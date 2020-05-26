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  • 26 мая 2020, 0:12
  • 6704

Посткарантинные котлеты

Рецепт: Посткарантинные котлеты

Друзья, все эти карантины с вирусами изрядно потрепали семейные бюджеты многих жителей нашего сайта. Я хочу поделиться с Вами менее затратным, но не менее вкусным рецептом мясных котлет, рассказать как при меньших тратах приготовить целый килограмм. Если это кого-то интересует, то заходите в гости.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из субпродуктов птицы

Ингредиенты для «Посткарантинные котлеты»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1888.9 ккал 		белки
115.9 г 		жиры
61 г 		углеводы
215.2 г
100 г блюда
ккал
179.9 ккал		 белки
11 г		 жиры
5.8 г		 углеводы
20.5 г


Рецепт «Посткарантинные котлеты»:

Итак, приступим и подготовим продукты. Первым делом хлеб нарежем на куски и зальём водой. Лук чистим, нарезаем на части для мясорубки. Сердечки, лук, чеснок пропускаем через мясорубку. Хлеб отжимаем и так же пропускаем через мясорубку.

В фарш добавляем яйцо, мелко нарезанный укроп, солим, перчим и тщательно всё перемешиваем.

Смачиваем руки водой, берём столовую ложку, отбираем фарш и формируем небольшие котлетки, обваливаем в панировочных сухарях и выкладываем на разогретую на среднем огне сковороду с небольшим количеством масла. Обжариваем до румяной корочки. Панировочные сухари у меня домашние - здесь и хлеб Хоккайдо, разный свой хлеб, всевозможные лепёшки и даже сдоба... В общем "сборная солянка", но очень вкусная!!!

Из этого количества фарша получается примерно тридцать котлет, плюс-минус одна штука. Котлеты ничем не уступают традиционным из мяса, хлеб не чувствуется и если не знаешь о его присутствии в фарше, то никогда не догадаешься что он там есть.

Вкусные, ароматные, а с аджичкой просто песня...



Целый килограмм вкусняшки...





Приятного аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: гарнир жарить обед ужин

Вкусы: жареный мясной

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Посткарантинные котлеты
Описание: Друзья, все эти карантины с вирусами изрядно потрепали семейные бюджеты многих жителей нашего сайта. Я хочу поделиться с Вами менее затратным, но не менее вкусным рецептом мясных котлет, рассказать как при меньших тратах приготовить целый килограмм. Если это кого-то интересует, то заходите в гости.


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Фотографии «Посткарантинные котлеты» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

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Удивительно, что везде, кроме Украины сердечки деликатес, субпродукты никогда не были дорогими (сердце, пупки, печёнка). Спасибо за рецепт, очень бюджетно.
В Англии кило сердечек (если знаешь где искать, то 3.50 за кг) а взагали примерно 15 футов за кг. Особо на котлеты не хочется пускать.....
Очень аппетитные котлетки,обязательно сделаю . До этого рецепта только тушила сердечки.
Я рад, что рецепт Вас заинтересовал, надеюсь понравится!!!
сердечки стоят дороже свинины и курицы, так что название вводит в заблуждение)
Я уже писал раньше - на украинском рынке сердечки стоят относительно не дорого, это один из бюджетных вариантов (привёл сравнительные цены), соответственно и такое название рецепта, а готовить или нет это решать только Вам...
Я тут на полке в магазине видела 2 пачки сердечек одинаковой фасовки, но разных поставщиков.... Разница в 100 рублей за пачку. Бред
Рецепт хороший, вот только бюджетным его не назовешь никак. Сердечки куриные, пожалуй, один из самых дорогих продуктов. Баранина, да говядина стейковая отборная дороже будет только, а так - и свинина, и телятина дешевле, не говоря уж о курице.
Да и если подсчитать граммовку - для килограмма с учетом ужарки - там либо яйцо страусиное, либо лук с чесноком гигантские
Когда я публиковал рецепт, то исходил из цен на нашем рынке. Цены на сердечки в Украине гораздо ниже чем на куриное филе, свинину. Телятину, говядину и баранину вообще не все могут себе позволить - уж больно цена кусается... Чтобы было более понятная картина я перевёл цены в доллары и пишу среднюю цену за кило... Сердечки - 2,7 куриное филе - 3,7 фермерская курица - 3,7 свинина - 4,4 говядина и телятина - 5,5 баранина - 7,4 Для нашей страны это совершенно бюджетный вариант...
Да, я понимаю) Просто правда, название рецепта несколько вводит в заблуждение) Может просто стоило назвать рецепт несколько иначе
У нас, к примеру сердечки стоят 450-480р, тогда как свинина - 400-430, а если знать места, то 350-380 получается. Кура - 200р с небольшим за кило.
А так, сердечки я нежно люблю, правда готовлю их (или из них) в основном на праздники. На котлеты решусь ли - не знаю, все таки в наших реалиях для котлет дороговато)
А вообще, наша местная птицефабрика раньше готовила котлетки из сердечек, примерно по вашей рецептуре как раз - очень было вкусно, жаль что перестали.
Домашние же еще вкуснее всяко.
Ответ для Robert1
Это еще столичные цены. У нас дешевле ( кроме говядины)... Действительно - бюджетный рецепт.
Ответ для Lisenochka79
В разных странах по-разному. В Украине килограмм куриных сердец стоит 40-50 грн, в то время как свинина без костей -110-180 грн, а говядина от 150 начинается. Так что для нас это бюджетный вариант.
Это понятно, конечно... Но если я, к примеру, выложу рецепт рыбных котлет с названием "Самые простые и бюджетные рыбные котлетки", а в качестве рыбы у меня будет омуль, потому что он регионально мне доступен, а для многих он деликатес, а некоторые и не знают про эту рыбу даже - это будет не верно, не так ли?
всем не угодишь
Роберт,интересный рецепт. Никогда не пробовала котлет из сердечек.А аджичка эта вкусная,тоже покупаем такую.
Надя, котлеты получаются вкусные и рецепт стоящий!!! Во мне течёт половина армянской крови и я просто не могу пройти мимо этой аджики - зов предков!!!
А как тебе продукция Арцах?! Чудо как вкусно все. Дороговато,но оно того стоит.
Надюша, к сожалению эту марку у нас не видел...
Как жаль.Это ОЧЕНЬ вкусно.А может в гипермаркетах типа Метро найдется? Хочется,что бы ты попробовал.У них очень большой ряд продукции,на самом деле вкусной.
Название запишу, посмотрю в магазинах, может и найду...
Далеко не бюджетный вариант....
У нас сердечки в среднем стоят 220-250р/кг, при этом еще и протоки нужно удалять....
Тогда как лопатка свинины 200-220., филе куриное 199.

Но на вооружение возьму данный рецепт.для разнообразия
Катюша,а у нас и того дороже.280р/кг.
Ответ для Катерина32
Катя, у нас сердечки в супермаркетах стоят в районе $3, куриное филе около $4, а лопатка за 4... По нашим ценам это бюджетный вариант... С сердечек удалять ничего не нужно, в мясорубке всё перемалывается так как есть, вкус и качество от этого не страдают... Если решитесь приготовить и котлеты понравятся то буду очень рад!!!
Роберт, очень аппетитное угощение!
Любочка, угощайся на здоровье - вкусняшка!!!
Роберт, очень соблазнительная горочка аппетитный котлет!
Олечка, спасибо!!! Прикольные, вкусные котлеты, никогда не догадаешься что из сердечек, по вкусу обычное котлетное мясо...
"Крупчатая" консистенция из-за сердечек?Симпатичные.Я с сердечками не очень знакома.Спасибо за рецепт.Попробую.
Консистенция не из-за сердечек, фарш выглядит как обычный мясной и на вкус как мясные котлеты. Я думаю что Вам лучше самой приготовить и в этом убедиться, надеюсь рецепт понравится!!!
Роберт, котлетки супер, ооочень аппетитная горочка !!!
Галочка, большое спасибо!!! Обязательно попробуй - котлеты класс!!!
О, как раз для меня)Я изрядно потрепанная, кроме того, люблю сердечки и никогда не делала из них котлет!
Олечка, всматриваясь в твою "фотку" не поверю, что такое дьявольски ангельское создание может быть потрёпано - этого просто не может быть!!! А вот в то что ты сердцеедка - да! Котлеты из сердец - дело времени, но похоже что оно уже пришло... Если приготовишь, то отпишись, но без подробностей...
Обязательно
Роб! Очередная вкусняшка! Сердечки обожаю! Рецепт забрала! Спасибо! С рецептом дня!
Натуля, спасибо!!! Я буду очень рад если рецепт понравится, в любом случае расскажи о впечатлении!!!
Договорились!
Спасибо, забрала в КК
Вам тоже спасибо, надеюсь рецепт не разочарует!!!
Ароматные, румяные котлеты!
Света, спасибо!!! Котлеты классные и главное относительно не дорогие, попробовать стоит!!!
Роберт, замечательные котлетки, очень аппетитная горка!
Ларисочка, спасибо!!! Поспел ещё один рецептик, только выложил с пылу-жару, ещё дымит...
Роберт, сытные и аппетитные котлетки!
Жанночка, спасибо! Отличные котлеты, обязательно попробуй, понравятся!!!
Роберт, интересные какие котлеты! Ароматные, румяные красавцы!
Ирочка, спасибо!!! Котлетки замечательные, как нибудь попробуй!!!
замечательные котлетки!
Наташа, спасибо!!! Обязательно попробуйте!!!
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