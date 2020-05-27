Котлеты из филе трески

Прежде чем приступить к приготовлению рыбного фарша, хочу обратить внимание на некоторые моменты. Если вы купили глазированное филе рыбы в супермаркете, то ее следует разморозить, затем хорошо отжать для удаления излишков влаги, затем филе трески (400 гр.) нарезать кусочками, далее пропустить через мясорубку вместе с ломтиком батона (10 гр.), добавить в рыбный фарш куриное яйцо (1 шт.), 2 ст. ложки молока.



Грибы (3 шт.) и репчатый лук (1 шт.) нарезать мелкими кубиками. На сковороду добавить растительное масло (2 ст. ложки). Сковороду поставить на медленный огонь и протушить лук и грибы в течение нескольких минут до мягкости и прозрачности лука.