Вкусные и нежные котлеты понравятся, в первую очередь, любителям рыбных блюд.
- 27 мая 2020, 19:45
- 8448
Котлеты из филе трески
Ингредиенты для «Котлеты из филе трески»:
- Филе рыбное (филе трески без кожи и костей) — 400 г
- Лук репчатый (маленькая луковица) — 1 шт
- Перец белый — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Шампиньоны (крупные шампиньоны) — 3 шт
- Масло растительное (для тушения грибов и лука и для обжарки котлет) — 6 ст. л.
- Батон (весом 10 гр.) — 1 ломт.
- Молоко — 2 ст. л.
- Яйцо куриное (мелкое) — 1 шт
- Сухари панировочные / Панировка
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1460.6 ккал
|
белки
81.2 г
|
жиры
102.7 г
|
углеводы
55.5 г
|100 г блюда
|ккал
180.3 ккал
|белки
10 г
|жиры
12.7 г
|углеводы
6.9 г
Рецепт «Котлеты из филе трески»:
Прежде чем приступить к приготовлению рыбного фарша, хочу обратить внимание на некоторые моменты. Если вы купили глазированное филе рыбы в супермаркете, то ее следует разморозить, затем хорошо отжать для удаления излишков влаги, затем филе трески (400 гр.) нарезать кусочками, далее пропустить через мясорубку вместе с ломтиком батона (10 гр.), добавить в рыбный фарш куриное яйцо (1 шт.), 2 ст. ложки молока.
Грибы (3 шт.) и репчатый лук (1 шт.) нарезать мелкими кубиками. На сковороду добавить растительное масло (2 ст. ложки). Сковороду поставить на медленный огонь и протушить лук и грибы в течение нескольких минут до мягкости и прозрачности лука.
В рыбный фарш добавить соль и белый молотый перец по вкусу, добавить тушеные лук и грибы. Фарш хорошо вымешать.
Добавить на сковороду 4 ст. ложки растительного масла, сковороду разогреть. Поместить котлеты на разогретую сковороду.
Комментарии и отзывы
18 минут назад Lioness-70 #
3 июня Oiula #
3 июня Светлана Проданова #
3 июня красавица киса #
1 июня skb66 #
2 июня obukhov11 # (автор рецепта)
1 июня Silverina1 #
31 мая ivkis1999 #
Татьяна, огромная благодарность!!!
2 июня obukhov11 # (автор рецепта)
28 мая Данилова Елена #
Еще и с грибами, да с лучком... Шикарные котлеты Сделаю с минтайским филе.
2 июня obukhov11 # (автор рецепта)
28 мая Савуш #
Как раз в холодильнике филе рыбы лежит, вот и надо сделать, спасибо большое за рецепт!
2 июня obukhov11 # (автор рецепта)
28 мая lakshmi-777 #
2 июня obukhov11 # (автор рецепта)
3 июня lakshmi-777 #
28 мая Valushka2003 #
2 июня obukhov11 # (автор рецепта)
28 мая inulia68 #
2 июня obukhov11 # (автор рецепта)
28 мая gapcalova #
2 июня obukhov11 # (автор рецепта)
28 мая мисс #
2 июня obukhov11 # (автор рецепта)
27 мая топиарий #
2 июня obukhov11 # (автор рецепта)
27 мая Людмила НК #
2 июня obukhov11 # (автор рецепта)
27 мая Ирушенька #
2 июня obukhov11 # (автор рецепта)
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