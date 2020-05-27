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  • 27 мая 2020, 19:45
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Котлеты из филе трески

Рецепт: Котлеты из филе трески Рецепт: Котлеты из филе трески

Вкусные и нежные котлеты понравятся, в первую очередь, любителям рыбных блюд.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Котлеты из филе трески»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1460.6 ккал 		белки
81.2 г 		жиры
102.7 г 		углеводы
55.5 г
100 г блюда
ккал
180.3 ккал		 белки
10 г		 жиры
12.7 г		 углеводы
6.9 г

Рецепт «Котлеты из филе трески»:

Прежде чем приступить к приготовлению рыбного фарша, хочу обратить внимание на некоторые моменты. Если вы купили глазированное филе рыбы в супермаркете, то ее следует разморозить, затем хорошо отжать для удаления излишков влаги, затем филе трески (400 гр.) нарезать кусочками, далее пропустить через мясорубку вместе с ломтиком батона (10 гр.), добавить в рыбный фарш куриное яйцо (1 шт.), 2 ст. ложки молока.

Грибы (3 шт.) и репчатый лук (1 шт.) нарезать мелкими кубиками. На сковороду добавить растительное масло (2 ст. ложки). Сковороду поставить на медленный огонь и протушить лук и грибы в течение нескольких минут до мягкости и прозрачности лука.

В рыбный фарш добавить соль и белый молотый перец по вкусу, добавить тушеные лук и грибы. Фарш хорошо вымешать.

Мокрыми руками сформовать котлеты, запанировать в панировочных сухарях.

Добавить на сковороду 4 ст. ложки растительного масла, сковороду разогреть. Поместить котлеты на разогретую сковороду.

Обжарить котлеты со всех сторон.

1.

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - плита На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На полдник На праздничный стол : Пасха / Рождество На ужин : На горячее

Теги: второе горячее детям жарить обед ужин

Вкусы: жареный луковый рыбный соленый

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Комментарии и отзывы

Как интересно! С грибами рыбные котлеты никогда не делала, надо срочно попробовать Так загорелась, что хоть беги в магазин (это в воскресенье-то ) Спасибо автору за вкусную идею
Спасибо большое за рецепт. Мне понравилось исполнение. С удовольствием приготовлю.
Часто делаю котлеты из рыбы,в основном из щуки,сало никогда не добавляю .Очень вкусные без никакого сала.Только тушеные овощи и немного хлеба с молочком,даже яйцо не всегда добавляю,забываю.Сочные и вкусные получаются и рыбой не пахнет.
Как вы считаете если из щуки такие котлеты сделать сало надо добавлять?
Я сало в рыбные котлеты никогда не добавляют. Тех ингредиентов, которые указаны у меня вполне достаточно.
Суперские котлеты!
Котлеты просто волшебные! Нежнейшие, грибы и лук придают им особый какой-то шарм! Филе у меня минтая, и обошлась без панировки.
Татьяна, огромная благодарность!!!
Мы, мы любители"
Еще и с грибами, да с лучком... Шикарные котлеты Сделаю с минтайским филе.
Очень аппетитно!
Как раз в холодильнике филе рыбы лежит, вот и надо сделать, спасибо большое за рецепт!
Танюша, шикарнейшие котлеты!
Танечка, смотрятся котлетки очень соблазнительно! Красивые фотографии!
Спасибо
Какая вкуснота,Танюша!
Спасибо, дружочек
Аппетитные котлетки!
Спасибо
очень аппетитно!
Танечка отличные котлетки!!!
Таня, ну оооочень аппетитно!
Танечка, прелестные, нежные котлеты!
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