #
27 мая Robert1 # (автор рецепта)
27 мая ирпенчанка #
27 мая Инночка07 #
27 мая Robert1 # (автор рецепта)
27 мая мисс #
27 мая Robert1 # (автор рецепта)
27 мая Dama-Lorik #
27 мая Robert1 # (автор рецепта)
26 мая jannasimf #
26 мая Robert1 # (автор рецепта)
26 мая Ирушенька #
26 мая Robert1 # (автор рецепта)
26 мая Okoolina #
26 мая Robert1 # (автор рецепта)
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